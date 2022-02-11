Согласовать совместный документ стороны не смогли, - Ермак о переговорах советников лидеров нормандской четверки
Руководитель президентского офиса Андрей Ермак рассказал о некоторых деталях переговоров советников лидеров нормандской четверки.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил во время брифинга после переговоров.
Как отметил Ермак, сегодня все стороны подтвердили, что настроены продолжать переговоры.
Также, по его словам, "все согласились с тем, что нужно разблокировать ТКГ".
Он отметил, что стороны не смогли дойти до подписания какого-либо совместного документа.
"Сегодня мы не смогли прийти к какому-то единому документу. Практически 9 часов продолжались переговоры. Но я хотел бы сказать, что было бы очень хорошо, если бы на следующей встрече в Нормандском формате после долгого перерыва мы могли бы что-то согласовать. Желание такое есть. Мы продолжаем работать, и я думаю, что будем встречаться очень скоро снова", - заявил Ермак.
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какая милая опечатка четко характеризующая этот "нормандский" процесс
Хто володіє інформацією, той має світ. - Арман де Рішельє.(с)
Украине продолжать строить союз Великобританией, Польшей и Турцией, Азербайджан ,Литвой, Эстонией, Чехией, Румынией ... Типо Балто - черноморского союза.
Эти "Слуги" способны "договориться" только о сдаче интересов Украины и капитуляции.
Що небудь підписати. Пофігу що. Ну хоч би капітуляцію, наприклад.
Ха! А ведь это значит, что переговоры велись правильно!
Схоже там торги йдуть і вони не домовились по якимось пунктам ото і все.
А в цілому вже про все ще до поїздки домовились, бо так би просто і зустрічі небуло.
Емануєль шо зря металась?
Шо це за дерьмак, о чьом оно там вещает з лігва фрау рібентроп?
Воно хто і що воно там робить?
Його хтось знає, його хтось вибирав?
Ну прямо вершітель судеб і злий геній недолугого осла в одном флаконе!