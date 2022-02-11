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Согласовать совместный документ стороны не смогли, - Ермак о переговорах советников лидеров нормандской четверки

Согласовать совместный документ стороны не смогли, - Ермак о переговорах советников лидеров нормандской четверки

Руководитель президентского офиса Андрей Ермак рассказал о некоторых деталях переговоров советников лидеров нормандской четверки.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил во время брифинга после переговоров.

Как отметил Ермак, сегодня все стороны подтвердили, что настроены продолжать переговоры.

Также, по его словам, "все согласились с тем, что нужно разблокировать ТКГ".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Переговоры в Берлине советников лидеров Нормандской четверки продолжаются седьмой час, - ОП

Он отметил, что стороны не смогли дойти до подписания какого-либо совместного документа.

"Сегодня мы не смогли прийти к какому-то единому документу. Практически 9 часов продолжались переговоры. Но я хотел бы сказать, что было бы очень хорошо, если бы на следующей встрече в Нормандском формате после долгого перерыва мы могли бы что-то согласовать. Желание такое есть. Мы продолжаем работать, и я думаю, что будем встречаться очень скоро снова", - заявил Ермак.

Автор: 

нормандская четверка (1596) Ермак Андрей (1253)


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Топ комментарии
+21
Кацап#я по минским угодам Дебальцево уже вернуло?КПП уже открыло?Заручников уже отдало?Паспорта свои уже забрала?Партию ЕД уже закрыла?Надо свои требования выдвигать,а не сопли жевать.
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11.02.2022 01:32
+15
Дерьмак не сдаст, а продаст , на радость зеленой слизи.
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11.02.2022 01:30
+10
"не змогли дійти до підрисання якогось спільного документу"

какая милая опечатка четко характеризующая этот "нормандский" процесс
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11.02.2022 01:21
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блаблабла і блаблабла. а всього навсього потрібно тільки умертвити *****
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11.02.2022 01:14 Ответить
Там на расии этих куйлов просто завались.. не поверишь
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11.02.2022 06:55 Ответить
Ермак, не сдай Украину, не доставь удовольствие соевым патриотам.
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11.02.2022 01:17 Ответить
Дерьмак не сдаст, а продаст , на радость зеленой слизи.
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11.02.2022 01:30 Ответить
не то шо при порошенки- подписали минские соглашения, а ермак не может
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11.02.2022 07:39 Ответить
Бы подписание Минска -2 ,когда и подписали формулу Штокмайера, по которой сначала выборы ,потом граница.
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11.02.2022 07:55 Ответить
Найди и опубликуй документ где именно так написано, что сначала вьІборьІ а потом граница. Трепло тьІ.
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11.02.2022 08:55 Ответить
То есть это именно ,,соевые,, патриоты мечтают сдать Украину? Вывод достойный поклонника зеленского.
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11.02.2022 02:11 Ответить
Судя по комментам, соевые патриоты радуются каждой неудаче Украины. Так что, таки да, мечтаете
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11.02.2022 06:58 Ответить
А я то думаю , кто мутит гражданское противостояние , на пользу пыни, изподтишка. Из под рясы слуг урода.
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11.02.2022 07:35 Ответить
Есть одна скрепа,которая 100 процентно вас,поклонников зеленского, железобетонно объединеняет с кацапами---на черное всегда говорить белое. И обязательно обвинять всех в том,где ты сам обосрался.
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11.02.2022 09:23 Ответить
Байден закликав американців терміново покинути територію України, цікаво з чого це раптом, що сталося?
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11.02.2022 01:17 Ответить
"не змогли дійти до підрисання якогось спільного документу"

какая милая опечатка четко характеризующая этот "нормандский" процесс
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11.02.2022 01:21 Ответить
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11.02.2022 07:59 Ответить
Кацап#я по минским угодам Дебальцево уже вернуло?КПП уже открыло?Заручников уже отдало?Паспорта свои уже забрала?Партию ЕД уже закрыла?Надо свои требования выдвигать,а не сопли жевать.
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11.02.2022 01:32 Ответить
Не смогли? Ну так и слава Богу! А то пришлось бы в субботу гнать всю эту пое"бень. Пока, значит, зеленые отпетляли. Знайте это, суки, и бойтесь.
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11.02.2022 01:45 Ответить
зрада це лише питання часу.
Хто володіє інформацією, той має світ. - Арман де Рішельє.(с)
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11.02.2022 02:05 Ответить
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11.02.2022 02:09 Ответить
Лучше уже объявить эти территории официально под оккупацией РФ, признать выдачу паспортов на оккупированой части Донбасса... нарушением минских соглашений и причиной невозможности их дальнейших выполнений по вине Рашистов! И продолжать укреплять армию и подождать как ждала Германия....реализовать вариант ФРГ- ГДР вполне можно.

 Украине продолжать строить союз Великобританией, Польшей и Турцией, Азербайджан ,Литвой, Эстонией, Чехией, Румынией ... Типо Балто - черноморского союза.
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11.02.2022 02:37 Ответить
Интересно, шо ж там за документ такой сложный?
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11.02.2022 03:49 Ответить
язьік дерьмака залишався в його дупі - це добре.
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11.02.2022 06:10 Ответить
Ну да , слава богу, шо был только сторонним наблюдателем и то уже достижение.
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11.02.2022 07:38 Ответить
не можешь- уходи, дай дорогу другому, кто может- например порошенко, минские соглашения как хорошо сформулировал
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11.02.2022 07:41 Ответить
Ну и Слава Богу, что ни о чем НЕ договорились!
Эти "Слуги" способны "договориться" только о сдаче интересов Украины и капитуляции.
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11.02.2022 07:44 Ответить
Как это все зило
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11.02.2022 07:59 Ответить
не умеете решать, уходите, пусть придет , кто может, вот минские соглашения подписали
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11.02.2022 08:01 Ответить
Це найкраще, що могло тільки статися в житті Єрмака, якого ніхто ніколи нікуди не вибирав.
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11.02.2022 08:01 Ответить
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11.02.2022 08:03 Ответить
"Но я хотел бы сказать, что было бы очень хорошо, если бы на следующей встрече в Нормандском формате после долгого перерыва мы могли бы что-то согласовать. Источник:
Що небудь підписати. Пофігу що. Ну хоч би капітуляцію, наприклад.
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11.02.2022 08:12 Ответить
"Переговоры политических советников лидеров стран нормандской четверки закончились безрезультатно, - Козак"

Ха! А ведь это значит, что переговоры велись правильно!
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11.02.2022 09:53 Ответить
Ви кого намагаєтесь обдурити себе чи нас?
Схоже там торги йдуть і вони не домовились по якимось пунктам ото і все.
А в цілому вже про все ще до поїздки домовились, бо так би просто і зустрічі небуло.
Емануєль шо зря металась?
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11.02.2022 11:09 Ответить
Вова, дорогой, смысл минских договорённостей и заключается в том, чтобы много и горячо о них для Запада говорить, но не выполнять. Чего непонятного?
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11.02.2022 16:56 Ответить
"Галантерейщік і кардінал - спасут францію!!!!!"
Шо це за дерьмак, о чьом оно там вещает з лігва фрау рібентроп?
Воно хто і що воно там робить?
Його хтось знає, його хтось вибирав?
Ну прямо вершітель судеб і злий геній недолугого осла в одном флаконе!
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11.02.2022 11:06 Ответить
 
 