Советники лидеров стран нормандской четверки выступили за режим прекращения огня и подтвердили продолжение переговоров, - Ермак
Политические советники лидеров стран Нормандского формата выразили приверженность режиму прекращения огня и подтвердили настроенность на продолжение переговоров.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак на брифинге по итогам переговоров советников лидеров Нормандского формата в Берлине в четверг.
"Сегодня состоялась очередная дискуссия… Все стороны подтвердили, что мы настроены продолжать эти переговоры, что очень важно. И все заинтересованы, чтобы переговоры в Нормандском формате проходили. Также все были едины в том, что необходимо разблокировать и активизировать работу в Трехсторонней контактной группе", - заявил Ермак
Также, по его словам, все стороны выразили полную, независимо от любых условий, приверженность режиму прекращения огня на востоке Украины.
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