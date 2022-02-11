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Советники лидеров стран нормандской четверки выступили за режим прекращения огня и подтвердили продолжение переговоров, - Ермак

Политические советники лидеров стран Нормандского формата выразили приверженность режиму прекращения огня и подтвердили настроенность на продолжение переговоров.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак на брифинге по итогам переговоров советников лидеров Нормандского формата в Берлине в четверг.

"Сегодня состоялась очередная дискуссия… Все стороны подтвердили, что мы настроены продолжать эти переговоры, что очень важно. И все заинтересованы, чтобы переговоры в Нормандском формате проходили. Также все были едины в том, что необходимо разблокировать и активизировать работу в Трехсторонней контактной группе", - заявил Ермак

Также, по его словам, все стороны выразили полную, независимо от любых условий, приверженность режиму прекращения огня на востоке Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Согласовать совместный документ стороны не смогли, - Ермак о переговорах советников лидеров нормандской четверки

Автор: 

перемирие (1579) нормандская четверка (1596) Ермак Андрей (1253)


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Топ комментарии
+7
Це нуль. Кацапи розуміють тільки кулак-морда.
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11.02.2022 01:43
+7
Хватит уже тратить время, деньги и силы на эти дебильные встречи непонятно кого.
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11.02.2022 01:44
+4
Навіщо відравили на ці перемовини консервованого зрадника? Цій" зелені" Україна не потрібна,вони порозбігаються після того,як всіх нас здадуть у рабство , хто в Ізраіль, хто в московію.
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11.02.2022 02:27
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А тем временем Россия разместила на наших границах уже 100 из 168 своих БТГ.
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11.02.2022 01:42 Ответить
Це нуль. Кацапи розуміють тільки кулак-морда.
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11.02.2022 01:43 Ответить
Хватит уже тратить время, деньги и силы на эти дебильные встречи непонятно кого.
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11.02.2022 01:44 Ответить
уж лучше пусть трындят, чем что либо другое
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11.02.2022 09:01 Ответить
Американська компанія Maxar Technologies опублікувала знімки за останню добу, які свідчать про https://nv.ua/ukr/world/geopolitics/rosiyski-viyska-na-kordoni-ukrajini-kilkist-zbilshuyetsya-zayavili-v-ukrajinskomu-mzs-50215644.html нарощування російських сил в окупованому Криму, Білорусі та на заході Росії.
Вранці 10 лютого представники Maxar помітили на аеродромі Жовтневе в Криму нові війська і техніку - туди привезли понад 550 наметів та «сотні військової техніки».
Також нові війська і техніка прибули під Новоозерне на березі озера Донузлав у Криму, там зафіксували значне розгортання сил і артилерію. Біля села Славне на північно-західному узбережжі Криму також помітили нові сили.
На полігон у Курській області, розташований за 110 кілометрів від кордону з Україною, теж стягнули додаткові сили.
На аеродром Зябрівка в Білорусі прибули нові війська і техніка.
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11.02.2022 02:07 Ответить
и для этого надо было ехать и тереть вату 7 часов?
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11.02.2022 02:11 Ответить
Навіщо відравили на ці перемовини консервованого зрадника? Цій" зелені" Україна не потрібна,вони порозбігаються після того,як всіх нас здадуть у рабство , хто в Ізраіль, хто в московію.
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11.02.2022 02:27 Ответить
Этот гандон Дерьмак сдаст всех нас.
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11.02.2022 05:43 Ответить
Ермак еще раз говорю: Достала уже твоя маструбация.Иди рекламируй тушенку, твое табло на банке с ней будет иметь куда больший успех.
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11.02.2022 07:20 Ответить
какой секретут такие и результаты - никакие
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11.02.2022 07:30 Ответить
другими словами - шопинг в Ла Файет по плану через неделю сырлеща берите с собой - з.п. у него позволяет
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11.02.2022 07:58 Ответить
 
 