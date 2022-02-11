Советники лидеров стран нормандской четверки выступили за режим прекращения огня и подтвердили продолжение переговоров, - Ермак

Политические советники лидеров стран Нормандского формата выразили приверженность режиму прекращения огня и подтвердили настроенность на продолжение переговоров.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак на брифинге по итогам переговоров советников лидеров Нормандского формата в Берлине в четверг.

"Сегодня состоялась очередная дискуссия… Все стороны подтвердили, что мы настроены продолжать эти переговоры, что очень важно. И все заинтересованы, чтобы переговоры в Нормандском формате проходили. Также все были едины в том, что необходимо разблокировать и активизировать работу в Трехсторонней контактной группе", - заявил Ермак

Также, по его словам, все стороны выразили полную, независимо от любых условий, приверженность режиму прекращения огня на востоке Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Согласовать совместный документ стороны не смогли, - Ермак о переговорах советников лидеров нормандской четверки