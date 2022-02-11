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Переговоры политических советников лидеров стран нормандской четверки закончились безрезультатно, - Козак

Переговоры политических советников лидеров стран нормандской четверки закончились безрезультатно, - Козак

Переговоры политических советников стран "нормандского формата" в четверг в Берлине завершились без ощутимых результатов.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на российский Интерфакс, об этом сообщил заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак.

"К сожалению, переговоры закончились без ощутимых результатов", - сказал Козак журналистам.

По его словам, итогового документа согласовать не удалось.

Он заявил, что в Москве надеются, что Киев не пойдет на силовое решение конфликта в Донбассе.

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"Сложно сказать, насколько Киев готов пытаться решить конфликт на Донбассе военным путем. Будем надеяться, что Киеву "хватит благоразумия" не начать боевые действия против собственных граждан по ту сторону линии соприкосновения", - сказал Козак.

По словам Козака, Берлин и Париж с пониманием относятся к необходимости диалога между Киевом и представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей, однако достаточной твердости в этом вопросе не проявляют.

"Минские соглашения предусматривают решение конфликта путем диалога с представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Европейские партнеры из Германии и Франции с пониманием относятся к нашей позиции о необходимости диалога, но готовности проявить достаточно твердости, надавить на Киев в этом вопросе я не увидел", - сказал Козак.

Автор: 

переговоры (4910) нормандская четверка (1596) Козак Дмитрий (73)


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Топ комментарии
+40
Как "какой брат"? Ты что, забыл, ну тот брат, который воевал в АТО и там погиб. Ну, по крайней мере Ермак сам так рассказывал. Потом, правда выяснилось, что "не в преферанс, а в дурака, и не выиграл, а проиграл", и что брат живой, и торгует должностями в правительстве, ну то такое, "как разница", да, зебилы?
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11.02.2022 05:23
+34
А шо такое Дерьмак вообще? Какие функции и на какой должности оно выполняет? Кстати, его брата, невинно убиенного Порохом на Донбассе, нашли уже?
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11.02.2022 03:18
+30
Якраз цілком добрий результат. Якщо Козаку не подобається - це його проблеми.
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11.02.2022 03:01
Комментировать
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7 годин перемовин зеленоґо каптьорщіка з кацапським несподівано привели до очікуемого результату....
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11.02.2022 02:37 Ответить
Украина вынуждена в этой зерне участвовать, чтобы не дать повод нашим противникам в ЕС рассказывать, что мы не хотим выполнять Минские договоренности
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11.02.2022 02:41 Ответить
Україна нічоґо і нікому не винна.
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11.02.2022 02:44 Ответить
можно и так думать конечно, но 100 лярдов суверенного долга никто не списывал ведь? и руку к этому приложили все без исключения презы...
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11.02.2022 07:54 Ответить
Але ж раніше порохоботи стверджували, що очікують інший результат, що от Єрмак поїде, і домовиться про здачу України. Якісь ви непослідовні.
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11.02.2022 02:56 Ответить
А шо такое Дерьмак вообще? Какие функции и на какой должности оно выполняет? Кстати, его брата, невинно убиенного Порохом на Донбассе, нашли уже?
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11.02.2022 03:18 Ответить
Как "какой брат"? Ты что, забыл, ну тот брат, который воевал в АТО и там погиб. Ну, по крайней мере Ермак сам так рассказывал. Потом, правда выяснилось, что "не в преферанс, а в дурака, и не выиграл, а проиграл", и что брат живой, и торгует должностями в правительстве, ну то такое, "как разница", да, зебилы?
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11.02.2022 05:23 Ответить
Зустрічається «віце-президент» України, за дорученням «вічно відпочиваючого від трудів державних», з американськими бізнесменами, щоб обговорить з ними проблеми зовнішньої політики України, а вони його й питають:

- Слухайте, а як там у вас справи з корупцією? Чули, ваш брат Денис в цьому звинувачувався?
- Та ні то був наклеп… Політична провокація з боку екс-президента Порошенка… Другий питає:
- Зачекайте… Так ви ж розповідали нашим колегам, що Ваш брат загинув, з вини Порошенка, на Донбасі!!!
- То був не той брат, а іншй... З таким самим іменем...
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11.02.2022 07:07 Ответить
Сцить дерьмачьіна рухи робити і це добре, а раша і повинна бути у дупі.
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11.02.2022 05:48 Ответить
Ещё не вечер. То, что заявили журналистам, и то, о чем там реально договорились или нет - узнаем по действиям "влади". Им врать - не привыкать, один "вагнергейт" чего стоил.
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11.02.2022 06:55 Ответить
Ця влада є українською тільки якщо її примусять бути українською, так що ця перемога,є перемога порохоботів.а не єрмака. Наприклад:"Зрадником є перший, хто запропонує спілкування з лднерами, та заговорить про втілення особливих статусів та амністій до ворогів зі зброєю, Слава Україні!Смерть ворогам!"
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11.02.2022 07:32 Ответить
Козак:
-Сподіватимемося, що Києву "вистачить розсудливості" не розпочати бойові дії проти власних громадян по той бік лінії зіткнення А то ми в Росії замучилися кладовища розширювать!"
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11.02.2022 07:10 Ответить
Козак из-за своего предательства родной страны Украины стал похожим на мерзкого старого упыря:

Бог наказал уродством и преждевременной мерзкой старостью этого презренного иуду...
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11.02.2022 09:52 Ответить
Якби не власні украінські гниди, то Украіна давно б вже була вільною і процвітаючою державою.
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11.02.2022 11:00 Ответить
Кацарылые хотят впихнуть нам переговоры с сепарами --- ИДИОТЫ
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11.02.2022 07:24 Ответить
Якраз цілком добрий результат. Якщо Козаку не подобається - це його проблеми.
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11.02.2022 03:01 Ответить
Насчет доброго результата - поподробнее пжлста
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11.02.2022 10:16 Ответить
Пусть рашка оближется
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11.02.2022 03:42 Ответить
в 367 раз - перемовини привели до продовжування перемовин в 368 раз.
місце узгоджуеться - кацапня за самару, зелення за Буковель...
там несподівано буде беня...
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11.02.2022 03:43 Ответить
Сидять два черв"яки в землі на Донбасі Один другого питає:
- Тату! От я одного не розумію: чим "російські патріоти" відрізняються від "єдинороссов" а ті - від "православных рассєян" чи НОДовців?
- Ой синку! Не мороч мені голову! На смак вони всі однакові!
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11.02.2022 07:12 Ответить
гімно перемовники, гімно перемовини, гімно результат.
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11.02.2022 04:01 Ответить
Боюсь щоб це часом не було окозамилювання. Побачимо як будуть події розвиватися дальше.
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11.02.2022 04:03 Ответить
"на полі" - нападе кацапня на Україну чи не нападе? - е три перемовника
кацапячі танки, літаки, плаваючі калоші - і постачання зброї від НАТО, готовність українців захищати країну і вивчити все те шо надають.
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11.02.2022 04:12 Ответить
Якщо перемовини ні до чого не приводять, треба німців, французів та цапів міняти на Канаду, Сша та Англію.
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11.02.2022 04:19 Ответить
Україну намагаються захищати всі - тільки не те вами наголосоване....
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11.02.2022 04:28 Ответить
Бубапешський формат на чолі з ТЮлькаБенькою?
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11.02.2022 09:51 Ответить
Немедленно выехать. Это то что сказал Байден американцам.
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11.02.2022 04:23 Ответить
провокатор - чі совок.
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11.02.2022 04:34 Ответить
Президент США Джо Байден заявил, что граждане США должны немедленно покинуть Украину
Россия отрицает планы нападения на Украину, но на границе страны находятся многотысячные российские войска, и дипломатические усилия, похоже, мало что сделали для ослабления противостояния. https://news.sky.com/story/us-president-joe-biden-says-american-citizens-should-leave-ukraine-now-12538715
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11.02.2022 07:50 Ответить
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11.02.2022 04:39 Ответить
Дайош 100% !
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11.02.2022 07:50 Ответить
зато в дії тепер мона одружитися - *****-досяґнення!
от так от!
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11.02.2022 05:09 Ответить
В О президента України А Б Єрмак не взяв з собою в Париж на переговори в Нормандському форматі В О зеленського який працює в його офісі "президентом" тому що той зайнятий значно важливішими справами - впровадженням у практику нової програми "держави в смартфоні" - "*******"
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11.02.2022 07:49 Ответить
"*******"
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11.02.2022 08:45 Ответить
Покажите мне пункт где в Минске написано что Киев должен с кремлёвскими шестерками и прихвоснями договариваться?!
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11.02.2022 05:27 Ответить
Под минскими стоят фамилии двух покойников - Захара и Плотвы - причём без указания занимаемых должностей.
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11.02.2022 08:36 Ответить
Вот и прекрасно, нечего с вами разговаривать, убирайтесь нахер с Донбасса, возвращайте Крым, потом посмотрим что с вами делать.
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11.02.2022 06:40 Ответить
Переговори у Нормандському форматі:
"Два шаги налево - два шаги направо - шаг вперёд и два - назад!"
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11.02.2022 07:42 Ответить
ДВЕ шаги налево....

https://teksti-pesenok.pro/14/Odesskaya/tekst-pesni-Dva-shagI-na-levodva-shagI-na-pravo

Это школа Соломона Пляра,
Школа бальных танцев, вам говорят.
Две шаги налево, две шаги направо,
Шаг вперед и два назад.

Кавалеры приглашают дамов,
Там, где брошки, там перёд.
Две шаги налево, две шаги направо,
Шаг назад и две вперед.

Дамы, не сморкайтесь в занавески,
Это неприлично, вам говорят!
Это неприлично, негигиенично,
И несимпатично, вам говорят.

Кавалеры, не держите дамов
Ниже тальи, вам говорят!
Это неприлично, негигиенично,
И несимпатично, вам говорят!

Дамы, приглашайте кавалеров,
Там, где галстук, там перёд!
Две шаги налево, две шаги направо,
Шаг назад и две вперед.

Фима, Соня, бросьте разговоры,
Что за балаболки, вам говорят!
Две шаги налево, две шаги направо,
Шаг вперед и две назад.

Дамы, дамы, помогите Боре,
Помогите Боре, вам говорят!
Он наделал лужу в коридоре…
Шаг вперед и две назад!

Алик Рабинович, я имею выйти,
Я имею выйти, вам говорят!
Алик Рабинович, вы мне замените,
Шаг вперед и две назад.

Это школа Соломона Пляра,
Школа бальных танцев, вам говорят!
Две шаги налево, две шаги направо,
Шаг вперед и две назад.

Слова и музыка В. Руденкова

Смотрите также:

https://teksti-pesenok.pro/14/Odesskaya Одесская - https://teksti-pesenok.pro/14/Odesskaya/tekst-pesni-Shkola-balnyh-tantsev-Solomona-Plyara Школа бальных танцев Соломона Пляра
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11.02.2022 08:32 Ответить
Оце покрутіше https://youtu.be/BXtRTGuTX2s
Дивіться обовязково, дівчата дико красиві
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11.02.2022 09:08 Ответить
А рожа то козломордого довольно испитая, явные проблемы с алкоголем у пса. Сними дорогой костюм, месяц без парикмахера и будет типичный рабсиянский алкаш.
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11.02.2022 07:57 Ответить
Да Вы что...! Видно плохо Зе в глаза смотрит уйлу...! Ему надо стать на колени, тогда что нибудь и выйдет!
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11.02.2022 08:31 Ответить
что ж ты , гетьман , скрываешся под каким то ником ??? да , президенту Зеленскому достался самый трудный период со всех ПАПЕРЕДНИКОВ , кроме войны с "братскими " народами , приходится держать оборону и с , так называемой оппозицией , и самое главное - с 5 колоной !!! которая со всех утюгов кричит : в Украине диктатура , нарушение свободы слова и т.д. и т.п. , но в то же время пользуеся теми благами демократии , которые демонстрирует новая власть и президент Зеленский !!! после всех гадостей сделаных этими " народными " опозиционерами , забывая , что 5 экс"гарант" садил людей за разорваный портрет , себя любимого , и тогда эти неподстилки молчали и ТСК не созывали и давали казнокрадам возможность обкрадывать УКРАИНУ !!! да и сейчас лелеят мечту о возврате к корыту !!!
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11.02.2022 09:30 Ответить
Знаешь "бот "нулевка"- столько бреда мне не захотелось читать... много букофф.
Прочитал только-да и сейчас лелеят мечту о возврате к корыту !!!
О каком корыте ты блеешь кацапик! За последние два года эта зеленая плесень сожрет все! И станется народ Украины ни то что без корыта, а и без штанов!
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11.02.2022 09:42 Ответить
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11.02.2022 08:33 Ответить
Короче, оба режима - московский и киевский - находятся в состоянии тяжелейших внутренних конфликтов из-за идущего финансового коллапса. (1) Кремлёвские башни бьются насмерть (Жириновский с ковидом под ИВЛ, ага). (2) Арестович покинул ОП, что означает что армия больше не считает зелёных легитимной властью.
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11.02.2022 08:35 Ответить
Дядя - ти не став на одну дошку кацапську авторитарну деспотію і наше законно обране на вільних виборах керівництво. Бо я буду думати що ти троляка і буду відправляти тебе у спам.
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11.02.2022 10:08 Ответить
Законно обране, но никуда не годящееся керывныцтво
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11.02.2022 10:21 Ответить
Mил человек, ты для начала перечитай закон "О выборах Президента Украины". Там сказано что кандидат обязан владеть украинским языком. Которым - как минимум на момент регистрации - Зеленский не владел. Что уже делает нелегитимным всё его пребывание у власти с момента вступления в должность.
Кстати, на каких выборах получил свой мандат Ермак ? Его должность - карандаши затачивать, и помещение проветривать.
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11.02.2022 10:36 Ответить
"против собственных граждан"
Эти КОНДОМЫ уже нагребли русских паспортов
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11.02.2022 08:36 Ответить
Российская сторона продавливает прямьіе переговорьі Украиньі с "представителями ОРДЛО" , для легитимизации своих оккупационньіх администраций . Украина не идет на такую зраду национальньіх интересов , продавливая признание РФ "стороной конфликта" , что отвечает действительности. Многое зависит от твердости позиции Германии и Франции , которьіе уже признавали РФ стороной конфликта на саммите Норманди в Париже в 2019г.
Держим кулаки за Украину и готовимся к обороне ! 🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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11.02.2022 08:37 Ответить
Могут продавливать сколько угодно; там нет законной власти ни по каким меркам: выборов не было, Пушилин и Пасечник таким образом являются самозванцами.
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11.02.2022 08:41 Ответить
«позиция Украины непреклонна». Украинская сторона «отказалась даже цитировать минские соглашения
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11.02.2022 08:49 Ответить
Думаю нужно начинать обустройство полноценной границы на лугандоне. Это придаст нашим "партнёрам" в лаптестане уверенности в отсутствии силовых намерений и даст им понять что кормить этот обезьянник они будут ещё долго!😁
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11.02.2022 08:58 Ответить
https://www.ponomaroleg.com/o-peregovorah-sovetnikov-normandskoj-chetverki-gde-ukrainu-predstavlyaet-ermak/
О сегодняшних переговорах советников Нормандской четверки в Берлине, где Украину представляет Ермак. Переговоры этих советников - это бег по кругу без результата. Они ничего не решают. Ибо они должны воплощать в маленькие конкретные практические шаги то, что решают на самом верху. А на самом верху еще никто ничего не решил. Даже то, что Макрон наобещал Путину, уже пошло в мусорную корзину. Ибо и Великобритания, и США, и НАТО сегодня заявили, что никто не может лишить Украину права самой выбирать в какой альянс вступать и тд. Поэтому я абсолютно не переживаю за зраду Ермака. Лавров заявил, что части персонала российского посольства нужно покинуть Украину Лавров заявил, что Россия рекомендует части персонала российского посольства в Киеве покинуть Украину. Так вот, это не маркер начинающегося вторжения. Это такой троллинг-тире-месть западным странам за то, что они своими заявлениями об эвакуации своих дипломатов так демонизировали Россию в мировой прессе. Самое главное, что военная помощь от США и других западных стран продолжает и продолжит поступать в ближайшие дни и недели. А это значит, что Украину в беде не бросят. Спасибо за очень живой отклик и комментарии.

Источник: https://www.ponomaroleg.com/o-peregovorah-sovetnikov-normandskoj-chetverki-gde-ukrainu-predstavlyaet-ermak/
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11.02.2022 09:00 Ответить
Відсутність результату - теж результат
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11.02.2022 09:15 Ответить
"
Переговоры политических советников лидеров стран нормандской четверки закончились безрезультатно, - Козак

Ха! А ведь это значит, что переговоры велись правильно!
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11.02.2022 09:48 Ответить
Ні ні хлопці. Мінські домовленості так мінські домовленості . Дебальцево повернути. Якщо не віддають добровільно - тоді забрати так як каже кацап українського походження Козак. А вони як думали - гімнюки.
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11.02.2022 10:03 Ответить
Переговори політичних радників лідерів країн?

А шо Дерьмак уже у нас лидер Украины?
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11.02.2022 10:05 Ответить
РФ недоговороздатна,Лавров сам визнав, що москва глухоніма.Тобто вони ставлять ультиматум і все, це їх позиція.
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11.02.2022 10:06 Ответить
Раньше на переговорах нашу страну представлял Президент
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11.02.2022 10:11 Ответить
мітя ти назавжди залишишся ІУДОЮ.......життя тобі покаже твою недалекоглядність а діти переконаються
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11.02.2022 10:24 Ответить
Ну и отлично. Идите нах. кацапоиды.
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11.02.2022 10:31 Ответить
На хєра витрачати Україні гроші на суходрочку з цим на 100% імпотентним форматом? Щоб давати трибуну покидькам типу цього казака? Ще й на помступки йти заради проведення цього непотрібу...
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11.02.2022 10:42 Ответить
Юрій Шматько, я так передбачаю, що коли москальня відведе війська і наступить передишка, тоді й треба заявити, що Мінські угоди себе вичерпали і необхідно розпочати нові перемовини щодо окупаціі Криму і Донбасу Росією. Світ вже побачив, яка насправді та "гражданская война" і до чого може привести потакання п"яним кацапам.
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11.02.2022 11:15 Ответить
Дима Козак родом из Гайворонского р-на Кировоградской области как за него "рады" односельчане что он у Х#йла на побегушках...
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11.02.2022 10:44 Ответить
А з ким домовлятись з якими "представителями" ? Бородаєм? так він депутат Госдуми. Стрєлковим? - а цей "представитель" полковник російського ФСБ. Інші "представители" то шісстки на побігеньках московського карлика. Ще є всякі там "трактористи", "добровольци" і "отпускникии"- теж "граждане", але не ДНР-ЛНР, а Росіі. Віійна таки не "гражданская" а украінсько -російська. От нехай кацапи і домовляються як вивести війська і компенсвати нанесенуу Украінському народу шкоду. Про "мир" і "дружбу" ми вже наслухались і коли кацап про те починає говорти, рука сама тягнеться до автомата.
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11.02.2022 11:09 Ответить
В годы "еврейской эмиграции" рассказывали... Вызвали в КГБ старого Рабиновича ,спрашивают: - Вы бы как -то определились,выбрали где лучше ....четвертый раз проситесь туда и потом возвращаетесь!?? --- Знаете ли вьюнош ....и там гавно и здесь гавно ,но зато ....какая пересадка у Париже??? И почему покорителю Сибири не смотаться у Париж за покупками?
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11.02.2022 11:59 Ответить
Якщо переговори у цьому осередку політичних шулерів закінчилися безрезультатно, то само по собі це вже добре.
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11.02.2022 12:15 Ответить
все перевернуто догори дригом. Навіщо взагалі публікувати тут цю хвору маячню. І множити ординські фейки. Всьому світу відомо що це саме ординське військо нависає над нами і скрегоче іклами вздовж наших кордонів. Що це ординський флот безпрєдєлить на морі щось там перекриваючи і порушуючи. Що це орки в своєму Мордорі сплять і бачать розширення своєї імперії зла.
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11.02.2022 13:33 Ответить
"
Переговори політичних радників лідерів країн нормандської четвірки закінчилися безрезультатно, - Козак..."

Чому безоезультатно? ***** послати це теж результат.
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11.02.2022 16:57 Ответить
Не почув думку красавіц ЛНР і
ДНР-під кого вони хочуть лягти-Україну чи россію?
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11.02.2022 20:29 Ответить
 
 