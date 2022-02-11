Переговоры политических советников лидеров стран нормандской четверки закончились безрезультатно, - Козак

Переговоры политических советников стран "нормандского формата" в четверг в Берлине завершились без ощутимых результатов.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на российский Интерфакс, об этом сообщил заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак.

"К сожалению, переговоры закончились без ощутимых результатов", - сказал Козак журналистам.

По его словам, итогового документа согласовать не удалось.

Он заявил, что в Москве надеются, что Киев не пойдет на силовое решение конфликта в Донбассе.

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"Сложно сказать, насколько Киев готов пытаться решить конфликт на Донбассе военным путем. Будем надеяться, что Киеву "хватит благоразумия" не начать боевые действия против собственных граждан по ту сторону линии соприкосновения", - сказал Козак.

По словам Козака, Берлин и Париж с пониманием относятся к необходимости диалога между Киевом и представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей, однако достаточной твердости в этом вопросе не проявляют.

"Минские соглашения предусматривают решение конфликта путем диалога с представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Европейские партнеры из Германии и Франции с пониманием относятся к нашей позиции о необходимости диалога, но готовности проявить достаточно твердости, надавить на Киев в этом вопросе я не увидел", - сказал Козак.