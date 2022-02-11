Переговоры политических советников лидеров стран нормандской четверки закончились безрезультатно, - Козак
Переговоры политических советников стран "нормандского формата" в четверг в Берлине завершились без ощутимых результатов.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на российский Интерфакс, об этом сообщил заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак.
"К сожалению, переговоры закончились без ощутимых результатов", - сказал Козак журналистам.
По его словам, итогового документа согласовать не удалось.
Он заявил, что в Москве надеются, что Киев не пойдет на силовое решение конфликта в Донбассе.
"Сложно сказать, насколько Киев готов пытаться решить конфликт на Донбассе военным путем. Будем надеяться, что Киеву "хватит благоразумия" не начать боевые действия против собственных граждан по ту сторону линии соприкосновения", - сказал Козак.
По словам Козака, Берлин и Париж с пониманием относятся к необходимости диалога между Киевом и представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей, однако достаточной твердости в этом вопросе не проявляют.
"Минские соглашения предусматривают решение конфликта путем диалога с представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Европейские партнеры из Германии и Франции с пониманием относятся к нашей позиции о необходимости диалога, но готовности проявить достаточно твердости, надавить на Киев в этом вопросе я не увидел", - сказал Козак.
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- Слухайте, а як там у вас справи з корупцією? Чули, ваш брат Денис в цьому звинувачувався?
- Та ні то був наклеп… Політична провокація з боку екс-президента Порошенка… Другий питає:
- Зачекайте… Так ви ж розповідали нашим колегам, що Ваш брат загинув, з вини Порошенка, на Донбасі!!!
- То був не той брат, а іншй... З таким самим іменем...
-Сподіватимемося, що Києву "вистачить розсудливості" не розпочати бойові дії проти власних громадян по той бік лінії зіткнення А то ми в Росії замучилися кладовища розширювать!"
Бог наказал уродством и преждевременной мерзкой старостью этого презренного иуду...
місце узгоджуеться - кацапня за самару, зелення за Буковель...
там несподівано буде беня...
- Тату! От я одного не розумію: чим "російські патріоти" відрізняються від "єдинороссов" а ті - від "православных рассєян" чи НОДовців?
- Ой синку! Не мороч мені голову! На смак вони всі однакові!
кацапячі танки, літаки, плаваючі калоші - і постачання зброї від НАТО, готовність українців захищати країну і вивчити все те шо надають.
Россия отрицает планы нападения на Украину, но на границе страны находятся многотысячные российские войска, и дипломатические усилия, похоже, мало что сделали для ослабления противостояния. https://news.sky.com/story/us-president-joe-biden-says-american-citizens-should-leave-ukraine-now-12538715
от так от!
"Два шаги налево - два шаги направо - шаг вперёд и два - назад!"
https://teksti-pesenok.pro/14/Odesskaya/tekst-pesni-Dva-shagI-na-levodva-shagI-na-pravo
Это школа Соломона Пляра,
Школа бальных танцев, вам говорят.
Две шаги налево, две шаги направо,
Шаг вперед и два назад.
Кавалеры приглашают дамов,
Там, где брошки, там перёд.
Две шаги налево, две шаги направо,
Шаг назад и две вперед.
Дамы, не сморкайтесь в занавески,
Это неприлично, вам говорят!
Это неприлично, негигиенично,
И несимпатично, вам говорят.
Кавалеры, не держите дамов
Ниже тальи, вам говорят!
Это неприлично, негигиенично,
И несимпатично, вам говорят!
Дамы, приглашайте кавалеров,
Там, где галстук, там перёд!
Две шаги налево, две шаги направо,
Шаг назад и две вперед.
Фима, Соня, бросьте разговоры,
Что за балаболки, вам говорят!
Две шаги налево, две шаги направо,
Шаг вперед и две назад.
Дамы, дамы, помогите Боре,
Помогите Боре, вам говорят!
Он наделал лужу в коридоре…
Шаг вперед и две назад!
Алик Рабинович, я имею выйти,
Я имею выйти, вам говорят!
Алик Рабинович, вы мне замените,
Шаг вперед и две назад.
Это школа Соломона Пляра,
Школа бальных танцев, вам говорят!
Две шаги налево, две шаги направо,
Шаг вперед и две назад.
Слова и музыка В. Руденкова
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Дивіться обовязково, дівчата дико красиві
Прочитал только-да и сейчас лелеят мечту о возврате к корыту !!!
О каком корыте ты блеешь кацапик! За последние два года эта зеленая плесень сожрет все! И станется народ Украины ни то что без корыта, а и без штанов!
Кстати, на каких выборах получил свой мандат Ермак ? Его должность - карандаши затачивать, и помещение проветривать.
Эти КОНДОМЫ уже нагребли русских паспортов
Держим кулаки за Украину и готовимся к обороне ! 🇺🇦🇺🇦🇺🇦
О сегодняшних переговорах советников Нормандской четверки в Берлине, где Украину представляет Ермак. Переговоры этих советников - это бег по кругу без результата. Они ничего не решают. Ибо они должны воплощать в маленькие конкретные практические шаги то, что решают на самом верху. А на самом верху еще никто ничего не решил. Даже то, что Макрон наобещал Путину, уже пошло в мусорную корзину. Ибо и Великобритания, и США, и НАТО сегодня заявили, что никто не может лишить Украину права самой выбирать в какой альянс вступать и тд. Поэтому я абсолютно не переживаю за зраду Ермака. Лавров заявил, что части персонала российского посольства нужно покинуть Украину Лавров заявил, что Россия рекомендует части персонала российского посольства в Киеве покинуть Украину. Так вот, это не маркер начинающегося вторжения. Это такой троллинг-тире-месть западным странам за то, что они своими заявлениями об эвакуации своих дипломатов так демонизировали Россию в мировой прессе. Самое главное, что военная помощь от США и других западных стран продолжает и продолжит поступать в ближайшие дни и недели. А это значит, что Украину в беде не бросят. Спасибо за очень живой отклик и комментарии.
Источник: https://www.ponomaroleg.com/o-peregovorah-sovetnikov-normandskoj-chetverki-gde-ukrainu-predstavlyaet-ermak/
Переговоры политических советников лидеров стран нормандской четверки закончились безрезультатно, - Козак
Ха! А ведь это значит, что переговоры велись правильно!
А шо Дерьмак уже у нас лидер Украины?
Переговори політичних радників лідерів країн нормандської четвірки закінчилися безрезультатно, - Козак..."
Чому безоезультатно? ***** послати це теж результат.
ДНР-під кого вони хочуть лягти-Україну чи россію?