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Новости Агрессия России против Украины Война
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За сутки войска РФ 8 раз срывали "тишину" на Донбассе: открывали огонь из гранатометов и сбросили ВОГ-17 в районе Тарамчука, потерь нет, - штаб ООС

За сутки войска РФ 8 раз срывали

За прошедшие сутки, 10 февраля, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 8 нарушений режима прекращения огня.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в фейсбуке.

Так, недалеко от Песков враг трижды открывал огонь из гранатометов разных систем.

В направлении Зайцевого русские наемники вели огонь из автоматических станковых гранатометов, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Недалеко от Гранитного оккупанты обстреливали позиции украинских защитников из крупнокалиберных пулеметов.

Вблизи населенного пункта Тарамчук российские наемники задействовали беспилотный летательный аппарат, с помощью которого произвели сброс трех выстрелов ВОГ-17.

В окрестностях Попасной противник совершил обстрел из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В направлении Водяного русские наемники вели огонь из стрелкового оружия.

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"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет", - сообщили в штабе.

Отмечается, что украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы: "Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались неизменными".

Также сообщается, что по состоянию на 7 часов утра текущих суток со стороны российско-оккупационных войск нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

"Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", - добавили в пресс-центре ОС.

Также читайте: Войска РФ с начала суток 4 раза открывали огонь и сбросили ВОГ-17 вблизи н.п. Тарамчук, - штаб ООС

За сутки войска РФ 8 раз срывали тишину на Донбассе: открывали огонь из гранатометов и сбросили ВОГ-17 в районе Тарамчука, потерь нет, - штаб ООС 01

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обстрел (26850) Донбасс (26955) операция Объединенных сил (6766)


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Да не переживайте вы так, Ермак поедет , все порешает.
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11.02.2022 07:21 Ответить
Закінчилась російсько-українська війна Полонених ведуть по вулицях Києва Дивляться вони - а на каштанах тіла з виряченими очима і висолопленими язиками , висять Один з острахом питає:
- Ета что - "русскаязичниє"?
- Ні! То Зеленський з д"Єрмаком і своїми прихвостнями, які готувалися "заглянуть в глаза Путіну" і вилизать йому сраку! Вас зустрічають!

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11.02.2022 07:39 Ответить
На думку Зеленського це все одно всеосяжне перемир'я. Мабуть коли російська боєголовка впаде на його хату, він все одно продовжуватиме так думати.
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11.02.2022 08:26 Ответить
Ніколи .... такого не було, і ось знову.
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11.02.2022 14:32 Ответить
 
 