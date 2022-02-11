За сутки войска РФ 8 раз срывали "тишину" на Донбассе: открывали огонь из гранатометов и сбросили ВОГ-17 в районе Тарамчука, потерь нет, - штаб ООС
За прошедшие сутки, 10 февраля, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 8 нарушений режима прекращения огня.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в фейсбуке.
Так, недалеко от Песков враг трижды открывал огонь из гранатометов разных систем.
В направлении Зайцевого русские наемники вели огонь из автоматических станковых гранатометов, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
Недалеко от Гранитного оккупанты обстреливали позиции украинских защитников из крупнокалиберных пулеметов.
Вблизи населенного пункта Тарамчук российские наемники задействовали беспилотный летательный аппарат, с помощью которого произвели сброс трех выстрелов ВОГ-17.
В окрестностях Попасной противник совершил обстрел из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В направлении Водяного русские наемники вели огонь из стрелкового оружия.
"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет", - сообщили в штабе.
Отмечается, что украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы: "Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались неизменными".
Также сообщается, что по состоянию на 7 часов утра текущих суток со стороны российско-оккупационных войск нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
"Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", - добавили в пресс-центре ОС.
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