За сутки войска РФ 8 раз срывали "тишину" на Донбассе: открывали огонь из гранатометов и сбросили ВОГ-17 в районе Тарамчука, потерь нет, - штаб ООС

За прошедшие сутки, 10 февраля, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 8 нарушений режима прекращения огня.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в фейсбуке.

Так, недалеко от Песков враг трижды открывал огонь из гранатометов разных систем.

В направлении Зайцевого русские наемники вели огонь из автоматических станковых гранатометов, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Недалеко от Гранитного оккупанты обстреливали позиции украинских защитников из крупнокалиберных пулеметов.

Вблизи населенного пункта Тарамчук российские наемники задействовали беспилотный летательный аппарат, с помощью которого произвели сброс трех выстрелов ВОГ-17.

В окрестностях Попасной противник совершил обстрел из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В направлении Водяного русские наемники вели огонь из стрелкового оружия.

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"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет", - сообщили в штабе.

Отмечается, что украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы: "Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались неизменными".

Также сообщается, что по состоянию на 7 часов утра текущих суток со стороны российско-оккупационных войск нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

"Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", - добавили в пресс-центре ОС.

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