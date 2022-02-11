Россия продолжает наращивать войска в Крыму, в Беларуси и на западе РФ: новые спутниковые снимки
Новые спутниковые снимки компании Maxar показывают, что РФ продолжает наращивать военное могущество в Крыму, Беларуси и западе России – прибывают дополнительные оборудования и войска.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УП", об этом сообщает корреспондент Buzzfeed Кристофер Миллер в твиттере.
В частности, в Крыму утром 10 февраля на аэродроме Октябрьское наблюдалась новая большая дислокация войск и техники: на заброшенный аэродром к северу от Симферополя прибыло более 550 военных палаток и сотни единиц техники.
Новые войска и техника тоже недавно прибыли в Новоозерное на берегу озера Донузлав. Вблизи Новоозерного были отмечены большие артиллерийские дислокации и учебная деятельность. В районе города Славно была обнаружена новая дислокация.
На белорусском аэродроме Зябровка Maxar зафиксировали войска, полевой госпиталь, технику – вертолеты, армейские палатки.
Кроме того, войска и боевая группа дислоцированы в районе города Речица, менее чем в 45 километрах от границы с Украиной.
На Курский полигон в РФ примерно в 110 км к востоку от границы с Украиной недавно прибыл крупный военный контингент.
Продолжает прибывать дополнительное оборудование, и продолжаются приготовления для размещения дополнительных войск и техники.
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Я вам хочу сказать офицеры в РФ прекрасно все понимают и сдыхать за путина и его шайку не хотят!!! Но пока их гонят толпой , как стадо они идут веря ,что от них ничего не зависит!!!
Но если мы дадим отпор и если ведущие державы мира скажут , что Украине будут помогать - они усрутся!!!! Не бойтесь ватников , они просто рабы- а мы у себя дома и нас МНОГО!!!!
Все будет Украина!!! Попрут - будем - убивать!!! А так хорошего всем дня и мира!!!
Що в Абхазії, що в Чечні, що в Грузії, що в Сирії, що в Україні.