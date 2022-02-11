Россия продолжает наращивать войска в Крыму, в Беларуси и на западе РФ: новые спутниковые снимки

Новые спутниковые снимки компании Maxar показывают, что РФ продолжает наращивать военное могущество в Крыму, Беларуси и западе России – прибывают дополнительные оборудования и войска.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УП", об этом сообщает корреспондент Buzzfeed Кристофер Миллер в твиттере.

В частности, в Крыму утром 10 февраля на аэродроме Октябрьское наблюдалась новая большая дислокация войск и техники: на заброшенный аэродром к северу от Симферополя прибыло более 550 военных палаток и сотни единиц техники.

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Новые войска и техника тоже недавно прибыли в Новоозерное на берегу озера Донузлав. Вблизи Новоозерного были отмечены большие артиллерийские дислокации и учебная деятельность. В районе города Славно была обнаружена новая дислокация.









На белорусском аэродроме Зябровка Maxar зафиксировали войска, полевой госпиталь, технику – вертолеты, армейские палатки.

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Кроме того, войска и боевая группа дислоцированы в районе города Речица, менее чем в 45 километрах от границы с Украиной.





На Курский полигон в РФ примерно в 110 км к востоку от границы с Украиной недавно прибыл крупный военный контингент.





Продолжает прибывать дополнительное оборудование, и продолжаются приготовления для размещения дополнительных войск и техники.