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Новости Агрессия России против Украины Война
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Россия продолжает наращивать войска в Крыму, в Беларуси и на западе РФ: новые спутниковые снимки

Новые спутниковые снимки компании Maxar показывают, что РФ продолжает наращивать военное могущество в Крыму, Беларуси и западе России – прибывают дополнительные оборудования и войска.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УП", об этом сообщает корреспондент Buzzfeed Кристофер Миллер в твиттере.

В частности, в Крыму утром 10 февраля на аэродроме Октябрьское наблюдалась новая большая дислокация войск и техники: на заброшенный аэродром к северу от Симферополя прибыло более 550 военных палаток и сотни единиц техники.

Россия продолжает наращивать войска в Крыму, в Беларуси и на западе РФ: новые спутниковые снимки 01

Также читайте: Учения войск РФ в Беларуси являются проявлением эскалации, - Белый дом

Новые войска и техника тоже недавно прибыли в Новоозерное на берегу озера Донузлав. Вблизи Новоозерного были отмечены большие артиллерийские дислокации и учебная деятельность. В районе города Славно была обнаружена новая дислокация.

Россия продолжает наращивать войска в Крыму, в Беларуси и на западе РФ: новые спутниковые снимки 02
Россия продолжает наращивать войска в Крыму, в Беларуси и на западе РФ: новые спутниковые снимки 03

На белорусском аэродроме Зябровка Maxar зафиксировали войска, полевой госпиталь, технику – вертолеты, армейские палатки.

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Россия продолжает наращивать войска в Крыму, в Беларуси и на западе РФ: новые спутниковые снимки 04
Россия продолжает наращивать войска в Крыму, в Беларуси и на западе РФ: новые спутниковые снимки 05

Кроме того, войска и боевая группа дислоцированы в районе города Речица, менее чем в 45 километрах от границы с Украиной.

Россия продолжает наращивать войска в Крыму, в Беларуси и на западе РФ: новые спутниковые снимки 06
Россия продолжает наращивать войска в Крыму, в Беларуси и на западе РФ: новые спутниковые снимки 07

На Курский полигон в РФ примерно в 110 км к востоку от границы с Украиной недавно прибыл крупный военный контингент.

Россия продолжает наращивать войска в Крыму, в Беларуси и на западе РФ: новые спутниковые снимки 08
Россия продолжает наращивать войска в Крыму, в Беларуси и на западе РФ: новые спутниковые снимки 09

Продолжает прибывать дополнительное оборудование, и продолжаются приготовления для размещения дополнительных войск и техники.

Автор: 

армия РФ (19011) Беларусь (7886) Крым (26360) россия (95326)


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Топ комментарии
+14
Гандоны фашистские
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11.02.2022 08:10
+11
Я живу в Днепре!!! 8 лет назад получил гражданство Украины!! Служил в РФ в первую Чеченскую!
Я вам хочу сказать офицеры в РФ прекрасно все понимают и сдыхать за путина и его шайку не хотят!!! Но пока их гонят толпой , как стадо они идут веря ,что от них ничего не зависит!!!
Но если мы дадим отпор и если ведущие державы мира скажут , что Украине будут помогать - они усрутся!!!! Не бойтесь ватников , они просто рабы- а мы у себя дома и нас МНОГО!!!!
Все будет Украина!!! Попрут - будем - убивать!!! А так хорошего всем дня и мира!!!
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11.02.2022 09:18
+10
Нравітса не нравітса,а )(уйло Ненькой вдАвиться!!
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11.02.2022 07:51
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Правила форума Совет форумчан
Нравітса не нравітса,а )(уйло Ненькой вдАвиться!!
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11.02.2022 07:51 Ответить
пока не появятся заградительные отряды свинособаки в атаку не пойдут
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11.02.2022 09:39 Ответить
А наш Найвєлічайший замість ракет "Нептун" будує дороги.
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11.02.2022 07:56 Ответить
У страха глаза велики. Пусть себе там палатки ставят, резиновые танки и деревянные макеты.
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11.02.2022 08:08 Ответить
Гандоны фашистские
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11.02.2022 08:10 Ответить
Курва!.. Де ми їх усіх ховатимемо?!. І - це ж стільки попелу розвіювати!..
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11.02.2022 08:16 Ответить
для правильного приготовления удобрения из московита-окупанта потребуется не меньше полкуба древесины и часов 8-10 времени. Утилизируйте окупантов с пользой для будущих поколений
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11.02.2022 09:13 Ответить
Дешевле свиньям скормить.
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11.02.2022 10:36 Ответить
если просто прикапывать - то это отравить землю, вероятно загрязнение водоносного слоя, скормить свиньям - есть вероятность подцепить днк ватника и поставить крест на будущих поколениях....
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11.02.2022 11:25 Ответить
Подцепить днк? Имхо, вероятность, конечно, есть... практически, нулевая.
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11.02.2022 12:07 Ответить
Намети є, техніка є. А особовий склад на тих знімках присутній? Може то все блеф, аби поторгуватися? А може й дійсно затівають самогубство *********... Одним словом - Nohomo Сatsapiens... Нормальним людям їх зрозуміти дуже важко.
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11.02.2022 08:22 Ответить
Особовый склад можно на самолетах подвезти за пару часов ((((
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11.02.2022 09:24 Ответить
Или на автобусах. Берегут, наверно, пока пушечное мясо, передержка в какой-то гостинице или на турбазах, захваченных у нас...
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11.02.2022 10:38 Ответить
Давайте вже ракети в аренду, бо без них діла не буде.
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11.02.2022 08:51 Ответить
Вже їдуть з Англіі
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11.02.2022 09:31 Ответить
А буба нівєріт, чекає фоткі із січ2 (у нєго на кантролє !!!!, то вам не хрєн собачий)
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11.02.2022 08:56 Ответить
а шо галабаротька
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11.02.2022 08:59 Ответить
Не мешайте ему, рояль новый обкатывает
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11.02.2022 09:14 Ответить
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11.02.2022 10:40 Ответить
Я живу в Днепре!!! 8 лет назад получил гражданство Украины!! Служил в РФ в первую Чеченскую!
Я вам хочу сказать офицеры в РФ прекрасно все понимают и сдыхать за путина и его шайку не хотят!!! Но пока их гонят толпой , как стадо они идут веря ,что от них ничего не зависит!!!
Но если мы дадим отпор и если ведущие державы мира скажут , что Украине будут помогать - они усрутся!!!! Не бойтесь ватников , они просто рабы- а мы у себя дома и нас МНОГО!!!!
Все будет Украина!!! Попрут - будем - убивать!!! А так хорошего всем дня и мира!!!
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11.02.2022 09:18 Ответить
спасибо!
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11.02.2022 09:28 Ответить
Чемодан, вокзал, Россия. Не х… шастать тут на нашей земле.
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11.02.2022 10:24 Ответить
На жаль, хотять вони здихати чи не хотять, але лізуть.
Що в Абхазії, що в Чечні, що в Грузії, що в Сирії, що в Україні.
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11.02.2022 12:51 Ответить
А как идут ротации в Приднестровье? Через чью территорию снабжение?
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11.02.2022 09:55 Ответить
 
 