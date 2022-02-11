Байден призвал граждан США немедленно покинуть Украину: "Все может быстро перевернуться с ног на голову"

Президент США Джо Байден призвал всех американцев, которые остаются в Украине, покинуть страну.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает NBC News.

"Американские граждане должны уехать сейчас", - сказал Байден в интервью NBC News.

Он отметил, что США в ситуации вокруг Украины "имеют дело не с террористической организацией, а с одной из крупнейших армий в мире".

"Это совсем другая ситуация, и все может быстро перевернуться с ног на голову", - заявил Байден.

Байден добавил, что президент России Владимир Путин "на самом деле достаточно умен, чтобы не делать ничего такого, что могло бы негативно сказаться на американских гражданах".

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Президент США сообщил, что Вашингтон не будет направлять в Украину свои войска, поскольку это может стать поводом для развязывания мировой войны.

"Нет. Когда американцы и русские начнут стрелять друг в друга, это станет мировой войной", - сказал Байден в ответ на вопрос о том, какое развитие событий может заставить его послать войска в Украину.

Ранее госдеп опубликовал рекомендацию своим гражданам, находящимся в Украине, немедленно уехать.

"Гражданам США не следует ездить в Украину. Тем, кто находится в Украине, следует уехать сейчас, используя коммерческие или иные доступные для частных лиц варианты транспортировки", - следовало из сообщения Госдепа.

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США "не смогут эвакуировать граждан США в случае российских военных действий где-либо в Украине", отметили в Госдепе.

Американское внешнеполитическое ведомство предупредило, что регулярное консульское обслуживание, включая оказание помощи гражданам, пытающимся покинуть страну, будет "серьезно затронуто".

Президент США также говорил о том, что для американских граждан возвращение из Украины стало бы мудрым решением.

При этом издание The Hill со ссылкой на неназванного представителя американской администрации сообщало, что в США не готовят планов по массовой эвакуации своих граждан из Украины.