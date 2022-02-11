Байден призвал граждан США немедленно покинуть Украину: "Все может быстро перевернуться с ног на голову"
Президент США Джо Байден призвал всех американцев, которые остаются в Украине, покинуть страну.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает NBC News.
"Американские граждане должны уехать сейчас", - сказал Байден в интервью NBC News.
Он отметил, что США в ситуации вокруг Украины "имеют дело не с террористической организацией, а с одной из крупнейших армий в мире".
"Это совсем другая ситуация, и все может быстро перевернуться с ног на голову", - заявил Байден.
Байден добавил, что президент России Владимир Путин "на самом деле достаточно умен, чтобы не делать ничего такого, что могло бы негативно сказаться на американских гражданах".
Президент США сообщил, что Вашингтон не будет направлять в Украину свои войска, поскольку это может стать поводом для развязывания мировой войны.
"Нет. Когда американцы и русские начнут стрелять друг в друга, это станет мировой войной", - сказал Байден в ответ на вопрос о том, какое развитие событий может заставить его послать войска в Украину.
Ранее госдеп опубликовал рекомендацию своим гражданам, находящимся в Украине, немедленно уехать.
"Гражданам США не следует ездить в Украину. Тем, кто находится в Украине, следует уехать сейчас, используя коммерческие или иные доступные для частных лиц варианты транспортировки", - следовало из сообщения Госдепа.
США "не смогут эвакуировать граждан США в случае российских военных действий где-либо в Украине", отметили в Госдепе.
Американское внешнеполитическое ведомство предупредило, что регулярное консульское обслуживание, включая оказание помощи гражданам, пытающимся покинуть страну, будет "серьезно затронуто".
Президент США также говорил о том, что для американских граждан возвращение из Украины стало бы мудрым решением.
При этом издание The Hill со ссылкой на неназванного представителя американской администрации сообщало, что в США не готовят планов по массовой эвакуации своих граждан из Украины.
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Мне кажется, все европейские генералы, канцлеры и министры обороны ездят в москву договариваться, чтоб их активы в Украине не трогали.
Я слышал как на более низком уровне китайцы и турки связывались с русскими в 2008 и предоставляли, например, координаты ГЭС, в которые они вложились, и чтобы их не бомбили.
Грузия - следующая в списке, с нами все пройдет намного проще.
Экономика России уходит в огромный минус на неопределёное время. От статуса "агрессор" мордору придётся отмываться не менее полувека.
Экономики Германии, Франции уходят вотвременный минус - рынок сбыта в мордоре обрушится без шансов на восстановление.
Экономмка Китая просядет от падения сбыта в ЕС, в котором разразится кризис.
Экономика США... в плюсе. Новые рынки продажи нефти и газа. Продажи электрогенерирущего товарв как заменители нефти и газа. Продажи оружия на фоне агрессии.
Англосаксы могут сидеть на берегу и смотреть как мимо проплывут трупы их врагов.
Украина. Ну кто же виноват, что власти милее совок, признаком которого является выборочное правосудие. Ярким маркером которого стал позорнейший конкурс САП. И что характерно об этом позоре больше говорят в США, которому очень нужно доказательство, что Украина движется от совка в,цивилизованный мир и что тогда усилия США по поддержке стрпнв с идентичными ценностями не будут напрасны.
Путін - це велика комп'ютерна гра, спрямована на розвиток України
https://www.ar25.org/article/putin-ce-velyka-kompyuterna-gra.html
це передрук з іншого джерела.
Думаю, что и немцы её читали.
Даже Лукашенко как вспоминал о неком союзе от Балтики до Чёрного моря.
Там всё хорошо, кроме маразма и заведомо низкого результата.
Котики не перестанут быть котиками пока угроза не будет направлена неаосредственно на них.
И там не только немецкие котики. Там ленивцы практически все кроме прибалтов и поляков.
Т.е. костяк ЕС и контроль немцев ним не нарушиься, чтобы мордор не вытворял и сколько не угрожал.
Опыт Украины говорит, что она проснулась и ныне готова воевать только после того как были оккупированы Донбасс и особенно Крым, в который было интересно совершить тур выходного дня на авто почти со всех уголков Украины.
Пока мордор не вторгнется непосредственно в дома немцев - те будут флегматично наблюдать за прлисходящим.
Так что кпд от войны в Украине равняется нулю. Тем более, что такая война свяжет руки мордору надолго.
В Украине около 25 миллионов человек выросли без совковой программы и совковый бред аля мордор будет вызывать отвращение и отпор.Побороть такой отпор задача не из простых, а с учётом мотивированности - трудно выполнимая.
Немецкие и другие котики могут так же лениво наблюдать за происходящим со стороны.
Вообще эта адея с компьютерной игрой дебильная по умолчанию. Гораздо большего эффекта можно добиться на основе тех же демократических ценностей и невосприятия автократии.
Так можно было бы объявить санкции той же Германии за поддержку автократии в мордоре. За финансирование тоталитарных режимов можно было бы ограничить доступ немецких товаров на американские рынки.
У немцев и других котиков есть слабость - это бабло. А какой рынок больше? Российский или американский?
И это не были бы торговые войны. Это была бы борьба за демократические ценности. Штаты и англосаксы могли бы играть роль первой скрипки очень и очень долго - немцы слабы на деньги, а демократические ценности были бы реальным ориентиром для бесчисленного количества государств на планете .
А этот военный маразм - этт тупо, убого и низко если вообще эффективно.
Наверное его придумал американский котик. Тоже обленившийся и решивший что то сделать, но чужими руками.
А ведь работы ещё непочатый край. Уровень жизни должен быть одинаково высокий по всей планете. Плюс моральные ценности. Не идеологические, а моральные.
Только тогда наступит реальная безопаснлсть. А гегерация мозгов со всей планеты совершит прорыв.
Использовать войны для эволюции - это дичь и отсталость. А отсталый дикарь не может быть истиным лидером. Даже если этот дикарь англосакс.
Воювати так воювати, краще в бою померти ніж від хвороби в ліжку!
А смерть прийде в любому випадку, тут не сумнівайтесь !
Камала Харрис займется урегулированием кризиса в Украине
Несмотря на то, что Камала Харрис не добилась существенного прогресса ни в одной из задач, которыми ранее занималась - кризисом на южной границе или борьбой против республиканцев за изменение избирательного законодательства - Белый дом направляет вице-президента в Европу для руководства действиями США в ответ на украинский кризис.
https://kontinentusa.com/kamala-harris-zaimetsya-uregulirovaniem-krizisa-v-ukraine/
І всі гуртом виють що все пропало: Америка нам не допомогає, Європа злилась, влада сама по собі і тільки думає про власну кишеню. Всі вояки наші слабкі і зброї немає. Рятуйся хто може.
Бутусову терміново потрібно сюди зайти і перебанити всю цю наволоч!
"Нет. Когда американцы и русские начнут стрелять друг в друга, это станет мировой войной", - сказал Байден в ответ на вопрос о том, какое развитие событий может заставить его послать войска в Украину.
....
Не точный перевод. Байден сказал, что он никого не будет спасать при вторжении, потому что это может вызвать мировую войну.
Другими словами он пригласил русского Гитлера к вторжению - заранее сказав, что сопротивления не будет. И так в любой стране понравившейся путлеру...Ну не мировую же войну из за этого устраивать?!
Перемога буде за нами!
Слава Захистникам України!
Через Україну йому намагаються підняти рейтинг (одна з версій).
Что они сделают, что он сделает потом в случае чего, это уже будет другая история.
Свои граждане - на первом месте ..