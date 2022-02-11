РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10204 посетителя онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
39 638 229

Байден призвал граждан США немедленно покинуть Украину: "Все может быстро перевернуться с ног на голову"

Байден призвал граждан США немедленно покинуть Украину:

Президент США Джо Байден призвал всех американцев, которые остаются в Украине, покинуть страну.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает NBC News.

"Американские граждане должны уехать сейчас", - сказал Байден в интервью NBC News.

Он отметил, что США в ситуации вокруг Украины "имеют дело не с террористической организацией, а с одной из крупнейших армий в мире".

"Это совсем другая ситуация, и все может быстро перевернуться с ног на голову", - заявил Байден.

Байден добавил, что президент России Владимир Путин "на самом деле достаточно умен, чтобы не делать ничего такого, что могло бы негативно сказаться на американских гражданах".

Также читайте: Мы посоветуем эвакуироваться неосновному составу своего дипперсонала из Украины. Может, англосаксы что-то готовят, – Лавров. ВИДЕО

Президент США сообщил, что Вашингтон не будет направлять в Украину свои войска, поскольку это может стать поводом для развязывания мировой войны.

"Нет. Когда американцы и русские начнут стрелять друг в друга, это станет мировой войной", - сказал Байден в ответ на вопрос о том, какое развитие событий может заставить его послать войска в Украину.

Ранее госдеп опубликовал рекомендацию своим гражданам, находящимся в Украине, немедленно уехать.

"Гражданам США не следует ездить в Украину. Тем, кто находится в Украине, следует уехать сейчас, используя коммерческие или иные доступные для частных лиц варианты транспортировки", - следовало из сообщения Госдепа.

Читайте также: Южная Корея подготовит план действий для своих граждан в Украине в случае усложнения ситуации

США "не смогут эвакуировать граждан США в случае российских военных действий где-либо в Украине", отметили в Госдепе.

Американское внешнеполитическое ведомство предупредило, что регулярное консульское обслуживание, включая оказание помощи гражданам, пытающимся покинуть страну, будет "серьезно затронуто".

Президент США также говорил о том, что для американских граждан возвращение из Украины стало бы мудрым решением.

При этом издание The Hill со ссылкой на неназванного представителя американской администрации сообщало, что в США не готовят планов по массовой эвакуации своих граждан из Украины.

Автор: 

Байден (2785) Госдепартамент США (1817) США (26336) эвакуация (2058)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+38
ни одна страна в мире имеюшая реальную независимость и вес в мировом сообществе без освободительных, гражданских и прочих воин эту самую независмость не получала. НЕЗАВИСИМОСТЬ реальную когда в парламенте будет 100 процентов патриотов, а не всяких опзж и с нимиже - это война кровопролитная, возиожно долгая с потерей а может быть и с захватом территорий. но после победы образуется настоящая нация украинцев (не по паспорту а по духу)на СВОЕЙ земле,
иначе вечное болото
показать весь комментарий
11.02.2022 08:22
+37
"Президент США також повідомив, що Вашингтон не спрямовуватиме в Україну свої війська, оскільки це може стати приводом для розв'язання світової війни" - це слід згадати тим, кого захочуть роззброїти, даючи брехливі гарантії безпеки.
показать весь комментарий
11.02.2022 08:15
+33
Як жеж вже дістала ця невизначеність... От реально відчуваю себе поділеним навпіл. Одна половина мене в камуфляжі зі зброєю, сидячи на тривожному заплічнику.

Інша в костюмі, сорочці, краватці намагається робити звичну справу. Якісь проекти, інвестиції, драйв, побудова перспектив..

Яких нахрєн перспектив?
показать весь комментарий
11.02.2022 08:24
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 3 из 3
В Кувейт, В'єтнам, Корею полізли а тут бояться. Байден ти сам ще цього не знаєш але будеш ти воювати за нас в разі чого
показать весь комментарий
11.02.2022 09:59 Ответить
https://socratify.net/quotes/fridrikh-nitsshe/15352 "Дипломатия состоит в том, чтобы гладить собаку до тех пор, пока намордник не будет готов."
показать весь комментарий
11.02.2022 10:04 Ответить
Когда Гитлер кусок Австрии пригреб к рукам, тоже все рассчитывали на региональный конфликт максимум. Полыхнет везде. Китайцы сразу в Тайвань влезут. Пуйло еще и НАТО за яйки прощупает прибалтикой. А там станет вопрос, а кто готов умирать за Ригу иил Таллин? Я уже знаю как ответит половина европы и членов этого самого НАТО.
показать весь комментарий
11.02.2022 10:06 Ответить
Это уже очень серьезно.
Мне кажется, все европейские генералы, канцлеры и министры обороны ездят в москву договариваться, чтоб их активы в Украине не трогали.
Я слышал как на более низком уровне китайцы и турки связывались с русскими в 2008 и предоставляли, например, координаты ГЭС, в которые они вложились, и чтобы их не бомбили.
Грузия - следующая в списке, с нами все пройдет намного проще.
показать весь комментарий
11.02.2022 10:30 Ответить
Чему быть, того не миновать. Первый этап- шок от безумия *****, пройден. Второй этап - мобилизация- завершается. Заключительный - ***** в гааге. Разговаривать с лидером, который общается как старый *****, больше никто не будет.
показать весь комментарий
11.02.2022 10:30 Ответить
Развязывает мордор войну в Украине.
Экономика России уходит в огромный минус на неопределёное время. От статуса "агрессор" мордору придётся отмываться не менее полувека.
Экономики Германии, Франции уходят вотвременный минус - рынок сбыта в мордоре обрушится без шансов на восстановление.
Экономмка Китая просядет от падения сбыта в ЕС, в котором разразится кризис.
Экономика США... в плюсе. Новые рынки продажи нефти и газа. Продажи электрогенерирущего товарв как заменители нефти и газа. Продажи оружия на фоне агрессии.
Англосаксы могут сидеть на берегу и смотреть как мимо проплывут трупы их врагов.
Украина. Ну кто же виноват, что власти милее совок, признаком которого является выборочное правосудие. Ярким маркером которого стал позорнейший конкурс САП. И что характерно об этом позоре больше говорят в США, которому очень нужно доказательство, что Украина движется от совка в,цивилизованный мир и что тогда усилия США по поддержке стрпнв с идентичными ценностями не будут напрасны.
показать весь комментарий
11.02.2022 10:49 Ответить
цікаве бачення цієї ситуації (стаття 14-ого року):

Путін - це велика комп'ютерна гра, спрямована на розвиток України
https://www.ar25.org/article/putin-ce-velyka-kompyuterna-gra.html

це передрук з іншого джерела.
показать весь комментарий
11.02.2022 11:26 Ответить
Я читал эту статью о том, что главная цель - это Германия, её заявка на мировое лидерство в виде контроля над Европой под соусом ЕС.
Думаю, что и немцы её читали.
Даже Лукашенко как вспоминал о неком союзе от Балтики до Чёрного моря.
Там всё хорошо, кроме маразма и заведомо низкого результата.
Котики не перестанут быть котиками пока угроза не будет направлена неаосредственно на них.
И там не только немецкие котики. Там ленивцы практически все кроме прибалтов и поляков.
Т.е. костяк ЕС и контроль немцев ним не нарушиься, чтобы мордор не вытворял и сколько не угрожал.
Опыт Украины говорит, что она проснулась и ныне готова воевать только после того как были оккупированы Донбасс и особенно Крым, в который было интересно совершить тур выходного дня на авто почти со всех уголков Украины.
Пока мордор не вторгнется непосредственно в дома немцев - те будут флегматично наблюдать за прлисходящим.
Так что кпд от войны в Украине равняется нулю. Тем более, что такая война свяжет руки мордору надолго.
В Украине около 25 миллионов человек выросли без совковой программы и совковый бред аля мордор будет вызывать отвращение и отпор.Побороть такой отпор задача не из простых, а с учётом мотивированности - трудно выполнимая.
Немецкие и другие котики могут так же лениво наблюдать за происходящим со стороны.
Вообще эта адея с компьютерной игрой дебильная по умолчанию. Гораздо большего эффекта можно добиться на основе тех же демократических ценностей и невосприятия автократии.
Так можно было бы объявить санкции той же Германии за поддержку автократии в мордоре. За финансирование тоталитарных режимов можно было бы ограничить доступ немецких товаров на американские рынки.
У немцев и других котиков есть слабость - это бабло. А какой рынок больше? Российский или американский?
И это не были бы торговые войны. Это была бы борьба за демократические ценности. Штаты и англосаксы могли бы играть роль первой скрипки очень и очень долго - немцы слабы на деньги, а демократические ценности были бы реальным ориентиром для бесчисленного количества государств на планете .
А этот военный маразм - этт тупо, убого и низко если вообще эффективно.
Наверное его придумал американский котик. Тоже обленившийся и решивший что то сделать, но чужими руками.
А ведь работы ещё непочатый край. Уровень жизни должен быть одинаково высокий по всей планете. Плюс моральные ценности. Не идеологические, а моральные.
Только тогда наступит реальная безопаснлсть. А гегерация мозгов со всей планеты совершит прорыв.
Использовать войны для эволюции - это дичь и отсталость. А отсталый дикарь не может быть истиным лидером. Даже если этот дикарь англосакс.
показать весь комментарий
11.02.2022 13:55 Ответить
Ой, та де ваші яйця? Всю сексуальну енергію злили на порносайтах?
Воювати так воювати, краще в бою померти ніж від хвороби в ліжку!
А смерть прийде в любому випадку, тут не сумнівайтесь !
показать весь комментарий
11.02.2022 11:00 Ответить
, не зважайте на ботів. Їх зараз кучами повилазило і всі як один голосять один посил що країна це влада , а цю владу нічого захищати
показать весь комментарий
11.02.2022 11:37 Ответить
Народ, ховайся в жито!

Камала Харрис займется урегулированием кризиса в Украине

Несмотря на то, что Камала Харрис не добилась существенного прогресса ни в одной из задач, которыми ранее занималась - кризисом на южной границе или борьбой против республиканцев за изменение избирательного законодательства - Белый дом направляет вице-президента в Европу для руководства действиями США в ответ на украинский кризис.

https://kontinentusa.com/kamala-harris-zaimetsya-uregulirovaniem-krizisa-v-ukraine/
показать весь комментарий
11.02.2022 11:18 Ответить
Афіґєть.
показать весь комментарий
11.02.2022 14:50 Ответить
Ох і на цій гілці ботів понавилазило. Тут все олігіно, лахта і Бог зна ще хто.
І всі гуртом виють що все пропало: Америка нам не допомогає, Європа злилась, влада сама по собі і тільки думає про власну кишеню. Всі вояки наші слабкі і зброї немає. Рятуйся хто може.
Бутусову терміново потрібно сюди зайти і перебанити всю цю наволоч!
показать весь комментарий
11.02.2022 11:41 Ответить
Эта сволочь на Бутусова работает, как же своих банить?!
показать весь комментарий
11.02.2022 13:32 Ответить
Я шоке! Это жесть!
показать весь комментарий
11.02.2022 11:42 Ответить
Президент США сообщил, что Вашингтон не будет направлять в Украину свои войска, поскольку это может стать поводом для развязывания мировой войны.

"Нет. Когда американцы и русские начнут стрелять друг в друга, это станет мировой войной", - сказал Байден в ответ на вопрос о том, какое развитие событий может заставить его послать войска в Украину.
....
Не точный перевод. Байден сказал, что он никого не будет спасать при вторжении, потому что это может вызвать мировую войну.
Другими словами он пригласил русского Гитлера к вторжению - заранее сказав, что сопротивления не будет. И так в любой стране понравившейся путлеру...Ну не мировую же войну из за этого устраивать?!
показать весь комментарий
11.02.2022 11:51 Ответить
Дурни, успокойтесь,никому вы в России не нужны. В России о войне вообще не говорят.Чпокайтесь там с кем хотите.
показать весь комментарий
11.02.2022 19:28 Ответить
Вы уже оккупирует значительные украинские земли. Не нужны? Освободите их
показать весь комментарий
11.02.2022 20:34 Ответить
Не Бійся Джо! Кількість не значить якість. Кпцапи як вояки лайно - це довели Чеченці (дві війни кацапи програли й довелося купити Кадиркіна) й Українці ("новососсія " не вийшла у ***** тільки лднр).
Перемога буде за нами!
Слава Захистникам України!
показать весь комментарий
11.02.2022 12:34 Ответить
Выглядит так будто Байден обосрался.
показать весь комментарий
11.02.2022 13:39 Ответить
не звертайте увагу на слова бідена. в сша його рейнтинг вже нижче плінтуса....
показать весь комментарий
11.02.2022 13:54 Ответить
Вчора була інфа, що 58% не схвалюють його діяльність.

Через Україну йому намагаються підняти рейтинг (одна з версій).
показать весь комментарий
11.02.2022 14:45 Ответить
Американцы правильно расчищают место для своих «ихтамнетов». Потом скажут что это все украинская армия. Русофашистские боты идут нах.
показать весь комментарий
11.02.2022 13:54 Ответить
Детсадовские мечты
показать весь комментарий
11.02.2022 20:35 Ответить
Это его обязанность, как президента предупредить свои граждан. И я его понимаю.
Что они сделают, что он сделает потом в случае чего, это уже будет другая история.
показать весь комментарий
11.02.2022 14:39 Ответить
Я щось не пам'ятаю: а він робив подібні заявочки через Афган ?
показать весь комментарий
11.02.2022 14:53 Ответить
Нет , конечно
показать весь комментарий
11.02.2022 20:35 Ответить
Байден не верит кловану..
Свои граждане - на первом месте ..
показать весь комментарий
11.02.2022 15:09 Ответить
Страница 3 из 3
 
 