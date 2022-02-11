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Новости Коронавирус и карантин
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За сутки в Украине зафиксировано 41 229 новых случаев заболевания коронавирусом. 236 человек умерли, 20 850 - выздоровели, - Минздрав

За сутки в Украине зафиксировано 41 229 новых случаев заболевания коронавирусом. 236 человек умерли, 20 850 - выздоровели, - Минздрав

За сутки 10 февраля в Украине зафиксировано 41 229 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

"За сутки 10 февраля в Украине:

  • зафиксировано 41 229 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 3 369, медработников - 1247);
  • 72 255 человек вакцинировано против COVID-19. Первую дозу получили 20 826 человек, вторую дозу – 30 641 человек, дополнительную дозу получили 469 человек, бустерную дозу – 20 319 человек.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализировано - 3 936 человек;
  • летальных исходов – 236;
  • выздоровело - 20 850 человек.

За все время пандемии в Украине:

  • заболело - 4 462 970 человек;
  • выздоровело - 3 750 826 человек;
  • летальных исходов – 102 403;
  • проведено ПЦР-тестирований - 18 920 897.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина уже на пике заболеваемости текущей волны COVID-19, - Ляшко

С начала вакцинальной кампании привито 15 541 413 человек, из них получили первую дозу – 15 541 411 человек, получили две дозы – 14 900 578 человек, получили дополнительную дозу – 22 628 человек, бустерную дозу – 532 850 человек. Всего проведено 30 997 467 прививок", - рассказали в Минздраве.

За сутки в Украине зафиксировано 41 229 новых случаев заболевания коронавирусом. 236 человек умерли, 20 850 - выздоровели, - Минздрав 01
За сутки в Украине зафиксировано 41 229 новых случаев заболевания коронавирусом. 236 человек умерли, 20 850 - выздоровели, - Минздрав 02
За сутки в Украине зафиксировано 41 229 новых случаев заболевания коронавирусом. 236 человек умерли, 20 850 - выздоровели, - Минздрав 03
За сутки в Украине зафиксировано 41 229 новых случаев заболевания коронавирусом. 236 человек умерли, 20 850 - выздоровели, - Минздрав 04

Автор: 

Минздрав (4898) статистика (2310) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+4
И что дала ваша вакцина????я 2 вакцинирован и заболел,родители вообще не вакцинированы и переболели легче меня.если при ковиде начали только на 5 дней на больничный отправлять то переболеют абсолютно все
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11.02.2022 08:25
+3
Що дала? Та нічого матеріального Тільки спокій і надію що хоч якось себе убезпечили від важкого перебігу хвороби! Моя дружина (вакцинована) десь підхопила вірус і 1 лютого трохи піднялась температура Пропав нюх З"явився нежить і головний біль Але перенесла все "на ногах" Три дні тому заходить у кімнату і каже: Я сьогодні почула запах смаженої цибулі не дійшовши до кухні!" А я нічого не відчув - температура нормальна нежить - у мене постійний (слабкий хронічний алергічний риніт) Голова болить при переміні погоди - атмосферний тиск скаче і кров"яний - разом з ним Вакцинувалися у серпні разом
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11.02.2022 08:49
+3
Ага! Сусідка моєї дочки десь так само і заявила коли я їй зробив зауваження що вона у ліфті без маски "Маски насить далжни бальниє! А я - здарова!" Вже скоро рік як черв"яків годує на "Яцевому" (головне кладовище в Чернігові) І дочка її - поряд! Слава богу що родичі є - племінниця її внучку удочерила і дівчинка отримала сім"ю!
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11.02.2022 09:50
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А де мітинг той стався?..
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11.02.2022 08:24 Ответить
А деякі області почали відкривати навчальні заклади, щоб шмаркливі знову ковід розповсюджували. Тільки прикривають школи, так одразу менше людей хворіють. Малеча навіть в транспорті масок не носять, а потім несуть ковід додому. Ще й мінують школи зараз: краще б посиділи вдома до весни, а там видно буде
https://static.dw.com/image/52757282_404.jpg
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11.02.2022 09:03 Ответить
Canada.
https://blogs.pravda.com.ua/authors/yeltsov/620121258d52f/
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12.02.2022 08:26 Ответить
Якесь ватне канадське лайно російською мовою на сайті "Української правди".
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12.02.2022 17:52 Ответить
Переклади собі, в чому проблема. Основне зміст, а не якою мовою
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12.02.2022 18:49 Ответить
Основний зміст того, що було написано - "Миусталіатвашихмасакіагранічєній". Річ у тому, що більшість дурні, яка публікується в Україні - написана саме російською мовою, як не дивно..
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12.02.2022 19:31 Ответить
На тобі англійською, якщо подужаєш осягнути. Підтвердження всього написаного на укрправді.

https://ottawacitizen.com/news/local-news/the-future-of-protest-where-does-the-freedom-convoy-go-from-here/wcm/29283fe3-0a33-43e0-9296-9408908c543c/amp/
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12.02.2022 20:29 Ответить
Вата на ваті і ватою поганяє. Крайні праві "розганяють" зраду зрадную та організують вуличні протести в Канаді.
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13.02.2022 14:01 Ответить
Ти думаєш що один такий 'розумний', а все багатомільйонне населення Канади вата? Ніколи не думав, що може навпаки?)
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12.02.2022 18:51 Ответить
отой ватний штимп, який написав ту статтю - є багатомільйонне населення Канади?.. На відміну від тебе, я - розумний...
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12.02.2022 19:28 Ответить
Розсмішив))
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12.02.2022 20:05 Ответить
И что дала ваша вакцина????я 2 вакцинирован и заболел,родители вообще не вакцинированы и переболели легче меня.если при ковиде начали только на 5 дней на больничный отправлять то переболеют абсолютно все
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11.02.2022 08:25 Ответить
Якщо вакцинований захворює, то значно порушив заходи безпеки - десь-таки підхопив значно більше вірусів, ніж організм зміг перебороти.
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11.02.2022 08:39 Ответить
Які заходи?маска?вона так само допомагає як труси при срачці
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11.02.2022 08:51 Ответить
Ага! Сусідка моєї дочки десь так само і заявила коли я їй зробив зауваження що вона у ліфті без маски "Маски насить далжни бальниє! А я - здарова!" Вже скоро рік як черв"яків годує на "Яцевому" (головне кладовище в Чернігові) І дочка її - поряд! Слава богу що родичі є - племінниця її внучку удочерила і дівчинка отримала сім"ю!
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11.02.2022 09:50 Ответить
Тобі б романи писати😂😂😂
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11.02.2022 20:35 Ответить
Спізнився ти з порадою Уже написана книга оповідань Люди читауть Кажуть - цікаво написано!
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11.02.2022 20:39 Ответить
Ну, в таких випадках в люди не виходять і перед срачкою труси треба все-таки знімати . З вашої реакції, я зрозумів, що якусь дурницю ви-таки впороли... Бо так реагувати на звичайні речі та
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11.02.2022 13:54 Ответить
Що дала? Та нічого матеріального Тільки спокій і надію що хоч якось себе убезпечили від важкого перебігу хвороби! Моя дружина (вакцинована) десь підхопила вірус і 1 лютого трохи піднялась температура Пропав нюх З"явився нежить і головний біль Але перенесла все "на ногах" Три дні тому заходить у кімнату і каже: Я сьогодні почула запах смаженої цибулі не дійшовши до кухні!" А я нічого не відчув - температура нормальна нежить - у мене постійний (слабкий хронічний алергічний риніт) Голова болить при переміні погоди - атмосферний тиск скаче і кров"яний - разом з ним Вакцинувалися у серпні разом
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11.02.2022 08:49 Ответить
В Испании дают неделю 100% оплачиваемого больничного если болеешь ковидом .
На той недели тест у меня и сына показал позитивный.
Ну как заболели , была 1 день немного t, у сына кашель. Больше никаких симптомов не было. Как положено отсидели не выходя из дома 7 дней .
Вчера сын сделал тест перед выходом на работу и у него опять позитивный т !
Доктор сказал ничего страшного , можешь идти работать !
( И заражать других…)
Как такое может быть ?
Вот теперь меня терзают смутные сомнения по этому ковиду 🤪🤣🤣…
и вообще болели ли мы ?…
В декабре у сына был простой грипп , так ужасно перенёс , неделю t - под 40, а четыре теста отрицательно .
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11.02.2022 10:52 Ответить
Хоч я в медицині і тямлю трохи більше від "пересічного форумчанина" однак не є фахівцем-вірусологом Тому тут мене питать нема про що!
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11.02.2022 11:25 Ответить
Не стоит переносить локальные идиотизмы на весь мир и делать из этого глобальные выводы. При позитивном тесте изоляция, по-нормальному, продолжается. Но! Сейчас всё идёт к тому, чтобы изоляцию при позитивном тесте отменить вообще, так как текущий вариант (омикрон) значительно более заразный, переболеют им все без вариантов, вариант этот значительно легче переносится, чем дельта, плюс вакцинацией покрыта бóльшая часть населения. Ну а кто схватил тяжёлое течение и не был вакцинирован - его проблемы.
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11.02.2022 11:40 Ответить
Навіть, якщо виживеш після хвороби, деякі дослідження показують, що газообмін легень, завдяки якому ми споживаємо кисень та видихаємо СО2 та метан, здебільшого значно порушений. Свідченням його порушення може бути незвично швидка задишка при звичних або трохи більших навантаженнях.

Отже, одягайте медичні маски на людях у приміщенні або транспорті і міняйте їх кілька разів на день. Декоративні маски майже нічого не затримують. Критичне значення має кількість вірусних частинок, які потрапили вам у легені. Ніхто ж не знає, з якою швидкістю ваш імунітет впорається з тою кількістю, що потрапила, якщо вірусних тіл буде більше, ніж організм зможе швидко вбити, вони почнуть розмножуватися і ви захворієте.

Носіть медичні маски - я не хворів.
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11.02.2022 08:36 Ответить
Підтримую. Ще ні разу не хворіла... хоча проживаю у м.Київ.
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11.02.2022 09:13 Ответить
То не маски допомогли, а потужний імунітет.
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11.02.2022 13:00 Ответить
Пані Оксано, ви - лікар?.. Що ви знаєте про людський імунітет? У вас є фахова освіта, або, бодай, якийсь досвід?

До вакцинації ми з дружиною робили ІФА-тести на антитіла щодва місяці. Коронавірус нас оминув, бо жодна лабораторія з трьох різних систем, як і жоден з різновидів тестів не показали наявності антитіл до коронавіруса.

Отже, все-таки медична маска? Чи "сильний імунітет"?
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11.02.2022 14:02 Ответить
Надо закрыть детские сады и школы - главный разсадник заразы! Я понимаю, как родителям хочеться збагрить детей в садик, что они прут их больными, напичкав парацетамолом и брешучи, что сопли у них от аденоидов. Дети масок не носят, никаких справок о здоровье с них не требуются, заражают сразу всю группу и персонал - человек 30. Это за один день. Зараженные в тот же день приносят заразу домой. И понеслась. Это происходит быстрее, чем размножаются тараканы.
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11.02.2022 09:27 Ответить
Рушійна сила цієї ваксинації" - багатомільярдні доходи фармацевтичних компаній за багатомільярдні закупки цих "вакцин" і, попутно медикаментів, медичних засобів, і обладнання під багатомільярдні "відкати" чиновникам, що це купляють за кошти платників податків. А все решту - другорядне. Шалений тиск, шантаж і погрози на людей, погрози не брати на роботу, не платити лікарняні, не пускати в людні місця... іт.п.Тиск на керівників підприємств, організацій , головних лікарів, підтасовка даних медичної документації, штучне завищення кількості померлих і важкохворих з числа НЕвакцинованих (шляхом приписання цього "НЕ")....
Але поступово все стає на свої місця: не дивлячись на роздутий масовий вакцинальний психоз- кількість захворілих у світі збільшується в геометричній прогресії, кількість важкохворих і померлих не зменшується, не дивлячись на окозамилювання з "вакцинованими і НЕвакцинованими". Немає наразі достовірних даних результатів лікування вакцинованих і невакцинованих у порівнянні ні ближніх, ні віддалених. Немає наразі достовірних даних ефективності цих "вакцин" ні ближніх ні віддалених, Немає наразі жодних даних про шкідливість цього "шмурдяка" і його віддалені ускладнення. Є тільки бабло, що заполонило все поле зору...
Дуже скоро ця афера випливе і по рівню злочину проти людяності перевищить світові війни.
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11.02.2022 12:42 Ответить
Йдуть роки, люди вмирають по кілька сотень на день (200 х 365 = 73 000 на рік) від хвороби, що можна легко попередити вакцинацією, але мудрий нарід(tm) все шукає зраду, "відкати" та підраховує чужі доходи.
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11.02.2022 12:58 Ответить
Який ти у нас розумний. Вся фарм мафія прямо так і хоче, аж зі шкури лізе, щоб попередити хворобу твоєю вакцинацією.
У т.з. овцинації є прямий конфлікт інтересів у їх виробників та корумпованих чиновників-адептів для якомога більшого збагачення. Якщо б так дбали за здоров'я всього населення саме з метою попередити це небезпечне захворювання, то не заробляли б масово такі надприбутки на крові того ж населення.

У Канаді з цією аферою уже розібралися.
https://blogs.pravda.com.ua/authors/yeltsov/620121258d52f/
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12.02.2022 08:40 Ответить
Бгогого, ніщойопу-камуністу як завжи чухаються чужі прибутки. Не лікуйся взагалі нічим тоді, бо "фарммація" зароблає навіть на парацетамолі. Так як вони взагалі посмєлі зароблять на ліках, гніди такі!! Слухай, а ти в курсі, що на смартфоні що в тебе в кармані теж хтось заробляє надприбутки? Обожечкі, данатобі всі кому нє лєнь заробляють! Каравул, щоробиться!!
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12.02.2022 13:58 Ответить
Що ти за зелене створіння таке? Мабуть нічим не краще свого занюханого наполеона. Не можеш навіть розрізнити бізнесу від мародерства. Піди краще ще ширнися десь в кутку своєю панацеєю, авось порозумнієш
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12.02.2022 16:52 Ответить
Та я й хворів і ширнулся. В чому питання, камуняка? Чого тобі кортять прибутки компаній? Всьо взять і падєліть, так? Я тобі пропоную викинути все, чим ти користуєшся, тому що все це приносить гроші (твої гроші, ужоссс!) відповідним виробникам. Що стосується вакцин, то в мене складається враження, що ти та інші люмпени вважають, нібито в цьому бізнесі нема витрат. То я тобі сообсчаю, що на багатомільярдні прибутки там багатомільярдні витрати на розробку, досліди, тестування, виробництво та інше. Не використовуй тоді ніякі ліки взагалі, включно з вакцинами що, зазвичай, роблять дітям та підліткам. А хоча (ой) вже не дуже то й роблять завдякі "праці" іпонутих антіваксов.
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12.02.2022 17:15 Ответить
Тому що це шахрайство і розкрадання бюджетних коштів зелене бубло неосвідчене. Розберися спочатку що таке прибутки і витрати, і тоді вже щось пиши щоб не позоритись
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12.02.2022 17:40 Ответить
Так-так, в усьому світі всюди зелебобікі кінчені, закупають вакцини за держкошти. От жеж шахраї пагані. Прибутки бувають різні, мудронарідовец. Но факт є фактом: витрати в цій сфері шалені, тому не треба заздрити великим числам прибутків фарми. Вакцини, власне, навіть не є головним джерелом грошей для бігфарми.
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12.02.2022 17:48 Ответить
'прибутки бувають різні' . Просвіти нас своєю безмежною обізнаністю, зеленознавець ти наш.
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12.02.2022 18:45 Ответить
Як мімімум можна мати на увазі чистий прибуток після вирахування усіх витрат та податків та сумарний прибуток без урахування витрат. Но взагалі видів прибутків дуже багато. Ти, власне, сам придовбавсь до прибутків, а потім щось почав возбухать. Ну то я тобі кажу ще раз, що ковід то не афера, що вакцини закуповують в усіх країнах, а не тільки Україні. До чого тут зелень я хз. Кловун викликає огиду, як і ті хто за нього віддав голос.
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12.02.2022 18:52 Ответить
Чистий, не чистий, прибуток завжди є і буде просто прибутком). Витрати не входять у прибуток).
Незалежно від витрат, сотні млрд. прибутків фарм-мафії за впарений за бюджетні кошти фуфломіцини (т.з. вакцини, ремдисивіри тощо) свідчать про мегакорупцію і транснаціональне шахрайство, за яке доведеться відповідати.
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12.02.2022 19:04 Ответить
> фуфломіцини (т.з. вакцини, ремдисивіри тощо)

Усі __віри це препарати, що застосовувались при ковіді дуже обмежено. Це в Україні ковідних накачують тонною непотрібної йухні, а потім ще пару КТ як контрольний. Вакцини ж це не фуфломіцини, це вже обговорювали багато разів.
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12.02.2022 19:09 Ответить
А з якої ж причини в Україні так накачують хворих непотрібними масово імпортованими ..вірами і кт-шками?
Овциновані хворіють важче за інших із слів самих овцинованих і зі слів науковців, а не з брехливої пропаганди по ящику.
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12.02.2022 19:19 Ответить
> А з якої ж причини в Україні так накачують хворих непотрібними масово імпортованими ..вірами і кт-шками?

З тієї ж причини, з-за котрої ковідних накачують антибіотиками, які нах непотрібні - маразм та дремуча іпонутість українськіх лікарів. Навіть в офіційних українських протоколах нема ані антибіотиків, ані ..вірів як засобів першого вибору.

> Овциновані хворіють важче за інших із слів самих овцинованих і зі слів науковців

Це тупа брехня. Менше слухай іпонутів блогерів. 99,99% інформації по тих рузкомовних та україномовних каналах по ковіду це жахливе мракобєсіе.
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12.02.2022 19:26 Ответить
Це хіба лікарі закупляють їх тонами з-за кордону витрачаючи сотні млн?)

Це писали самі овциновані тут у коментах
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12.02.2022 19:56 Ответить
> Це хіба лікарі закупляють їх тонами з-за кордону витрачаючи сотні млн?)

Тонами навряд чи. Наскільки я бачу, закуповувався він у кількостях в десяткі тисяч флаконів з витратами порядка десяти мільонів гривень. Це смішні кількості.

> Це писали самі овциновані тут у коментах

Це важливе джерело, угу. Ти там ще про науковців щось казав.
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12.02.2022 20:06 Ответить
 
 