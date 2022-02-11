За сутки в Украине зафиксировано 41 229 новых случаев заболевания коронавирусом. 236 человек умерли, 20 850 - выздоровели, - Минздрав

За сутки 10 февраля в Украине зафиксировано 41 229 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

"За сутки 10 февраля в Украине:

зафиксировано 41 229 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 3 369, медработников - 1247);

72 255 человек вакцинировано против COVID-19. Первую дозу получили 20 826 человек, вторую дозу – 30 641 человек, дополнительную дозу получили 469 человек, бустерную дозу – 20 319 человек.

Также за минувшие сутки:

госпитализировано - 3 936 человек;

летальных исходов – 236;

выздоровело - 20 850 человек.

За все время пандемии в Украине:

заболело - 4 462 970 человек;

выздоровело - 3 750 826 человек;

летальных исходов – 102 403;

проведено ПЦР-тестирований - 18 920 897.

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С начала вакцинальной кампании привито 15 541 413 человек, из них получили первую дозу – 15 541 411 человек, получили две дозы – 14 900 578 человек, получили дополнительную дозу – 22 628 человек, бустерную дозу – 532 850 человек. Всего проведено 30 997 467 прививок", - рассказали в Минздраве.











