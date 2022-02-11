Венедиктова взяла под личный контроль дело по факту ДТП с кортежем Ярославского: "Преступление будет расследоваться быстро, качественно и беспристрастно"
Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова взяла на личный контроль дело по факту ДТП со смертельным исходом с участием кортежа президента группы DCH Александра Ярославского.
Об этом генпрокурор написала на своей странице в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Дело на моем личном контроле. Несмотря на узнаваемость лица, вероятно причастного к совершению этого преступления, повлекшего смерть человека, на статус этого лица в обществе, на его возможности и связи, преступление будет расследоваться быстро, качественно и беспристрастно", - написала Венедиктова.
Также она добавила, что "незапланированный и поспешный отъезд (Ярославского – Ред.) выглядит довольно странно".
Венедиктова сообщила, что процессуальное руководство будет досудебным расследованием осуществлять Офис Генерального прокурора.
Кроме того, по словам генпрокурора, в пятницу в ЕРДР будут внесены сведения в связи с попыткой фальсификации во время досудебного расследования ДТП.
"Человек, признавшийся в совершении преступления, по общему мнению полицейских и прокуроров - проще говоря, лжет. Генеральная инспекция Офиса Генпрокурора в пятницу внесет сведения в ЕРДР относительно сотрудников Нацполиции Харьковской области и прокуроров Харьковской областной прокуратуры. Должно быть проведено полноценное расследование в отношении этих должностных лиц", - написала Венедиктова.
Как сообщалось, руководитель МВД Денис Монастырский уволил руководителя УМВД в Харьковской области Станислава Перлина из-за попытки фальсификации обстоятельств ДТП с участием Ярославского.
Ранее СМИ сообщали, что кортеж бизнесмена Ярославского сбил насмерть человека в Харьковской области.
Также медиа сообщили, что самолет Ярославского вылетел из Украины.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Велике, потужно та вперше
Как минимум 2 из них используются на русне 24-7 для накачки крепостой вперды
"вяликий" и "аналоговнет" (вперше), хотя про мощные "ответы западу" там тоже проскакивает время от времени
- Треба щоб президент взяв її "під особистий контроль"!
Враховуючи те що Венедіктова "100% - свій Генпрокурор" - можна робить висновок уже зараз - "Каков поп - таков и приход"!
Не стоит благодарности.
Тут можно быстро, красиво, показательно...
Посилання на відео та короткий опис подій: https://youtu.be/fx0OKQY9Zg4?fbclid=IwAR23zwmTzZJ7c2D21T7AXlsRFSfMTYS6DubQ4PbGABO0wwnKkXd3ohyDW8Y https://youtu.be/fx0OKQY9Zg4
Написав в усі центральні та регіональні ЗМІ - реакції ноль.
вул.Грушевського, 129, м.Красилів, Хмельницької обл. Прошу максимального поширення та розголосу, оскільки поліція робить усе для того щоби закінчився термін досудового розслідування і злочинець уникнув відповідальності. Журналістам теле-, інтернет видань, блогерам і т.і. надам вичерпну інформацію.
Терпила это тот кто в данном случае взял вину на себя...
Так что подотри соплю...и ступай...
И сопли я тебе поддтирать не собираюсь)
в красных трюселя хобычно дефилирует велиайший лидер современности , возле канализационных стоков . https://tsn.ua/ru/********/v-socseti-vylozhili-foto-i-video-kak-prezident-zelenskiy-kupaetsya-v-krasnyh-shortah-v-more-1377759.html https://tsn.ua/ru/********/v-socseti-vylozhili-foto-i-video-kak-prezident-zelenskiy-kupaetsya-v-krasnyh-shortah-v-more-1377759.html
конвойкортеж Коломойського?!
Шось буба притих, він ще тут чи всрався?
Ми вже добре знаємо твоє звездатое око государево, куди воно дивиться і що баче.
Такое впечатление что она своей тени боится и работает четко по инструкциям с банковой.