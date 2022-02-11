Венедиктова взяла под личный контроль дело по факту ДТП с кортежем Ярославского: "Преступление будет расследоваться быстро, качественно и беспристрастно"

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова взяла на личный контроль дело по факту ДТП со смертельным исходом с участием кортежа президента группы DCH Александра Ярославского.

Об этом генпрокурор написала на своей странице в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Дело на моем личном контроле. Несмотря на узнаваемость лица, вероятно причастного к совершению этого преступления, повлекшего смерть человека, на статус этого лица в обществе, на его возможности и связи, преступление будет расследоваться быстро, качественно и беспристрастно", - написала Венедиктова.

Также она добавила, что "незапланированный и поспешный отъезд (Ярославского – Ред.) выглядит довольно странно".

Венедиктова сообщила, что процессуальное руководство будет досудебным расследованием осуществлять Офис Генерального прокурора.

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Кроме того, по словам генпрокурора, в пятницу в ЕРДР будут внесены сведения в связи с попыткой фальсификации во время досудебного расследования ДТП.

"Человек, признавшийся в совершении преступления, по общему мнению полицейских и прокуроров - проще говоря, лжет. Генеральная инспекция Офиса Генпрокурора в пятницу внесет сведения в ЕРДР относительно сотрудников Нацполиции Харьковской области и прокуроров Харьковской областной прокуратуры. Должно быть проведено полноценное расследование в отношении этих должностных лиц", - написала Венедиктова.

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Как сообщалось, руководитель МВД Денис Монастырский уволил руководителя УМВД в Харьковской области Станислава Перлина из-за попытки фальсификации обстоятельств ДТП с участием Ярославского.

Ранее СМИ сообщали, что кортеж бизнесмена Ярославского сбил насмерть человека в Харьковской области.

Также медиа сообщили, что самолет Ярославского вылетел из Украины.