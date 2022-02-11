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Новости ДТП
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Венедиктова взяла под личный контроль дело по факту ДТП с кортежем Ярославского: "Преступление будет расследоваться быстро, качественно и беспристрастно"

Венедиктова взяла под личный контроль дело по факту ДТП с кортежем Ярославского:

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова взяла на личный контроль дело по факту ДТП со смертельным исходом с участием кортежа президента группы DCH Александра Ярославского.

Об этом генпрокурор написала на своей странице в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Дело на моем личном контроле. Несмотря на узнаваемость лица, вероятно причастного к совершению этого преступления, повлекшего смерть человека, на статус этого лица в обществе, на его возможности и связи, преступление будет расследоваться быстро, качественно и беспристрастно", - написала Венедиктова.

Также она добавила, что "незапланированный и поспешный отъезд (Ярославского – Ред.) выглядит довольно странно".

Венедиктова сообщила, что процессуальное руководство будет досудебным расследованием осуществлять Офис Генерального прокурора.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Монастырский уволил руководителя полиции Харьковщины Перлина из-за попытки фальсификации обстоятельств ДТП с участием Ярославского

Кроме того, по словам генпрокурора, в пятницу в ЕРДР будут внесены сведения в связи с попыткой фальсификации во время досудебного расследования ДТП.

"Человек, признавшийся в совершении преступления, по общему мнению полицейских и прокуроров - проще говоря, лжет. Генеральная инспекция Офиса Генпрокурора в пятницу внесет сведения в ЕРДР относительно сотрудников Нацполиции Харьковской области и прокуроров Харьковской областной прокуратуры. Должно быть проведено полноценное расследование в отношении этих должностных лиц", - написала Венедиктова.

Также читайте: Водителю Ярославского, признавшемуся в совершении смертельного ДТП, объявили подозрение

Как сообщалось, руководитель МВД Денис Монастырский уволил руководителя УМВД в Харьковской области Станислава Перлина из-за попытки фальсификации обстоятельств ДТП с участием Ярославского.

Ранее СМИ сообщали, что кортеж бизнесмена Ярославского сбил насмерть человека в Харьковской области.

Также медиа сообщили, что самолет Ярославского вылетел из Украины.

Венедиктова взяла под личный контроль дело по факту ДТП с кортежем Ярославского: Преступление будет расследоваться быстро, качественно и беспристрастно 01

Автор: 

ДТП (7670) Ярославский Александр (182) Венедиктова (726) Офис Генпрокурора (2453)


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Топ комментарии
+28
Щось від неї не було чути про швидко і якісно щодо Трухіна. Вибіркове ставлення і вибіркове правосуддя? ...
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11.02.2022 08:31
+21
Причем сделают это "швидко, якісно і неупереджено"
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11.02.2022 08:32
+17
значит сольют...
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11.02.2022 08:27
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значит сольют...
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11.02.2022 08:27 Ответить
Причем сделают это "швидко, якісно і неупереджено"
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11.02.2022 08:32 Ответить
Тому що коли слуги коломойского то "не швидко, не якісне і упереджено"
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11.02.2022 11:46 Ответить
ПОТУЖНО
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11.02.2022 08:39 Ответить
3 любимые эпитета зелибобы

Велике, потужно та вперше

Как минимум 2 из них используются на русне 24-7 для накачки крепостой вперды

"вяликий" и "аналоговнет" (вперше), хотя про мощные "ответы западу" там тоже проскакивает время от времени
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11.02.2022 09:00 Ответить
Сольют это просто,взяли денег и свободен.тут другой случай,будут выбивать поддержку в терках с Ахметкой и финансирование выборов.
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11.02.2022 09:16 Ответить
скоріш за все що зіллють, та питання в іншому, особливо після трухлявої справи з трухіним(та ще з десяток справ) стало зрозуміло з генеральним прокурором країна знову у прольоті, так є якась дивакувата не зовсім адекватна тьотка яка тяне лише на "свого" прокурора для "своїх".
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11.02.2022 09:54 Ответить
Яка принципова тьотя,а слуги мудрого наріду-то звичайно другоє...
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11.02.2022 08:27 Ответить
- Куме! Що треба зробить щоб завалить будь-яку справу при "ЗЕ-владі"?
- Треба щоб президент взяв її "під особистий контроль"!
Враховуючи те що Венедіктова "100% - свій Генпрокурор" - можна робить висновок уже зараз - "Каков поп - таков и приход"!
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11.02.2022 08:59 Ответить
Щось від неї не було чути про швидко і якісно щодо Трухіна. Вибіркове ставлення і вибіркове правосуддя? ...
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11.02.2022 08:31 Ответить
👏👏👏👏👏👏👏
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11.02.2022 10:01 Ответить
Трухина в помощь...
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11.02.2022 08:32 Ответить
Справедливости ради это заслуга Рябошапки. Нашего великого борца сейчас.
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11.02.2022 08:34 Ответить
зЕ, який на пресусі винних призначив без суду.
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11.02.2022 08:36 Ответить
Без подписи Рябошапки ничего бы не было.
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11.02.2022 08:38 Ответить
"Человеку можно верить, только в крайнем случае..." - управдом (друг человека) =)
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11.02.2022 11:43 Ответить
Иван, добавьте к Рябошапке такой титул "Бывший ген прокурор" и всё станет на свои места!
Не стоит благодарности.
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11.02.2022 11:49 Ответить
Трухіна, так би тримала на контролі, бо своїх не чипають слуг.
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11.02.2022 08:33 Ответить
"злочин розслідуватиметься швидко, якісно і неупереджено". Ну тут можна - і на своїх не вийдеш, і рейтинг підправити можна.
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11.02.2022 08:34 Ответить
"взяти під особистий контроль" на языке квартала значит запороть
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11.02.2022 08:34 Ответить
надо же еще водилу отмазывать
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11.02.2022 08:35 Ответить
От би ще цю справу взяла на особистий контроль: https://www.facebook.com/groups/1187255357960956/?multi_permalinks=5154280474591738&notif_id=1644256828787321&notif_t=feedback_reaction_generic&ref=notif
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11.02.2022 08:35 Ответить
ГєнпроКУРВАторка БєняДіктова.Хто не пам*ятає,років 60 тому діктом називали ХВанеру.
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11.02.2022 08:35 Ответить
Та канєшна пад личний контроль, а то ще вийдуть на якогось СН чи людина в червоній футболці попадеться
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11.02.2022 08:36 Ответить
Ну это ж не казначей черной кассы СН в ВР Трухин.

Тут можно быстро, красиво, показательно...
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11.02.2022 08:36 Ответить
Надо много заявлений и пиара....и нарид переключится с Трухина и остального коррупционного депутатства в монобольшинстве...
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11.02.2022 08:36 Ответить
А чего с Трухиным не получилось быстро, качественно, не предвзято?
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11.02.2022 08:42 Ответить
Так же неупередженно как она расследовала ОФшоры Же и Бени
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11.02.2022 08:42 Ответить
Хай прокурори здійснюють нагляд не тільки по замовленню:

Посилання на відео та короткий опис подій: https://youtu.be/fx0OKQY9Zg4?fbclid=IwAR23zwmTzZJ7c2D21T7AXlsRFSfMTYS6DubQ4PbGABO0wwnKkXd3ohyDW8Y https://youtu.be/fx0OKQY9Zg4

Написав в усі центральні та регіональні ЗМІ - реакції ноль.

вул.Грушевського, 129, м.Красилів, Хмельницької обл. Прошу максимального поширення та розголосу, оскільки поліція робить усе для того щоби закінчився термін досудового розслідування і злочинець уникнув відповідальності. Журналістам теле-, інтернет видань, блогерам і т.і. надам вичерпну інформацію.
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11.02.2022 08:46 Ответить
Если терпила не откажется от своих слов...а он вряд ли откажется....то ничего они не расследуют...
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11.02.2022 08:50 Ответить
Какой "терпила",недоумок?Ты хоть значение слова знаешь?
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11.02.2022 08:58 Ответить
Слышь ..знаток фени... а не пошел бы ..а....
Терпила это тот кто в данном случае взял вину на себя...
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11.02.2022 09:02 Ответить
"Терпила"-это "потерпевший)И дело не в знании фени,а в попытках некоторых существ скорчить из себя что-то стоящее,не имея для этого потенциала))
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11.02.2022 09:33 Ответить
Да мне пох...что это значит на фене...
Так что подотри соплю...и ступай...
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11.02.2022 10:00 Ответить
Тебе пофиг,что ты не знаешь значение слов,но все равно пытаешься их употреблять,выставляя себя идиотом?Так я ж именно об этом))
И сопли я тебе поддтирать не собираюсь)
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11.02.2022 10:04 Ответить
Ааа ну всё, теперь лично эта звезда будет бабло вымогать, тут другой уровень, помешают всё по тихому
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11.02.2022 08:54 Ответить
Ну теперь 100% выяснят что это был кортеж Порошенко в красной рубахе .
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11.02.2022 08:55 Ответить
В красных труселях
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11.02.2022 09:18 Ответить
Неее ,
в красных трюселя хобычно дефилирует велиайший лидер современности , возле канализационных стоков . https://tsn.ua/ru/********/v-socseti-vylozhili-foto-i-video-kak-prezident-zelenskiy-kupaetsya-v-krasnyh-shortah-v-more-1377759.html https://tsn.ua/ru/********/v-socseti-vylozhili-foto-i-video-kak-prezident-zelenskiy-kupaetsya-v-krasnyh-shortah-v-more-1377759.html

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11.02.2022 09:39 Ответить
Зеля не Петрович конечно но Дулина манит
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11.02.2022 11:10 Ответить
Ярославский,срочно тихо уходи в лес!!!!!
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11.02.2022 08:56 Ответить
Лично поедет в Лондон на допит?)
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11.02.2022 08:57 Ответить
Да, лично. Будет требовать от Ярика, что-бы купил ей в Лондоне хатынку и она все порешает.
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11.02.2022 09:08 Ответить
Решать будет Дерьмак
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11.02.2022 09:19 Ответить
да мы знаем, бгггг
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11.02.2022 08:58 Ответить
Сказала, если что, заносить нужно будет ей.
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11.02.2022 08:58 Ответить
как всегда
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11.02.2022 09:00 Ответить
Ну теперь хоть понятно кому деньги заносить
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11.02.2022 09:01 Ответить
По аналогії кримінальної справи по Трухіну. Головне "не упереджено". Бенядіктова з Харкова і той дядько з Харкова, є можливість заробити копійчинку і тихо піти в ліс.
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11.02.2022 09:04 Ответить
Ну если за дело берется Беня.диктова или кто-нибудь из коМанды ЗЕленой дрысли, то точно бубут отмазывать.
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11.02.2022 09:06 Ответить
Оксюморон: "быстро, качественно и беспристрастно" и венедиктова.
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11.02.2022 09:15 Ответить
Главное "громко" об этом сообщить..
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11.02.2022 09:21 Ответить
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11.02.2022 09:21 Ответить
ТА БАЗАРА НЕТ! "Осабистый" контроль! БААБЛООО!!!!!
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11.02.2022 09:24 Ответить
Чергова серія од кварталу !
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11.02.2022 09:25 Ответить
А якщо б це був конвой кортеж Коломойського?!
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11.02.2022 09:29 Ответить
Так само швидко, як і з Трухіним. У справі якого за півроку не змогли встанн хто був за кермом
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11.02.2022 09:33 Ответить
Ярославський зробив такого подарунка блаЗЄнським: інформаційно перебив "трухина". Вийде так. що Ярославського можуть ще й нагородити. Чи списати якісь борги
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11.02.2022 09:40 Ответить
Швидко, якістно, як з Трухіним
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11.02.2022 09:43 Ответить
Если и выкрутится Ярославский , то с очень большими ≪осложнениями≫ разного толка .
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11.02.2022 09:46 Ответить
Ага, "преступление будет расследоваться быстро, качественно и беспристрастно", примерно так как и преступление нардепа слуги урода трухина.
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11.02.2022 09:49 Ответить
Знаем мы ваши расследования,труха почти отмазан,чук и потрох на свободе,помощник сивковича пишет законы.
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11.02.2022 09:53 Ответить
Жирный клиент,все бабло будет идти на прямую к Венедиктовой.
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11.02.2022 09:53 Ответить
А ще кажуть що Ярославський - мужик, а воно гнидяве сцикло, яке сховалось за спиною простого водія. А тепер подумайте, якщо ***** завтра піде на Харків, де воно буде, так що не потрібно говорити, що Ярославський захистив Харків в 2014 році.
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11.02.2022 10:06 Ответить
Як де буде там де він і зараз є там і буде, вони усі там будуть, що є сумніви?
Шось буба притих, він ще тут чи всрався?
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11.02.2022 10:27 Ответить
Та яб не сказав що буба притих, навпаки, призначив перевіки на телеканалах і.т.п
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11.02.2022 10:38 Ответить
Та то він може вже дистанційно керує, за допомогою палки чи телефона?
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11.02.2022 10:53 Ответить
Веня фанерная та не напружуйся ти так...
Ми вже добре знаємо твоє звездатое око государево, куди воно дивиться і що баче.
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11.02.2022 10:24 Ответить
Коломойський також виїхав коли грабанув гроші із банку.
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11.02.2022 10:44 Ответить
На Трухіна просто оформлять обичне ДТП, виключать із партії Слуга Народу, але він останеться позафракційним депутатом і все на цьому.
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11.02.2022 10:47 Ответить
это она по Трухину засуетилась?
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11.02.2022 10:47 Ответить
командировка на родину ??
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11.02.2022 10:59 Ответить
Идёт процесс взятия непокорного олигарха на поводок
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11.02.2022 11:08 Ответить
Венедиктова это не прокурор а трусливое недоразумение.
Такое впечатление что она своей тени боится и работает четко по инструкциям с банковой.
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11.02.2022 11:20 Ответить
А що там з Гогі чому проти нёого нема судових справ за хамство, непокора поліціянтам, використання посади в корисних цілях
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11.02.2022 11:50 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=1CTcH613L2U
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11.02.2022 13:25 Ответить
 
 