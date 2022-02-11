США в ОБСЕ: Россия мобилизовала 85 батальонно-тактических групп на границе с Украиной

У границ Украины Российская федерация сосредоточила 85 батальонно-тактических групп, оснащенных тяжелым вооружением.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил постоянный представитель США при ОБСЕ Майкл Карпентер во время заседания Постоянного совета ОБСЕ.

"Наша серьезная обеспокоенность по поводу большого количества российских войск, собранных в и вокруг Украины, не ослабевает. Как раз наоборот. Отрицание Россией того, что у нее есть какие-либо агрессивные намерения, связанные с этим военным наращиванием, продолжает противоречить реальности, которую мы видим на местах. Россия мобилизовала 85 тяжело вооруженных батальонно-тактических групп для беспрецедентного и неспровоцированного наращивания на границе с Украиной", - заявил Карпентер.

Американский посол добавил, что российские силы сейчас также дислоцированы вдоль белорусско-украинской границы. Он отметил, что в целом Россия планирует разместить в Беларуси, наряду с баллистическими ракетами короткого радиуса действия, комплексами ПВО и боевой авиацией, более 30 тыс. военнослужащих, которые могут быть использованы для вероятного наступления на Украину.

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"Мы видим, как Россия обостряет свою политику балансирования на грани войны, проводя провокационные учения вдоль границы с Украиной и в оккупированном Крыму, а также в Черном и Азовском морях. Это препятствует коммерческому судоходству в обоих морях", - заявил глава миссии США при ОБСЕ.

В то же время он отметил, что правительство Украины и ВСУ "продолжают проявлять огромную сдержанность перед лицом этих провокаций".

Как сообщалось, Россия продолжает накапливать военные подразделения на временно оккупированных территориях Украины и вблизи границ. Эти военные приготовления Кремль пытается использовать для прямого шантажа США и НАТО, которым выдвигает ультиматум с требованием гарантировать нераспространение Альянса на восток. В случае отказа принять эти "предложения", Москва публично угрожает применить меры "военного и военно-технического характера".