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Новости Агрессия России против Украины Война
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США в ОБСЕ: Россия мобилизовала 85 батальонно-тактических групп на границе с Украиной

США в ОБСЕ: Россия мобилизовала 85 батальонно-тактических групп на границе с Украиной

У границ Украины Российская федерация сосредоточила 85 батальонно-тактических групп, оснащенных тяжелым вооружением.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил постоянный представитель США при ОБСЕ Майкл Карпентер во время заседания Постоянного совета ОБСЕ.

"Наша серьезная обеспокоенность по поводу большого количества российских войск, собранных в и вокруг Украины, не ослабевает. Как раз наоборот. Отрицание Россией того, что у нее есть какие-либо агрессивные намерения, связанные с этим военным наращиванием, продолжает противоречить реальности, которую мы видим на местах. Россия мобилизовала 85 тяжело вооруженных батальонно-тактических групп для беспрецедентного и неспровоцированного наращивания на границе с Украиной", - заявил Карпентер.

Американский посол добавил, что российские силы сейчас также дислоцированы вдоль белорусско-украинской границы. Он отметил, что в целом Россия планирует разместить в Беларуси, наряду с баллистическими ракетами короткого радиуса действия, комплексами ПВО и боевой авиацией, более 30 тыс. военнослужащих, которые могут быть использованы для вероятного наступления на Украину.

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"Мы видим, как Россия обостряет свою политику балансирования на грани войны, проводя провокационные учения вдоль границы с Украиной и в оккупированном Крыму, а также в Черном и Азовском морях. Это препятствует коммерческому судоходству в обоих морях", - заявил глава миссии США при ОБСЕ.

В то же время он отметил, что правительство Украины и ВСУ "продолжают проявлять огромную сдержанность перед лицом этих провокаций".

Как сообщалось, Россия продолжает накапливать военные подразделения на временно оккупированных территориях Украины и вблизи границ. Эти военные приготовления Кремль пытается использовать для прямого шантажа США и НАТО, которым выдвигает ультиматум с требованием гарантировать нераспространение Альянса на восток. В случае отказа принять эти "предложения", Москва публично угрожает применить меры "военного и военно-технического характера".

Автор: 

армия РФ (19011) ОБСЕ (4870) США (26336) Карпентер (76)


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Топ комментарии
+9
Ось тобі на. А наш Бубочка і Рєзніков не побачили ні одної. Кого ви 73% навибирали? Вони діють на боці агресора, а не України.
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11.02.2022 09:23
+5
Это не тактические группы, это удобрение для украинских черноземов!!
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11.02.2022 09:18
+4
Ну и дальше? Ну следующий вопрос они в состоянии поставить? Допустим эти группы вторглись. Потом что? Начались боевые действия. Пошли мертвяки туда. Что будут мобилизацию в рашке делать? Призывать мясо на войну? Или что 85 групп достаточно для страны с 40 млн. населением?
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11.02.2022 09:25
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Это не тактические группы, это удобрение для украинских черноземов!!
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11.02.2022 09:18 Ответить
Скільки систем РСЗВ перекинуто до кордонів України? Без них та тисяч гаубиць калібру 152 мм всі ці 85 БТГ легка розминка для ЗСУ.
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11.02.2022 09:30 Ответить
Чекають арешту Пороха?
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11.02.2022 09:18 Ответить
Ось тобі на. А наш Бубочка і Рєзніков не побачили ні одної. Кого ви 73% навибирали? Вони діють на боці агресора, а не України.
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11.02.2022 09:23 Ответить
У меня на работе забирают на переподготовку бывшего атошника. Только там все понятно, потому что не бывает переподготовки на 3 месяца. То есть они без мобилизации собирают штыки на всякий случай. А Ти живи дальше в своем внутреннем мирке, дегенерат.
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11.02.2022 09:35 Ответить
Забирають тільки бувших АТОшників, а дегенератів не забирають? Чи нафіг вони кому потрібні?
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11.02.2022 09:37 Ответить
Не бзди, Дубков! Тебя не "заберут"!А еще скажи-ка, ты видел САМ ЛИЧНО, повестку "на переподготовку"???
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11.02.2022 09:42 Ответить
Ну и дальше? Ну следующий вопрос они в состоянии поставить? Допустим эти группы вторглись. Потом что? Начались боевые действия. Пошли мертвяки туда. Что будут мобилизацию в рашке делать? Призывать мясо на войну? Или что 85 групп достаточно для страны с 40 млн. населением?
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11.02.2022 09:25 Ответить
Ну это не нам решать. Это их проблемы.
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11.02.2022 09:26 Ответить
я впевнений що це подадуть, як напад на росію, більшість в кцпії вже готова до війни.
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11.02.2022 09:30 Ответить
они-то готовы, пока сидят жопой на диване и смотрят секельова с **********. а как только начнут дохнуть - готовность улетучится в момент.
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11.02.2022 09:48 Ответить
це можна перевірити лише на практиці. Навіть якщо в них 2% упоротих(а їх на порядок більше насправді) це до 3мільонів
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11.02.2022 10:09 Ответить
А там адекватностью и не пахнет. В любом случае, в Украине будут катастрофические разрушения, многочисленные жертвы и оккупация части территории.
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11.02.2022 09:38 Ответить
Им достаточно будет востока и юга Украины, на сегодняшний день
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11.02.2022 09:39 Ответить
а с севера, типа силы оттянуть?
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11.02.2022 10:00 Ответить
вова вже розпланував шашлики а ти все нагнєтаєш, ну шо с цими американцями не так?
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11.02.2022 09:29 Ответить
У них bbq. Вони не розуміють "шЯшльік"
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11.02.2022 09:37 Ответить
Коли почали війну фашисти, то в Канаді, Великобританії, США німецьку тітушню відразу посадили в резервації і до буцигарень. А тепер козломорді і їх діти живуть в цих країнах, смердять, підкупають еліту і керують намагаються керувати світом. Скільки можна терпіти цю козломорду вонь? Та закрити їм рахунки, конфіскувати майно, вигнати з країн, та посадити кінець кінцем. Інакше миру ніколи не буде. Це тіж самі фашисти тільки ще гірші, виродки із фашистів.
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11.02.2022 09:29 Ответить
В США немцев куча населения. Куда их садить. Единственное кого посадили это местных фашистов. Так что нужно не русских сажать, а тем кто им симпатизируем. Погугли фамилию Освальд Мосли. Он до конца войны просидел в тюрячке.
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11.02.2022 09:31 Ответить
І я про те. Криси повинні бути вже посажені, а не мутити політику.
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11.02.2022 09:36 Ответить
Ну да. Это половина Слуги народа, все эти зажопы и прочие. Как только военное положение - всех в тюрьму на всякий случай.
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11.02.2022 09:38 Ответить
Оружия у нас достаточно.Четырнадцатого года кацапам не повторить. Нужно украинцам наглеть и самим условия выдвигать. А лучше молча выдавливать сепаров с территории мотивируя,что это они сами между собой дерутся. Опыт же есть,что это работает.Почему не применить кацапский метод.
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11.02.2022 09:32 Ответить
Да не будет 14 года. Все говорят что это беспрецедентная агрессия, которой не было с 45 года. Самая крупная война века, короче. А у нас продолжают мыслить какими-то терминами спецопераций.
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11.02.2022 09:33 Ответить
Хочешь повторить события в Цхинвале, когда грузины по лезли освобождать Абхазию и оказались в жопе ?
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11.02.2022 09:37 Ответить
В тебе зброя є? Мабуть немає. І в мене теж немає. Значить недостатньо. А склади тріщали декілька років тому. Не всю зброю переплавили з часів другої світової. Он Аваков подарив Томпсона Яценюку. А скільки там СКС, ППШ і дегтярьових лежить і бендерівців чекає?
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11.02.2022 09:41 Ответить
Отправляли в страны Африки автоматы по 3 доллара за штуку.
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11.02.2022 09:45 Ответить
Путин любит нападать неожиданно,а тут такой шухер поднялся и потепление с грязью,так что он будет на понтах всех разводить.
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11.02.2022 09:34 Ответить
Зачем Московия столько собрала войска у наших границ, если они нас так боятся то могли бы свою столицу перенести ближе к Мордовии, чтобы ракеты наших союзников могли сбивать над своими городами ,а не над украинскими городами.
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11.02.2022 09:36 Ответить
Там перед судом менты расталкивают народ. Вот их и отправить на передовую, пущай растолкают враждебные танки, а пушки запихают в автозаки. Глядишь, батальонных групп врагов и поубавится. Ну, конечно, если от страха не обделаются по дороге.
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11.02.2022 09:37 Ответить
Московия ещё не рассчиталась материально за использование буферной Украины в годы Второй мировой войны 1941-1945гг, а теперь хочет по новой пройтись по территории Украины и находятся в Украине ещё дураки ,которые хотят союза с ордынской Московией.
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11.02.2022 09:43 Ответить
Не переживайте !!! Все это херня!!! Ща путина жопу рвать никто не будет!!! Просто должно быть сопротивление!!! Путин убил Немцова - просто в спину!! Путин конченая тварь и гопник- пока не получит по роже не успокоится!!!
Главное держать под контролем ОПЗЖ и прочих мра...зей внутри!!!! И все будет хорошо!!!
Уж точно ни Днепр ни Одесса ни Киев - жить в окупации не будут!!! Пусть убьют всех!!!
Пошли они на х..й - МЫ ДОМА!!!!!
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11.02.2022 09:44 Ответить
Мы кстати первые кто применил этот термин на деле(из-за неукоплектованности ВСУ) Батальонно-тактическая группа может состоять из одной роты пару танков и т.д. .Кацапчики даже здесь идею спёрли . Мы вынужденно на Донбассе огрызались(достаточно эффективно ). А они первый раз в Сирии. Акцент на повышенную мобильность. Этого недостаточно .
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13.02.2022 23:30 Ответить
 
 