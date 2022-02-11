Эпидзонирование Украины: в "красной" зоне уже 5 регионов, в "оранжевой" – Киев и 18 областей, – Минздрав. ИНФОГРАФИКА

Министерство здравоохранения обновило информацию об эпидемических показателях в регионах Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Так, по состоянию на 11 февраля, в Украине в целом превышен уровень заболеваемости - при норме не более 75 случаев на 100 тыс. населения в стране этот показатель составляет 1267. Самый высокий уровень заболеваемости в Житомирской области (2176), Хмельницкой области (2145) и Сумской области (2056).

По данным за 10 февраля, в Украине в целом превышен уровень госпитализации пациентов с COVID-19 - 66,8 человек на 100 тыс. населения при норме не более 60 человек на 100 тыс. населения. Показатель уровня госпитализаций превышен в Киеве и 14 областях. Кроме того, в Херсонской области превышен показатель динамики уровня госпитализаций.

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Также в Украине занято 41,9% больничных коек с кислородом при норме не более 65%. Показатель загруженности кроватей с кислородом не превышен ни в одном регионе Украины.

По состоянию на 11 февраля 2022 года в Закарпатской, Ивано-Франковской, Луганской, Ровенской и Хмельницкой областях установлен "красный" уровень эпидопасности, в Киеве, Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Запорожской, Киевской, Кировоградской, Львовской, Николаевской, Одесской , Сумской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской, Черкасской, Черновицкой и Черниговской областях установлен "оранжевый" уровень эпидопасности, только Полтавская область находится на "желтом" уровне.