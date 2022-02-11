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Новости Война
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В ответ на блокаду моря Россией Украина должна заблокировать Приднестровье, - Бутусов

В ответ на блокаду моря Россией Украина должна заблокировать Приднестровье, - Бутусов

Украина и Молдова могут полностью блокировать Приднестровье по обе стороны.

Об этом главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил во время стрима.

"Вопрос по асимметричным действиям. А как может действовать Украина? Мы должны блокировать Приднестровье. У нас сейчас, к сожалению, проводится торговля с Приднестровьем. Чтобы вы понимали, это Украина обеспечивает работу Приднестровского металлургического комбината, российского. Это мы им сырье поставляем, чтобы они работали и содержали военную группировку на границе Украины. А для сдерживания этих российских войск и баз в Приднестровье мы финансируем свои войска, которые мы развернули в Одесской области", - отметил журналист.

По его словам, Украина помогает финансировать российские войска, российские "власти" на Приднестровье и тратит деньги, чтобы против них строить оборону.

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"Приднестровье должно быть полностью заблокировано. Никаких экономических связей, никаких переходов, только молдавские власти должны властвовать на этой земле. Только Кишинев, без решений из Молдовы там ничего не может быть. Никаких связей экономических с оккупантами там быть не может. Если мы хотим освободить Донбасс - давайте покажем, как нужно освободить Приднестровье, это зависит от нас. Украина и Молдова могут полностью блокировать Приднестровье с обеих сторон. Вот это будет настоящий асимметричный ответ на агрессию Путина. Вот так должен отвечать СНБО. Вы блокируете нам Азовское море – мы вам заблокируем Приднестровье", – подчеркнул Бутусов.

Главред Цензор.НЕТ также отметил, что в Приднестровье нужно разворачивать партизанское освободительное движение от коррумпированных российских властей.

"Российские власти пока не смогли поставить плотную границу. Молдову продавили в 90-х, 2000-х годах, и они просто легализовали российские группировки в Приднестровье. То же самое хотят сделать РФ на Донбассе. Мы должны блокировать Приднестровье и вести переговоры с Румынией, Молдовой, чтобы они все же со своей стороны заблокировали россиян со стороны Кишинева. Никаких сообщений, полная блокада Приднестровья", - подытожил Бутусов.

Автор: 

Приднестровье (657) россия (95326) Бутусов Юрий (4343) Морская блокада рф (16)


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Топ комментарии
+40
Гундос цього ніколи не зробить. Він тупо боїться Пуйла і йому деже хочеться одного - подивитися йому в очі, а ваша і наша Україні його не турбує.
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11.02.2022 09:35
+25
Янина


@Yanina_63

·
https://twitter.com/Yanina_63/status/1491870717385879560 11 ч



Россия заблокировала все порты Украины. Резолюция ГА ООН 3314 об определении агрессии гласит, что блокада портов или побережий государства вооруженными силами другого государства, независимо от объявления войны, квалифицируется как акт агрессии.
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11.02.2022 09:50
+19
ще чого.. блокувати Приднестров'є.. це ж не дасть зеленскому заробляти гроші разом з торговим партнером - коломойским та путіним..
тим паче що для зеленского расейскій ринок прокату сватів та іншого бидло-кіно - в приорітеті..
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11.02.2022 09:48
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уже давно надо было с молдаванами списатся и заблокировать со всех сторон -из продуктов бы осталось только вино
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11.02.2022 10:57 Ответить
Ок. Зе 314дор, сцикун, гундос,нікчема.
Питання! А чому Найвеличніший, Найпатріотичніший, Геніальний Керманич овечої отари не зробив всьо то, шо пропонує Бутусов? Не на часі було? Не було війни?%уйло тоді ше не напало на Вкраїну?
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11.02.2022 11:04 Ответить
Та об этом который год говорится. Во-первых закрыть все пункты пропуска навечно, пусть едут через Молдову, для приднестровской ваты по визам….грузы только через Молдову…. И вообще сколько об этом говорить можно? Видимо кто то с этого бабло рубит.
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11.02.2022 11:06 Ответить
Не при цьому ерзацпрезиденту... Не той рівень. Хлопчик тз комплексами.
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11.02.2022 11:08 Ответить
Приднестровье нужно было блокировать весной 1992 года.. , а то "боялись" Румынии, за то получили окружение от Раши с 3,5 сторон.
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11.02.2022 11:17 Ответить
Якось іже ну дуже "своєчасно" такий призив? -це по перше (іноді таке наводить на думки про консерви). Взагалі то придністров"я -це тема і головна біль Молдови, а не України -це подруге. Це у Молдови треба питати ,чому придністров"я до сих пір існує. А те що давно Україні треба було розірвати ЛЮБІ відгосини з придністров"ям -то це 100%. Хто заважав? І лінію кордону Молдови і України по придністров"ю давно повинна була бути закритта війсками ООН. Тоді б не треба було таких дурниз призивів зараз. Чи може є якісь угоди, які не можна порушувати? Молдова -Член https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9 ООН , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%B8_%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83_%D0%B2_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5 ОБСЕ , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%8B Совета Европы , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F ВТО , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9D%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D1%8B%D1%85_%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2 СНГ . Цікаво правда?
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11.02.2022 11:24 Ответить
100%! Давно здесь пишу об этом. Опасно быть добреньким с захватчиком, агрессором и убийцей.
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11.02.2022 12:24 Ответить
Отправьте полк Азов в отпуск, на неделю. Чтобы слово "Приднестровье" навсегда исчезло.
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11.02.2022 13:39 Ответить
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