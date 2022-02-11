В ответ на блокаду моря Россией Украина должна заблокировать Приднестровье, - Бутусов

Украина и Молдова могут полностью блокировать Приднестровье по обе стороны.

Об этом главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил во время стрима.

"Вопрос по асимметричным действиям. А как может действовать Украина? Мы должны блокировать Приднестровье. У нас сейчас, к сожалению, проводится торговля с Приднестровьем. Чтобы вы понимали, это Украина обеспечивает работу Приднестровского металлургического комбината, российского. Это мы им сырье поставляем, чтобы они работали и содержали военную группировку на границе Украины. А для сдерживания этих российских войск и баз в Приднестровье мы финансируем свои войска, которые мы развернули в Одесской области", - отметил журналист.

По его словам, Украина помогает финансировать российские войска, российские "власти" на Приднестровье и тратит деньги, чтобы против них строить оборону.

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"Приднестровье должно быть полностью заблокировано. Никаких экономических связей, никаких переходов, только молдавские власти должны властвовать на этой земле. Только Кишинев, без решений из Молдовы там ничего не может быть. Никаких связей экономических с оккупантами там быть не может. Если мы хотим освободить Донбасс - давайте покажем, как нужно освободить Приднестровье, это зависит от нас. Украина и Молдова могут полностью блокировать Приднестровье с обеих сторон. Вот это будет настоящий асимметричный ответ на агрессию Путина. Вот так должен отвечать СНБО. Вы блокируете нам Азовское море – мы вам заблокируем Приднестровье", – подчеркнул Бутусов.

Главред Цензор.НЕТ также отметил, что в Приднестровье нужно разворачивать партизанское освободительное движение от коррумпированных российских властей.

"Российские власти пока не смогли поставить плотную границу. Молдову продавили в 90-х, 2000-х годах, и они просто легализовали российские группировки в Приднестровье. То же самое хотят сделать РФ на Донбассе. Мы должны блокировать Приднестровье и вести переговоры с Румынией, Молдовой, чтобы они все же со своей стороны заблокировали россиян со стороны Кишинева. Никаких сообщений, полная блокада Приднестровья", - подытожил Бутусов.