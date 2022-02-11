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Новости Агрессия России против Украины Война
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Переговоры в Берлине завершились ничем. Война будет продолжаться, угроза не уменьшается, - Бутусов

Переговоры в Берлине завершились ничем. Война будет продолжаться, угроза не уменьшается, - Бутусов

От нормандских переговоров ожидают больших перемен, а реальность в том, что ни одного миллиметра для компромиссов просто нет, и никаких изменений быть не может.

Об этом на своей странице в фейсбуке написал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Представитель России Козак в результате пожаловался, что Украина не собирается вести переговоры с оккупационной администрацией "ЛДНР": "Это ключевое противоречие, которое Украина отказалась согласовывать", - отметил журналист.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Переговоры политических советников лидеров стран нормандской четверки закончились безрезультатно, - Козак

"Выводы таковы:

  1. Путин не ищет компромиссов. Несмотря на давление на Запад, Россия будет продолжать угрозы Украине расширением фронта агрессии.
  2. Россия постепенно поглощает оккупированные территории и не собирается уходить оттуда. Это оккупация земли де-факто, а вопрос о де-юре Кремль не очень интересует.
  3. Россия будет продолжать бросать силы для дестабилизации ситуации в Украине.
  4. Украине нужно готовиться к длительной войне, потому что военная угроза не будет уменьшаться. Надо учиться с этим жить, никакие переговоры оккупацию не исправят", - резюмировал Бутусов.

Автор: 

россия (95326) Бутусов Юрий (4343) нормандская четверка (1596)


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Топ комментарии
+35
Адекватним людям давно очевидно що жодних домовленостей не буде досягнуто тому що ціли абсолютно противоположні - росії потрібно знищити Україну а Україна цього не хоче
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11.02.2022 09:40
+20
Зебилоиды, вы там, как, от войны ещё не очень устали?! Как там армия, мова, вира?! Лишь бы не парашенка, да?!
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11.02.2022 09:44
+17
Согласен с каждым пунктом выводов.
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11.02.2022 09:39
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І так вже вісім років поспіль
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11.02.2022 10:12 Ответить
Можливо помиляюсь але видається, що Юрій не врахував ще одного фактору - тиск заходу на Україну, який може призвести до примусу піти на величезні поступки у варіаціях на тему так званої "фінляндизації".
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11.02.2022 10:19 Ответить
Примус йде і від Німетчини, і від Франції. Їм також підігрє байден, але не Штати.

Но Зеля зрозумів, що якщо підпише Мінську капітуляцію, то другого сроку йому не відати, а Зеле ну дюже сподобалось використовувати кортеджи та дерижавні гвінтокрили для особистих потреб, та й резиденція набагато більша по розмірам, ніж його особисті будинки.

Тому Зеля і став суперичатися з Байденом, бо не хоче виконати роль "Болвана" у польському дураку, коли карту Болвана є можливість скинути у любу мить.

Я декілька днів тому став впевнений, що Зеля не зміг зібрати голоси у ВР для прийняття Мінської капитуляції і цьомуплану завадив Аваков, за допомогою відеозапису про Трухина.

А зараз ще й діло Чауса, у якому заплямован Порошенко, при якому Чауса вивезли до Молдови (а на це давав згоду мінімум керивник Прикордоної служби та МЗС), та і Зеленський, якому напряму підпорядковується стратегична військова розвідка, а викрадання здійснили військові розвідники.

Так що все продовжуеться...
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11.02.2022 14:39 Ответить
Так. Ми певно зараз саме на роздоріжжі. Дуже відповідальний та важкий момент як на мене.
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11.02.2022 15:09 Ответить
Я меркую, що перевал Україна черговий раз вже пройшла. Немає в мене зараз якоісь зайвої тривоги чи побоювання.
А Гетманцева СБУ забов'язано заарештувати, як зрадника.
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11.02.2022 15:32 Ответить
Тот случай что вздохнул с облегчением что не договорились. Потому как представляю о чем могли договориться два росийских агента Дерьмак и Козак
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11.02.2022 10:38 Ответить
які перемовини і з ким, з ******? - українці, ви несправні.
***** в України пів ноги відрубав, з боку шмат відгриз,
а українці все за перемовини з ним...
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11.02.2022 10:40 Ответить
на на 9 год войны дошло - готовтесь к войне
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11.02.2022 10:54 Ответить
Верещук и Сивоха не довольны переговорами в Берлине, которые завершились ничем
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11.02.2022 10:57 Ответить
Юрій наївний. З Єрмаком та Зелей Україна може підписати лише капітуляцію. Ні той, ні інший не можуть бути пов'язані з майбутньою незалежною Україною.
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11.02.2022 11:28 Ответить
Порошенко з Ложкиним були краще?

І тих і тих на шибеніцю, за зраду - це як на мій розум.
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11.02.2022 14:41 Ответить
Юра не наївний ! пята колона ранувато стартувала, ще фюрер обсмоктував майбутню перемогу в майбутній війні , готував "молодецький удар", а тут вонючі воші підняли голівоньки, мурзаев вже роздавав автографи І ПРОДАВАВ посади. А тут все повернулось взад. Ви гляньте на Арахамію і на Верещак -де їх корони, .т..... мать. Корони загубили і самі розгубилися.
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11.02.2022 14:09 Ответить
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11.02.2022 17:22 Ответить
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