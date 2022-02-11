Переговоры в Берлине завершились ничем. Война будет продолжаться, угроза не уменьшается, - Бутусов

От нормандских переговоров ожидают больших перемен, а реальность в том, что ни одного миллиметра для компромиссов просто нет, и никаких изменений быть не может.

Об этом на своей странице в фейсбуке написал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Представитель России Козак в результате пожаловался, что Украина не собирается вести переговоры с оккупационной администрацией "ЛДНР": "Это ключевое противоречие, которое Украина отказалась согласовывать", - отметил журналист.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Переговоры политических советников лидеров стран нормандской четверки закончились безрезультатно, - Козак

"Выводы таковы: