Переговоры в Берлине завершились ничем. Война будет продолжаться, угроза не уменьшается, - Бутусов
От нормандских переговоров ожидают больших перемен, а реальность в том, что ни одного миллиметра для компромиссов просто нет, и никаких изменений быть не может.
Об этом на своей странице в фейсбуке написал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"Представитель России Козак в результате пожаловался, что Украина не собирается вести переговоры с оккупационной администрацией "ЛДНР": "Это ключевое противоречие, которое Украина отказалась согласовывать", - отметил журналист.
"Выводы таковы:
- Путин не ищет компромиссов. Несмотря на давление на Запад, Россия будет продолжать угрозы Украине расширением фронта агрессии.
- Россия постепенно поглощает оккупированные территории и не собирается уходить оттуда. Это оккупация земли де-факто, а вопрос о де-юре Кремль не очень интересует.
- Россия будет продолжать бросать силы для дестабилизации ситуации в Украине.
- Украине нужно готовиться к длительной войне, потому что военная угроза не будет уменьшаться. Надо учиться с этим жить, никакие переговоры оккупацию не исправят", - резюмировал Бутусов.
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Но Зеля зрозумів, що якщо підпише Мінську капітуляцію, то другого сроку йому не відати, а Зеле ну дюже сподобалось використовувати кортеджи та дерижавні гвінтокрили для особистих потреб, та й резиденція набагато більша по розмірам, ніж його особисті будинки.
Тому Зеля і став суперичатися з Байденом, бо не хоче виконати роль "Болвана" у польському дураку, коли карту Болвана є можливість скинути у любу мить.
Я декілька днів тому став впевнений, що Зеля не зміг зібрати голоси у ВР для прийняття Мінської капитуляції і цьомуплану завадив Аваков, за допомогою відеозапису про Трухина.
А зараз ще й діло Чауса, у якому заплямован Порошенко, при якому Чауса вивезли до Молдови (а на це давав згоду мінімум керивник Прикордоної служби та МЗС), та і Зеленський, якому напряму підпорядковується стратегична військова розвідка, а викрадання здійснили військові розвідники.
Так що все продовжуеться...
А Гетманцева СБУ забов'язано заарештувати, як зрадника.
***** в України пів ноги відрубав, з боку шмат відгриз,
а українці все за перемовини з ним...
І тих і тих на шибеніцю, за зраду - це як на мій розум.