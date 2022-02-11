Штрафы ФОПам за отсутствие кассовых аппаратов в январе отменят, а к концу года снизят на 90%, - "слуга народа" Гетманцев

С 1 января 2022 года кассовые аппараты стали обязательными почти для всех физлиц-предпринимателей. В связи с тем, что в январе были сбои в работе системы программных РРО, проверка сдачи чеков предпринимателями не производилась и штрафы ФОПам не выписывались.

Об этом в интервью УНИАН заявил председатель комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев, передает Цензор.НЕТ.

"Никакой проверки ФОПов в январе по поводу невыдачи чеков не было. Поэтому штрафы не начислены за январь. Для того чтобы снять любые вопросы, мы отменим вообще штрафы за январь", - заявил Гетманцев.

Он также уточнил, что штрафы будут отменены в феврале-марте, когда парламент сможет поставить этот вопрос на голосование.

Также читайте: Марченко о борьбе с "зарплатными" ФОПами: "Я бы их не трогал"

"В феврале или в марте, когда сможем задать этот вопрос на голосование. Я буду работать над этим. Буду просить депутатов проголосовать за это. Можно разное обо мне говорить, но я никогда не обманываю. Ни ФОПов, ни кого другого. Всем говорил о своей позиции с самого начала. И как раз позиция упразднить штрафы за январь у меня есть. И есть позиция существенно снизить на 90% штрафы на весь год для тех, кто установил РРО", - заявил Гетманцев.