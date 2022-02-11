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Штрафы ФОПам за отсутствие кассовых аппаратов в январе отменят, а к концу года снизят на 90%, - "слуга народа" Гетманцев

Штрафы ФОПам за отсутствие кассовых аппаратов в январе отменят, а к концу года снизят на 90%, -

С 1 января 2022 года кассовые аппараты стали обязательными почти для всех физлиц-предпринимателей. В связи с тем, что в январе были сбои в работе системы программных РРО, проверка сдачи чеков предпринимателями не производилась и штрафы ФОПам не выписывались.

Об этом в интервью УНИАН заявил председатель комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев, передает Цензор.НЕТ.

"Никакой проверки ФОПов в январе по поводу невыдачи чеков не было. Поэтому штрафы не начислены за январь. Для того чтобы снять любые вопросы, мы отменим вообще штрафы за январь", - заявил Гетманцев.

Он также уточнил, что штрафы будут отменены в феврале-марте, когда парламент сможет поставить этот вопрос на голосование.

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"В феврале или в марте, когда сможем задать этот вопрос на голосование. Я буду работать над этим. Буду просить депутатов проголосовать за это. Можно разное обо мне говорить, но я никогда не обманываю. Ни ФОПов, ни кого другого. Всем говорил о своей позиции с самого начала. И как раз позиция упразднить штрафы за январь у меня есть. И есть позиция существенно снизить на 90% штрафы на весь год для тех, кто установил РРО", - заявил Гетманцев.

Автор: 

упрощенка (59) штраф (1282) Гетманцев (409) ФОП (34)


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Топ комментарии
+27
зменшать до кінця року кількість ФОП на 90% я правильно зрозумів?
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11.02.2022 10:04
+17
Ты сказки не рассказывай,про кассаппараты нужно было говорить до выборов,не говорил значит обманул,и может хватит уже слушать этого помощника агента лубянки сивковича,очевидно же,что вся его деятельность это только экономический саботаж и вредительство.
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11.02.2022 10:07
+17
Надеюсь, до конца года мы забудем и кто такой зеленский!)))
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11.02.2022 10:09
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зменшать до кінця року кількість ФОП на 90% я правильно зрозумів?
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11.02.2022 10:04 Ответить
Є безкоштовне РРО.
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11.02.2022 10:07 Ответить
Бесплатный РРО работает не правильно.
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11.02.2022 10:14 Ответить
Тоді платне , біля 100 грн в місяць, коли налог ЄП та ПФ 2730 грн.
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11.02.2022 10:42 Ответить
"безкоштовне" РРО таке саме як "безкоштовний антивірус"
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11.02.2022 10:28 Ответить
Зараз майже всі антивіруси безкоштовні для фізичних очіб. Бачу, ви й тут профі.
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11.02.2022 10:59 Ответить
А что по предоставлению услуг ФОПами?...
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11.02.2022 10:05 Ответить
розрахунок банківським переводом - не потрібер РРО.
Нал, безнал через картку і інше - потрібен.
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11.02.2022 11:01 Ответить
Это к чему?... Речь шла о запрете ФОПам оказывать услуги юридическим лицам...
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11.02.2022 11:08 Ответить
Немає такого. А гіпотетично про таке говорять ще від Янукевича з 2011 року.
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11.02.2022 11:15 Ответить
Что ж ты, фраер, сдал назад?!
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11.02.2022 10:05 Ответить
Ты сказки не рассказывай,про кассаппараты нужно было говорить до выборов,не говорил значит обманул,и может хватит уже слушать этого помощника агента лубянки сивковича,очевидно же,что вся его деятельность это только экономический саботаж и вредительство.
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11.02.2022 10:07 Ответить
Основная задача России создание нестабильности и смуты в стране! Гетьманцеву респект из Руси!
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11.02.2022 10:08 Ответить
Какая россия,какая Русь,это московия,засрашка,азиопская империя под царьком убийцем и педофилом.
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11.02.2022 10:10 Ответить
До конца года мы может уже и забудем кто такой Гетьманцев!
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11.02.2022 10:07 Ответить
Надеюсь, до конца года мы забудем и кто такой зеленский!)))
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11.02.2022 10:09 Ответить
Хотелось бы чтобы 73% процента лохов, ещё очень длительный период помнили его.
(да *** - хуже не будет?)
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11.02.2022 13:36 Ответить
о, порохобот нарисовался, типа 27 умнее 73?Люди не за зе голосовали. а против свинорылой отрыжки регыАналов... хавайте - не обляпайтесь
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11.02.2022 15:58 Ответить
Вони мають те, за що голосували.
"Не треба скігліти, треба браті лопату...." - напевно забули слова одного мовознавця?
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11.02.2022 21:58 Ответить
>Можна різне про мене говорити, але я ніколи не обманюю....

письписьписьписьпись. ... живчик?
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11.02.2022 10:08 Ответить
Класс!!! Вот это ФОПам полегчает.

А давайте ЗЕ отрежем яйца, а потом ему их подарим?
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11.02.2022 10:12 Ответить
Вы хотите в нём убить великого музыканта?
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11.02.2022 13:41 Ответить
Гетьманцев ворог.
Минфин США уже в ближайшие недели планирует наложить санкции на одного из наиболее одиозных членов команды Зеленского - главу Налогового и таможенного Комитета ВР Украины Даниила Гетманцева. Причина - в том, что Гетманцев 8 лет работал официальным помощником "регионала" Сивковича - одного из фигурантов санкционного списка США.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/517117-smi_ssha_planirujut_nalohitj_sanktsii_na_glavu_nalogovogo_komiteta_getmantseva
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11.02.2022 10:14 Ответить
Гетьманцев вражина упырь! ЗЛН-ЕРМк ПНХ!!!
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11.02.2022 10:16 Ответить
Предлагаю скасувать гетьманцева. Бо иначе штрафы будут всем безразличны, так как фопов не станет
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11.02.2022 10:17 Ответить
Стереть?
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11.02.2022 10:17 Ответить
Смыть!
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11.02.2022 11:28 Ответить
Нет налогов, нет бюджета.
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11.02.2022 10:23 Ответить
Это ты к Зе и его шобле подельникам? ну которые с "правильными" офшорами арахамийскии, шефирскими, баклановскими от Коломойши упыря.......
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11.02.2022 10:28 Ответить
Ага, ти це членограю офшорному проспівай! А ще поясни, мені пересічному, як це, не дешеве, РРОшне навантаження на малий бізнес, вплине на бюджет НЕ ТІНЬОВИЙ???
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11.02.2022 11:36 Ответить
Зеленые помойные утырки. Но неужели вы не видите, что все , что вы делаете, получается сплошной облом. Уже вас пора отменять, а не штрафы.Уйдите, не доводите народ до греха. ,
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11.02.2022 10:25 Ответить
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11.02.2022 10:25 Ответить
Гетьма,почему на твоей непутевой мамашке записано столько майна,как будто она любовница Илона Маска,почему заплаченные ей налоги не соответствуют роскоши в которой она купается,почему ее до сих пор не арестовали и не допросили?
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11.02.2022 10:27 Ответить
патамуша эта "правильная" мама.
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11.02.2022 10:29 Ответить
...... которая любит недвижимость, а не скорость.
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11.02.2022 10:59 Ответить
Цей коцапчег закончєнньій ідіот(
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11.02.2022 10:29 Ответить
Победа разума над здравым смыслом,начинать надо с таможни и зажравшихся агрохолдингов.
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11.02.2022 10:29 Ответить
гілляки всі заплакані за цією гнидою. "ніколи не обманював".у...бок...
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11.02.2022 10:30 Ответить
Без принятия закона - это все балачки, через год при проверке - нагнут по полной.
Бедные депутаты за пчет рассматривают вопросы (это идиотизм полнейший, но в повестке дня он был), а по фопам некогда
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11.02.2022 10:33 Ответить
уроды криворагульские. вначале сделать херню а потом героически ее преодолевать
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11.02.2022 10:37 Ответить
когда эту синагогу уже разгонят?
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11.02.2022 10:45 Ответить
фсбешный агент ***манцев.
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11.02.2022 10:47 Ответить
мдк
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11.02.2022 10:48 Ответить
Спочатку навантажити щоб добити,а потім крапельку дати назад і росказувати,які вони добренькі(
Уроди,коли вони повиздихують вже.
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11.02.2022 11:04 Ответить
Почему не проверяют центры сертификации авто? ни чеков ни квитанций.
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11.02.2022 12:39 Ответить
Давайте-давайте... Доиграетесь. Беня уничтожает малый бизнес.
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11.02.2022 13:24 Ответить
когда тебя уже отменят нечисть зелёная?
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11.02.2022 13:33 Ответить
скоро 3абудемо тищенків бо в с н іншиx нема
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11.02.2022 14:21 Ответить
 
 