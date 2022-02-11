Штрафы ФОПам за отсутствие кассовых аппаратов в январе отменят, а к концу года снизят на 90%, - "слуга народа" Гетманцев
С 1 января 2022 года кассовые аппараты стали обязательными почти для всех физлиц-предпринимателей. В связи с тем, что в январе были сбои в работе системы программных РРО, проверка сдачи чеков предпринимателями не производилась и штрафы ФОПам не выписывались.
Об этом в интервью УНИАН заявил председатель комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев, передает Цензор.НЕТ.
"Никакой проверки ФОПов в январе по поводу невыдачи чеков не было. Поэтому штрафы не начислены за январь. Для того чтобы снять любые вопросы, мы отменим вообще штрафы за январь", - заявил Гетманцев.
Он также уточнил, что штрафы будут отменены в феврале-марте, когда парламент сможет поставить этот вопрос на голосование.
"В феврале или в марте, когда сможем задать этот вопрос на голосование. Я буду работать над этим. Буду просить депутатов проголосовать за это. Можно разное обо мне говорить, но я никогда не обманываю. Ни ФОПов, ни кого другого. Всем говорил о своей позиции с самого начала. И как раз позиция упразднить штрафы за январь у меня есть. И есть позиция существенно снизить на 90% штрафы на весь год для тех, кто установил РРО", - заявил Гетманцев.
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"Не треба скігліти, треба браті лопату...." - напевно забули слова одного мовознавця?
письписьписьписьпись. ... живчик?
А давайте ЗЕ отрежем яйца, а потом ему их подарим?
Минфин США уже в ближайшие недели планирует наложить санкции на одного из наиболее одиозных членов команды Зеленского - главу Налогового и таможенного Комитета ВР Украины Даниила Гетманцева. Причина - в том, что Гетманцев 8 лет работал официальным помощником "регионала" Сивковича - одного из фигурантов санкционного списка США.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/517117-smi_ssha_planirujut_nalohitj_sanktsii_na_glavu_nalogovogo_komiteta_getmantseva
Бедные депутаты за пчет рассматривают вопросы (это идиотизм полнейший, но в повестке дня он был), а по фопам некогда
Уроди,коли вони повиздихують вже.