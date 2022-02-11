Криминальный авторитет Нукри Гальский выдворен с территории государства, - Нацполиция. ФОТО

Сотрудники Национальной полиции принудительно выдворили с территории Украины криминального авторитета Нукри Гальского, незаконно попавшего на территорию нашего государства.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом сообщает Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины

Сотрудники Департамента стратегических расследований Национальной полиции проводят системную борьбу с "ворами в законе", "криминальными авторитетами" и представителями криминалитета с целью ликвидации распространения ими преступного воздействия на территории страны.

Во время проведения мероприятий оперативники получили информацию, что в Киев прибыл 34-летний "вор в законе" по прозвищу "Нукри Гальский". Он находится в перечне субъектов повышенного преступного воздействия, попавших в санкционный список СНБО и к которым были применены персональные, экономические и другие ограничительные санкции", - отмечается в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гражданин РФ из санкционного списка СНБО задержан в Киеве, - Нацполиция. ФОТО

По данным оперативников, "авторитет" попал на территорию нашего государства в обход официальных пунктов пропуска.

"Оперативщики установили его местонахождение. Поэтому с целью недопущения распространения им преступного воздействия провели меры по задержанию "вора в законе" и доставили в Государственную миграционную службу Украины.

Ночью, 10 февраля, 34-летний гражданин был принудительно выдворен за пределы страны с запретом въезда в Украину на 3 года", - подчеркнули в Нацполиции.