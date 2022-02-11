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Криминальный авторитет Нукри Гальский выдворен с территории государства, - Нацполиция. ФОТО

Сотрудники Национальной полиции принудительно выдворили с территории Украины криминального авторитета Нукри Гальского, незаконно попавшего на территорию нашего государства.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом сообщает Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины

Сотрудники Департамента стратегических расследований Национальной полиции проводят системную борьбу с "ворами в законе", "криминальными авторитетами" и представителями криминалитета с целью ликвидации распространения ими преступного воздействия на территории страны.

Во время проведения мероприятий оперативники получили информацию, что в Киев прибыл 34-летний "вор в законе" по прозвищу "Нукри Гальский". Он находится в перечне субъектов повышенного преступного воздействия, попавших в санкционный список СНБО и к которым были применены персональные, экономические и другие ограничительные санкции", - отмечается в сообщении.

Криминальный авторитет Нукри Гальский выдворен с территории государства, - Нацполиция 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гражданин РФ из санкционного списка СНБО задержан в Киеве, - Нацполиция. ФОТО

По данным оперативников, "авторитет" попал на территорию нашего государства в обход официальных пунктов пропуска.

"Оперативщики установили его местонахождение. Поэтому с целью недопущения распространения им преступного воздействия провели меры по задержанию "вора в законе" и доставили в Государственную миграционную службу Украины.

Ночью, 10 февраля, 34-летний гражданин был принудительно выдворен за пределы страны с запретом въезда в Украину на 3 года", - подчеркнули в Нацполиции.

Автор: 

вор в законе (314) криминалитет (602) Нацполиция (16418)


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Топ комментарии
+10
Почему не публикуют фото? Что бы его никто не узнал, когда он снова явится?
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11.02.2022 10:25
+10
ветеринарную бирку на ухо заслуженному авторитету..
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11.02.2022 10:28
+7
На 3 роки-смішно. А потім через 3 роки хай приїжає? Чи він гімн вам заспівав?
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11.02.2022 10:32
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Почему не публикуют фото? Что бы его никто не узнал, когда он снова явится?
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11.02.2022 10:25 Ответить
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11.02.2022 10:39 Ответить
Я бы ему 20 лет дал
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11.02.2022 10:50 Ответить
через повешение.....
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11.02.2022 12:28 Ответить
ветеринарную бирку на ухо заслуженному авторитету..
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11.02.2022 10:28 Ответить
"незаконно потрапив на територію України" і де пояснення від прикордонної служби?
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11.02.2022 10:31 Ответить
На 3 роки-смішно. А потім через 3 роки хай приїжає? Чи він гімн вам заспівав?
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11.02.2022 10:32 Ответить
Защита местных бандюков от конкуренции заезжих.
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11.02.2022 10:40 Ответить
ну хоч якись захист "національного виробника" : )
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11.02.2022 12:29 Ответить
Чого тільки на 3 роки, а не пожиттєво?
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11.02.2022 10:41 Ответить
А может человек перевоспитается и захочет здесь сварщиком работать.
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11.02.2022 10:45 Ответить
Ему предлагали зам министра МВСУ вместо Гоги, но он отказался….
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11.02.2022 16:23 Ответить
Их выдворяют,а как же они к нам попадают.
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11.02.2022 10:53 Ответить
Он оказался чужим на этом празднике жизни.
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11.02.2022 10:53 Ответить
не проплатил абонемент)) и его не вычеркнули из списка
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11.02.2022 10:59 Ответить
Що, знову?
Та він просто безкоштовно літає звідси.
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11.02.2022 11:09 Ответить
Почки полечит Боржом попьёт и назад…
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11.02.2022 16:25 Ответить
А можливо це майбутній заступник міністра якогось в Україні, зателефонують з ОПУ, а його уже витурили у потилиц …., не можна отак, як з гагашвілі….
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11.02.2022 11:10 Ответить
Не он будущий глава фракции в Верховной Раде!
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11.02.2022 11:17 Ответить
Ну или так…
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11.02.2022 16:25 Ответить
Чи не простіше ліквідовувати при затриманні ? Це ж все сміття - агенти російської мусарні .
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11.02.2022 12:52 Ответить
А на последок этот Гога сказал честно - I will be back… а что у нас только бабки плати и кайфуй дальше… вот посмотрите он у нас ещё зам министра МВС будет
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11.02.2022 16:22 Ответить
При попытке к бегству просто валите эту нечесть.
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13.02.2022 18:47 Ответить
 
 