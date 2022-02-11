"Слуги народа" предлагают Раде повысить в 10 раз штрафы для владельцев элитных авто

Увеличить в 10 раз размер штрафов по Админкодексу и вдвое – по Уголовному кодексу для владельцев элитных автомобилей стоимостью более 375 минимальных зарплат (2,44 млн грн или около $85 тыс.) предлагают народные депутаты фракции "Слуга народа".

Соответствующий законопроект №7026 авторства 10 депутатов этой фракции зарегистрирован в Верховной Раде, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Следствием принятия указанного законопроекта будет повышение ответственности на дороге для владельцев элитных автомобилей, увеличение бюджетных поступлений", – отмечается в пояснительной записке к нему.

Согласно ей, среди штрафов, размер которых предлагается повысить на порядок, - непристегнутый ремень безопасности или отсутствие мотошлема, превышение скорости и проезд на красный, невыполнение водителем требований об остановке и оставление места ДТП, нарушение правил с повреждением других авто, езда в состоянии алкогольного или наркотического опьянения или без документов.

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Что касается штрафов по Уголовному кодексу, размер которых предложено удвоить, то речь идет, в том числе, об уничтожении, подделке или замене номеров узлов и агрегатов транспортного средства.