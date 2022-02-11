"Слуги народа" предлагают Раде повысить в 10 раз штрафы для владельцев элитных авто
Увеличить в 10 раз размер штрафов по Админкодексу и вдвое – по Уголовному кодексу для владельцев элитных автомобилей стоимостью более 375 минимальных зарплат (2,44 млн грн или около $85 тыс.) предлагают народные депутаты фракции "Слуга народа".
Соответствующий законопроект №7026 авторства 10 депутатов этой фракции зарегистрирован в Верховной Раде, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Следствием принятия указанного законопроекта будет повышение ответственности на дороге для владельцев элитных автомобилей, увеличение бюджетных поступлений", – отмечается в пояснительной записке к нему.
Согласно ей, среди штрафов, размер которых предлагается повысить на порядок, - непристегнутый ремень безопасности или отсутствие мотошлема, превышение скорости и проезд на красный, невыполнение водителем требований об остановке и оставление места ДТП, нарушение правил с повреждением других авто, езда в состоянии алкогольного или наркотического опьянения или без документов.
Что касается штрафов по Уголовному кодексу, размер которых предложено удвоить, то речь идет, в том числе, об уничтожении, подделке или замене номеров узлов и агрегатов транспортного средства.
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законпопулізм не стосується?
Слуги народа без правил. Как Чернышев, Арахамия и Зеленский нарушают правила дорожного движения
https://www.pravda.com.ua/rus/authors/5a626db8ae2cd/ МИХАИЛ ТКАЧ - СРЕДА, 15 ДЕКАБРЯ 2021, 05:30
Спецсигнали в тих, хто не має на них права, слуги народу, що їздять зустрічними смугами, оперативні номерні знаки для кураторів, недоторканність друзів голови держави - усе це переваги, якими користуються топ посадовці з оточення президента Зеленського і особисто глава держави на автошляхах.
Ця історія - про нерівність перед законом і про неоднакові правила для всіх.
А вона, що тільки при Бубочці та "слугах урода" воювати почала, чи війна 8 років йде? То чому зебілам можна використовуючи номери прикриття порушувати правила?
Семочко- не якась пліснява номенклатура, а розвідник.
Нагадати в яких кортежах і під якими номерами їздив Порох та його співробітники, під час активних бойових дій на фронті?
А що з приводу трухіна та інших обдовбаних "слуг урода" та їх покрань? Чи їх
скромніавто зарегестровані на тещу, маму, "дядю Васю" і т.д.?
Цей закон, звичний зебільний популізм, для сподобатися лохам, і не більше.
Владельцы 85-тысячедолларовых тачек будут в восторге от его канала и залайкают его с ног до головы
Згоден про підвищення відповідальності в даному випадку, але не має бути метою наповнення бюджету за рахунок штрафів.
Коли в пояснювальних записках до нормативно-правових актів, як аргумент, наводять, що штрафи збільшать надходження до бюджету, то в мене виникають дуже великі сумніви щодо розуміння авторами цих НПА хоча б елементарних засад економіки.
Так а как теперь правильно говорить - "ї@анувся" или "*******"?
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- Ничего вы не понимаете! Дия - это очень удобно!
- Хранить ключи от квартиры под ковриком у входа - тоже очень удобно.
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В фильмах злодеи часто похищают российских учёных. И это ведь реальная проблема, их очень просто похитить. Достаточно положить в открытый багажник пятьсот рублей.
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Уявляю, що буде, коли ******* в єСмартфоні вперше отримає в єЧаті анонімний єДікпік.
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Захарова потребовала от Украины отказаться от НАТО и поставленного Украине оружия. В ответ Украина потребовала от Захаровой помыть голову.
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Вибори 2024 - перші, коли треба буде ховати не лише бабусин паспорт, але і смартфон.
Так скоро и до раскулачивания дойдут.
Интересно, а эти зелёные дегенераты читали Конституцию Украины?
Это какой то реформизм.
Программное обеспечение, которое за пару секунд определяет среднюю стоимость авто, делается за месяц и за 10-15 000$.
Авто делятся на 4 группы: бюджетные, средние, дорогие и элит. И ВСЕ штрафы градируются по этим группам.
Вот это называется "справедливость", а не популистский PR!
ответственность нельзя градировать по субъектам. налоги можно
"ответственность нельзя градировать по субъектам" - основывается на фундаментальном принципе юриспруденции: Перед законом все равны".
Штрафы - это закон. А налоги, получается, не закон?
Да....дебилы...но перед этим надо сделать обязательным одевание мотошлема в элитном авто...
Еще нужно внести изменения для владельцев самокатов и 50-кубовых китайцев - за удачный проезд на красный выплачивать вознаграждение 100 необлагаемых минимумов, а за неудачный - полная оплата курса лечения и реабилитации или полная оплата похорон и поминок, за счет государства ...
Такая норма прямо противоречит Конституции. Даже если парламент проголосует, КСУ будет вынужден признать неконституционным.