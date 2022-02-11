ВАКС арестовал одного из фигурантов дела "слуги народа" Трубицына с альтернативой залога в 2,4 млн грн

ВАКС избрал подозреваемому, вероятному соучастнику депутата Киевсовета от "Слуги народа" Владислава Трубицына, меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в сумме 2 481 000 гривен.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ВАКС.

"Подозреваемый взят под стражу в зале суда. Его подозревают в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 УК Украины", - говорится в сообщении.

Срок действия определения – до 8 апреля 2022 года включительно.

"В случае внесения залога на указанное лицо возлагаются следующие процессуальные обязанности: не оставлять населенного пункта, в котором он проживает, без разрешения детектива, прокурора, суда; сообщать детективу, прокурору, суду об изменении своего месяца проживания; воздерживаться от общения со свидетелями и другим подозреваемым, сдать на хранение в Государственную миграционную службу Украины свой паспорт для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд и въезд в Украину, носить электронное средство контроля", - добавили в ВАКС.

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Напомним, 9 февраля главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов сообщил, что "Слугу народа" Трубицына, близкого к главе ОП Ермака, задержали на взятке.

НАБУ сообщило, что депутат Киевсовета с сообщниками задержан на взятке 1,26 млн грн.

В то же время партия "Слуга народа" созывает конференцию Киевской горорганизации для принятия решения по Трубицину, которого на взятке задержало НАБУ.