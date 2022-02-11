Провокации России в Черном и Азовском морях могут лишить Украину рынков сбыта, - СМИ
Угроза морской блокады со стороны России может привести к колоссальным экономическим потерям Украины и лишить страну рынков сбыта.
Об этом говорится в статье Delo.ua.
Напомним, Россия намерена перекрыть порядка 70% акватории Черного и Азовского морей с 21:00 13 февраля до 21:00 19 февраля под предлогом ракетных и артиллерийских учений. Как сообщил глава Института Черноморских стратегических исследований Андрей Клименко, коридоров для прохода торговых судов не предусмотрено. Такого за последние 8 лет не было. По его мнению, РФ может готовить "морскую блокаду" украинских портов.
Как пишет Delo.ua, торговый флот боится заходить в нестабильные акватории. Это, вероятно, спровоцирует рост ставки фрахта. В связи с этим, а также с рисками поставок из Украины и сложностями с заходом судов в украинские порты, трейдеры и страны-импортеры могут переориентироваться на покупку зерновых и масличных у других экспортеров.
"Потеря рынков сбыта — пожалуй, самый опасный риск после непосредственно военной угрозы. Дальнейшая эскалация в Черном и Азовском морях может привести к тому, что рекордный урожай 2021 года не будет экспортирован своевременно. А это — срыв контрактов, потеря доверия и денег. Украинские производители, а также вся национальная экономика, рискуют лишиться большой части валютной выручки", — говорится в материале.
Провокации РФ в Черном и Азовском морях нацелены на нанесение Украине экономических убытков. Это еще один фронт гибридной агрессии Кремля.
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Это вы правильно подметили. У нас же ничего личного (и государственного!), только бизнес... Во вполне конкретные карманы!
Достаточно вспомнить, как маски медицинские продали...
@Yanina_63
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https://twitter.com/Yanina_63/status/1491870717385879560 11 ч
Россия заблокировала все порты Украины. Резолюция ГА ООН 3314 об определении агрессии гласит, что блокада портов или побережий государства вооруженными силами другого государства, независимо от объявления войны, квалифицируется как акт агрессии.
Статья 3
Любое из следующих действий, независимо от объявления войны, с учетом и в соответствии с положениями статьи 2, будет квалифицироваться в качестве акта агрессии:
а) вторжение или нападение вооруженных сил государства на территорию другого государства или любая военная оккупация, какой бы временный характер она ни носила, являющаяся результатом такого вторжения или нападения, или любая аннексия с применением силы территории другого государства или части ее;
b) бомбардировка вооруженными силами государства территории другого государства или применение любого оружия государством против территории другого государства;
с) блокада портов или берегов государства вооруженными силами другого государства;
1) Все транзиты через Украину из параши и в парашу, в. т.ч. всех грузов, нефти, газа и людей.
2) Линия размежевания с оккупированными парашей территориями, включая Крым, Донбасс и ПМРу. Пограничные пункты с парашей и Лукой были бы просто "временно" закрыты.
3) Все ракеты были бы нацелены на зоны "учений".
4) Все подходы к портам на границе 12-мильной зоны были бы заминированы...
а сейчас было бы не плохо заблокировать роССийский транзит и самое главное,заблоктировать ПМР!