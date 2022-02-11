Провокации России в Черном и Азовском морях могут лишить Украину рынков сбыта, - СМИ

Угроза морской блокады со стороны России может привести к колоссальным экономическим потерям Украины и лишить страну рынков сбыта.

Об этом говорится в статье Delo.ua.

Напомним, Россия намерена перекрыть порядка 70% акватории Черного и Азовского морей с 21:00 13 февраля до 21:00 19 февраля под предлогом ракетных и артиллерийских учений. Как сообщил глава Института Черноморских стратегических исследований Андрей Клименко, коридоров для прохода торговых судов не предусмотрено. Такого за последние 8 лет не было. По его мнению, РФ может готовить "морскую блокаду" украинских портов.

Как пишет Delo.ua, торговый флот боится заходить в нестабильные акватории. Это, вероятно, спровоцирует рост ставки фрахта. В связи с этим, а также с рисками поставок из Украины и сложностями с заходом судов в украинские порты, трейдеры и страны-импортеры могут переориентироваться на покупку зерновых и масличных у других экспортеров.

"Потеря рынков сбыта — пожалуй, самый опасный риск после непосредственно военной угрозы. Дальнейшая эскалация в Черном и Азовском морях может привести к тому, что рекордный урожай 2021 года не будет экспортирован своевременно. А это — срыв контрактов, потеря доверия и денег. Украинские производители, а также вся национальная экономика, рискуют лишиться большой части валютной выручки", — говорится в материале.

Провокации РФ в Черном и Азовском морях нацелены на нанесение Украине экономических убытков. Это еще один фронт гибридной агрессии Кремля.