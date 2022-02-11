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Провокации России в Черном и Азовском морях могут лишить Украину рынков сбыта, - СМИ

Провокации России в Черном и Азовском морях могут лишить Украину рынков сбыта, - СМИ

Угроза морской блокады со стороны России может привести к колоссальным экономическим потерям Украины и лишить страну рынков сбыта.

Об этом говорится в статье Delo.ua.

Напомним, Россия намерена перекрыть порядка 70% акватории Черного и Азовского морей с 21:00 13 февраля до 21:00 19 февраля под предлогом ракетных и артиллерийских учений. Как сообщил глава Института Черноморских стратегических исследований Андрей Клименко, коридоров для прохода торговых судов не предусмотрено. Такого за последние 8 лет не было. По его мнению, РФ может готовить "морскую блокаду" украинских портов.

Как пишет Delo.ua, торговый флот боится заходить в нестабильные акватории. Это, вероятно, спровоцирует рост ставки фрахта. В связи с этим, а также с рисками поставок из Украины и сложностями с заходом судов в украинские порты, трейдеры и страны-импортеры могут переориентироваться на покупку зерновых и масличных у других экспортеров.

"Потеря рынков сбыта — пожалуй, самый опасный риск после непосредственно военной угрозы. Дальнейшая эскалация в Черном и Азовском морях может привести к тому, что рекордный урожай 2021 года не будет экспортирован своевременно. А это — срыв контрактов, потеря доверия и денег. Украинские производители, а также вся национальная экономика, рискуют лишиться большой части валютной выручки", — говорится в материале.

Провокации РФ в Черном и Азовском морях нацелены на нанесение Украине экономических убытков. Это еще один фронт гибридной агрессии Кремля.

Автор: 

Азовское море (1603) россия (95326) Черное море (1472) Морская блокада рф (16)


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Топ комментарии
+10
Найвєлічайший кричав і висняв, хто здав Крим. Навіть є порушені справи. А хто здає Чорне і Азрвське море? Агов Володя, бери пістоль і на війну, як ти кричав по ситуації в Криму підхід до наших портів, бо такого точно не було і при тобі це ВПЕРШЕ.
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11.02.2022 11:11
+8
Так где санкции запада блокировка это ПРИРАВНИВАЕТСЯ К АГРЕСИИ

@Yanina_63

·
https://twitter.com/Yanina_63/status/1491870717385879560 11 ч

Россия заблокировала все порты Украины. Резолюция ГА ООН 3314 об определении агрессии гласит, что блокада портов или побережий государства вооруженными силами другого государства, независимо от объявления войны, квалифицируется как акт агрессии.
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11.02.2022 11:12
+7
Ну так мы вместо "Нептунов" пиарные дороги ваяем...паРашка этим и пользуется...
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11.02.2022 11:13
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Правила форума Совет форумчан
крупнейший покупатель украинских зерновых -Китай, если я не ошибаюсь и если это так, то ***-ло китайцы ****** и высушат за попытки блокады..
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11.02.2022 11:10 Ответить
Або куплять в когось іншого.
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11.02.2022 11:12 Ответить
Китай застрахував себе на такий випадок активно скуповуючи в резерви зерно і вже накопичив у себе в країні половину всіх зернових запасів світу.Уявляєте масштаб.Можливо їм відомо те ,що невідомо нам.
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11.02.2022 11:24 Ответить
А наши идиоты продали весь наш рекордный урожай, и теперь мы муку покупаем у Турции. БОльших вредителей найти трудно, чем наши "бинесмены"
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11.02.2022 11:39 Ответить
але ще треба розуміти ,що і зберігати його у нас немає де в тих обсягах,ми просто сировину вивозимо з невеликою доданою вартістю а Туреччина має де зберігати і має велику інфраструктуру переробки зерна на борошно тощо
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11.02.2022 11:57 Ответить
Ну весь урожай нам, возможно, и негде хранить. Но на свои нужды у нас зерно должно всегда быть.
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11.02.2022 12:00 Ответить
Це треба державну політику мати.А зараз ,що можна зробити?РФ б'є туди де є прогалини,вони мають цілий інститут який займається тільки Україною і її слабкими місцями.
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11.02.2022 12:16 Ответить
Це треба державну політику мати.

Это вы правильно подметили. У нас же ничего личного (и государственного!), только бизнес... Во вполне конкретные карманы!
Достаточно вспомнить, как маски медицинские продали...
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11.02.2022 12:53 Ответить
Найвєлічайший кричав і висняв, хто здав Крим. Навіть є порушені справи. А хто здає Чорне і Азрвське море? Агов Володя, бери пістоль і на війну, як ти кричав по ситуації в Криму підхід до наших портів, бо такого точно не було і при тобі це ВПЕРШЕ.
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11.02.2022 11:11 Ответить
Навіть є справа за прохід українських кораблів заблокованими кацапами водами.
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11.02.2022 11:18 Ответить
Так где санкции запада блокировка это ПРИРАВНИВАЕТСЯ К АГРЕСИИ

@Yanina_63

·
https://twitter.com/Yanina_63/status/1491870717385879560 11 ч

Россия заблокировала все порты Украины. Резолюция ГА ООН 3314 об определении агрессии гласит, что блокада портов или побережий государства вооруженными силами другого государства, независимо от объявления войны, квалифицируется как акт агрессии.
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11.02.2022 11:12 Ответить
все верно ст.3 п.С

Статья 3

Любое из следующих действий, независимо от объявления войны, с учетом и в соответствии с положениями статьи 2, будет квалифицироваться в качестве акта агрессии:

а) вторжение или нападение вооруженных сил государства на территорию другого государства или любая военная оккупация, какой бы временный характер она ни носила, являющаяся результатом такого вторжения или нападения, или любая аннексия с применением силы территории другого государства или части ее;

b) бомбардировка вооруженными силами государства территории другого государства или применение любого оружия государством против территории другого государства;

с) блокада портов или берегов государства вооруженными силами другого государства;

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11.02.2022 11:24 Ответить
Ну так мы вместо "Нептунов" пиарные дороги ваяем...паРашка этим и пользуется...
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11.02.2022 11:13 Ответить
Пиарные дороги от российской границы до Днепра и Киева.
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11.02.2022 11:35 Ответить
Ціна на зерно в портах вже почала падати .До цього треба бути готовим,москва прагне ослабити Україну .
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11.02.2022 11:18 Ответить
О КАКОЙ УКРАИНЕ ГОВОРЯТ..УКРАИНА НЕ ИМЕЕТ НИЧЕГО С ИМПОРТА И ЭКСПОРТА все это ЧАСТНЫЙ КАПИТАЛ ОЛИГАРХИ НУВОРИШИ ПОДОНКИ И МРАЗИ ВСЕ СИДЯТ НА ПОТОКАХ НАЛОГОВЫХ СТИРАЛКАХ КОНВЕРТАЦИЯХ УКРАИНА КАК ГОСУДАРСТВО ОТ ИМПОРТ-ЭКСПОРТ ПОЛУЧАЕТ УБЫТКИ В ЛУЧШЕМ СЛУЧАЕ НУЛЬ... в морских портах зарабатывают Россияне датчане Молдоване от бюуксиров потому что вумное Минтранс и АМПУ сдали все портофлотовские буксиры в частные руки а проще говоря украили с времен Кравчука как начали грабитьт ЧМП пошло и поехало. ЧМП Азовское Пароходство крымские потом дошла очередь до портофлотов портов потом настал черед самих портов морских и речных... я всю жизнь прожил и ждиву в Одессе и моя мама отработала в системе ЧПМ так что знаю тему много родственников знакомых соседей по дрому жилив доме портовиков.. плавали и работали в морской сфере мой отец всю жизнь в Одесском морпорту моя будущая супруга 3 года в морском Одесском порту моряков куча и так далее сказать что УНИЧТОЖИЛИ ЭТО НИЧЕГО НЕ СКАЗАТЬ.... тому плачи и стогнания мол Россия такими дейтвиями что то там делает Украине цинизм..как по мне пусть плачут богатые буратино и полено..у нас как был нуль или минус так он и остается... меньше зерна будут ворвоать и цена на хлеб и олию не будет расти на 50-80% на сахар также и сельскохозхяйственную промышленность и производство а как иначе импорт излишков а у нас 1-2 сорт зерна на вывохо а нам внутри Украины... фуражное зерно на хлеб.... как скотам...
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11.02.2022 11:20 Ответить
Если бы на Банковой сидело не парашное обнюханное чмо, то на те же самые дни и часы были бы уже перекрыты:
1) Все транзиты через Украину из параши и в парашу, в. т.ч. всех грузов, нефти, газа и людей.
2) Линия размежевания с оккупированными парашей территориями, включая Крым, Донбасс и ПМРу. Пограничные пункты с парашей и Лукой были бы просто "временно" закрыты.
3) Все ракеты были бы нацелены на зоны "учений".
4) Все подходы к портам на границе 12-мильной зоны были бы заминированы...
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11.02.2022 11:29 Ответить
ну линии разграничения в Крыму и ОРДЛО,должны были заблокировать ещё 7 лет назад,
а сейчас было бы не плохо заблокировать роССийский транзит и самое главное,заблоктировать ПМР!
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11.02.2022 11:33 Ответить
Всьйо пучком, ваван порєшаєт. Вже готується новий застосунок в дії - ********. Тицяєш вподобайку, і ******** ліквідовується. Лайк шер донейт підписка, патрєон монобанк суперчат.
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11.02.2022 11:37 Ответить
Приднестровье заблокируйте суки или каломыйский запрещает???
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11.02.2022 11:38 Ответить
Mozno v mezdunorodni sud podat rasku,vot za vse poteri kakije budet udvojit poteri 5 raz takze.Vycytajut oni s gazproma jesli sto
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11.02.2022 11:39 Ответить
надо затопить пару петушиных 🐔🇷🇺 кораблей!
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11.02.2022 11:55 Ответить
 
 