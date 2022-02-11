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Повышение ренты на газ ухудшит инвестиционную привлекательность Украины, - Concorde Capital

Повышение ренты на газ ухудшит инвестиционную привлекательность Украины, - Concorde Capital

Повышение налога на добычу украинского газа (ренты) приведет к ухудшению инвестиционной привлекательности страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выводы аналитика инвестиционной компании Concorde Capital Дмитрия Хорошуна.

"Предлагаемое изменение механизма ренты на природный газ в Украине снизит рентабельность собственного капитала гораздо больше, чем аналогичное недавнее изменение в отношении роялти на железную руду. Инвестиционная привлекательность Украины в целом также пострадает", - говорится в отчете аналитика.

По словам аналитиков Concorde Capital, власть будет стремиться повысить ренту с 1 апреля, однако они допускают, что благодаря диалогу правительства с добывающими компаниями конкретны ставки налогов могут быть пересмотрены.

"Мы считаем, что переговоры (между украинскими производителями природного газа и правительством) об изменении предложения могут быть уместны. В частности, мы не исключаем, что ставки роялти в окончательной редакции закона будут ниже, чем в проекте от 9 февраля", - заключили в инвесткомпании.

Напомним, 9 февраля в Раде зарегистрировали законопроект, которым предлагается увеличить ренту на добычу газа до рекордных за всю историю страны 69%.

Автор: 

Газ (10223) инвестиции (1162) Concorde Capital (9) рента (45)


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Топ комментарии
+3
Так у нас все делают что бы инвесторы сбежали из Украины, разве не понятно 😁
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11.02.2022 12:01
+2
А маржа в размере 500 % лихо
,,рынок газа ,, -- чистая обдираловка
Разве газ с Уренгоя и полтавы может стоить одинаково
,,рынок газ,, Роттердам плюс на наши карманы
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11.02.2022 12:09
+2
Но в итоге мы заплатим со своего кармана! За всё платит всегда конечный потребитель!
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11.02.2022 12:50
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Себестоимость добычи куба укр газа 1 гривен. Почему народ должен платить больше?
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11.02.2022 11:28 Ответить
потомушто это реформа.
с ценами на газ шустрили все власти всю историю страны. но особо отличились мыролюбные реформаторы в этом плане.
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11.02.2022 12:13 Ответить
Это в Саудовской Аравии для народа могут сделать и бесплатно. А у нас власть олигархов, это не какие-то там эмиры. Эмиры бы никогда не пошли на убийство Небесной Сотни внутри своей страны.
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11.02.2022 15:04 Ответить
вы не мозги делайте тинь-тинь, а расскажите лучше о спотовых ценах... и тогда окажется, что Украина имеет газ, закупленный год тому назад по определенному контракту... а вы, педики-медики-гомики, мозги засираете высокой ценой на газ... спот - покупка прямо сейчас, срочно нужно...
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11.02.2022 11:28 Ответить
а коли зебілів зупиняли попередження? Обсирон з зеленою енергетикою тому приклад
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11.02.2022 11:32 Ответить
Уменьшит инвестиционную привлекательность? С какого?
Себестоимость добычи 40$, транспортировка 12$.
Продают для бизнеса по 3 000$. Рента с них 420$.
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11.02.2022 11:52 Ответить
Но в итоге мы заплатим со своего кармана! За всё платит всегда конечный потребитель!
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11.02.2022 12:50 Ответить
Любое повышение цены - оплата из кармана потребителя.
Если в кармане пусто, запишут в долг.
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11.02.2022 12:59 Ответить
Зеленые упыри только поднимать налоги и могут. Добычу газа надо наоборот увеличивать, чтобы не зависеть от РФ.
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11.02.2022 11:54 Ответить
Так у нас все делают что бы инвесторы сбежали из Украины, разве не понятно 😁
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11.02.2022 12:01 Ответить
вот не нада писать здесь воровсой феней. " инвесторы", "ввп", "ассоциации", "экономика". это все жаргон воров и кидал с ближайшего вокзала.
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11.02.2022 12:15 Ответить
Я понял, это тема "барыги"- Пороха, мы пойдем другим путем 😁
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11.02.2022 13:37 Ответить
А маржа в размере 500 % лихо
,,рынок газа ,, -- чистая обдираловка
Разве газ с Уренгоя и полтавы может стоить одинаково
,,рынок газ,, Роттердам плюс на наши карманы
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11.02.2022 12:09 Ответить
О каких инвесторах может быть разговор, когда собственный народ бежит работать за границу. О чём можно предметно говорить, только о предательстве СН.
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11.02.2022 15:07 Ответить
 
 