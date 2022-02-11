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"Прекрасный и сильный шаг", - Кулеба поблагодарил Борреля за ответ на письмо Лаврова

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал "сильным шагом" ответ высокого представителя ЕС по иностранным делам Жозепа Борреля на письмо министра иностранных дел России Сергея Лаврова по поводу ситуации безопасности.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал в твиттере.

"Прекрасный и сильный шаг Джозепа Борреля и 27 стран-членов ЕС. Чем больше Россия пытается разделить Европу, тем более единой становится Европа. По сути, единственная эффективная стратегия в борьбе с агрессивной Россией", - подчеркнул министр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": От имени ЕС Лаврову отправили ответы на письма по гарантиям безопасности, - Боррель

Автор: 

Лавров (2290) Кулеба Дмитрий (2880) Боррель (784)


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11.02.2022 11:26 Ответить
оо, пресс-алкаше раськи-федераськи
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11.02.2022 11:31 Ответить
1, раша раздала 400 паспортов
2. Оккупировала Крым.
3. Оккупировала лугандон
4. Восьмой год фарширует эти территории оружием
5. напичкала Калининград оружием
- ВСЕ им безопасности мало
и после всего **** всем лидерам мира нагло заявляет из блатной песни « терпи, красавица»!!!
ЗАЧЕМ гопнику СВИФТ , отключите !!!
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11.02.2022 11:33 Ответить
Так СВИФТ не столько Путину нужен, сколько им самим. Если Россию от него отключить то как европейцы будут москалям за газ платить? 40% потребления однако.
Да и Украины будут проблемы - за оплатой транзита, что Витренко ежемесячно с большим чемоданом в Газпром будет ездить?
Опасайтесь своей мечты! Иногда они сбываются.
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11.02.2022 11:44 Ответить
После того как лапти об Борреля лапти вытерли, он им теперь устраивает русофобию?
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11.02.2022 11:37 Ответить
Лист Лаврушки
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11.02.2022 11:37 Ответить
Сильный шаг.
У Лошади инфаркт или ********** войска убежали?
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11.02.2022 11:54 Ответить
 
 