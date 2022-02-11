"Прекрасный и сильный шаг", - Кулеба поблагодарил Борреля за ответ на письмо Лаврова
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал "сильным шагом" ответ высокого представителя ЕС по иностранным делам Жозепа Борреля на письмо министра иностранных дел России Сергея Лаврова по поводу ситуации безопасности.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал в твиттере.
"Прекрасный и сильный шаг Джозепа Борреля и 27 стран-членов ЕС. Чем больше Россия пытается разделить Европу, тем более единой становится Европа. По сути, единственная эффективная стратегия в борьбе с агрессивной Россией", - подчеркнул министр.
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2. Оккупировала Крым.
3. Оккупировала лугандон
4. Восьмой год фарширует эти территории оружием
5. напичкала Калининград оружием
- ВСЕ им безопасности мало
и после всего **** всем лидерам мира нагло заявляет из блатной песни « терпи, красавица»!!!
ЗАЧЕМ гопнику СВИФТ , отключите !!!
Да и Украины будут проблемы - за оплатой транзита, что Витренко ежемесячно с большим чемоданом в Газпром будет ездить?
Опасайтесь своей мечты! Иногда они сбываются.
У Лошади инфаркт или ********** войска убежали?