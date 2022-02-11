"Прекрасный и сильный шаг", - Кулеба поблагодарил Борреля за ответ на письмо Лаврова

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал "сильным шагом" ответ высокого представителя ЕС по иностранным делам Жозепа Борреля на письмо министра иностранных дел России Сергея Лаврова по поводу ситуации безопасности.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал в твиттере.

"Прекрасный и сильный шаг Джозепа Борреля и 27 стран-членов ЕС. Чем больше Россия пытается разделить Европу, тем более единой становится Европа. По сути, единственная эффективная стратегия в борьбе с агрессивной Россией", - подчеркнул министр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": От имени ЕС Лаврову отправили ответы на письма по гарантиям безопасности, - Боррель