"Единая Россия" выступает за поставку военной продукции в "ЛДНР", - спикер Госдумы РФ Володин

В правящей в РФ партии "Единая Россия" высказались за поставку военной продукции российским наемникам на оккупированной части Донбасса.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.

"Единая Россия" высказалась за поставки в ДНР и ЛНР военной продукции, а также оказание социальной помощи людям", - говорится в сообщении.

По его словам, КПРФ и "Справедливая Россия — За правду" поддержали проект постановления. ЛДПР выступила более радикально. "Новые люди" сформулируют свою позицию при обсуждении темы.





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Напомним, ранее в среду секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак заявил, что считает необходимым поставить отдельные виды вооружений "ДНР" и "ЛНР" на фоне отправки оружия в Украину странами НАТО. Затем глава фракции "Единая Россия" в Госдуме Владимир Васильев заявил, что партия обращается к руководству страны с просьбой предоставить помощь "ЛНР" и "ДНР" посредством поставки военной продукции, "необходимой для сдерживания агрессии". Член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев ранее заявил, что Россия могла бы поставить "ЛНР" и "ДНР" прежде всего оборонное вооружение: ПЗРК, противотанковые снаряды и мины.