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Новости Агрессия России против Украины Война
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"Единая Россия" выступает за поставку военной продукции в "ЛДНР", - спикер Госдумы РФ Володин

В правящей в РФ партии "Единая Россия" высказались за поставку военной продукции российским наемникам на оккупированной части Донбасса.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.

"Единая Россия" высказалась за поставки в ДНР и ЛНР военной продукции, а также оказание социальной помощи людям", - говорится в сообщении.

По его словам, КПРФ и "Справедливая Россия — За правду" поддержали проект постановления. ЛДПР выступила более радикально. "Новые люди" сформулируют свою позицию при обсуждении темы.

Также читайте: Россия раньше не помогала оружием "ДНР" и "ЛНР", это что-то новое, - Песков

Напомним, ранее в среду секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак заявил, что считает необходимым поставить отдельные виды вооружений "ДНР" и "ЛНР" на фоне отправки оружия в Украину странами НАТО. Затем глава фракции "Единая Россия" в Госдуме Владимир Васильев заявил, что партия обращается к руководству страны с просьбой предоставить помощь "ЛНР" и "ДНР" посредством поставки военной продукции, "необходимой для сдерживания агрессии". Член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев ранее заявил, что Россия могла бы поставить "ЛНР" и "ДНР" прежде всего оборонное вооружение: ПЗРК, противотанковые снаряды и мины.

Автор: 

Единая Россия (297) оружие (10196) россия (95326) Володин (72)


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Топ комментарии
+23
Ато вони не постачали разом з смаженими бурятами і пітерцями...
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11.02.2022 11:34
+23
Конечно поставляли. Но тут типа официально. А раз так, то это значит фактическое признание ордло, и по идее новые полезные санкции
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11.02.2022 11:36
+22
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11.02.2022 11:39
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Ато вони не постачали разом з смаженими бурятами і пітерцями...
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11.02.2022 11:34 Ответить
Конечно поставляли. Но тут типа официально. А раз так, то это значит фактическое признание ордло, и по идее новые полезные санкции
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11.02.2022 11:36 Ответить
теперь расеяне собьют еще один боинг из официального бука
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11.02.2022 11:39 Ответить
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11.02.2022 11:44 Ответить
Класс!!!
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11.02.2022 11:49 Ответить
Просто тепер російські окупанти будуть кругом казати... Що на донбасі лише наша зброя, а іхтамнєтов там ніколи не було... Бутусов, пропонує Зелі перекрити доступ до Молдавського Придністров'я. А я пропоную Бутусову6 петицію до Зелі з цим проханням організувати... Ми б підтримали його і назбирали 25000 підпесів...
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11.02.2022 11:41 Ответить
Анекдот радянських часів:
- Сколько нужно денег чтобы открыть в Одессе публичный дом?
- Две копейки!
- ?!
- Позвонить по телефону в любую женскую общагу и сказать: "Переходим на легальный режим!"Те ж саме і тут!
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11.02.2022 11:41 Ответить
та скорей бы уже признали дыныры и чебурнет на расее сразу заработает и зарплату валенками будут выдавать и весна скоро грибы травку можно кушать, червей жарить.
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11.02.2022 11:51 Ответить
Чо такое, танки в шахтах уже закончились? К признанию спонсором мирового терроризьма шагом арш! Вперде!
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11.02.2022 11:35 Ответить
Допомога терористичній організації.
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11.02.2022 11:35 Ответить
вперед. гаага по поддержке террористов все ближе
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11.02.2022 11:35 Ответить
ну наконец-то теперь трактористам, шахтерам и бурятам вместо палок и камней, оружия дадут...
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11.02.2022 11:35 Ответить
Пох. Оружие у орков и так москальское, а так то за это еще санкций накинут.
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11.02.2022 11:36 Ответить
Кому интересна палата № 6 ...?Как там предатель почему на допросы ходить боится?
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11.02.2022 11:36 Ответить
Т.е. будет не 1 эшелон в месяц, а 2, и не тайно ночью, а открыто днём?
Ну тогда мы конечно обосремся от страха и немедленно признаем ОРДЛО
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11.02.2022 11:36 Ответить
https://zloy-odessit.livejournal.com/profile?utm_medium=endless_scroll https://zloy-odessit.livejournal.com/?utm_medium=endless_scroll zloy_odessit
24 января 2022, 10:51










11

https://zloy-odessit.livejournal.com/3729363.html?noscroll&utm_medium=endless_scroll#comments 10



Категория:

https://www.livejournal.com/category/politika?utm_source=post Политика

Признание Россией метастаз "ДНР" и "ЛНР" - кому оно надо и толку с того?

Итак, депутаты КПРФ внесли в Госдуму обращение к президенту России Владимиру Путину о "признании" так называемых "ДНР" и "ЛНР", причём данная партия уже не в первый раз пытается добиться от руководства страны породившей эти метастазы их "признания". Но руководство этой страны, как известно, не спешит этого делать, как например, было с "признанием" Южной Осетии и Абхазии.



В первую очередь это обусловлено тем, что подобного рода "признание" сразу же выльется в очередной пакет санкций, которые России только на "пользу", а для самих метастаз не станет абсолютно никаким стимулом к развитию… Даже смешно звучит само по себе слово "развитие", в контексте данных образований. И, к слову сказать, пример Южной Осетии и Абхазии тому весьма наглядный и красноречивый.




Но, проблема в том, что сейчас именно такие, сюрреалистические настроения, в России приобретают эффект повального психоза. И не столько в электоральной среде, сколько в политической.



Поддержку КПРФ в этой инициативе уже готовы оказать партии «Справедливая Россия - За правду» и ЛДПР, а в российском информационном пространстве этому "признанию" выделяют целые блоки и эфиры.



В свою очередь, что данное, очередное "признание", если не элемент шантажа, который на Европу и тем более США, как показала практика, не действует? Россия опять таки хочет показать некую игру на подавление и давление своего оппонента, но в итоге, как и в случае с энергетическим шантажом ЕС, за который придётся нищим россиянам расплачиваться своими последними сбережениями, и в случае с шантажом НАТО, за который, не исключено, простым россиянам придётся расплачиваться своими жизнями, Россия пытается реализовать очередной бессмысленный сценарий шантажа. Бессмысленный и беспощадный.



Ну, посмотрим, насколько хватит у Москвы решимости "признать" метастазы русского мира. Ведь такое "признание" это бой, проигранный ещё до того как он был начат. Причём, при абсолютно любых исходах. Ведь это "признание" не будет иметь абсолютно никакого юридического веса и пользы не принесёт, что России, что метастазам, абсолютно никакой. А если "признание" опять не состоится, то это в очередной раз выставит Путина слабохарактерным и беспомощным старикашкой.



И с учётом всего вышеизложенного возникает вопрос, а каких действительно целей добиваются в КПРФ? Повысить свои электоральные балы за счёт популизма или за счёт подавления рейтинга бесхребетного Путина?
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11.02.2022 11:38 Ответить
А до этого они всё это типа только в шахтах находили.
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11.02.2022 11:38 Ответить
а что такое, снаряды в шахтах на 8-м году закончились?
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11.02.2022 11:38 Ответить
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11.02.2022 11:39 Ответить
АХТУНГ!
Жирик то, оказывается, "маленький гигант большого секса"(С):

«Был отравлен любовником, Путин в курсе»: Валерий Соловей раскрыл истинный диагноз Жириновского
Профессор не уверен, сможет ли лидер ЛДПР вообще восстановиться
У лидера ЛДПР вовсе не омикрон, он отравлен. Такую версию озвучил сегодня политолог Валерий Соловей в утреннем эфире «Эха Москвы».
- В докладе Путину написано, что его отравили солями таллия [через] те препараты, которые он принимал, - заявил профессор Соловей. - Всё как в романах Агаты Кристи. Это сделал один из приревновавших его любовников. Решили не предавать историю гласности и не выносить [её на публику]. Так что дело совсем не в тех прививках, которые он принял. Он достаточно хорошо переносил омикрон, ничего страшного с ним не происходило. И лечат его сейчас препаратами, которые выводят именно таллий из организма. Поэтому доступ к нему закрыт.
Соловей уверен, что ЛДПР во многом держалась на харизме, обаянии и популярности лично Жириновского, которому вряд ли можно найти замену.
На вопрос, сможет ли Владимир Вольфович вернуться к руководству партией, Соловей ответил:
- Я не знаю, сможет ли он вообще восстановиться или выжить. Никто ответ на этот вопрос не знает."
https://sobesednik.ru/politika/20220211-byl-otravlen-***********-putin-v-kurse

P.S. Жирику 75 (!) лет.

P.P.S. "Маленький гигант большого секса" - рассказ писателя Фазиля Искандера.
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11.02.2022 12:17 Ответить
острое отравление путинизмом головного мозга... если, конечно, он есть...
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11.02.2022 13:43 Ответить
Сдается мне, что на следующих президентских выборах планировали в РФ Жирика президентом поставить (у нынешнего Царя российского то ли плохо сработало обнуление, то ли резко упала популярность среди лохтората после закукливания Царя в бункере).
Партия Жирика называлась "жирик"; нет Жирика - вот и закончилась его партия.
Остался последний кандит на роль Царя российского: бацька.
Это может сработать.
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11.02.2022 12:26 Ответить
Стидно їм зізнитись що 7 років всирають там.
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11.02.2022 11:41 Ответить
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11.02.2022 11:42 Ответить
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11.02.2022 11:53 Ответить
До этого возили пряники и бублики.
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11.02.2022 11:42 Ответить
Чтобы поставлять оружие в ДНР и ЛНР для начала нужно их признать хотя бы!
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11.02.2022 11:44 Ответить
они и собираются это сделать на той неделе
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11.02.2022 16:51 Ответить
Думаю що вини злякались що пуйло зільє всю армію безглуздим широкомасштабним нападом, що поставить рф раком перед НАТО. Тому вирішили запропонувати такий варіат відповіді альянсу, хоча всі все знають про постачання.
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11.02.2022 11:46 Ответить
Ну от і маєш! Правляча партія схиляє країну до порушення міжнародного права. Хоча, одним порушенням більше чи менше.... Росія не держава, це бандитське шобло!
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11.02.2022 11:47 Ответить
узаконюти, на кацрівні - 8річне постачяння в ордлу кацзаліза?
тема стара і нікому не цікава, всі все розуміли і до цього...
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11.02.2022 11:47 Ответить
Хасапы совсем умом тронулись, они уже как 8 лет открыли в Лэдэнэре военторг а эти поцы только сейчас предлагают его открыть!!!! Воистину страна дураков!!!!!!!!!!!!
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11.02.2022 11:52 Ответить
То был частный военторг, неофициальный, под видом благотворительности, Малофеева.
Теперь будет государственный.
То ли у Малофеева в его частном военторге деньги от пожертвований закончились, то ли Малофеева отдвинули.
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11.02.2022 12:21 Ответить
по врагу санкциями из всех калибров, огонь!
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11.02.2022 11:53 Ответить
единоросы никак с ручника не снимутся
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11.02.2022 11:55 Ответить
Вперед и с песней.Это позволит нам спокойно выйти из всех минских переговоров и поставит окончательную точку во всей этой миротворческой тягомотине зебилов.
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11.02.2022 11:56 Ответить
А что случилось, из шахт уже все достали и в военторгах полки пустые?😁
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11.02.2022 11:58 Ответить
Типа до этого козлорылые туда плюшевые игрушки возили...
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11.02.2022 12:01 Ответить
А до этого поставляли только гуманитарк- детское питание памперсы и соски.
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11.02.2022 12:17 Ответить
До этого поставляли "гуманитарную помощь", через "военторг" Малофеева, а теперь будут официально.
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11.02.2022 12:19 Ответить
а шо такое? военторг закрылся, или в шахтах ископаемые танки кончились?
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11.02.2022 12:22 Ответить
нато відмовилось постачати. Так ДирЄХторша вАєнторгу у декретну відпустку пішла. Ох, і нарожає їм не то звірюшок, не то хрюшек!
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11.02.2022 14:24 Ответить
А по сути что изменится (из "военторга" или официально)?
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11.02.2022 12:26 Ответить
Денежные потоки и распределение доходов.
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11.02.2022 12:27 Ответить
официально зайдет русская армия.
и будет стоять с искандерами в 1 км от укр. территории
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11.02.2022 16:53 Ответить
дамбасс никто на калени ни ставли? ню ню.
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11.02.2022 12:26 Ответить
Типа наш ответ Чемберлену)) Ну такое себе.)
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11.02.2022 12:52 Ответить
Им главное не мешать сейчас. Они на многое способны. Я верю в них.
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11.02.2022 12:54 Ответить
Пример тому,что жить нужно по чести. Получается официальные принятия решений,не особенно то и эффективны ))
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11.02.2022 13:17 Ответить
Перекройте водовод, и на этом всё кончится.
Как в песне -" А без воды и не туды ,и не сюды.
Холодильник всегда победит телевизор.
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11.02.2022 13:53 Ответить
А до цього ЛДНР було на самозабезпеченні чи на довольстві у НАТО ?
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11.02.2022 14:21 Ответить
 
 