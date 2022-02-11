Посольство США в Киеве призвало американцев покинуть Украину: "Военные действия могут начаться в любое время"

Посольство США в Киеве призвало американцев немедленно покинуть Украину из-за угрозы российского вторжения.

Об этом говорится в заявлении на сайте посольства, передает Цензор.НЕТ.

"Условия безопасности, особенно вдоль границ Украины в оккупированном Россией Крыму и на востоке Украины, которые контролируются РФ, непредсказуемы и могут ухудшиться без предупреждения", - заявили в посольстве.

В диппредставительстве подчеркнули, что правительство США не сможет эвакуировать американских граждан в случае российских военных действий с какого-либо места в Украине.

Посольство США призвало американцев выехать из Украины коммерческим или частным способом, а если американцы решат остаться, то "осторожны из-за преступлений, общественных беспорядков и потенциальных боевых действий, если Россия начнет военные действия". Также посольство призвало граждан США не путешествовать в Крым и Донбасс.

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"Военные действия могут начаться в любое время и без уведомления, а также существенно повлияют на способность посольства США оказывать консульские услуги, включая помощь гражданам США в выезде из Украины", - подчеркнули в посольстве.