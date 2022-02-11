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Новости Война
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Посольство США в Киеве призвало американцев покинуть Украину: "Военные действия могут начаться в любое время"

Посольство США в Киеве призвало американцев покинуть Украину:

Посольство США в Киеве призвало американцев немедленно покинуть Украину из-за угрозы российского вторжения.

Об этом говорится в заявлении на сайте посольства, передает Цензор.НЕТ.

"Условия безопасности, особенно вдоль границ Украины в оккупированном Россией Крыму и на востоке Украины, которые контролируются РФ, непредсказуемы и могут ухудшиться без предупреждения", - заявили в посольстве.

В диппредставительстве подчеркнули, что правительство США не сможет эвакуировать американских граждан в случае российских военных действий с какого-либо места в Украине.

Посольство США призвало американцев выехать из Украины коммерческим или частным способом, а если американцы решат остаться, то "осторожны из-за преступлений, общественных беспорядков и потенциальных боевых действий, если Россия начнет военные действия". Также посольство призвало граждан США не путешествовать в Крым и Донбасс.

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"Военные действия могут начаться в любое время и без уведомления, а также существенно повлияют на способность посольства США оказывать консульские услуги, включая помощь гражданам США в выезде из Украины", - подчеркнули в посольстве.

Автор: 

США (26336) эвакуация (2061)


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Топ комментарии
+41
а чому?
американці превентивно убезпечують своїх громадян.
що зробили самі українці аби убезпечити себе від нападу або створити умови за яких вторгнення буде дуже дорого коштувати агресору?
а українці:
- обрали совкового довбойоба на посаду президента;
- обрали довбойобів та відвертих українофобів до парламенту;
- воліють не помічати призначень на керівні посади кацапських вилупків;
- воліють не помічати розвертання країни назад до кацапського ярма та перетворення України на малоросію;
- воліють не помічати російськомовного наскрізь російського та совкового державного телеканалу;
- воліють не помічати та не реагувати корумпованості влади;
- воліють не помічати та не реагувати узурпації влади;
- не реагують на постійне послаблення обороноздатності країни;
- радіють, коли совковий добвень звертається до них, як до недієздатних...

ви серйозно вважаєте за можливе щось закидати Штатам?
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11.02.2022 12:01
+38
Кто бы еще нашу зеленую пошесть вывел из наркотического сна и заставил активно готовиться к возможному вторжению.
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11.02.2022 11:47
+18
да эта пошесть всё делала и делает для этого вторжения.

как утомила тупость...
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11.02.2022 11:50
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Правила форума Совет форумчан
Кто бы еще нашу зеленую пошесть вывел из наркотического сна и заставил активно готовиться к возможному вторжению.
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11.02.2022 11:47 Ответить
да эта пошесть всё делала и делает для этого вторжения.

как утомила тупость...
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11.02.2022 11:50 Ответить
Авжеш! кремлівська мафія рулить і наасміхається.
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11.02.2022 16:37 Ответить
Та ні краще йому в пащу ще пару-трійку пакетів всипати, хай спить падло і не просинається, менше шкоди буде.
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11.02.2022 12:00 Ответить
американці теж не виведуть....
5й відхил від призова - "все гаразд, шашлики на на майскіе..." -
вже набувае потужності...
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11.02.2022 12:04 Ответить
так клоун сказал мясо мариновать
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11.02.2022 12:16 Ответить
Війну напевно розпочнуть з диверсії, нападу із території України на Білорусь, щоб втягнути у бойню білоруський народ і на його "захист" стане "вірний союзник" РФ...?Така їх політика була завжди!
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11.02.2022 14:56 Ответить
Зевладі зараз конче потрібно знайти кошти на е-бабусі, та смартфони, і розробка економічного паспорта українця. А ось зміцненню оборони країни...якось вони не дуже хочуть (принаймні таке складається враження). Звідси й дії американців.., на ситуацію навколо України.
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11.02.2022 19:29 Ответить
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11.02.2022 11:47 Ответить
Бульбафюрер шо ли ?
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11.02.2022 12:12 Ответить
так может уже пришло время включить санкции, а не призывать к выезду из Украины?
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11.02.2022 11:48 Ответить
а чому?
американці превентивно убезпечують своїх громадян.
що зробили самі українці аби убезпечити себе від нападу або створити умови за яких вторгнення буде дуже дорого коштувати агресору?
а українці:
- обрали совкового довбойоба на посаду президента;
- обрали довбойобів та відвертих українофобів до парламенту;
- воліють не помічати призначень на керівні посади кацапських вилупків;
- воліють не помічати розвертання країни назад до кацапського ярма та перетворення України на малоросію;
- воліють не помічати російськомовного наскрізь російського та совкового державного телеканалу;
- воліють не помічати та не реагувати корумпованості влади;
- воліють не помічати та не реагувати узурпації влади;
- не реагують на постійне послаблення обороноздатності країни;
- радіють, коли совковий добвень звертається до них, як до недієздатних...

ви серйозно вважаєте за можливе щось закидати Штатам?
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11.02.2022 12:01 Ответить
Ой,як добре що появився Дмитрук ? Є все таки "пророк" в нашій Вітчизні. Накінець то ми будем врятовані...Здійснилося. Хто знає,чи не перемагав Дмитрук в битві екстра снсів.Віддати йому всі ті сині руки...
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11.02.2022 14:24 Ответить
про що ви, пане?
я ніколи нічого не пророкую.
й дарма ви вживаєте лайно на кшталт "битвиекстрасенсів".
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11.02.2022 14:47 Ответить
Лебеді вже повертаються,сьогодні пролетів клин.
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11.02.2022 11:55 Ответить
це ви до того що весна скоро і готуватись саджати пора?
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11.02.2022 12:32 Ответить
Зброю до бою. Хто не має зброї, беріть лопату закопувати добрива на весну. До перемоги. Україна понад усе
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11.02.2022 11:55 Ответить
73% какая разніца, може хоч тепер дойде що Армія, Мова, Віра не пусті слова
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11.02.2022 11:58 Ответить
ні. не дійде.
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11.02.2022 12:01 Ответить
Дойдёт, когда их чечен будет в опу ахать. Только поздно будет.
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11.02.2022 12:17 Ответить
ракетами по воронежской АЭС
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11.02.2022 12:02 Ответить
1) ракетами стрельнёт, куда попадёт (не забываем кривизну земли и силу Кориолиса, Воронежу приготовиться.)
2) залетят самбелями и некисло отгребут от ПВО
3) в своих влажных мечтах Шойгу "знищує прикордонні дороги і залізницю", но просыпается весь в говне и холодном поту.
4) заходит пехота, грузится в рефрежиратор со странной циферкой "200Э на борту и едет обратно
5) на всякий случай давят трактором турецкие помидоры
6) чувакам отключают свифт и накладывают такие санкции, что рубль бъёт рекорд зимбабвийского доллара по падению.

И немного от себя.
"Я профан в військовому ділі, але як ми будемо протистояти за таким сценарієм? "
Не ссы. ЗСУ - как раз профессионалы. Они знают что делать и они справятся. Особенно если им помочь.
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11.02.2022 12:10 Ответить
2) залетят самбелями и некисло отгребут от ПВО
Будуть летіти 30-50 м над землею ПВО їх просто не побачить.
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11.02.2022 12:21 Ответить
Будут лететь 30-50 метров и отгребать от "Игл","Стингеров","Шилок","Тунгусок", перехватчиков украинских ВВС и кривизны земли (что самое страшное).
Потом, как вы себе представляете бомбить что либо с высоты 30 метров с самолёта на полной скорости?
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11.02.2022 12:25 Ответить
А як їх на приціл взяти, якщо 2-3 секунди і літак пропадає з зони видимості.
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11.02.2022 12:30 Ответить
У Тунгусок (если не ошибаюсь) и у комплексов Оса и Тор стоит радар, который автоматически их вылавливает и захватывает. Оператору только кнопку нажать на пуск.
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11.02.2022 12:34 Ответить
А ты уже видать и жопу навазелинил для встречи оккупантов?
Кацапы нигде не смогли победить за несколько часов, хотя воевали практически только с партизанами.
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11.02.2022 12:36 Ответить
Дурко, никто не очкует. Не звезди.
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11.02.2022 12:40 Ответить
почему фамилию ***** написал с маленькой буквы? тебя куратор за это взгреет. Срочно удали и перепиши.
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11.02.2022 12:45 Ответить
Ну и нахера ты сюда свинособацкую агитацию тащищь?
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11.02.2022 12:54 Ответить
Вот и пропал кацапет.. одни крестики остались... а как голосисто кукарекал...
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11.02.2022 14:29 Ответить
Коли будуть бомбити то піднімуться там на хвилину на нормальну висоту, а потім знову підуть на 30-50 м.
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11.02.2022 12:32 Ответить
Вот как поднимутся, так по ним сразу отработает и всё остальное. Самолёт - это не чувак в окопе. Его видно на радаре за 200-300 км и валить будут все кто видит.
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11.02.2022 12:37 Ответить
😁 ти колись бачив СУ -24 , наприклад, що летить на висоті 30-50 метрів?
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11.02.2022 12:37 Ответить
у американских ГОСТИНЦАХ очень хорошее зрение, далеко не залетят, как раз 50 метров для шайтан трубы радость.
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11.02.2022 12:27 Ответить
Ти істебітєль шайтан трубою на приціл не візьмеш, не встиннеш трубу на плече покласти як вже літак пропаде з зони бачення.
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11.02.2022 12:35 Ответить
в догонку пулять надо на такой высоте, да и не каждый кацап полетит на 50 метрах, нужно знать хорошо местность для такой высоты, там решают доли секунды, а стингер работает с 20 метров, так шо у маньки полюбому будет праздник и бухаря нет и квартира наша и лада калина наша.
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11.02.2022 12:45 Ответить
0) За допомогою ботів сіє паніку
......
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11.02.2022 12:12 Ответить
О да, этот кекс - большой любитель рассказать о силе славного кацапского мультяшного оружия, подводной авиации и жареных бурятов.
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11.02.2022 12:16 Ответить
Я щось не замітив в Україні ніякої паніки.
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11.02.2022 12:19 Ответить
Значит плохо работаете. Интенсивней нагоняйте зраду.
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11.02.2022 12:25 Ответить
Потрібно готуватись до любих сценаріїв війни.
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11.02.2022 12:37 Ответить
Одни готовятся, скупая патроны и записываясь в терроборону, другие готовятся, скуля на форумах. Если вам так тревожно - отправьте деньги волонтёрам на нужды армии и вам сразу полегчает. Проверено.
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11.02.2022 12:42 Ответить
Українською мовою правильно писати "помітив", кацапчику
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11.02.2022 12:31 Ответить
Я знаю, але той суржик невиліковний.
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11.02.2022 12:38 Ответить
а Ичкерия как противостояла???
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11.02.2022 12:17 Ответить
Та ти не профан. Ти Стратег, стратегище. Це ж треба таке, здуру, придумав.
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11.02.2022 12:25 Ответить
Нє ну я дивлюся всяке там в ютубі і розкази там різних військових і невійськових., і від того я такий стратег.
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11.02.2022 12:28 Ответить
😁 ... І ви дальше будєтє вєлічєствєнно лєпіть із ґовна петухов... Ага, помєчтай, Іванушка Дурачьок!
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11.02.2022 13:00 Ответить
Если в Украине осталось хотя бы 20% того ПВО чтобы было при союзе, то у русских нету шансов на воздухе, судя по википедии у нас 200 установок С-300, что они будут с ними делать?
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11.02.2022 12:32 Ответить
Сьогодні в Апеляційному суді Генпрокуратура і ДБР імені Банкової оскаржують запобіжний захід Петро Порошенко,
Зеленський не заспокоївся і вимагає арешту або мільярд гривень задатку.

Як повідомляють моі колеги, народні депутати Volodymyr Viatrovych, які вже знаходяться біля суду, поліція теж «заряджена» і з 5 ранку заблокувала площу .

Не пускали навіть народних депутатів, відмовлялися показати посвідчення, на всі запитання ховають очі і відповідають, що це вказівка зверху.

Зранку навіть відбулася штовханина .
Зокрема, поліцейські відмовляються показати посвідчення, грубо штовхнули Бондар Михайло , якому травмували ногу.

Попри те, що Європейська Солідарність подала напередодні всі відповідні заявки на мирну акцію протесту, поліція блокує машини прихильників і встановлення звуко апаратури , поводиться агресивно.
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11.02.2022 12:02 Ответить
добре було б ,щоб ті ВСІ негідники сиділи в одній камері на нарах
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11.02.2022 15:15 Ответить
А Европейские посольства Не Призывают!!! Негодяи сша.
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11.02.2022 12:06 Ответить
А не пить такое с утра не пробовали?

Нидерланды, Япония, Германия, Австралия, Британия, Канада ...
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11.02.2022 12:32 Ответить
А наш головнокомандуючим не боїться. Ось озброїть є-бабусь смартфонами, заправить пільговими тарифами - ніяка аривя йому не страшна.
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11.02.2022 12:06 Ответить
⚡️ "БРСМ-нафта" заправлятиме танки окупантів під час російського наступу. ⚡️

Про це пише політолог Олексій Голобуцький, посилаючись на статтю одного з головних російських пропагандистських ресурсів News Front.

У матеріалі похвалили власника "БРСМ-нафта" Андрія Бібу за те, що продовжуює фінансувати духовні, громадські та політичні ініціативи, спрямовані на єдність "русского мира".

Голобуцький нагадав, що на початку війни на Донбасі терористи заправляли свої танки на звичайних заправках - це було зручно з точки зору логістики.

Тепер на його думку, у разі російського наступу саме "БРСМ-нафта" заправлятиме танки окупантів.
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11.02.2022 12:08 Ответить
Бггг.. хотите открою вам небольшой секрет. Когда на заправку заедут танки и оттуда вылезут чуваки с автоматами, то их заправят на ЛЮБОЙ заправке. И ещё и хотдогов в дорогу напакуют.
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11.02.2022 12:14 Ответить
логічно.. але щось мені здається, що величезна зграя ворогів сидить на місцях і чекає свого зоряного часу. В мене теща лежача та несповнарозуму - лежить і чекає, коли 'російські сапогі передавят укрофашистов, поджидающих ее у АТБ'
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11.02.2022 12:20 Ответить
але те, що укрофашисти їй кожен день приносять ліки та годують.... це її не обходить, від госпіталізації відмовляється...
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11.02.2022 12:22 Ответить
Есть и такое. Только эти придурки не понимают, что для бурятов и чеченов они такие же укропы, как и все остальные. И никаких поблажек за их идиотизм им не будет.
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11.02.2022 12:22 Ответить
Таки шо??? Бацька тоже СлугаНарода???
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11.02.2022 13:26 Ответить
Воюйте все у себя дома! Оставьте Украину и Украинцев в покое!!!
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11.02.2022 12:09 Ответить
Это своей кацапне скажи. Или это Америка захватила Крым и развязала войну на Донбассе
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11.02.2022 12:21 Ответить
Сын собаки, кто тебя уполномочил делать такие заявления от имени Украины и украинцев?
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11.02.2022 13:34 Ответить
США і ЄС запізно почали реагувати, а можливо і впритик вчасно.
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11.02.2022 12:24 Ответить
Полесов ты шо ли ? Слесарь - интеллигент со средним образованием ?
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11.02.2022 13:00 Ответить
Паникеры, лучше бы ввели санкции превентивно
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11.02.2022 12:27 Ответить
Блдь,хай вже начнуться чи не начнуться...ЗАЇ₴АЛО. Їнформатаки до жопи українцям,повірте🥱
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11.02.2022 12:40 Ответить
Зачем такое устраивать. Натурально драпают. Как из Афганистана.
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11.02.2022 12:45 Ответить
Хоть раз в жизни, попробуйте отвечать только за самого себя!
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11.02.2022 13:53 Ответить
Я просто оставлю тут, может кто забыл.

18.01.2022 В администрации США вновь предупредили о непосредственной https://www.dw.com/ru/kakuju-cenu-gotovy-vystavit-rossii-gensek-nato-i-kancler-frg-za-vtorzhenie-v-ukrainu/a-60466226 угрозе вторжения российских войск в Украину . "Сейчас мы находимся на этапе, когда Россия может в любой момент начать нападение на Украину", - заявила во вторник, 18 января, в Вашингтоне официальный представитель Белого дома Джен Псаки.

08.02.2022 В Государственном департаменте США предпочли опровергнуть собственные утверждения о «скором вторжении» России в Украину.

США никогда не заявляли, что вторжение может начаться в любой момент, сказал официальный представитель Госпеда Нед Прайс на брифинге в ответ на просьбу журналиста озвучить сроки возможной агрессии РФ.
11.02.2022 Госсекретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен заявил, что Россия может начать новое вторжение в Украину в любой момент.

Да идите вы все нахер. То может, то не может, то может, то не может. И так на протяжении последних месяцев. Они скоро людей до истерики доведут своим может не может.
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11.02.2022 12:55 Ответить
Да ладно Вам, никакой истерики...
Я лично готов, конечно неспокойно на душе, но понимание, что если "начнётся", то никого из украинцев это не минует... А там "война план покажет".
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11.02.2022 14:01 Ответить
НАЖАЛЬ І ДО СЬОГОДНІ ЛЮДИ ЯКІ ГОЛОСУВАЛИ ЗА Зе НЄДАРОЗУМЄНІЄ НЕ СТАВЛЯТЬ ЗНАК = МІЖ РИЗИКОМ НАПАДУ паРАШИ НА УКРАЇНУ І СВОЇМ ВИБОРОМ У 2019 му
ТЕОРІЇ ГЕБЕЛЬСА У ДІЇ ЯК ТО КАЖУТЬ, А ФІЛЬМ ПРО ГАЛАБОРОДЬКА ТО "МАЙН КАМПФ"
ЗЕЛЕНОГО АКТОРА З КРИВОГО РОГУ.
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11.02.2022 19:16 Ответить
 
 