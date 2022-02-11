Посольство США в Киеве призвало американцев покинуть Украину: "Военные действия могут начаться в любое время"
Посольство США в Киеве призвало американцев немедленно покинуть Украину из-за угрозы российского вторжения.
Об этом говорится в заявлении на сайте посольства, передает Цензор.НЕТ.
"Условия безопасности, особенно вдоль границ Украины в оккупированном Россией Крыму и на востоке Украины, которые контролируются РФ, непредсказуемы и могут ухудшиться без предупреждения", - заявили в посольстве.
В диппредставительстве подчеркнули, что правительство США не сможет эвакуировать американских граждан в случае российских военных действий с какого-либо места в Украине.
Посольство США призвало американцев выехать из Украины коммерческим или частным способом, а если американцы решат остаться, то "осторожны из-за преступлений, общественных беспорядков и потенциальных боевых действий, если Россия начнет военные действия". Также посольство призвало граждан США не путешествовать в Крым и Донбасс.
"Военные действия могут начаться в любое время и без уведомления, а также существенно повлияют на способность посольства США оказывать консульские услуги, включая помощь гражданам США в выезде из Украины", - подчеркнули в посольстве.
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как утомила тупость...
5й відхил від призова - "все гаразд, шашлики на на майскіе..." -
вже набувае потужності...
американці превентивно убезпечують своїх громадян.
що зробили самі українці аби убезпечити себе від нападу або створити умови за яких вторгнення буде дуже дорого коштувати агресору?
а українці:
- обрали совкового довбойоба на посаду президента;
- обрали довбойобів та відвертих українофобів до парламенту;
- воліють не помічати призначень на керівні посади кацапських вилупків;
- воліють не помічати розвертання країни назад до кацапського ярма та перетворення України на малоросію;
- воліють не помічати російськомовного наскрізь російського та совкового державного телеканалу;
- воліють не помічати та не реагувати корумпованості влади;
- воліють не помічати та не реагувати узурпації влади;
- не реагують на постійне послаблення обороноздатності країни;
- радіють, коли совковий добвень звертається до них, як до недієздатних...
ви серйозно вважаєте за можливе щось закидати Штатам?
я ніколи нічого не пророкую.
й дарма ви вживаєте лайно на кшталт "битвиекстрасенсів".
2) залетят самбелями и некисло отгребут от ПВО
3) в своих влажных мечтах Шойгу "знищує прикордонні дороги і залізницю", но просыпается весь в говне и холодном поту.
4) заходит пехота, грузится в рефрежиратор со странной циферкой "200Э на борту и едет обратно
5) на всякий случай давят трактором турецкие помидоры
6) чувакам отключают свифт и накладывают такие санкции, что рубль бъёт рекорд зимбабвийского доллара по падению.
И немного от себя.
"Я профан в військовому ділі, але як ми будемо протистояти за таким сценарієм? "
Не ссы. ЗСУ - как раз профессионалы. Они знают что делать и они справятся. Особенно если им помочь.
Будуть летіти 30-50 м над землею ПВО їх просто не побачить.
Потом, как вы себе представляете бомбить что либо с высоты 30 метров с самолёта на полной скорости?
Кацапы нигде не смогли победить за несколько часов, хотя воевали практически только с партизанами.
......
Зеленський не заспокоївся і вимагає арешту або мільярд гривень задатку.
Як повідомляють моі колеги, народні депутати Volodymyr Viatrovych, які вже знаходяться біля суду, поліція теж «заряджена» і з 5 ранку заблокувала площу .
Не пускали навіть народних депутатів, відмовлялися показати посвідчення, на всі запитання ховають очі і відповідають, що це вказівка зверху.
Зранку навіть відбулася штовханина .
Зокрема, поліцейські відмовляються показати посвідчення, грубо штовхнули Бондар Михайло , якому травмували ногу.
Попри те, що Європейська Солідарність подала напередодні всі відповідні заявки на мирну акцію протесту, поліція блокує машини прихильників і встановлення звуко апаратури , поводиться агресивно.
Нидерланды, Япония, Германия, Австралия, Британия, Канада ...
Про це пише політолог Олексій Голобуцький, посилаючись на статтю одного з головних російських пропагандистських ресурсів News Front.
У матеріалі похвалили власника "БРСМ-нафта" Андрія Бібу за те, що продовжуює фінансувати духовні, громадські та політичні ініціативи, спрямовані на єдність "русского мира".
Голобуцький нагадав, що на початку війни на Донбасі терористи заправляли свої танки на звичайних заправках - це було зручно з точки зору логістики.
Тепер на його думку, у разі російського наступу саме "БРСМ-нафта" заправлятиме танки окупантів.
18.01.2022 В администрации США вновь предупредили о непосредственной https://www.dw.com/ru/kakuju-cenu-gotovy-vystavit-rossii-gensek-nato-i-kancler-frg-za-vtorzhenie-v-ukrainu/a-60466226 угрозе вторжения российских войск в Украину . "Сейчас мы находимся на этапе, когда Россия может в любой момент начать нападение на Украину", - заявила во вторник, 18 января, в Вашингтоне официальный представитель Белого дома Джен Псаки.
08.02.2022 В Государственном департаменте США предпочли опровергнуть собственные утверждения о «скором вторжении» России в Украину.
США никогда не заявляли, что вторжение может начаться в любой момент, сказал официальный представитель Госпеда Нед Прайс на брифинге в ответ на просьбу журналиста озвучить сроки возможной агрессии РФ.
11.02.2022 Госсекретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен заявил, что Россия может начать новое вторжение в Украину в любой момент.
Да идите вы все нахер. То может, то не может, то может, то не может. И так на протяжении последних месяцев. Они скоро людей до истерики доведут своим может не может.
Я лично готов, конечно неспокойно на душе, но понимание, что если "начнётся", то никого из украинцев это не минует... А там "война план покажет".
ТЕОРІЇ ГЕБЕЛЬСА У ДІЇ ЯК ТО КАЖУТЬ, А ФІЛЬМ ПРО ГАЛАБОРОДЬКА ТО "МАЙН КАМПФ"
ЗЕЛЕНОГО АКТОРА З КРИВОГО РОГУ.