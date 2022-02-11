На трассе Киев - Борисполь запустили систему управления движением, - Служба автодорог

На 17 км трассы М-03 от Киева до Борисполя заработала первая в Украине интеллектуальная система управления дорожным движением.

Об этом сообщает Служба автомобильных дорог Киевской области, информирует Цензор.НЕТ.

Система состоит из 19 информационных порталов и более чем 130 камер. На информационных табло отображается информация о дорожных условиях и ограничениях, разрешенной скорости, пробках, температуре и состоянии дорожного покрытия.

"Для контроля и мониторинга движения на трассе использована система Invipo. Это платформа, позволяющая интегрировать проекты интеллектуальных транспортных систем: объединяет дорожные технологии и системы, централизует контрольные точки, собирает и проверяет данные, создает разумные сценарии и аналитические инструменты. Платформа Invipo позволяет операторам управлять дорожными технологиями, устройствами и системами с одного места", – объясняют в ведомстве.

Контроль дорожного движения на этом участке очень важен, поскольку трасса ведет к главным воздушным воротам Украины. В сутки направление преодолевают около 85 тысяч авто. Магистраль Киев – Борисполь отремонтировали в прошлом году по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Здесь обновили дорожное покрытие, два путепровода, автопавильоны и переходы. Было обустроено новое барьерное ограждение, установлено современное LED-освещение и система контроля "взвешивание-в-движении".

Все работы выполнили за рекордные два месяца.

Напомним, ранее координатор программы "Большая стройка" и заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко рассказал, что в течение 2021 года в Украине было построено и восстановлено более 7 тысяч километров дорог.

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