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На трассе Киев - Борисполь запустили систему управления движением, - Служба автодорог

На трассе Киев - Борисполь запустили систему управления движением, - Служба автодорог

На 17 км трассы М-03 от Киева до Борисполя заработала первая в Украине интеллектуальная система управления дорожным движением.

 Об этом сообщает Служба автомобильных дорог Киевской области, информирует Цензор.НЕТ.

Система состоит из 19 информационных порталов и более чем 130 камер. На информационных табло отображается информация о дорожных условиях и ограничениях, разрешенной скорости, пробках, температуре и состоянии дорожного покрытия.

"Для контроля и мониторинга движения на трассе использована система Invipo. Это платформа, позволяющая интегрировать проекты интеллектуальных транспортных систем: объединяет дорожные технологии и системы, централизует контрольные точки, собирает и проверяет данные, создает разумные сценарии и аналитические инструменты. Платформа Invipo позволяет операторам управлять дорожными технологиями, устройствами и системами с одного места", – объясняют в ведомстве.

Контроль дорожного движения на этом участке очень важен, поскольку трасса ведет к главным воздушным воротам Украины. В сутки направление преодолевают около 85 тысяч авто. Магистраль Киев – Борисполь отремонтировали в прошлом году по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Здесь обновили дорожное покрытие, два путепровода, автопавильоны и переходы. Было обустроено новое барьерное ограждение, установлено современное LED-освещение и система контроля "взвешивание-в-движении".

Все работы выполнили за рекордные два месяца.

Напомним, ранее координатор программы "Большая стройка" и заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко рассказал, что в течение 2021 года в Украине было построено и восстановлено более 7 тысяч километров дорог.

Также смотрите: Пограничную дорогу к КПП "Дяковцы" отремонтировали на Буковине, - "Укравтодор". ФОТОрепортаж

Автор: 

дороги (2512) Укравтодор (663) камера (73)


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Топ комментарии
+10
Левая полоса выделяется исключительно для водителей "ауди" в красных рубашках
По всему участку расставлены табло с указателями "По-тихому уйти в лес"
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11.02.2022 12:03
+7
хтось бачив затори на 16-ти полосній бориспільській трасі?)
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11.02.2022 11:55
+6
Отремонтировали за мои деньги, и за программой откатов и распила Владимира Зеленского.
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11.02.2022 11:55
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по-моему, зеленые снова придумали, как усложнить жизнь украинцам
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11.02.2022 11:55 Ответить
В чем усложнения, лол?
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11.02.2022 12:20 Ответить
Трухин из "несистемных" депутатов, им любые системы пох....
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11.02.2022 12:43 Ответить
дождались Трухин проедет и включили не имеющую аналогов в мире!
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11.02.2022 11:55 Ответить
Отремонтировали за мои деньги, и за программой откатов и распила Владимира Зеленского.
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11.02.2022 11:55 Ответить
Мы платим, ЗЕля пилит
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11.02.2022 12:41 Ответить
хтось бачив затори на 16-ти полосній бориспільській трасі?)
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11.02.2022 11:55 Ответить
Та дураку понятно, что это просто очередной распил бабла! Нет и никогда не было там никаких проблем.
Это из серии "установка камер автоматической фиксации скорости" в местах, где ПДД по причине превышения скорости происходят раз в 5 лет.
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11.02.2022 12:07 Ответить
Там ніколи не було 16 смуг. Усьго 8 - по 4 в кожний бік.
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11.02.2022 12:24 Ответить
Сколько лярдов списали на эту игрушку?
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11.02.2022 11:57 Ответить
Левая полоса выделяется исключительно для водителей "ауди" в красных рубашках
По всему участку расставлены табло с указателями "По-тихому уйти в лес"
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11.02.2022 12:03 Ответить
Звісно ж супер крута система не буде помічати п'яних «слуг» за кермом і з неї також зникатимуть певн відеозаписи.
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11.02.2022 12:15 Ответить
Это будет самообучающаяся система 😂
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11.02.2022 12:44 Ответить
если ты «слуга урода», видеофиксация автоматически удаляется! ыскусственный ынтеллект!
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11.02.2022 12:17 Ответить
Траса не має ЖОДНОГО одноуровнего перехрестя,немає заторів--яке в біса регулювання. Шахраї придумали чергове розкрадання бюджетних коштів
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11.02.2022 12:18 Ответить
твою ж маму...понять не могу,как эта магистраль с 80-х годов,функционировала без клоуна...
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11.02.2022 12:29 Ответить
ЭТО ДОСТИЖЕНИЕ, А ОБЫЧНОЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО. ТАКИЕ ВЕЩИ УЖЕ БЫЛИ В ЕВРОПЕ И АМЕРИКЕ НАЧИНАЯ С 1960 ГОДА)).
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11.02.2022 12:31 Ответить
А КАК БЫТЬ С ЭТИМ???? ЭУРОПЕЙЦЫ))))). https://news.obozrevatel.com/kiyany/proisshestviya/v-kieve-iz-za-yam-na-doroge-u-avtobusa-lopnulo-steklo-video.htm
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11.02.2022 12:41 Ответить
Говноед. Ты лучше у себя там посмотри , особенно в Замкадь
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12.02.2022 21:40 Ответить
Это дурдом какой-то!
На 17 км трассе ни одного светофора, ни одного наземного пешеходного перехода и - 130 камер!
Что там можно "интеллектуально" (!?) регулировать???
А вот распилить деньги на это "интеллектуально" можно 100%...
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11.02.2022 14:18 Ответить
Лучше бы туда камеры со всех дорог Украины переставили...
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11.02.2022 15:24 Ответить
 
 