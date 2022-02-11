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Новости Агрессия России против Украины Война
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Россия может вторгнуться в Украину в любой момент, даже во время Олимпиады-2022, - Блинкен

Россия может вторгнуться в Украину в любой момент, даже во время Олимпиады-2022, - Блинкен

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия может начать вторжение в Украину в любой момент, в том числе во время зимних Олимпийских игр.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

По словам Блинкена, Вашингтон продолжает сокращать численность сотрудников американского посольства в Украине и повторил призыв Госдепартамента, чтобы все американцы в Украине покинули страну немедленно.

"Проще говоря, мы продолжаем видеть очень тревожные признаки российской эскалации, включая прибытие новых сил на украинскую границу", – сказал Блинкен на пресс-конференции в Мельбурне.

"Как мы говорили ранее, мы находимся в ситуации, когда вторжение может начаться в любое время, и для понимания это включает период во время Олимпийских игр", - добавил госсекретарь США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Посольство США в Киеве призвало американцев покинуть Украину: "Военные действия могут начаться в любое время"

Автор: 

россия (95326) Блинкен (936)


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Топ комментарии
+13
А где наш ******* с успокаивающим текстом??????? Я начинаю волноваться!….
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11.02.2022 12:08
+12
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11.02.2022 12:12
+11
Смерть цапам!
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11.02.2022 12:06
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Смерть цапам!
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11.02.2022 12:06 Ответить
может не может может Путин вечный а может и трупом к чему эти все вбросы гадания теории и прочая муйня ГЛАВНОЕ ЧТО УПУСКАЮТ ВСЕ ПРЕДСКАЗАТЕЛИ-- РУКОЖОПОСТЬ САМИХ КАЦАПОВ.... даже если очень захотетьбь то вы не сделатеет то как сами кацапы между прочим между ног и через жоппу (пардон за идиому) делают все время... то двигатель бабахнул на корабле то самолет стоял стоял и развалился то ракета пущенная с корабля обратно полетела в тот же корабль то испытывали гиперпупер ракету что снесло половину Североморска... и так далее и так далее..
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11.02.2022 12:53 Ответить
Та зае.. ли уже, пусть вторгаются!! Раньше начнем, раньше покончим с этой империей зла!!!
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11.02.2022 12:07 Ответить
та не говори - я уже ржу с свинокацапоты))
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11.02.2022 12:33 Ответить
А где наш ******* с успокаивающим текстом??????? Я начинаю волноваться!….
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11.02.2022 12:08 Ответить
У нього сьогодні корпоратів.
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11.02.2022 12:12 Ответить
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11.02.2022 12:12 Ответить
та им,основной массе,кроме московско-питерской мягкотелой голубизны,вообще поухй,где,когда,и во имя чего сдохнуть - это факт,и об этом нужно помнить..
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11.02.2022 12:11 Ответить
Москаляку на гілляку
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11.02.2022 12:12 Ответить
Збс, по имени судим.
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11.02.2022 13:04 Ответить
Зельдина теж більш на жидовське прозвище схоже.Та і Лен немає серед українців немає. Є Лени
А Крістіни серед українців є
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11.02.2022 13:50 Ответить
Та, мене тут банять кожного тижня. Для цього ресурса я не свій, а скоріш за все ворог бо в рота головреду не заглядаю, дуже скептично відношусь до його, так би мовити, "творчості" та висвітлюю хибні сторони його "аналітики".
Так що.
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11.02.2022 16:20 Ответить
Лени=Олени
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11.02.2022 16:21 Ответить
И только после олимпиады!!!
Ведь если КУЙло вторгнется, то цивилизованные страны отзовут своих спортсменов. И получиться так, что это первая в истории олимпиада, которая не состоялась. Китайцам это сильно не понравится.
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11.02.2022 12:14 Ответить
Таварищ Энтони!! Давай вже нарешти ПВО, а Джавелины мы ше ту тыщу не зрасходовали, давай средства ПВО!!
Вот смотрю я на эту возню и понимаю, что кого свинособакам и удалось напугать - так это тех кого пугать и не следовало. А украинцам как то не страшно)) Тут бы в тылу какая **** не вдарила в хребет, а с кремлевскими вошами разберемось.
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11.02.2022 12:42 Ответить
Лучше к вам....Воюйте у себя....оставьте Украину в покое!
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11.02.2022 12:48 Ответить
Дайте олимпиаду досмотреть сволочи, земля растаяла куда вы претесь. Отопление пизлец сколько в этом месяце, вынуждаете еще танк заправить по 35 грн за литр соляры. Придется налегке ручным минометом крошить.
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11.02.2022 13:40 Ответить
Да, знали бы древние греки что Олимпийские игры станут лучшим другом и поводом для всех мастей милитаристов и оккупантов. А не пора ли в современных условиях поступить от обратного и запрещать проводить Олимпийские игры особенно в период войн и военных противостояний?
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11.02.2022 13:56 Ответить
 
 