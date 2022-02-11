Россия может вторгнуться в Украину в любой момент, даже во время Олимпиады-2022, - Блинкен

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия может начать вторжение в Украину в любой момент, в том числе во время зимних Олимпийских игр.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

По словам Блинкена, Вашингтон продолжает сокращать численность сотрудников американского посольства в Украине и повторил призыв Госдепартамента, чтобы все американцы в Украине покинули страну немедленно.

"Проще говоря, мы продолжаем видеть очень тревожные признаки российской эскалации, включая прибытие новых сил на украинскую границу", – сказал Блинкен на пресс-конференции в Мельбурне.

"Как мы говорили ранее, мы находимся в ситуации, когда вторжение может начаться в любое время, и для понимания это включает период во время Олимпийских игр", - добавил госсекретарь США.

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