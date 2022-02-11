Сегодня в Харькове под председательством Зеленского состоится заседание Конгресса местных и региональных властей: будут обсуждаться вопросы национального сопротивления
Сегодня в Харькове под председательством Президента Украины Владимира Зеленского состоится заседание Президиума Конгресса местных и региональных властей.
Об этом сообщает пресс-служба конгресса, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что мероприятие начнется в 13:00.
"На повестке дня:
- состояние исполнения Закона Украины "Об основах национального сопротивления"
- обеспечение финансовой и энергетической стабильности в Украине
- готовность к реализации в 2022 году проектов программы Президента Украины "Большая стройка"
- мероприятия по повышению уровня энергоэффективности и термомодернизации жилого фонда
- исполнение Указа Президента Украины "О мерах по повышению конкурентоспособности заведений здравоохранения и обеспечению дополнительных гарантий для медицинских работников", - говорится в сообщении.
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Про це https://s.newsua.one/4p2jc в інтерв'ю виданню Forbes.ua повідомив колишній керівник «Нафтогазу», проти якого нещодавно було відкрито кримінальну справу Андрій Коболєв.
«Нове керівництво держкомпанії також здійснило катастрофічну помилку влітку - вони не закупили вчасно газ», - вважає Андрій Коболєв.
Експосадовець переконаний, що поточне становище державного підприємства є плачевним попри те, що «Нафтогаз» у третьому кварталі 2021 року показав у звітності прибутки в обсязі 2,5 млрд грн.
«Будь-яка фінансова звітність, яка виходить від поточного «Нафтогазу», повинна піддаватися серйозному вивченню. Вони намагаються нею маніпулювати. Але прибуток не є головним. «Нафтогаз» знову став компанією, яка дотується з держбюджету, а вона має, навпаки - наповнювати державний бюджет. Це її головне завдання», - зазначив Коболєв.
Екскочільник «Нафтогазу» переконаний, що поточне керівництво компанії припустилося катастрофічної помилки, не закупивши вчасно енергоносій для опалювального сезону в Україні.
За даними Коболєва, «Нафтогаз» зараз почав імпортувати газ, незважаючи на всі розмови, що газу достатньо, оскільки це не є правдою і, в залежності від погодних умов газу Україні може не вистачити на поточний опалювальний сезон.
«Велика зона ризику - це березень», - вважає Андрій Коболєв.
Експосадовець наголосив, що наступної зими українській компанії потрібно буде імпортувати близько восьми мільярдів кубометрів газу, і невідомо, де компанія візьме гроші для цих потреб.
у головуванця травеньські шашликі на носі, а перша головуванка готуе 89 страв з скумбрії по 8 для друзів головуванця.
і хай тільки спробують не з'їсти )))
мальчики готовятся.