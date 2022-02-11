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Сегодня в Харькове под председательством Зеленского состоится заседание Конгресса местных и региональных властей: будут обсуждаться вопросы национального сопротивления

Сегодня в Харькове под председательством Зеленского состоится заседание Конгресса местных и региональных властей: будут обсуждаться вопросы национального сопротивления

Сегодня в Харькове под председательством Президента Украины Владимира Зеленского состоится заседание Президиума Конгресса местных и региональных властей.

Об этом сообщает пресс-служба конгресса, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что мероприятие начнется в 13:00.

"На повестке дня:

- состояние исполнения Закона Украины "Об основах национального сопротивления"

- обеспечение финансовой и энергетической стабильности в Украине

- готовность к реализации в 2022 году проектов программы Президента Украины "Большая стройка"

- мероприятия по повышению уровня энергоэффективности и термомодернизации жилого фонда

- исполнение Указа Президента Украины "О мерах по повышению конкурентоспособности заведений здравоохранения и обеспечению дополнительных гарантий для медицинских работников", - говорится в сообщении.

Также читайте: Комитет ВР поддержал перебрасывание бригад теробороны на фронт в случае крайней необходимости

Автор: 

Зеленский (20196) местное самоуправление (256) Харьков (7437) тероборона (337) Конгресс местных и региональных властей (10)


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Топ комментарии
+12
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11.02.2022 12:10
+9
Интересно на этот концерт вход платный???
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11.02.2022 12:07
+7
Помнится мне, страусовод енакиевский то же там, на востоке страны съезд проводил, а потом в Ростов сдрыстнул.
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11.02.2022 12:12
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зеля строит свой ПИСУАР?
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11.02.2022 12:07 Ответить
Интересно на этот концерт вход платный???
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11.02.2022 12:07 Ответить
Тыща 15-25 ряд
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11.02.2022 13:00 Ответить
сцікун - тебе в столиці з нетерпінням чекають!

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11.02.2022 12:08 Ответить
шампури не забудьте, спротив-атори блаЗЄнські. Тьху!
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11.02.2022 12:08 Ответить
Есть спротив, есть неспротив. Зебобики, что такое национальный спротив? Это как?
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11.02.2022 12:09 Ответить
НАК «Нафтогаз України» наразі перетворилося на банкрута який змушений просити гроші з державного бюджету.

Про це https://s.newsua.one/4p2jc в інтерв'ю виданню Forbes.ua повідомив колишній керівник «Нафтогазу», проти якого нещодавно було відкрито кримінальну справу Андрій Коболєв.

«Нове керівництво держкомпанії також здійснило катастрофічну помилку влітку - вони не закупили вчасно газ», - вважає Андрій Коболєв.

Експосадовець переконаний, що поточне становище державного підприємства є плачевним попри те, що «Нафтогаз» у третьому кварталі 2021 року показав у звітності прибутки в обсязі 2,5 млрд грн.

«Будь-яка фінансова звітність, яка виходить від поточного «Нафтогазу», повинна піддаватися серйозному вивченню. Вони намагаються нею маніпулювати. Але прибуток не є головним. «Нафтогаз» знову став компанією, яка дотується з держбюджету, а вона має, навпаки - наповнювати державний бюджет. Це її головне завдання», - зазначив Коболєв.

Екскочільник «Нафтогазу» переконаний, що поточне керівництво компанії припустилося катастрофічної помилки, не закупивши вчасно енергоносій для опалювального сезону в Україні.

За даними Коболєва, «Нафтогаз» зараз почав імпортувати газ, незважаючи на всі розмови, що газу достатньо, оскільки це не є правдою і, в залежності від погодних умов газу Україні може не вистачити на поточний опалювальний сезон.

«Велика зона ризику - це березень», - вважає Андрій Коболєв.

Експосадовець наголосив, що наступної зими українській компанії потрібно буде імпортувати близько восьми мільярдів кубометрів газу, і невідомо, де компанія візьме гроші для цих потреб.
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11.02.2022 12:09 Ответить
"Вперёд "орлы"! А я - за вами! Ведь вы - на бой! А я - за орденами"
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11.02.2022 12:10 Ответить
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11.02.2022 12:10 Ответить
головуванець! - мені вже подобаеться саме слово
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11.02.2022 12:11 Ответить
Помнится мне, страусовод енакиевский то же там, на востоке страны съезд проводил, а потом в Ростов сдрыстнул.
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11.02.2022 12:12 Ответить
маршруты прорабатывает , кабаньи тропы изучает , то в Карпатах , то в Харькове , кудой уходить будет , пока не определился
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11.02.2022 13:07 Ответить
Даст Бог дальше Аскольдова переулка в Киеве не уйдёт.
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11.02.2022 13:54 Ответить
Борюн - уклоніст обісцяний
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11.02.2022 12:14 Ответить
Зеля о"баранець..(
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11.02.2022 12:15 Ответить
Так у нас війна чи велике будівництво? Чи просто грошей забагато?
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11.02.2022 12:16 Ответить
У нас отсутствие производства боеприпасов уже долгие годы. Зато какие дороги у нас будут.
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11.02.2022 12:37 Ответить
Со стороны Зели 100% ный пиар. Громкие слова-нациальное сопротивление и пр. Дайте Зеле парабеллум наконец-то !
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11.02.2022 12:16 Ответить
нема часу на дрібниці.
у головуванця травеньські шашликі на носі, а перша головуванка готуе 89 страв з скумбрії по 8 для друзів головуванця.
і хай тільки спробують не з'їсти )))
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11.02.2022 12:21 Ответить
Дайте ему там пзды от всей Украины! Харьковчане
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11.02.2022 12:16 Ответить
Опять Харьковские соглашения?
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11.02.2022 12:32 Ответить
ЗЛН-ЕРМк ПНХ!!!
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11.02.2022 12:33 Ответить
"под председательством Зеленского"....Это уже зашквар. 😕
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11.02.2022 12:33 Ответить
сильный зашквар
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11.02.2022 12:36 Ответить
В Киеве сегодня неуютно.....Там много народа толчется возле судилища пятого президента и есть опасность ,что могут попереть на Вовкин дворец. Квартальцы рассудили верно,в Харькове спокойнее.
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11.02.2022 12:34 Ответить
Президент может посетить такой форум, а председательствовать должен кто-то из местных властей. Тут неувязка, как всегда. Все политизировано. Даже вопросы обороны.
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11.02.2022 12:35 Ответить
Не бережет оно себя! О стране думает!
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11.02.2022 12:35 Ответить
Отдохнуть ему надо. если ты от жизни от такой устал....Давай . возвращайся в свой дебильный 95-ый Квартал!
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11.02.2022 12:36 Ответить
Об'єктом Національного спротиву має бути,найперше,сам Зеленський й очолювана їм руйнація України! Ця загроза страшніша за агесію ззовні!
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11.02.2022 12:36 Ответить
бла бла бла, побільше, зуми ще проведіть, наради, покидайте меседжі, запишіть відосіки ... все як і кругом при цьому блазневі. результат =0
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11.02.2022 13:01 Ответить
головуванець - це слово звучить гордо в оточеннях Сцицерона
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11.02.2022 15:02 Ответить
будут обсуждать как их будут сажать,резать на ремни,стрелять,вешать пусть
мальчики готовятся.
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11.02.2022 19:00 Ответить
 
 