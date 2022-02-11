Сегодня в Харькове под председательством Зеленского состоится заседание Конгресса местных и региональных властей: будут обсуждаться вопросы национального сопротивления

Сегодня в Харькове под председательством Президента Украины Владимира Зеленского состоится заседание Президиума Конгресса местных и региональных властей.

Об этом сообщает пресс-служба конгресса, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что мероприятие начнется в 13:00.

"На повестке дня:

- состояние исполнения Закона Украины "Об основах национального сопротивления"

- обеспечение финансовой и энергетической стабильности в Украине

- готовность к реализации в 2022 году проектов программы Президента Украины "Большая стройка"

- мероприятия по повышению уровня энергоэффективности и термомодернизации жилого фонда

- исполнение Указа Президента Украины "О мерах по повышению конкурентоспособности заведений здравоохранения и обеспечению дополнительных гарантий для медицинских работников", - говорится в сообщении.

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