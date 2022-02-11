Россия сообщила об отмене блокады акватории Азовского моря, - Госпогранслужба (обновлено)

Россия сообщила об отмене блокады Азовского моря. Украинская сторона подтвердила это сообщение РФ.

Об этом сообщили РБК-Украина в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины, передает Цензор.НЕТ.

На вопрос о том, ожидается ли отмена Россией перекрытия района Азовского моря, в ГНСУ ответили: "Да. Мы получили подтверждение".

Относительно Черного моря информации нет.

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Напомним, ранее сообщалось, что Россия заявила о перекрытии районов Черного и Азовского морей для ракетных и артиллерийских учений с 13 по 19 февраля.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что мировое сообщество должно дать "сильный ответ" России на ее действия в Черном и Азовском морях.

В Министерстве иностранных дел Украины выразили решительный протест и назвали решение о блокировании акватории морей частью гибридной войны РФ против Украины, отметив, что "беспрецедентная по охвату площадь проведения маневров практически делает невозможным судоходство в обоих морях".

В Военно-Морских силах Вооруженных сил Украины заявляют, что РФ злоупотребила международным правом для достижения собственных геополитических целей за счет Украины, перекрыв значительную часть акватории Азовского и Черного морей в связи с проведением учений, предусматривающих ракетную и артиллерийскую стрельбу.