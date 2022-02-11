Главарь "ДНР" Пушилин заявил, что Украина может "напасть" на оккупированный Донбасс в любой момент

Киев вынашивает план завоевания оккупированного Донбасса, ситуация на линии соприкосновения такова, что все говорит о том, что украинская власть готовится к войне.

Об этом заявил глава террористов "ДНР" Денис Пушилин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на оккупационные "СМИ".

"Если мы посмотрим на риторику западных стран, конкретные действия и шаги – поставки оружия, внедрение инструкторов… Украина смотрит: его поддерживают, его никто не останавливает. Украина продолжает наглеть, но не просто так, а вырисовывая у себя план военного завоевания", - сказал Пушилин.

По его словам, можно говорить о том, что Украина якобы готовится к войне.

"Их (миротворческих инициатив Запада – ред.) нет, как шло напряжение, так это и продолжается. Эта "пружина сжата" до конца, оружие, поставленное к линии столкновения, должно выстрелить", - отметил Пушилин.

"Заявление Байдена было покинуть Украину, зачем это делается? Наверное, у президента США есть какая-то информация, позволяющая приходить к таким заявлениям. Не исключаю, что Украина может напасть в любой момент, все у Украины уже готово, как только будет политическое решение ( это произойдет. - Ред.). Также учитывая заявление Байдена не исключаю, что это может произойти в ближайшее время", - добавил глава подконтрольных РФ террористов.

Пушилин не исключает, что российские добровольцы смогут прибыть на оккупированные территории Донбасса.

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