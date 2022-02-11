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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс Война
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Главарь "ДНР" Пушилин заявил, что Украина может "напасть" на оккупированный Донбасс в любой момент

Главарь

Киев вынашивает план завоевания оккупированного Донбасса, ситуация на линии соприкосновения такова, что все говорит о том, что украинская власть готовится к войне.

Об этом заявил глава террористов "ДНР" Денис Пушилин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на оккупационные "СМИ".

"Если мы посмотрим на риторику западных стран, конкретные действия и шаги – поставки оружия, внедрение инструкторов… Украина смотрит: его поддерживают, его никто не останавливает. Украина продолжает наглеть, но не просто так, а вырисовывая у себя план военного завоевания", - сказал Пушилин.

По его словам, можно говорить о том, что Украина якобы готовится к войне.

"Их (миротворческих инициатив Запада – ред.) нет, как шло напряжение, так это и продолжается. Эта "пружина сжата" до конца, оружие, поставленное к линии столкновения, должно выстрелить", - отметил Пушилин.

"Заявление Байдена было покинуть Украину, зачем это делается? Наверное, у президента США есть какая-то информация, позволяющая приходить к таким заявлениям. Не исключаю, что Украина может напасть в любой момент, все у Украины уже готово, как только будет политическое решение ( это произойдет. - Ред.). Также учитывая заявление Байдена не исключаю, что это может произойти в ближайшее время", - добавил глава подконтрольных РФ террористов.

Пушилин не исключает, что российские добровольцы смогут прибыть на оккупированные территории Донбасса.

Также читайте: Спикер МИД Николенко упрекнул Reuters: На Донбассе не сепаратисты, а российская оккупационная администрация

Автор: 

оккупация (10109) Донбасс (26955) Пушилин (134)


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Топ комментарии
+23
шавка пушистая затявкала косточку отрабатывает ушлебок дегенеративный.. говорят в жизни такого дебила и кретина как Пушилин еще трудно найти даже в дурке...
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11.02.2022 12:44
+13
Уровень ума дебила Пушилина: Напасть может Украина, а посольство США покидают в Киеве. Даун он и в ДНР -Даун.
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11.02.2022 12:44
+13
Помним , помним.. Финляндия " напала" на СССР, Польша "напала" на Германию, Эстония, Латвия и Литва " добровольно" вошли в состав СССР, пакта Молотов - Риббентроп " не было", подавлений народно освободительных революций в Венгрии и Чехословакии " не было", голодомора и сталинского террора " не было", в Афганистан вошли "по просьбе" афганского народа.. и т.д.
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11.02.2022 13:07
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Правила форума Совет форумчан
Просто как обезьяны повторяют за США и остальными нашими союзниками
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11.02.2022 12:41 Ответить
шавка пушистая затявкала косточку отрабатывает ушлебок дегенеративный.. говорят в жизни такого дебила и кретина как Пушилин еще трудно найти даже в дурке...
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11.02.2022 12:44 Ответить
это так написали слова Пушилина "оккупированного".... если так он и скзаал тогда оговорка по Фрейду правда на 500%..... а что вы суки думали..... что вам все житие быть оккупированными конечно освободим и военным даже путем... когда Рашке будет не до вас тому -что Рашка в конвульсиях будет сама распадаться.. на всякие там ОРЛДО...
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11.02.2022 12:47 Ответить
Не ищите смысл, а тем более правду в словах этой обезьяны. Все равно, что искать тоже самое в чирикании попугая или воробья...
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11.02.2022 13:30 Ответить
йоу, редакция, что такое это ваше "днр"? забыли про официальное название этого образования?
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11.02.2022 12:41 Ответить
Тут речь не о оккупированной территории, а о главаре банды "ДНР"
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11.02.2022 13:20 Ответить
проблема в том, что это название они придумали и каждый раз, когда вы его озвучиваете, вы им подигрываете! может скобки их и обижают, но как по мне, стоило бы писать: "главарь временно окупированного образования в донецкой области"
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11.02.2022 13:38 Ответить
"начальник оккупационной администрации РФ"
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11.02.2022 13:43 Ответить
Вы к ним несправедливы. У них там не одна лишняя хромосома, а сразу две.
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11.02.2022 13:29 Ответить
Чипушило заспокойся , не при цій владі
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11.02.2022 12:42 Ответить
При прошлой власти весь Донбасс освободили ?
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11.02.2022 12:43 Ответить
Я і дивлюся з окопа пишиш
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11.02.2022 12:45 Ответить
Стрелки не переводи.
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11.02.2022 12:47 Ответить
Це мені буде казати той " кто устал от войны " ? 🤔
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11.02.2022 12:49 Ответить
Что по поводу предыдущей власти, есть что сказать ?
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11.02.2022 12:51 Ответить
Є що сказати , щомусь при той владі , хоч шоломи з броніками наладили виробництво , а зараз це все похєрілі і вже у Німеччини клянчимо дайте хоч шоломів ( не кажучи вже про інші няшки )
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11.02.2022 13:01 Ответить
Выпуск шлемов и броников наладила не власть, а частный бизнес. Что еще ?
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11.02.2022 13:04 Ответить
Щому за три роки цієї влади не було закуплено жодного у " частного бізнесу " ?
Пи си а старі мають строк використання
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11.02.2022 13:07 Ответить
Наверное есть причины, почему не закупали. Вы в теме и достоверно знаете причину ?
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11.02.2022 13:14 Ответить
Є причина ,комусь дуже хочеться посадити Порошенко і тому була відкрита кримінальна справа по бронікам і заморожені купівля броніків і касок
Ну це ж набагато важливіше для влади посадити Петю , даже за рахунок безпеки наших воїнів
Да ти і сам в курсі
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11.02.2022 13:23 Ответить
Проблема и броников и касок, никто в Украине не может наладить массовое производство. Когда опытные образцы, все красиво, когда доходит до производства, сплошной брак. Вторая проблема, то что могут более менее массово изготовлять, не соответствует современным требованиям, как шлемы от ТЕМПа, а то что пытаются сделать по современным требованиям, в цене в 2-3 раза выше зарубежных аналогов. При чем тут вообще Порошенко, он каски изготовлял ?
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11.02.2022 13:30 Ответить
Точно з окопа пишиш в німецькому шоломі 😂😂😂

Не пиши дурні а хоч подивися які бронікі і шоломи в більшості використовують зараз в армії
А якщо вони браковані то виходить що нинішня влада повинна відповідати за злочину недбалість за використання в армії браку і за не збереження життя нашим воякам
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11.02.2022 13:42 Ответить
У нас проблема не в невозможности наладить массовое производство, у нас проблема с твои пи#дежом.

Компанія Балістика є ліцензованим виробником бронезахисту в Україні (Ліцензія АЕ №292988 МВС України), завдяки чому має можливість офіційно поставляти засоби індивідуального балістичного захисту, як для державних структур, так і для комерційних. Завдяки наявності своєї виробничої бази, ми маємо можливість виконувати великі замовлення в стислі терміни. При тому, що ми перш за все орієнтуємося на якість нашої продукції, ми завжди намагаємося давати саму прийнятну ціну для клієнтів. Оригінал за посиланням: https://balistyka.ua/about_us
Ми використовуємо професійний підхід і не допускаємо дилетантства в питаннях, що стосуються захисту бійців. Саме тому ми тісно співпрацюємо з усіма провідними балістичними лабораторіями та науково-дослідними інститутами України, де постійно тестуємо свою продукцію, а також проводимо випробування нових розробок. Наша ТМ «Балістика» є офіційним виробником продукції для Збройних сил України (свідоцтво № 296) та постачальником по замовленнях державних організацій. Нашій компанії привласнений Код NCAGE A568J, який служить для ідентифікації в міжнародній системі каталогізації підприємств (системі каталогізації НАТО). Оригінал за посиланням: https://balistyka.ua/about_us

Ну, и так далее...
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11.02.2022 13:43 Ответить
Йому так подоляк написав )
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11.02.2022 13:53 Ответить
И вопрос не в шлемах, а освобожденных территориях.
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11.02.2022 13:06 Ответить
Ну візьми карту і порівняй скільки при якому президенті було визволено територій 😏
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11.02.2022 13:08 Ответить
Вы в каком измерении находитесь ? Какие освобожденные территории ? Были утеряны территории, которые даже прописывали в минских соглашениях.
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11.02.2022 13:12 Ответить
Ну берить карту до початку боєвих дій і на їх закінчення і це явно не на користь віслюка
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11.02.2022 13:25 Ответить
Подивіться карту окупованих територій на момент підписання т.н. меморандуму 19 вересня 2014 і карту травня-червня 2016. Чому тоді Ви не кричали "Зрада!"
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11.02.2022 14:37 Ответить
Территории утерянные? Знакомая риторика, как там на болотах, головы вам ещё не режут?
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11.02.2022 13:42 Ответить
При пороху потеряли Приазовье, кордоны с РФ, Дебальцево и его пригороды. Отвоевали только Мариуполь и словянск, да и то, из словянска орков тупо выпустили.
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11.02.2022 13:14 Ответить
Для початку відвоювали а потім втратили , якщо бути точніше , тому що не можна мати приазов'я не контролюючи Маріуполь ( а ви ж самі написали що Марікі відвоювали )
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11.02.2022 13:20 Ответить
https://balistyka.ua/uarms-1/sholomtord https://balistyka.ua/uarms-1/sholomtord


УВАГА! Виготовляється за попереднім замовленням протягом 7 робочих днів.

И это речь о 1 шт.

Но говорили, что у них шлемы у них как раз нормальные. Но они их выпуск только в прошлом году наладили.
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11.02.2022 13:52 Ответить
Ну по перше цю силку ти не мені адресовуй Я тобі за балістику не писав , а по друге як так трапилося що до кінця 19 року ми перейшли на використання своїх шоломів і броніків , а після 19 перестали закупати і зараз клянчимо по всьому світу ?
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11.02.2022 14:01 Ответить
https://censor.net/ru/video_news/3134375/gbr_provodit_okolo_40_obyskov_v_dele_o_zakupke_imuschestva_dlya_vsu_po_zavyshennym_tsenam_summa_ubytkov
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11.02.2022 14:25 Ответить
А де судові справи доведенні до суду ?
Тут і так всім зрозуміло що хотіли папєрєдніков закрити за рахунок безпеки наших воїнів
А я тобі ще кращу фігню розкажу що ця влада ще більше ворує , щого тільки стоїв запуск січ 2 і так во всьому
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11.02.2022 15:29 Ответить
Труба креатура и человек Порошенко, причем тут "попередники" ? Я вам говорил, стрелки не переводите. Каждый должен отвечать за свои "подвиги"
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11.02.2022 15:34 Ответить
Та мені насрати чий він , де шоломи чому ми ходимо з торбою по світу клянчоючи шоломи ?
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11.02.2022 15:39 Ответить
Коли посадять Порошенко і за що ?
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11.02.2022 15:40 Ответить
То есть ты считаешь, что их производительность - 4 каски в месяц и 52 каски в год?. И с такой производительностью они пишут -"... Завдяки наявності своєї виробничої бази, ми маємо можливість виконувати великі замовлення в стислі терміни...." ? Ты - идиот?
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11.02.2022 14:15 Ответить
Нет, я знаю, что у предприятия, которое предлагает продукцию под заказ через 7 дней, делает что то на полу кустарном производстве. И могут ли они массово изготавливать или не могут, это пока разговоры. Даже интересно, какой их рекорд количества выпущенных единиц продукции в месяц. Хотя читал, по требованиям их продукция ок.
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11.02.2022 14:29 Ответить
Компанія UaRms - провідний вітчизняний виробник засобів персонального захисту.
Вже більше 5 років (майже с початку війни на сході України) ми виробляємо ************ засоби персонального захисту, які повністю відповідають стандартам НАТО.
Наші шоломи https://www.uarms.com.ua/sholom-tor ТОР і https://www.uarms.com.ua/sholom-tor-d ТОР-Д , а також окуляри-маски https://www.uarms.com.ua/maska-ukr ТРЕВІКС безліч разів пройшли випробування в умовах справжньої війни, які не в змозі відтворити жодна спеціалізована балістична лабораторія. Сьогодні вони продовжують допомагати нашим бійцям боронити рідну землю.
Заліз в інет а в Україні повно компаній хто може виробляти шоломи сертифіковані , тільки щомусь нинішній владі вони не потрібні
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11.02.2022 15:37 Ответить
Если бы ты знал сколько они производят, ты бы не интересовался об их производственных рекордах. К тому же выпускают они шлема не с прошлого года, а раньше. вот ролик от февраля 20 года. В нем, в подписи есть , что автор использовал этот шлем с 2016 года, и дальше - ролик- реклама от 16 года. То есть, ты уже соврал, рассказывая, что они производят шлемы с прошлого года. https://youtu.be/lipAl-_VGwg

https://youtu.be/zh5lDFpqQPw

И это - только один производитель. И , кстати, вряд ли они идиоты, которые не знают, численность нашей армии, объемы возможных поставок и их сроки, но при этом борются за эти контракты.

И еще, Даже если бы у нас не было фирм для производства, все это нужно было закупать за границей со второй половины 19 года, весь 20ый год и весь 21ый, то-есть - 2 года и 8 месяцев., а не плакать американцам и немцам в последнюю минуту перед возможной войной.
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11.02.2022 15:42 Ответить
Да це подоляцкий бот Його не цікаві косяки влади У нього во всьому винні папєрєднікі
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11.02.2022 15:44 Ответить
Да, точно наладили серийное производство не в 2021, а в 2020 году.

https://news.obozrevatel.com/tech/po-obraztsam-nato-v-ukraine-sozdali-sverhprochnyie-shlemyi-dlya-vsu-foto.htm



https://opendatabot.ua/court/95857826-17******************************
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11.02.2022 16:28 Ответить
Статья твоя с обоза от февраля 20 ого года, через 4 дня ей 2 года. То есть- производство наладили уже, минимум, года 2 как, значит и делают, не 1 штуку в 7 дней.
Статья на цензоре 17 года, про то что идет служебное расследование. Чем закончилось - неизвестно. Хотя их каски видимо купили в 20 ом году для Альфы СБУ. Но, сколько там той Альфы.
Уголовное дело, тоже ничем не законченное, вообще про очки. Какое отношение имеют очки к бронежилетам и каскам? Ну, конечно, кроме как использование этого факта для манипуляций. Но, главный вопрос, на который ты так скромно и не ответил, почему больше 2,5 лет не закупались для армии каски и броники?
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11.02.2022 19:05 Ответить
А знаю я эту фирму. Детище, Кристалла - Квазаро Микро.... Здание вначале Северо-Сырецкой. Это их про Порохе пинали за отмывку бабок для Укргаздобычи? Там в этом здании все, десятки фирм, производство и даже какая то школа детская...
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11.02.2022 16:35 Ответить
Я еще вспомнил, но надеюсь, что это не те люди которые непосредственно занимаются амуницией, но точно из орбиты этих фирм. 2013-2014 года под какой то экологический проект, на деньги ЕС или японские парниковые, отмыли бабки через уличное освещение, без пошлин ввезли из китая светильники, втюхали как своего производства. Потом на фоне войны дело или замяли или заглохло.
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11.02.2022 17:25 Ответить
Ну и нахрена мне твои воспоминания?
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11.02.2022 19:10 Ответить
То что структура собственности у этой фирмы мутная, может они ребята и хорошие, но вокруг них бабломойки и откаты. Кстати узнал про них немного, все у них там почти ручная работа
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11.02.2022 21:45 Ответить
хочешь про мутные фирмы поговорить, так их есть у меня. Например - Гринфилмс. Получают деньги из россии. Прибылей не показывают, а значит - не платят налоги. А между тем, один из ее владельцев, ну, ты его знаешь, фамилие его - зеленский, покупает : виллу в Италии, квартиру в Лондоне, апартаменты в Крыму, квартиры в Киеве и тд. И бабломойкой он тоже вовсю занимается, для некого бизнесмена, так сказать, УгорьВалерьевича. Отмывает для него в офшорах, честно спи#енные деньги вкладчиков, как минимум 40$ млн, Но все это, вообще, ни капли не помешало тебе проголосовать за этого зеленскага. Ты же ведь за него голосовал, правда?
Что касается - ручной работы, то вот, на ролике у чуваков, тоже, почти ручная работа, но это, как то, совсем им не мешает.
https://youtu.be/76uOx7vlI0Y
И на последок, снова спрошу, почему последние более 2,5 года для армии не закупались броники и каски?
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11.02.2022 23:28 Ответить
Это уже другая история и никак не связана с закупками для ВСУ.
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11.02.2022 23:35 Ответить
Как это - не связанная? Ты выбрал зечмо, которое перестало закупать каски. Связь -прямая.
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11.02.2022 23:50 Ответить
Я не имею доступа к информации о необходимости закупок. Могу только предположить, что продукция ТЭМП был актуальна тогда, но на сегодня отстает от современных требований, плюс тема с бракованными брониками имеет свои последствия. Остальные поставщики и производители на уровне кустарного-ручного-штучного производства. На словах да, но никто еще реально похоже что необходимые объемы не выпускал. Да и честно, я конечно не могу за всех говорить, но где общался, не слышал о нехватке средств защиты.
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11.02.2022 23:46 Ответить
А как Резников клянчил у Германии каски, ты не слышал? Или, твой осел - у
США? Может это проблемы в области офтальмологии? Может быть ты не мог включить логику и и отдуплить, что предметы со сроком годности 5 лет подлежат периодической замене, и если их не покупать -они -закончатся? Ты этого не можешь понять? Но тогда зачем, когда я спрашивал идиот ли ты, ты мне соврал?
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12.02.2022 00:06 Ответить
Так ведь почти весь. Гугли карты на начало и на конец АТО.
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11.02.2022 13:21 Ответить
Окупанты и россия так биотся нападения нашего недонаполеона и при этом повсеместно крутят сватов и ржевского против наполеона... они реально верят что у него может быть хоть какой то друго план, кроме отсыпаемого....

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11.02.2022 13:32 Ответить
Дєніскє пєтушиліну-не завоювання а повернення своєї землі...
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11.02.2022 12:43 Ответить
Успокойся, никому ваш донбасс нах не нужен, в Мариуполе зп в 3 раза выше чем в Донецке, сами прийдете...
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11.02.2022 12:43 Ответить
Уровень ума дебила Пушилина: Напасть может Украина, а посольство США покидают в Киеве. Даун он и в ДНР -Даун.
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11.02.2022 12:44 Ответить
а нахер ви потрібні ідіоти самі виздихаєте рускі мір пришвидчить цей процес ще нехватвло патрони витрачати на такий непотріб
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11.02.2022 12:46 Ответить
Самый главный вопрос, зачем Украине сегодня это нужно ? Территория с разрушенной инфраструктурой и промышленностью, напичканная российскими спецслужбами и паспортами и главное с большинством населения не желающими жить в Украине.
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11.02.2022 12:46 Ответить
Скористатися досвідом чехів, які після війни всіх корінних німців вигнали з Судет і тепер там жодного німця.
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11.02.2022 13:04 Ответить
Немцы были проигравшая сторона и за судетских немцев, некому было "вписаться". Смогли бы чехи такое провернуть скажем в 1937 году ?
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11.02.2022 13:10 Ответить
Население не желающее)) жить, это тебе ***** сказало?
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11.02.2022 13:43 Ответить
Рошеновский ботяра на форуме говорил такое.
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11.02.2022 13:52 Ответить
Шо петушок мордовский, бАмбит?
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11.02.2022 14:33 Ответить
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11.02.2022 12:49 Ответить
Йому пощастить, якщо опиниться на лаві підсудних.
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11.02.2022 12:56 Ответить
Фотофакт передачи эстафеты? Пушила судя по его жиркам тоже любит вкусно поесть.
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11.02.2022 13:04 Ответить
Якщо буде і далі так переїдати, то "швидка Настя" точно нападе, в народі вона ще дриснею називається.
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11.02.2022 14:47 Ответить
МММэмщик просится в гости к курадаву)) нууу в аду тоже можно разводить лохов)) продавать курей)) мыть машины.
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11.02.2022 13:06 Ответить
Уже бы говорил правду, что прибудут не добровольцы , а регулярные войска РФ.
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11.02.2022 12:52 Ответить
Сейчас нам уже по барабану, хоть пришельцы с Марса, уже не 41й
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11.02.2022 13:45 Ответить
https://site.ua/sergey.fursa/novyi-ultimatum-ot-pleseni-iy94v8m новый ультиматум от плесени...

Россия выдвинула новый ультиматум

Для обеспечения гарантий безопасности самой России, конечно. Ну так бывает, вы когда переживает, начинаете выдвигать ультиматумы. А кому как ни России, с ее третьей в мире армией и огромным ядерным арсеналом, переживать о своей безопасности.

Вот они и переживают. И ультиматумы выдвигают. Как маленькая злобная собачка, которая так боится, что лает на всех вокруг.

И если в первый раз злобная собачка лаяла на НАТО и требовала переделить мир, то теперь все гораздо проще. Просто НАТО Россию предсказуемо послало и надо же теперь все равно кого-то победить. А то уважать не будут.

Теперь безопасности России угрожает только Украина. Видите, какие мы страшные. Сильная и страшная Украина не дает спокойно спать по ночам Путину в его бункере и он просыпается, отрываясь от своих некрофильских сладких снов, в страхе, что Украина нападет. Бежит к своему ядерному чемоданчику, гладит его, называет «моя прелесть» и только потом засыпает.

Теперь безопасности России угрожает оружие, которое дают Украине для самозащиты.

Ну действительно, противотанковые комплексы в Украине очень сильно угрожают безопасности простых россиян. Это понятно. А вдруг какой-нибудь бурят или житель Воронежа решит сесть на танк и поехать прокатиться в Харьков. А тут бах и его танк подбили. Это же опасно.

Теперь безопасности России угрожают пару сотен инструкторов НАТО, которые учат украинскую армию оборонятся и пьют пиво во Львове. И сложно представить, какое из этих действий больше угрожает беззащитной России.

Приятно, черт возьми. Это в украинской прессе сплошное «Зубожіння» и отсутствия реформ, недофинансированная армия и коррупция. А для Россиян мы угроза. Спать не могут, так боятся. Весь мир на уши поставили, топают ножками и грозят ядерными бомбами из страха перед Украиной. А Путин и Лукашенко в страхе пересказывают другу другу свои сны о том, что однажды к ним придет то ли Ярош, то ли Зеленский.

Боится ли Россия? Конечно. Боится, что больше не будет империей. А без Украины она быть империей не может. А это так сложно принять. Последняя из существующих в мире империй не хочет разваливаться. И отчаянно хочет утянуть с собой в могилу как можно больше соседей.

Боится, что еще пару лет, и зарплаты в Украине обгонят доходы россиян и тогда как рассказывать об ужасах демократии. Уже ITшники в Украине зарабатывают больше, чем в России. И скоро об этом начнут говорить на прокуренных кухнях в Самаре.

Экзистенциональный страх России понятен. Больше всего они боятся успешной Украины рядом. Для российских автократов успешная Украина рядом как для украинских коррупционеров - успешная Польша. Это из-за этой чертовой Польши приходится реформы делать. Свободу слова развели. Депутаты уже ни взятку взять ни пьяным взятку предложить. Пока еле еле удается отмазывать, но все это видят и смеются. Украинские коррупционеры с удовольствием бы отменили успешную Польшу с ее плохим примером для украинцев, как российские генералы пытаются недопустить успешную Украину.

В общем, боятся. Правда. Действительно боятся. Но только вот к угрозам безопасности России это не имеет никакого отношения.

https://site.ua/sergey.fursa Сергей Фурса

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11.02.2022 12:52 Ответить
У фільмі "Циган" Будулай сказав - "Не лякай нікого - і сам не будеш бояться"
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11.02.2022 13:00 Ответить
Интересно,где можно будет поссать на могилу этой коровы-мммщицы?
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11.02.2022 13:01 Ответить
Зачепушило.
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11.02.2022 13:01 Ответить
Это придурок. Сегодня живет.Завтра нет. Он сам выбрал свою судьбу.
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11.02.2022 13:02 Ответить
Старое известное "развлечение":
Как только поступит приказ из Москвы, архаровцы Пушилина переоденутся у форму украинской армии и пойдут обстреливать собственные войска и гражданских на оккупированной территории.
Это уже НЕОДНОКРАТНО было за последние восемь лет.
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11.02.2022 13:03 Ответить
Помним , помним.. Финляндия " напала" на СССР, Польша "напала" на Германию, Эстония, Латвия и Литва " добровольно" вошли в состав СССР, пакта Молотов - Риббентроп " не было", подавлений народно освободительных революций в Венгрии и Чехословакии " не было", голодомора и сталинского террора " не было", в Афганистан вошли "по просьбе" афганского народа.. и т.д.
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11.02.2022 13:07 Ответить
Разве губастый до сих пор навсегда не скончался?
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11.02.2022 13:08 Ответить
Петушилин 🐔🇷🇺
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11.02.2022 13:10 Ответить
Душилин
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11.02.2022 19:14 Ответить
Шо..... Опять.......
Нах нам ваши токсичные руины..... Еще людей на вас гробить..... Через 5-10 лет , когда луганда вымрет и природа восстановится - просто зайдем и построим пару ракетных баз НАТО.
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11.02.2022 13:11 Ответить
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11.02.2022 13:12 Ответить
мєрзость...🤮
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11.02.2022 13:16 Ответить
Если бы Украина ( гипотетически) отвела совершенно все ВСУ, МВД, СБУ( ну вот совершенно всех и оружие вплоть до травматов) от линии соприкосновения на 100-200-300 км, мы бы услышали с той стороны это же самое. Информационно- пропагандистская машина Кремля и их служек работает на всю мощь... Что дальше.. Минимум это признание "независимости" ЛНРоДНРий( с вводом "российских миротворцев для защиты российских граждан") буквально 14-19 февраля, либо начало военных действий в период с 15 февраля до 5 марта. Видимо там идет окончательная фаза принятия решения. ( если оно уже не принято).
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11.02.2022 13:23 Ответить
У этой говорящей вагины грустное и печальное будущее , "дружественная братская" страна уже давно заготовила ему билет на концерт кобзона, № места и ряд осталось вписать.. Где -то недалеко возле гиви и мотороллы
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11.02.2022 13:28 Ответить
нужно немедленно эвакуировать посольства Абхазии, Южной Осетии, Сомали и Северной Кореи!
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11.02.2022 13:51 Ответить
тварь толстая мммэщик долбанный барыга ...меня удивляет как все кто стал у них там у руля лндр, то все стали такие круглые кабаны, во дорвались до гуманитарки и своих супермаркетов жрать столько.... просто что захар, что другой там забыл колобок сбежавший в москву с луганска .теперь это жиртрест колобок . ладно там люди с перевесом по разным причинам... но тут явно что дорвались до именно жрачки и выпивки дорогой элитной .остановиться явно не могут...
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11.02.2022 14:03 Ответить
Для України найкращий варіан запропонувати фріцам збудувати "німецьку стіну " і відгородити ракову пухлину від України.
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11.02.2022 14:07 Ответить
Фетишилин пытается донести, что он переодевают своих алкашей в украинскую военную форму, как только переоденут, "украинская военщина сразу совершит вероломное нападение на детей Донбасса, но это не точно.
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11.02.2022 14:09 Ответить
а на кой? добавит 2млн орков к нашим10% опзжоповцев
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11.02.2022 14:31 Ответить
если Украина собирается напасть на дыру, то это именно из дыры должны эвакуироваться тысячи иностранных граждан..., а то мало ли что...
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11.02.2022 14:38 Ответить
Пєніс Душилін. ХАХАХАХАХА!!!!!
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11.02.2022 15:04 Ответить
Заяви депутата російської думи Пушиліна від імені українських територій на яких та ж РФ роздала свої "паспорти" - означає повний вихід РФ з мінських переговорів! І для чого тут українська влада тягне кота за хвіст?
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11.02.2022 15:29 Ответить
Все рос СМИ втирают ровно то же: Украина вот-вот нападет! Фосфорные бомбы уже подвезли! Но вот читаю заявление кремлевского представителя на вчерашних переговорах в Берлине Козака: "вопросы безопасности, связанные со сосредоточением на контактной линии в Донбассе украинских войск и вооружений, мы не обсуждали". Карл! Они даже не обсуждали эту тему! Т.е. никакой угрозы от Украины нет. Они обсуждали вопрос: как принудить Украину пойти на прямые переговоры с днр!
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11.02.2022 17:01 Ответить
 
 