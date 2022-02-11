Главарь "ДНР" Пушилин заявил, что Украина может "напасть" на оккупированный Донбасс в любой момент
Киев вынашивает план завоевания оккупированного Донбасса, ситуация на линии соприкосновения такова, что все говорит о том, что украинская власть готовится к войне.
Об этом заявил глава террористов "ДНР" Денис Пушилин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на оккупационные "СМИ".
"Если мы посмотрим на риторику западных стран, конкретные действия и шаги – поставки оружия, внедрение инструкторов… Украина смотрит: его поддерживают, его никто не останавливает. Украина продолжает наглеть, но не просто так, а вырисовывая у себя план военного завоевания", - сказал Пушилин.
По его словам, можно говорить о том, что Украина якобы готовится к войне.
"Их (миротворческих инициатив Запада – ред.) нет, как шло напряжение, так это и продолжается. Эта "пружина сжата" до конца, оружие, поставленное к линии столкновения, должно выстрелить", - отметил Пушилин.
"Заявление Байдена было покинуть Украину, зачем это делается? Наверное, у президента США есть какая-то информация, позволяющая приходить к таким заявлениям. Не исключаю, что Украина может напасть в любой момент, все у Украины уже готово, как только будет политическое решение ( это произойдет. - Ред.). Также учитывая заявление Байдена не исключаю, что это может произойти в ближайшее время", - добавил глава подконтрольных РФ террористов.
Пушилин не исключает, что российские добровольцы смогут прибыть на оккупированные территории Донбасса.
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Пи си а старі мають строк використання
Ну це ж набагато важливіше для влади посадити Петю , даже за рахунок безпеки наших воїнів
Да ти і сам в курсі
Не пиши дурні а хоч подивися які бронікі і шоломи в більшості використовують зараз в армії
А якщо вони браковані то виходить що нинішня влада повинна відповідати за злочину недбалість за використання в армії браку і за не збереження життя нашим воякам
Компанія Балістика є ліцензованим виробником бронезахисту в Україні (Ліцензія АЕ №292988 МВС України), завдяки чому має можливість офіційно поставляти засоби індивідуального балістичного захисту, як для державних структур, так і для комерційних. Завдяки наявності своєї виробничої бази, ми маємо можливість виконувати великі замовлення в стислі терміни. При тому, що ми перш за все орієнтуємося на якість нашої продукції, ми завжди намагаємося давати саму прийнятну ціну для клієнтів. Оригінал за посиланням: https://balistyka.ua/about_us
Ми використовуємо професійний підхід і не допускаємо дилетантства в питаннях, що стосуються захисту бійців. Саме тому ми тісно співпрацюємо з усіма провідними балістичними лабораторіями та науково-дослідними інститутами України, де постійно тестуємо свою продукцію, а також проводимо випробування нових розробок. Наша ТМ «Балістика» є офіційним виробником продукції для Збройних сил України (свідоцтво № 296) та постачальником по замовленнях державних організацій. Нашій компанії привласнений Код NCAGE A568J, який служить для ідентифікації в міжнародній системі каталогізації підприємств (системі каталогізації НАТО). Оригінал за посиланням: https://balistyka.ua/about_us
Ну, и так далее...
УВАГА! Виготовляється за попереднім замовленням протягом 7 робочих днів.
И это речь о 1 шт.
Но говорили, что у них шлемы у них как раз нормальные. Но они их выпуск только в прошлом году наладили.
Тут і так всім зрозуміло що хотіли папєрєдніков закрити за рахунок безпеки наших воїнів
А я тобі ще кращу фігню розкажу що ця влада ще більше ворує , щого тільки стоїв запуск січ 2 і так во всьому
Вже більше 5 років (майже с початку війни на сході України) ми виробляємо ************ засоби персонального захисту, які повністю відповідають стандартам НАТО.
Наші шоломи https://www.uarms.com.ua/sholom-tor ТОР і https://www.uarms.com.ua/sholom-tor-d ТОР-Д , а також окуляри-маски https://www.uarms.com.ua/maska-ukr ТРЕВІКС безліч разів пройшли випробування в умовах справжньої війни, які не в змозі відтворити жодна спеціалізована балістична лабораторія. Сьогодні вони продовжують допомагати нашим бійцям боронити рідну землю.
Заліз в інет а в Україні повно компаній хто може виробляти шоломи сертифіковані , тільки щомусь нинішній владі вони не потрібні
https://youtu.be/zh5lDFpqQPw
И это - только один производитель. И , кстати, вряд ли они идиоты, которые не знают, численность нашей армии, объемы возможных поставок и их сроки, но при этом борются за эти контракты.
И еще, Даже если бы у нас не было фирм для производства, все это нужно было закупать за границей со второй половины 19 года, весь 20ый год и весь 21ый, то-есть - 2 года и 8 месяцев., а не плакать американцам и немцам в последнюю минуту перед возможной войной.
https://news.obozrevatel.com/tech/po-obraztsam-nato-v-ukraine-sozdali-sverhprochnyie-shlemyi-dlya-vsu-foto.htm
https://opendatabot.ua/court/95857826-17******************************
Статья на цензоре 17 года, про то что идет служебное расследование. Чем закончилось - неизвестно. Хотя их каски видимо купили в 20 ом году для Альфы СБУ. Но, сколько там той Альфы.
Уголовное дело, тоже ничем не законченное, вообще про очки. Какое отношение имеют очки к бронежилетам и каскам? Ну, конечно, кроме как использование этого факта для манипуляций. Но, главный вопрос, на который ты так скромно и не ответил, почему больше 2,5 лет не закупались для армии каски и броники?
Что касается - ручной работы, то вот, на ролике у чуваков, тоже, почти ручная работа, но это, как то, совсем им не мешает.
https://youtu.be/76uOx7vlI0Y
И на последок, снова спрошу, почему последние более 2,5 года для армии не закупались броники и каски?
США? Может это проблемы в области офтальмологии? Может быть ты не мог включить логику и и отдуплить, что предметы со сроком годности 5 лет подлежат периодической замене, и если их не покупать -они -закончатся? Ты этого не можешь понять? Но тогда зачем, когда я спрашивал идиот ли ты, ты мне соврал?
Россия выдвинула новый ультиматум
Для обеспечения гарантий безопасности самой России, конечно. Ну так бывает, вы когда переживает, начинаете выдвигать ультиматумы. А кому как ни России, с ее третьей в мире армией и огромным ядерным арсеналом, переживать о своей безопасности.
Вот они и переживают. И ультиматумы выдвигают. Как маленькая злобная собачка, которая так боится, что лает на всех вокруг.
И если в первый раз злобная собачка лаяла на НАТО и требовала переделить мир, то теперь все гораздо проще. Просто НАТО Россию предсказуемо послало и надо же теперь все равно кого-то победить. А то уважать не будут.
Теперь безопасности России угрожает только Украина. Видите, какие мы страшные. Сильная и страшная Украина не дает спокойно спать по ночам Путину в его бункере и он просыпается, отрываясь от своих некрофильских сладких снов, в страхе, что Украина нападет. Бежит к своему ядерному чемоданчику, гладит его, называет «моя прелесть» и только потом засыпает.
Теперь безопасности России угрожает оружие, которое дают Украине для самозащиты.
Ну действительно, противотанковые комплексы в Украине очень сильно угрожают безопасности простых россиян. Это понятно. А вдруг какой-нибудь бурят или житель Воронежа решит сесть на танк и поехать прокатиться в Харьков. А тут бах и его танк подбили. Это же опасно.
Теперь безопасности России угрожают пару сотен инструкторов НАТО, которые учат украинскую армию оборонятся и пьют пиво во Львове. И сложно представить, какое из этих действий больше угрожает беззащитной России.
Приятно, черт возьми. Это в украинской прессе сплошное «Зубожіння» и отсутствия реформ, недофинансированная армия и коррупция. А для Россиян мы угроза. Спать не могут, так боятся. Весь мир на уши поставили, топают ножками и грозят ядерными бомбами из страха перед Украиной. А Путин и Лукашенко в страхе пересказывают другу другу свои сны о том, что однажды к ним придет то ли Ярош, то ли Зеленский.
Боится ли Россия? Конечно. Боится, что больше не будет империей. А без Украины она быть империей не может. А это так сложно принять. Последняя из существующих в мире империй не хочет разваливаться. И отчаянно хочет утянуть с собой в могилу как можно больше соседей.
Боится, что еще пару лет, и зарплаты в Украине обгонят доходы россиян и тогда как рассказывать об ужасах демократии. Уже ITшники в Украине зарабатывают больше, чем в России. И скоро об этом начнут говорить на прокуренных кухнях в Самаре.
Экзистенциональный страх России понятен. Больше всего они боятся успешной Украины рядом. Для российских автократов успешная Украина рядом как для украинских коррупционеров - успешная Польша. Это из-за этой чертовой Польши приходится реформы делать. Свободу слова развели. Депутаты уже ни взятку взять ни пьяным взятку предложить. Пока еле еле удается отмазывать, но все это видят и смеются. Украинские коррупционеры с удовольствием бы отменили успешную Польшу с ее плохим примером для украинцев, как российские генералы пытаются недопустить успешную Украину.
В общем, боятся. Правда. Действительно боятся. Но только вот к угрозам безопасности России это не имеет никакого отношения.
https://site.ua/sergey.fursa Сергей Фурса
Как только поступит приказ из Москвы, архаровцы Пушилина переоденутся у форму украинской армии и пойдут обстреливать собственные войска и гражданских на оккупированной территории.
Это уже НЕОДНОКРАТНО было за последние восемь лет.
Нах нам ваши токсичные руины..... Еще людей на вас гробить..... Через 5-10 лет , когда луганда вымрет и природа восстановится - просто зайдем и построим пару ракетных баз НАТО.