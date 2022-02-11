Рейтинг партий: "ЕС" - 19,6%, "СН" - 15,4%, "Батькивщина" - 12,6%, ОПЗЖ - 9,8%, "Розумна політика" - 7%, "Сила и Честь" - 5,6%, - опрос Active Group. ИНФОГРАФИКА

Если бы выборы в Верховную Раду Украины проходили в ближайшее время, шесть партий преодолели бы проходной пятипроцентный барьер.

Об этом свидетельствуют результаты исследования Active Group, передает Цензор.НЕТ.

"Если бы выборы в Верховную Раду Украины происходили в ближайшее воскресенье, то больше голосов тех, кто определился с выбором, получила бы "Европейская Солидарность" (19,6%). Далее расположились бы "Слуга Народа" (15,4%), "Батькивщина" (12,6%), "ОПЗЖ" (9,8%), "Розумна Политика" (7%) и "Сила и Честь" (5,6%). Остальные партии набрали бы меньше, чем 5% голосов : "НАШИ" – 4,9%; "Украинская Стратегия Гройсмана" – 4,9%; "Свобода" – 2,9%; "Партия Шария" – 2,1%; "Радикальная Партия О. Ляшко" – 2, 1%; "Гражданская позиция" – 2,1%; "УДАР" – 2%; "Голос" – 1,4%; "Самопомощь" – 1,3%; "Пропозиція" – 1%; "Украинская Народная Партия" – 0,9%; "За майбутнє" – 0,8%; "Сила Людей" – 0,6%; "Национальная Платформа" – 0,4%. Затруднились ответить 11,7% от общего количества опрошенных", – говорится в исследовании.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рейтинг партий: "ЕС" - 25,2%, "СН" - 18,4%, "Батькивщина" - 12,6%, ОПЗЖ - 9%, "Розумна політика" - 8,7%, "Наши" - 5,3%, - опрос Центра Разумкова. ИНФОГРАФИКА





Исследование проводилось компанией "Active Group" 4-6 февраля 2022 года методом face-to-face. География: вся территория Украины, за исключением оккупированных регионов. Всего опрошено 1200 респондентов. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, региону Украины и типу населенного пункта (город/село). Погрешность при доверительной вероятности 0,95 не превышает 2,9%.