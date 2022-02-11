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Рейтинг партий: "ЕС" - 19,6%, "СН" - 15,4%, "Батькивщина" - 12,6%, ОПЗЖ - 9,8%, "Розумна політика" - 7%, "Сила и Честь" - 5,6%, - опрос Active Group. ИНФОГРАФИКА

Рейтинг партий:

Если бы выборы в Верховную Раду Украины проходили в ближайшее время, шесть партий преодолели бы проходной пятипроцентный барьер.

Об этом свидетельствуют результаты исследования Active Group, передает Цензор.НЕТ.

"Если бы выборы в Верховную Раду Украины происходили в ближайшее воскресенье, то больше голосов тех, кто определился с выбором, получила бы "Европейская Солидарность" (19,6%). Далее расположились бы "Слуга Народа" (15,4%), "Батькивщина" (12,6%), "ОПЗЖ" (9,8%), "Розумна Политика" (7%) и "Сила и Честь" (5,6%). Остальные партии набрали бы меньше, чем 5% голосов : "НАШИ" – 4,9%; "Украинская Стратегия Гройсмана" – 4,9%; "Свобода" – 2,9%; "Партия Шария" – 2,1%; "Радикальная Партия О. Ляшко" – 2, 1%; "Гражданская позиция" – 2,1%; "УДАР" – 2%; "Голос" – 1,4%; "Самопомощь" – 1,3%; "Пропозиція" – 1%; "Украинская Народная Партия" – 0,9%; "За майбутнє" – 0,8%; "Сила Людей" – 0,6%; "Национальная Платформа" – 0,4%. Затруднились ответить 11,7% от общего количества опрошенных", – говорится в исследовании.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рейтинг партий: "ЕС" - 25,2%, "СН" - 18,4%, "Батькивщина" - 12,6%, ОПЗЖ - 9%, "Розумна політика" - 8,7%, "Наши" - 5,3%, - опрос Центра Разумкова. ИНФОГРАФИКА

Рейтинг партий: ЕС - 19,6%, СН - 15,4%, Батькивщина - 12,6%, ОПЗЖ - 9,8%, Розумна політика - 7%, Сила и Честь - 5,6%, - опрос Active Group 01
Рейтинг партий: ЕС - 19,6%, СН - 15,4%, Батькивщина - 12,6%, ОПЗЖ - 9,8%, Розумна політика - 7%, Сила и Честь - 5,6%, - опрос Active Group 02

Исследование проводилось компанией "Active Group" 4-6 февраля 2022 года методом face-to-face. География: вся территория Украины, за исключением оккупированных регионов. Всего опрошено 1200 респондентов. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, региону Украины и типу населенного пункта (город/село). Погрешность при доверительной вероятности 0,95 не превышает 2,9%.

Автор: 

рейтинг (1635) Батькивщина (2013) Слуга народа (2627) Сила и Честь (36) Европейская Солидарность (1051) Оппозиционная платформа - За жизнь (452)


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Топ комментарии
+39
Треба, щоб різниця між ЄС та "слугами" була щонайменше 10%.Бо можливі фальсифікації (адмінресурс, вибори в смартфоні і таке інше). А коли різниця 20+ відсотків - фальшувати непомітно вже неможливо
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11.02.2022 12:48
+38
Ой Зеля ризикує на наступних виборах зразу до вязниці сісти.... ЄС по переду...
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11.02.2022 12:43
+38
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11.02.2022 12:55
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Цифіри можна малювати, які завгодно. Головне- народ бачить, що Україна рухається вперед! Так, рухається повільно, нестабільно... звдячуючи, в тому числі, і горлопанам, які продаються за гривенник.
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11.02.2022 13:57 Ответить
З зесранью она уверенно катиться в жопу
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11.02.2022 14:04 Ответить
Які вибори панове?перед виборами ПЕСу вже не буде
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11.02.2022 14:06 Ответить
І хто з ким утворить владну коаліцію?
Без більше ніж 50% партія ЄС знову буде в опозиції.
Решті найлегше об'єднуватися навколо ідеї примирення в ерефією на її ж умовах.
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11.02.2022 14:20 Ответить
мля ну какая батькивщина 12.6??? у них в харькове даже офиса нет со времен авакова, села в кировограде дают 12%?
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11.02.2022 14:30 Ответить
Майже на всих виборах голосував за Юлю, крім останніх, ну і коли вибирали між Овочем і Ющенком. Петра позитивно не сприймав ніколи... Та якщо об*єктивно, то він єдиний притомний політик із всієї цієї шобли починаючи навіть від Кравчука.
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11.02.2022 15:10 Ответить
Рейтинг партий: "ЕС" - 19,6%, "СН" - 1,54%,

"Батькивщина" - 12,6%, ОПЗЖ - 9,8%,

"Розумна політика" - 7%, "Сила и Честь" -

5,6%, Вот так реально
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11.02.2022 14:54 Ответить
Хто б які партії не створював, але кількість тупих малоросів в кацапських лаптях і косоворотках майже не змінна. Їхні смаки просто блукають від одного антиукраїнського негідника до іншого...
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11.02.2022 14:59 Ответить
Мда, світить черговий роздрай під куполом шапіто. "Біг по граблях" буде продовжуватися і мабуть не одно десятиліття, і схоже що "рекорд" Моісея буде побитий з великою перевагою.
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11.02.2022 15:04 Ответить
Помітно як матьківщина в ботів вкладається...
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11.02.2022 15:07 Ответить
А вибрати нема кого, одні пройдисвіти …
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11.02.2022 15:23 Ответить
Мимо
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11.02.2022 15:51 Ответить
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11.02.2022 15:29 Ответить
Добре, добре.
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11.02.2022 15:31 Ответить
а как же поиздержавшийся во дворце на Конче, навозник вчерашний пройдысвит Алешика Ляшко , в такой глубокий анус то опустился?))ай-ай..и мама уже появилась у сиротки и папаня скоро подтянется...)), уже и не на кого недвижуху с земелькой оформлять заднеприводному становится..)))))...нужели корыстные и непуганные идиоты прозрели и за длб Алешику с вилами, галасавать не пойдут?)))
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11.02.2022 15:41 Ответить
Как только Разумков ушел результаты опросов резко изменились. Совпадениенедумаю.
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11.02.2022 15:52 Ответить
А рейтинг самого Зеленька - 0,015 % !
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11.02.2022 16:05 Ответить
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