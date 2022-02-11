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Новости ДТП
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Установлена личность погибшего и начато новое уголовное производство за сокрытие преступления, - Нацполиция о ДТП с автомобилем Ярославского

Установлена личность погибшего и начато новое уголовное производство за сокрытие преступления, - Нацполиция о ДТП с автомобилем Ярославского

Полиция установила личность погибшего и открыла еще одно уголовное производство за сокрытие преступления в отношении мужчины, который заявил о своей причастности к ДТП.

Как передает Цензор.НЕТ об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Харьковской области.

"Работники полиции уже осуществили санкционированные судом обыски в гостинице и по месту жительства харьковского бизнесмена, а также по адресу проживания лица, обратившегося в полицию с информацией о своей причастности к указанному ДТП. Целью обыска было изъятие информации из камер видеонаблюдения, подтверждение использования автомобиля" Мерседес" и причастности других лиц к совершению ДТП.

По результатам проведенных мероприятий изъято два автомобиля, серверы, информация с которых тщательно отрабатывается", - отмечается в сообщении.

Также указано, что установлена личность погибшего в ДТП. Им оказался 36-летний житель Чугуевского района Харьковской области.

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В МВД подчеркнули: "Досудебное расследование проводится по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) и по ч. 3 ст. 135 (оставление в опасности) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание за совершение данных преступлений предусматривает тюремное заключение сроком до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет или без такого".

"Кроме того, 10 февраля полиция внесла сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 396 (сокрытие преступления) Уголовного кодекса Украины и объявила о подозрении в совершении данного уголовного правонарушения мужчине, заявившему в полицию о своей причастности к дорожно-транспортной Происшествия. Согласно санкции статьи такие действия наказываются лишением свободы на срок до 3 лет. Досудебное расследование продолжается", - резюмируется в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Венедиктова взяла под личный контроль дело по факту ДТП с кортежем Ярославского: "Преступление будет расследоваться быстро, качественно и беспристрастно"

Как сообщалось, руководитель МВД Денис Монастырский уволил руководителя УМВД в Харьковской области Станислава Перлина из-за попытки фальсификации обстоятельств ДТП с участием Ярославского.

Ранее СМИ сообщали, что кортеж бизнесмена Ярославского сбил насмерть человека в Харьковской области.

Также медиа сообщили, что самолет Ярославского вылетел из Украины.

В компании DCH заявили, что Ярославского не было за рулем авто, которое повлекло за собой ДТП.

Водитель из компании DCH, который признался, что был за рулем во время смертельного ДТП, объявили о подозрении.

В то же время глава МВД Монастырский уволил руководителя полиции Харьковщины Перлина за попытку фальсификации обстоятельств ДТП с участием Ярославского.

Автор: 

ДТП (7671) Харьковщина (5577) Ярославский Александр (182)


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Топ комментарии
+17
Свалить с места дтп была только одна причина. За рулём был бухой Ярославский.
Бо судя по фото с места дтп погибший сам нарушал пдд и они могли спокойно вызвать ментов и оформить всё официально.
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11.02.2022 13:05
+17
"Элита"... Лживая, трусливая, подлая...
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11.02.2022 13:06
+12
..вот никто не догадается, почему такой оперативности левоохоронцев не наблюдалось в ДТП с любимым страусом Зели - Трухиным, произошедшем давным-давно, в дремучем лесу, среди когда-то 73%ных, дремучих людей?..)(
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11.02.2022 13:23
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Правила форума Совет форумчан
да все равно не перебьете свои зашквары сколько не старайтесь
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11.02.2022 13:02 Ответить
Ну да за Трухина просто забыли! Через пару месяцев вспомнили, потому как патрульный нормальный оказался! А тут во всех новостях, и камеры не ремонтируют, аж бегом все бросились! И уволили сразу главного мента, Монастырский не хочет в отставку?
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11.02.2022 14:02 Ответить
Свалить с места дтп была только одна причина. За рулём был бухой Ярославский.
Бо судя по фото с места дтп погибший сам нарушал пдд и они могли спокойно вызвать ментов и оформить всё официально.
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11.02.2022 13:05 Ответить
Там було дві одинакові машини.
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11.02.2022 13:35 Ответить
Там за рулем был кто то из гостей Ярославского, тоже видимо с непростых.
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11.02.2022 13:37 Ответить
Тут мова не за те, хто винен у ДТП, а про залишення постраждалого без надання допомоги у стані, небезпечному для життя.
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11.02.2022 14:03 Ответить
"Элита"... Лживая, трусливая, подлая...
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11.02.2022 13:06 Ответить
У нас другой нет, потому так и живём.
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11.02.2022 13:39 Ответить
..вот никто не догадается, почему такой оперативности левоохоронцев не наблюдалось в ДТП с любимым страусом Зели - Трухиным, произошедшем давным-давно, в дремучем лесу, среди когда-то 73%ных, дремучих людей?..)(
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11.02.2022 13:23 Ответить
Справедливости ради, тогда никто не погиб и никто не оставлял место ДТП.
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11.02.2022 13:35 Ответить
Не ну он пытался и лес был так близок и манящ, но что-то пошло не так 🤣
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11.02.2022 13:43 Ответить
И все благодаря тому, что чисто случайно на дороге остался лежать номер авто...
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11.02.2022 13:34 Ответить
Мер Омельченко задавил нескольких и всегда полюбовно решал с родственниками погибших. Такой путь мог избрать и Ярославский.Полюбовно порешать с родственниками жертвы,получить условный срок и спокойно работать в Украине. А теперь? Солгал. Нагло солгал. Его и из .Лондона в наручниках привезут.Мафиозные привычки у олигарха никуда не делись. Очень часто блефует.
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11.02.2022 13:48 Ответить
Да никто его не привезет ... На водила все повесят...и через пару годков по амнистии выпустят.
Лохторат давили...давят ..и давить будут всегда
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11.02.2022 13:51 Ответить
Дыминский за аналогичное до сих пор в бегах
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11.02.2022 13:59 Ответить
Ярославский из Лондона на х...всех крутил.
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11.02.2022 13:49 Ответить
В том числе свой футбольный Металлист ))
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11.02.2022 13:55 Ответить
"Металисту" - "Гопа". На жаль
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11.02.2022 14:02 Ответить
Кому на жаль, а кому дуже добре ))
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11.02.2022 14:37 Ответить
Так....юда(алігарх) втік за кордон.
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11.02.2022 14:04 Ответить
Посадить бы эту прокурорскую мразь!
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11.02.2022 16:04 Ответить
 
 