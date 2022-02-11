Установлена личность погибшего и начато новое уголовное производство за сокрытие преступления, - Нацполиция о ДТП с автомобилем Ярославского
Полиция установила личность погибшего и открыла еще одно уголовное производство за сокрытие преступления в отношении мужчины, который заявил о своей причастности к ДТП.
Как передает Цензор.НЕТ об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Харьковской области.
"Работники полиции уже осуществили санкционированные судом обыски в гостинице и по месту жительства харьковского бизнесмена, а также по адресу проживания лица, обратившегося в полицию с информацией о своей причастности к указанному ДТП. Целью обыска было изъятие информации из камер видеонаблюдения, подтверждение использования автомобиля" Мерседес" и причастности других лиц к совершению ДТП.
По результатам проведенных мероприятий изъято два автомобиля, серверы, информация с которых тщательно отрабатывается", - отмечается в сообщении.
Также указано, что установлена личность погибшего в ДТП. Им оказался 36-летний житель Чугуевского района Харьковской области.
В МВД подчеркнули: "Досудебное расследование проводится по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) и по ч. 3 ст. 135 (оставление в опасности) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание за совершение данных преступлений предусматривает тюремное заключение сроком до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет или без такого".
"Кроме того, 10 февраля полиция внесла сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 396 (сокрытие преступления) Уголовного кодекса Украины и объявила о подозрении в совершении данного уголовного правонарушения мужчине, заявившему в полицию о своей причастности к дорожно-транспортной Происшествия. Согласно санкции статьи такие действия наказываются лишением свободы на срок до 3 лет. Досудебное расследование продолжается", - резюмируется в сообщении.
Как сообщалось, руководитель МВД Денис Монастырский уволил руководителя УМВД в Харьковской области Станислава Перлина из-за попытки фальсификации обстоятельств ДТП с участием Ярославского.
Ранее СМИ сообщали, что кортеж бизнесмена Ярославского сбил насмерть человека в Харьковской области.
Также медиа сообщили, что самолет Ярославского вылетел из Украины.
В компании DCH заявили, что Ярославского не было за рулем авто, которое повлекло за собой ДТП.
Водитель из компании DCH, который признался, что был за рулем во время смертельного ДТП, объявили о подозрении.
В то же время глава МВД Монастырский уволил руководителя полиции Харьковщины Перлина за попытку фальсификации обстоятельств ДТП с участием Ярославского.
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Бо судя по фото с места дтп погибший сам нарушал пдд и они могли спокойно вызвать ментов и оформить всё официально.
Лохторат давили...давят ..и давить будут всегда