Установлена личность погибшего и начато новое уголовное производство за сокрытие преступления, - Нацполиция о ДТП с автомобилем Ярославского

Полиция установила личность погибшего и открыла еще одно уголовное производство за сокрытие преступления в отношении мужчины, который заявил о своей причастности к ДТП.

Как передает Цензор.НЕТ об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Харьковской области.

"Работники полиции уже осуществили санкционированные судом обыски в гостинице и по месту жительства харьковского бизнесмена, а также по адресу проживания лица, обратившегося в полицию с информацией о своей причастности к указанному ДТП. Целью обыска было изъятие информации из камер видеонаблюдения, подтверждение использования автомобиля" Мерседес" и причастности других лиц к совершению ДТП.

По результатам проведенных мероприятий изъято два автомобиля, серверы, информация с которых тщательно отрабатывается", - отмечается в сообщении.

Также указано, что установлена личность погибшего в ДТП. Им оказался 36-летний житель Чугуевского района Харьковской области.

Также читайте: ГБР возбудило уголовное производство по поводу попытки фальсификации дела ДТП с кортежем Ярославского

В МВД подчеркнули: "Досудебное расследование проводится по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) и по ч. 3 ст. 135 (оставление в опасности) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание за совершение данных преступлений предусматривает тюремное заключение сроком до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет или без такого".

"Кроме того, 10 февраля полиция внесла сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 396 (сокрытие преступления) Уголовного кодекса Украины и объявила о подозрении в совершении данного уголовного правонарушения мужчине, заявившему в полицию о своей причастности к дорожно-транспортной Происшествия. Согласно санкции статьи такие действия наказываются лишением свободы на срок до 3 лет. Досудебное расследование продолжается", - резюмируется в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Венедиктова взяла под личный контроль дело по факту ДТП с кортежем Ярославского: "Преступление будет расследоваться быстро, качественно и беспристрастно"

Как сообщалось, руководитель МВД Денис Монастырский уволил руководителя УМВД в Харьковской области Станислава Перлина из-за попытки фальсификации обстоятельств ДТП с участием Ярославского.

Ранее СМИ сообщали, что кортеж бизнесмена Ярославского сбил насмерть человека в Харьковской области.

Также медиа сообщили, что самолет Ярославского вылетел из Украины.

В компании DCH заявили, что Ярославского не было за рулем авто, которое повлекло за собой ДТП.

Водитель из компании DCH, который признался, что был за рулем во время смертельного ДТП, объявили о подозрении.

В то же время глава МВД Монастырский уволил руководителя полиции Харьковщины Перлина за попытку фальсификации обстоятельств ДТП с участием Ярославского.