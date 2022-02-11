РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9557 посетителей онлайн
Новости
26 066 116

Адвокат Слуги народа требует судить Турчинова за захват власти в 2014-м и создание НАБУ и САП

Адвокат "Слуги народа" Кузьминых Лариса Криворучко заявила, что законы о НАБУ и САП неконституционны. Соответственно, все документы от прокуроров САП незаконны.

Об этом в Facebook сообщает Центр противодействия коррупции, передает Цензор.НЕТ.

"Разоблаченного НАБУ "слугу" Кузьминых защищает адвокат Лариса Криворучко (на фото справа), которая сегодня заявила, что все прокуроры САП незаконны. По мнению адвоката, в 2014 году Александр Турчинов незаконно захватил власть. Поэтому все подписанные Турчиновым законы, включая закон о НАБУ и САП, являются неконституционными. Соответственно, все документы от прокуроров САП незаконны", - говорится в сообщении.

Адвокат Слуги народа требует судить Турчинова за захват власти в 2014-м и создание НАБУ и САП 01

В ЦПК добавили, что Криворучко призвала обязать СБУ открыть производство против Турчинова о захвате власти. Кроме того, адвокат просила открыть производство на генерального прокурора Ирину Венедиктову и всех прокуроров САП, входящих в группу прокуроров по делу Кузьминых.

"Более того. Криворучко просила, чтобы судья ВАКС обратился в Конституционный суд, чтобы проверил конституционность отзыва спикера парламента времен Януковича Рыбака", - подытожили в ЦПК.

Также смотрите: Детективы вызвали нардепа Кузьминых в НАБУ прямо в зале суда. ФОТО

Автор: 

НАБУ (4218) Турчинов (3335) САП (2059) Центр противодействия коррупции (247) Кузьминых Сергей (38)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+76
Прошу суд визнати помилковим факт народження Лариси Криворучко!
показать весь комментарий
11.02.2022 13:53
+72
Он таки сядет потому как она - совершеннейшая дура. )
показать весь комментарий
11.02.2022 13:34
+67
Лайно до лайна...
показать весь комментарий
11.02.2022 13:29
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Коли їй ліцензію відкличуть?
показать весь комментарий
11.02.2022 19:09 Ответить
Ще пару років тому подібна новина була б просто чорним гумором. Тепер це реальність
показать весь комментарий
11.02.2022 19:45 Ответить
Ясно.
показать весь комментарий
11.02.2022 20:02 Ответить
Все сделаю для того, чтобы зеленый поц сидел на киче. Северодонецк.
показать весь комментарий
11.02.2022 20:47 Ответить
Зразу видно - лишньохромосомна!
показать весь комментарий
11.02.2022 20:50 Ответить
Этот адвокат может только соснуть, ну в смысле не поспать.
показать весь комментарий
11.02.2022 21:06 Ответить
Може адвопутані варто завязувати з дорогами?
показать весь комментарий
11.02.2022 21:20 Ответить
Вчера Лавров тоже самое пел. 2014 год переворот и нынешняя власть не закона. Теперь вопрос. Где они такого адвоката взяли. Это не провокация, это все для раша ньюс. Только одна паралель. Фсб рулит процессом. Послушайте Лаврова за вчера, все поймете
показать весь комментарий
11.02.2022 21:30 Ответить
Хороший адвокат - максимальный срок клиенту гарантирован. Но, тут главное, чтоб гонорар на перед взяла
показать весь комментарий
11.02.2022 21:50 Ответить
И успела добежать до кпп "Гоптовка". Успела с гонораром пересечь российскую границу. А то денежки могут и не пригодиться.
показать весь комментарий
11.02.2022 22:43 Ответить
У этих клуш-адвокатес есть ну просто хамская привычка -придет в судебное заседание и сразу на стол свою хозяйственную сумку. Напихают туда пудры,туалетной бумаги, зеркальце и всякой бижутерии. И эта туда же -пришла сумку на стол и требует рассмотрения дела о захвате власти. Попутала двери, вместо бара попала в суд.
показать весь комментарий
11.02.2022 22:36 Ответить
Бидло хочь вивчі на "адвоката" та посади у "лєксас" воно всерівно залишиться БИДЛО.... кацапська душа, нічого не вдієш.
показать весь комментарий
11.02.2022 23:28 Ответить
Пора с этими "юристами" заканчивать враг на пороге.
показать весь комментарий
11.02.2022 22:42 Ответить
Какой слуга такой и адвокат. Аргументы на уровне бабушек из отрядов хла.
показать весь комментарий
11.02.2022 23:25 Ответить
И тут Порошенко виноват.))
показать весь комментарий
11.02.2022 23:26 Ответить
**** где эти слуги таких откапывают. Просто трэш
показать весь комментарий
11.02.2022 23:32 Ответить
Страница 2 из 2
 
 