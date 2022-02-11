Адвокат Слуги народа требует судить Турчинова за захват власти в 2014-м и создание НАБУ и САП

Адвокат "Слуги народа" Кузьминых Лариса Криворучко заявила, что законы о НАБУ и САП неконституционны. Соответственно, все документы от прокуроров САП незаконны.

Об этом в Facebook сообщает Центр противодействия коррупции, передает Цензор.НЕТ.

"Разоблаченного НАБУ "слугу" Кузьминых защищает адвокат Лариса Криворучко (на фото справа), которая сегодня заявила, что все прокуроры САП незаконны. По мнению адвоката, в 2014 году Александр Турчинов незаконно захватил власть. Поэтому все подписанные Турчиновым законы, включая закон о НАБУ и САП, являются неконституционными. Соответственно, все документы от прокуроров САП незаконны", - говорится в сообщении.

В ЦПК добавили, что Криворучко призвала обязать СБУ открыть производство против Турчинова о захвате власти. Кроме того, адвокат просила открыть производство на генерального прокурора Ирину Венедиктову и всех прокуроров САП, входящих в группу прокуроров по делу Кузьминых.

"Более того. Криворучко просила, чтобы судья ВАКС обратился в Конституционный суд, чтобы проверил конституционность отзыва спикера парламента времен Януковича Рыбака", - подытожили в ЦПК.

Также смотрите: Детективы вызвали нардепа Кузьминых в НАБУ прямо в зале суда. ФОТО