Зеленский о повышении энергоэффективности: Уже в этом году 1,5 млн граждан смогут платить за тепло на 60% меньше
Запуск программы по повышению энергоэффективности позволит уменьшить потребление газа в Украине на 2,5%, или 437 млн кубометров, до конца 2022 года.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на открытии заседания Конгресса местных и региональных властей в Харькове, передает Цензор.НЕТ.
"Я инициировал программу, цель которой - уменьшить потребление импортных энергоносителей... В этом году будут осуществлены мероприятия по запуску программы повышения энергоэффективности примерно в 5000 многоэтажных домов по Украине. Относительно ожидаемого эффекта – по результатам года мы планируем уменьшить потребление газа на 2,5%, или 437 млн кубометров", - сказал Зеленский в пятницу.
По словам президента, программа большая и сложная, но "она станет большим шагом вперед в реализации термомодернизации в государстве".
"Результаты смогут ощутить более 1,5 млн граждан, которые уже в следующем отопительном сезоне смогут платить за тепло на 60% меньше. Речь о 700 тысячах семей, проживающих в многоэтажных домах", - сказал он.
"Я думаю, эффект будет масштабным, экономия, кстати, 8 млрд грн за отопительный сезон 2022-2023 годов", – отметил Зеленский, добавив, что сэкономленные средства поступят на социальные и другие программы в стране.
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но....эти твари придумают и как индивидуальщиков задавить тарифами...
Уже придумали!
Теперь (в многоквартирных домах) те, у кого уже давно сделано индивидуальное отопление и обрезано централизованное - обязаны платить теплосети не меньше, чем те кто подключены к теплосети.
У меня трешка первый этаж, торец. Снаружи 100мм пенопласт, внутри минвата+фольга и гипсокартон (и от соседа тоже), пятикамерный стеклопакет ... Естественно стоит автаномка. У соседей сбоку и с верху еще совковые окна, лоджии не застеклены. У меня в квартире +24, у них +18. Соседи платили за отопление 2500 грн. я 800.
Кто кого греет?
А вот подать в суд, что бы пустить с молотка офис могут. Но не хотят идти в суд. Ни один суд не заставит платить за не полученную услугу.
Если подадут в суд, пока идут суды, апелляции ... можно не платить. А это минимум 3 года. Если суд всё таки заставит. Будет реструктуризация долга, и со своей пенсии буду платить еще 10 лет.
БОЖА РОСА... ЗАЛАТОЙ ДОЖДЬ!!!
Например, в нац. парках города Мельбурна, то есть парках, которые находятся под управлением правительства штата Виктория, которое последние десятилетия является лейбористским, валяется просто офуительное количестов поваленных деревьев - пили, увози домой да отапливай жилище буржуйкой.
А если очень быстро бегать - и по дому, и на улице - то можно вообще жить без отопления даже в морозы.
На инсуляции крыш один из Премьер-Министров Австралии от Лейбористкой партии, Радд фамилия, неплохо поднялся, говорят.
Очень, очень успешная программа была.
Правда, после почему-то эти программу расследовала Королевская Комиссия (Royal Commission):
https://en.wikipedia.org/wiki/Royal_Commission_into_the_Home_Insulation_Program
как говорит статья в Википедии, лейбористский Премьер-Министр Австралии, достопочтенный (Honorable) Кевин Радд вошел в историю, потому как был первым австралийским Премьер-Министром, которого допрашивала Королевская Комиссия. Это слва, и так Щитаю.
Давай, Бубочка, на одной е-бабусе на выборах не победить, ты давай крыши инсулируй: Дерьмак производство материалов для инсуляции откроет, Арахамия компании по установке создаст - поднимитесь неплохо.
а не то що "ЩАС" !!! ПОЗОР ЗЕЛЕНЬКУ !!!!!!
ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 ДЕКАБРЯ 2019, 16:26
Миллиард деревьев пустят на дрова по сниженным ценам!