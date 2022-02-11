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Зеленский о повышении энергоэффективности: Уже в этом году 1,5 млн граждан смогут платить за тепло на 60% меньше

Зеленский о повышении энергоэффективности: Уже в этом году 1,5 млн граждан смогут платить за тепло на 60% меньше

Запуск программы по повышению энергоэффективности позволит уменьшить потребление газа в Украине на 2,5%, или 437 млн кубометров, до конца 2022 года.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на открытии заседания Конгресса местных и региональных властей в Харькове, передает Цензор.НЕТ.

"Я инициировал программу, цель которой - уменьшить потребление импортных энергоносителей... В этом году будут осуществлены мероприятия по запуску программы повышения энергоэффективности примерно в 5000 многоэтажных домов по Украине. Относительно ожидаемого эффекта – по результатам года мы планируем уменьшить потребление газа на 2,5%, или 437 млн кубометров", - сказал Зеленский в пятницу.

По словам президента, программа большая и сложная, но "она станет большим шагом вперед в реализации термомодернизации в государстве".

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"Результаты смогут ощутить более 1,5 млн граждан, которые уже в следующем отопительном сезоне смогут платить за тепло на 60% меньше. Речь о 700 тысячах семей, проживающих в многоэтажных домах", - сказал он.

"Я думаю, эффект будет масштабным, экономия, кстати, 8 млрд грн за отопительный сезон 2022-2023 годов", – отметил Зеленский, добавив, что сэкономленные средства поступят на социальные и другие программы в стране.

Автор: 

Газ (10223) Зеленский (20202) энергоэффективность (113)


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Топ комментарии
+37
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11.02.2022 14:03
+24
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11.02.2022 14:00
+16
идиот

Программа утепления домов в Украине стартовавала в 2014 году и уже стала достаточно популярной. Согласно статистике, благодаря ей уже более 200 тысяч семей смогли внедрить в своих домах (как частных, так и многоквартирных) энергосберегающие технологии, позволяющие заметно уменьшить затраты на отопление. Согласно планам правительства, в 2017 году кредитованием утепления домов должен был заняться специальный Фонд энергоэффективности, который наряду со льготными займами мог бы предложить и профессиональные консультации. Однако известные своим трудолюбием украинские депутаты не нашли времени принять закон о создании такого фонда. Поэтому, чтобы не оставлять граждан, желающих экономить, без государственной поддержки, было решено направить бюджетное финансирование на «теплые» кредиты. В феврале 2017 года Кабинет министров принял постановление о порядке использования этих средств. Так что люди уже могут обращаться в банки за кредитами.

Описание программы

Суть программы состоит в том, что государство предоставляет гражданам гарантию возмещения части денежных средств, потраченных на утепление дома или квартиры.



Помимо возмещения, граждане также могут претендовать и на получение льготного кредита, за которым можно обратиться в некоторые банки.



Причиной разработки программы является повышение цен на все виды коммунальных услуг: тепло, воду, газ, электричество, которое поэтапно осуществляется за 2014-2017 г.



В таких условиях установка котлов длительного горения или утепление своего дома теплоизолирующими материалами позволит украинцам значительно сэкономить. При этом недостающие для проведения утеплительных мероприятий средства могут быть получены в виде банковского кредита.



Еще одна причина - это стремление правительства подтолкнуть население к модернизации теплового оборудования и внедрению энергосберегающих технологий, что в дальнейшем позволит значительно снизить потребление ресурсов. Известно, что на сегодняшний момент болезненной проблемой Украины является именно высокий уровень энергетических расходов, в несколько раз превышающий аналогичные показатели соседних стран.



Виной тому - полное устаревание энерготранспортной инфраструктуры и несоответствие жилья украинцев современным нормам энергосбережения.



Совокупный объем финансовых ресурсов, которые были предусмотрены на реализацию программы, составляет 343,42 млрд. грн.



Согласно программе, средства предоставляются на возмещение расходов по таким направлениям:

утепление частного дома
утепление ограждающих конструкций (стены, потолки);
утепление или замена на открывающихся конструкций (энергосберегающие окна, двери, балконы);
установка приборов учета;
переход на более современное и энергосберегающее оборудование.

Для получения возмещения заемщик обращается в банк и заключает с ним договор о кредитовании на цели, предусмотренные программой утепления. Договор может быть заключен только с уполномоченными на это учреждениями и только в национальной валюте.



Каждый месяц, до 15 числа, банки передают сведения о таких заемщиках в Государственное агентство энергоэффективности. В течение минимум 10 дней после этого (до 25 числа) соответствующая сумма возмещения перечисляется банку в качестве платежа за кредит.



При этом могут вернуть только ту сумму средств, которая была предусмотрена для этих целей в бюджете на текущий год.
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11.02.2022 13:57
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индивидуалка - это шикарный выход - ты (я) можешь экономить, можешь париться, можешь выборочно где-то греть, где-то не очень... короче счастье (долго мечтаемое)))) ибо не фиг грабить государство своей экономией )))))
но....эти твари придумают и как индивидуальщиков задавить тарифами...
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11.02.2022 15:19 Ответить
Ха, придумают.
Уже придумали!
Теперь (в многоквартирных домах) те, у кого уже давно сделано индивидуальное отопление и обрезано централизованное - обязаны платить теплосети не меньше, чем те кто подключены к теплосети.
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11.02.2022 15:43 Ответить
правильно, нечего нахаляву чужими боками греться.
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11.02.2022 17:59 Ответить
Разные бывают ситуации! Есть те кто "боками" греется, но их меньшинство.
У меня трешка первый этаж, торец. Снаружи 100мм пенопласт, внутри минвата+фольга и гипсокартон (и от соседа тоже), пятикамерный стеклопакет ... Естественно стоит автаномка. У соседей сбоку и с верху еще совковые окна, лоджии не застеклены. У меня в квартире +24, у них +18. Соседи платили за отопление 2500 грн. я 800.
Кто кого греет?
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12.02.2022 09:22 Ответить
ну не ты же им своей ватой +18 сделал. Поэтому все греют друг друга.
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14.02.2022 19:59 Ответить
Согласен, это они своими +18 греют меня до +24.
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15.02.2022 08:12 Ответить
В любом случае ты бока не с нуля греешь, так что плати теплосети за это.
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15.02.2022 17:14 Ответить
Не платил до сих пор, и платить не буду! В крайнем случае отключу автономку и буду их задалбывать жалобами. Батареи и транзитные трубы убрал по предписанию теплосети.
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16.02.2022 09:42 Ответить
перекроют слив - заплатишь
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17.02.2022 12:33 Ответить
Слив не перекроют!
А вот подать в суд, что бы пустить с молотка офис могут. Но не хотят идти в суд. Ни один суд не заставит платить за не полученную услугу.
Если подадут в суд, пока идут суды, апелляции ... можно не платить. А это минимум 3 года. Если суд всё таки заставит. Будет реструктуризация долга, и со своей пенсии буду платить еще 10 лет.
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17.02.2022 12:56 Ответить
сливы уже давно перекрывают должникам.
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17.02.2022 13:21 Ответить
Это частникам в квартирах! А у меня слив устроен так, что если его перекрыть, без слива останется весь дом.
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17.02.2022 14:09 Ответить
устроен так же как и везде - отвод к унитазу.
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17.02.2022 16:22 Ответить
У меня пристройка к дому и коллектор у меня в подвале.
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17.02.2022 16:24 Ответить
в любом случае у тебя есть отвод, перекрывают его а не стояк.
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17.02.2022 16:37 Ответить
Для этого им придется залезть в коллектор, а он у меня в подвале! У меня персональный договор с горканализацией, и пущу туда только их. Они и будут отвечать за невыполнение договора. Суды никто не отменял.
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17.02.2022 17:12 Ответить
Отмороженных судей, оправдывающих беззаконие, тоже никто не отменял.
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17.02.2022 17:43 Ответить
Пока долг небольшой, у тебя проблем не будет. А вот елси ьты его накопишь - исполнительная не даст тебе жить даже без затычки. Блоканут карточки и арестуют авто для начала.Мне накладывали аресты за 200 гривен неуплаченного штрафа.
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17.02.2022 17:45 Ответить
нужно остановить этого чёкнутого клоуна, срочно санитаров, а то заплатим на 60% больше, куда бы оно не сунулось одни минуса.
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11.02.2022 14:49 Ответить
А оно всея в бабле
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11.02.2022 14:50 Ответить
На второй срок метит! 73%-развешиваем уши!
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11.02.2022 14:50 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=esGcXy5lAGA дайте ему селёдки.. или скумбрию
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11.02.2022 14:50 Ответить
ДЕ фотка з БАРАНАМИ : - " А чо, тарифи не снизять??"
БОЖА РОСА... ЗАЛАТОЙ ДОЖДЬ!!!
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11.02.2022 14:50 Ответить
Балобол,
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11.02.2022 14:51 Ответить
эти 1.5млн наверно всякие депутаты, и их вся свита.
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11.02.2022 14:52 Ответить
Полностью согласна!
Например, в нац. парках города Мельбурна, то есть парках, которые находятся под управлением правительства штата Виктория, которое последние десятилетия является лейбористским, валяется просто офуительное количестов поваленных деревьев - пили, увози домой да отапливай жилище буржуйкой.

А если очень быстро бегать - и по дому, и на улице - то можно вообще жить без отопления даже в морозы.
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11.02.2022 14:53 Ответить
Сдается мне, что Бубочка сейчас будет крыши "утеплять", то есть инсулировать.
На инсуляции крыш один из Премьер-Министров Австралии от Лейбористкой партии, Радд фамилия, неплохо поднялся, говорят.
Очень, очень успешная программа была.

Правда, после почему-то эти программу расследовала Королевская Комиссия (Royal Commission):
https://en.wikipedia.org/wiki/Royal_Commission_into_the_Home_Insulation_Program

как говорит статья в Википедии, лейбористский Премьер-Министр Австралии, достопочтенный (Honorable) Кевин Радд вошел в историю, потому как был первым австралийским Премьер-Министром, которого допрашивала Королевская Комиссия. Это слва, и так Щитаю.

Давай, Бубочка, на одной е-бабусе на выборах не победить, ты давай крыши инсулируй: Дерьмак производство материалов для инсуляции откроет, Арахамия компании по установке создаст - поднимитесь неплохо.
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11.02.2022 15:02 Ответить
Потому что реально нечем.....
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11.02.2022 15:04 Ответить
Курить - здоровью вредить!
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11.02.2022 15:05 Ответить
2018г кофе в турке на газу варил за 5мин сейчас 10мин вот що воно з беней ініюцевала !
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11.02.2022 15:15 Ответить
Газ от твоего пердежа хуже гореть стал. Учи физику и обеспечь приточную вентиляцию.
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11.02.2022 15:26 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=QtCpLMFoV0o
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11.02.2022 16:02 Ответить
и что? ты химию учил в школе? Метан разбодяжить воздухом невозможно - он взорвётся.Можешь сам проверить .
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11.02.2022 17:37 Ответить
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11.02.2022 15:25 Ответить
Оце якраз тут треба насторожитись капітально !
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11.02.2022 15:44 Ответить
МИ НЕ ХОЧЕМО "ПЛАТИТИ МЕНШЕ"! МИ ХОЧЕМО ПРОЗОРІ СПРАВЕДЛИВІ ТАРИФИ !!!!!!!!!!!!
а не то що "ЩАС" !!! ПОЗОР ЗЕЛЕНЬКУ !!!!!!
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11.02.2022 15:54 Ответить
Олигархи грабят народ сказочно обогащаясь и последние копейки с народа тянут и загоняют народ в нищету. Олигархи незаконно завладели предприятиями Украины и 95% экономики Украины отжали под себя и коррумпированных чиновников поставили во власть и с жадностью грабят страну и народ. Убытки Украине от их управления страной апокалиптические. Из за них в Украинскую экономику не инвестируют много лет и Украина потеряла триллионы долларов и это помимо того, что внутри страны они уничтожили весь малый бизнес и средний, а в развитых странах малый и средний бизнес - это двигатель экономики и народ богатеет там за счет этого и покупательная способность большая и люди потребляют и покупают у друг-друга и становятся богаче, а в Украине люди не могут себе позволить ничего и покупают мало и малый и средний бизнес загибается и ежедневно сворачивается. Люди уезжают в Польшу, Чехию, и по миру. Олигархи должны предстать перед народным судом!
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11.02.2022 16:13 Ответить
А в 2014 р. когда меня выберут на второй срок - украинцы вообще не за что платить не будут… у всех будут смартфоны и бесплатные лекарства, все будут бесплатно ездить в кривой рог шепитовку и жмеринку, пиво будет по 5 гривен а водка по 25 за пляшку, все будут бесплатно слушать паровозные гудки на киевском вокзалену и т.д. Вава, мы всё это уже проходили и твои обещания тоже….
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11.02.2022 16:14 Ответить
с твоим правлением 1.5 миллиона и уедет и помрет и платить воообще не будет, Зелю под суд и всех слуг народа
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11.02.2022 16:51 Ответить
Зеленский: Нашли "интересное решение", чтобы вдвое снизить тарифы на тепло
ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 ДЕКАБРЯ 2019, 16:26
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11.02.2022 16:53 Ответить
Чего непонятного?
Миллиард деревьев пустят на дрова по сниженным ценам!
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11.02.2022 17:25 Ответить
вот смотрите какая несправедливость, если у человека частный дом то он утепляется за свой счет, а если квартира то за счет бюджета
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11.02.2022 18:11 Ответить
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