Зеленский о повышении энергоэффективности: Уже в этом году 1,5 млн граждан смогут платить за тепло на 60% меньше

Запуск программы по повышению энергоэффективности позволит уменьшить потребление газа в Украине на 2,5%, или 437 млн кубометров, до конца 2022 года.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на открытии заседания Конгресса местных и региональных властей в Харькове, передает Цензор.НЕТ.

"Я инициировал программу, цель которой - уменьшить потребление импортных энергоносителей... В этом году будут осуществлены мероприятия по запуску программы повышения энергоэффективности примерно в 5000 многоэтажных домов по Украине. Относительно ожидаемого эффекта – по результатам года мы планируем уменьшить потребление газа на 2,5%, или 437 млн кубометров", - сказал Зеленский в пятницу.

По словам президента, программа большая и сложная, но "она станет большим шагом вперед в реализации термомодернизации в государстве".

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"Результаты смогут ощутить более 1,5 млн граждан, которые уже в следующем отопительном сезоне смогут платить за тепло на 60% меньше. Речь о 700 тысячах семей, проживающих в многоэтажных домах", - сказал он.

"Я думаю, эффект будет масштабным, экономия, кстати, 8 млрд грн за отопительный сезон 2022-2023 годов", – отметил Зеленский, добавив, что сэкономленные средства поступят на социальные и другие программы в стране.