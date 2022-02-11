Справку о страховом и трудовом стаже теперь можно получить через приложение "Дія"

Украинцы теперь могут получить справку о страховом и трудовом стаже через приложение "Дія".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на странице "Дії" в телеграмме.

"На Diia Summit мы презентовали справки ОК-5 и ОК-7 в приложении. Это справки о трудовом и страховом стаже, которые нужны для устройства на работу, назначения пенсии, начисления больничных и т.д. И теперь их можно получить прямо в телефоне!", – сообщили в пресс-службе.

За 3 дня работы услуги украинцы сгенерировали уже около 75 тысяч таких справок. Отмечается, что каждый год выдавали около 3 миллионов таких бумажных справок.

Чтобы получить справку ОК-5 или ОК-7, нужно зайти в действие и авторизироваться, нажать последовательно "Услуги", затем "Справки", выбрать нужную справку и нажать "Заказать".

"Вот и все! Через несколько секунд выбранная справка появится в Дії, также ее можно скачать на смартфон и иметь всегда возле себя", - говорится в сообщении.

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