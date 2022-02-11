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Справку о страховом и трудовом стаже теперь можно получить через приложение "Дія"

Справку о страховом и трудовом стаже теперь можно получить через приложение

Украинцы теперь могут получить справку о страховом и трудовом стаже через приложение "Дія".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на странице "Дії" в телеграмме.

"На Diia Summit мы презентовали справки ОК-5 и ОК-7 в приложении. Это справки о трудовом и страховом стаже, которые нужны для устройства на работу, назначения пенсии, начисления больничных и т.д. И теперь их можно получить прямо в телефоне!", – сообщили в пресс-службе.

За 3 дня работы услуги украинцы сгенерировали уже около 75 тысяч таких справок. Отмечается, что каждый год выдавали около 3 миллионов таких бумажных справок.

Чтобы получить справку ОК-5 или ОК-7, нужно зайти в действие и авторизироваться, нажать последовательно "Услуги", затем "Справки", выбрать нужную справку и нажать "Заказать".

"Вот и все! Через несколько секунд выбранная справка появится в Дії, также ее можно скачать на смартфон и иметь всегда возле себя", - говорится в сообщении.

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Справку о страховом и трудовом стаже теперь можно получить через приложение Дія 01

Автор: 

стаж (13) Дія (419)


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Топ комментарии
+10
Из этих справок с удивлением узнал, что за 5 лет работы в Siemens заплатил в ПФУ почти 1.5 млн грн. Но при этом после пенсионной трахормы стажа на пенсию не хватает.
По курсу тех лет я заплатил €150 тыс. Верните мне их, на старость хватит …
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11.02.2022 15:03
+6
Никому и ничего продаваться не будет...потому что это приложение создали мошенники...для себя...😀
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11.02.2022 14:40
+5
Отрекитесь и покайтесь. Используйте приложения еПокайся.
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11.02.2022 14:32
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форму тоже заполнять на русском? а страна "Осетия" тоже есть в вариантах выбора места рождения?
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11.02.2022 14:21 Ответить
Отрекитесь и покайтесь. Используйте приложения еПокайся.
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11.02.2022 14:32 Ответить
это приложение - создано собирать персональные данные граждан Украины..
его легко могут взломать, а данные продать мошенникам..
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11.02.2022 14:29 Ответить
Никому и ничего продаваться не будет...потому что это приложение создали мошенники...для себя...😀
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11.02.2022 14:40 Ответить
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11.02.2022 17:14 Ответить
так не пользуетесь, какие-то пещерные люди...
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11.02.2022 15:59 Ответить
не пользуюсь и другим не советую пользоваться приложением, которому нет доверия, как и шариковым, которые пока у власти..
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11.02.2022 18:48 Ответить
если вы не будете пользоваться дией, то не сможете выбрать зеленского в смартфоне
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11.02.2022 20:33 Ответить
а там нет услуги - импичмент зеленскому?
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11.02.2022 21:05 Ответить
Из этих справок с удивлением узнал, что за 5 лет работы в Siemens заплатил в ПФУ почти 1.5 млн грн. Но при этом после пенсионной трахормы стажа на пенсию не хватает.
По курсу тех лет я заплатил €150 тыс. Верните мне их, на старость хватит …
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11.02.2022 15:03 Ответить
не фурычит...заходил
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11.02.2022 15:26 Ответить
Так, не працює.
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11.02.2022 15:35 Ответить
Говно,,Дия"
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11.02.2022 15:32 Ответить
нєт..просто рукі із жопи.
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11.02.2022 17:16 Ответить
Попробовал получить справку ОК-5 и ОК-7 - оба раза получил сообщение "На жаль, сталася помилка"
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11.02.2022 15:54 Ответить
все працює! Оновіть програму з маркета.
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11.02.2022 17:15 Ответить
Йдіть ви зі своєю бзДією "в сраку".
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11.02.2022 17:22 Ответить
А в мене "Послуги" є, а опції "Довідки" нема. Що робити?
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12.02.2022 11:54 Ответить
 
 