Украина не будет вести переговоры с "ЛДНР", поскольку тогда Россия получит статус посредника, - Кулеба
Диалог Украины с так называемыми "ЛДНР" невозможен, поскольку тогда статус РФ в конфликте сменится статусом посредника.
Об этом заявил во время брифинга глава МИД Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ.
"Россия настаивает, чтобы Украина вела прямой диалог с так называемыми "ЛДНР". Если Украина на это пойдет, тогда статус России со стороны конфликта сменится статусом посредника. Поэтому мы на это не идем", - пояснил министр.
Напомним, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сравнил Кулебу с Геббельсом из-за отказа вести прямые переговоры с террористами "ЛДНР".
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Это как черная дыра: сколько денег в ЛДНР ни влили - все всосало, и неизвестно а куда и на что пошло.
Украине ЛДНР забирать НЕВЫГОДНО сейчас: инфраструктура разрушена, работы там нет, зато полно террористор такого пошиба, что правильнее назвать их нелюдями.
Вот пусть их россияне на своем горбу и несут, на доброе им здоровье.
Пусть ЛДНР-ских нелюдей выбирают в российскую Госдуму, а не в украинскую Раду, пусть террористы ЛДНР у российких бизнесменов бизнесы отжимают, а не у украинских, пусть РФ строит в ЛДНР жилье из российкого бюджета, а не Украина из украинского бюджета.
А пенсии пенсам в ЛДНР Украине пришлось бы платить при любом раскладе, так что эти пенсии погоды не делают.
Пусть ЛДНР, как язва, разъедает бюджет РФ.
Хотели - так ннна.
главное - правильно слить,чтобы потом законно забрать..
Я бы их еще помариновалa.
Вон, Набиуллина уже заговорилa о рецесии (!).
И экономика то растет, и безработица то падает, да вот одна беда инфляция в РФ, причем такая, что скоро все иопнется:
"Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что российская экономика сумела не только отыграть потери периода пандемии, но и существенно превысила траекторию сбалансированного роста. По ее словам, уверенно растут деловая и потребительская активность, прибыль компаний, а безработица достигла исторического минимума.
"Это впечатляющие результаты, если бы не одно "но": высокая инфляция", - добавила Набиуллина.
Она подчеркнула, что высокая инфляция является индикатором "нарастающего перегрева экономики", и если не принимать мер, перегрев "приведет к неконтролируемому разгону инфляции" и дальнейшему замедлению роста экономики.
"Вплоть до рецессии", - добавила глава ЦБ." - MK
Это кто-же отказывается от гниющей язвы, подтачивающей тело противника?
Нет-нет, пусть ЛДНР и дальше разъедают экономику РФ, пусть РФ сидит под санкциями, они же так полезны для развития автаркии (чучхе).
А вот стрелять пусть перестанут.
Как по мне, самый лучший способ "перестать стрелять" (автор Бубочка) - это когда украинский снайпер орков тогось ... нейтрализует.
Захарченко установлен в Донецке мемориал, ангелы преклоненные плачут по 4-м углам оного.
Где установлен мемориал Плотницкому и кто там плачет по нем - я не знаю.
О Кучме, подписавшем Минские, ничего не слышно, что-то Кучма затих.
Затих у Зуравов, также подписавший Минские, то ли жив, то ли больше нет.
Жива диплмат из Швейцарии, также подписавшая.
С ней можно и поговорить.