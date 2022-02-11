Украина не будет вести переговоры с "ЛДНР", поскольку тогда Россия получит статус посредника, - Кулеба

Диалог Украины с так называемыми "ЛДНР" невозможен, поскольку тогда статус РФ в конфликте сменится статусом посредника.

Об этом заявил во время брифинга глава МИД Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ.

"Россия настаивает, чтобы Украина вела прямой диалог с так называемыми "ЛДНР". Если Украина на это пойдет, тогда статус России со стороны конфликта сменится статусом посредника. Поэтому мы на это не идем", - пояснил министр.

Напомним, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сравнил Кулебу с Геббельсом из-за отказа вести прямые переговоры с террористами "ЛДНР".

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