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Паника на валютном рынке миновала: Нацбанк уже выкупил $600 млн, - первая вице-премьер Свириденко

Паника на валютном рынке миновала: Нацбанк уже выкупил $600 млн, - первая вице-премьер Свириденко

Национальный банк с момента стабилизации валютного рынка выкупил $600 млн.

Об этом сообщила первый вице-премьер-министр – министр экономики Юлия Свириденко на заседании Конгресса местных и региональных властей в Харькове в пятницу, передает Цензор.НЕТ.

"Нацбанк сейчас выкупает обратно средства (с валютного рынка. – Ред.), уже выкупил $600 млн. Мы можем констатировать, что паника на валютном рынке прошла", – сказала она.

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При этом она отметила, что до конца 2022 года инфляция, как ожидается, стабилизируется и выйдет на целевой показатель в 5%.

Автор: 

валюта (3071) гривня (1851) доллар (1576) курс (2094) НБУ (4833)


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Сейчас продаст!
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11.02.2022 14:38 Ответить
Уде 28,15
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11.02.2022 14:39 Ответить
Викупили и хорошо. Теперь можно продавать те выкупленные баксы украинцам. Но уже конечно же с небольшим гешефтом для хозяев Нацбанка. Таки что,, даешь долляр по 50 грн.!!!!!!
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11.02.2022 14:38 Ответить
Для тех кто имеет инсайд! Догадайтесь кто??
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11.02.2022 14:40 Ответить
По !!!
та-та-да-та-та-та

Ро !!!
та-та-да-та-та-та

Шен !!!
та-та-да-та-та-та

Ко !!!
та-та-да-та-та-та

ПО-РО-ШЕН-КО !!!
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11.02.2022 15:14 Ответить
Так то просто у людей вже гривні закінчились
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11.02.2022 14:42 Ответить
В населення вже нема за що купувати валюту. Продають щоб вижити.
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11.02.2022 14:46 Ответить
Заробитчане валюту переслали,их семьи сдали чтобы купить хлеба,причем тут нацбанк и минэкономики,и на каком *** потолке написано пять процентов инфляции,аферисты.
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11.02.2022 14:51 Ответить
 
 