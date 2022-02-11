Паника на валютном рынке миновала: Нацбанк уже выкупил $600 млн, - первая вице-премьер Свириденко

Национальный банк с момента стабилизации валютного рынка выкупил $600 млн.

Об этом сообщила первый вице-премьер-министр – министр экономики Юлия Свириденко на заседании Конгресса местных и региональных властей в Харькове в пятницу, передает Цензор.НЕТ.

"Нацбанк сейчас выкупает обратно средства (с валютного рынка. – Ред.), уже выкупил $600 млн. Мы можем констатировать, что паника на валютном рынке прошла", – сказала она.

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При этом она отметила, что до конца 2022 года инфляция, как ожидается, стабилизируется и выйдет на целевой показатель в 5%.