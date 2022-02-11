РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10109 посетителей онлайн
Новости
1 126 10

Проект "Экономический паспорт" приведет к наращиванию госдолга и уменьшению расходов, – эксперт

Проект

Ни одна семья не будет принимать решение о рождении ребенка из-за того, что через 18 лет какая-то сумма будет получена этим ребенком, считает эксперт.

Введение проекта "Экономический паспорт" не поддержит семью с детьми, но увеличит долговую нагрузку для всей страны. Об этом заявил Исполнительный директор Центра экономической стратегии Глеб Вышлинский.

"Это просто перекладывание из одного кармана в другой. Ни одна семья не будет принимать решения о рождении ребенка, потому что через 18 лет какая-то относительно небольшая сумма будет получена этим ребенком. Может получить, а может и не получить – доверия к этому нет, ввиду истории финансовых кризисов в Украине. Непосредственная поддержка семей с детьми имеет влияние, выплата при рождении ребенка имеет влияние. А такое решение, как экономический паспорт - не имеет влияния", - пояснил Вышлинский.

Эксперт также обратил внимание на неэффективность механизма инвестирования в облигации внутреннего государственного займа средств, которые будут зачисляться в Фонд будущих поколений, в котором они будут накапливаться до достижения детьми совершеннолетия. По его словам, это приведет к росту долговой нагрузки для государства.

"То, что касается этих отчислений, перенос ренты - он просто по сути сейчас будет увеличивать выпуск ОВГЗ и увеличивать долговую нагрузку, потому что он будет уменьшать расходы", - отметил Вышлинский.

Ранее экономист Александр Охрименко заявил, что средства, которые украинцы получат по президентской программе об "экономическом паспорте" через 18 лет, могут обесцениться, так что выплаты будут мизерными.

В то же время народный депутат Алексей Гончаренко считает, что экономический паспорт – это исключительно пиар-проект президента, дискриминирующий украинских детей по году рождения.

Напомним, 6 декабря президент внес в Верховную Раду два законопроекта о введении "экономического паспорта украинца". Инициатива предусматривает открытие для детей, рожденных с 1 января 2019, счетов на которых будут накапливаться средства от рентных платежей. Эти средства дети могут использовать после достижения совершеннолетия на образование или жилье.

Автор: 

долг (1150) Вышлинский (2) экономический паспорт (13)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+4
зеля хочет второй срок, но светит ему пожизненное с конфискацией.
показать весь комментарий
11.02.2022 14:44
+2
життя Ігоря Валерійовича дуже навіть покращилося
показать весь комментарий
11.02.2022 15:04
+2
У вас застаріла інформація.За останніми даними президент так борется з олігархами,що вони аж пищать і благають про помилування.Чи то народ пищить?Хм..Треба розібратися-звідки той писк.
показать весь комментарий
11.02.2022 15:19
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
зеля хочет второй срок, но светит ему пожизненное с конфискацией.
показать весь комментарий
11.02.2022 14:44 Ответить
А кого это должно волновать, Байдена, Порошенко ?
показать весь комментарий
11.02.2022 14:48 Ответить
Через 18 лет получат на совершеннолетие кило скумбрии пор 8 и пусть не благодарят.
показать весь комментарий
11.02.2022 14:49 Ответить
Як ви тільки вболіваєте за народ! Все готові зробити, щоб цій влади не вдалося покращити життя людей і дати надію на майбутнє!
показать весь комментарий
11.02.2022 14:55 Ответить
життя Ігоря Валерійовича дуже навіть покращилося
показать весь комментарий
11.02.2022 15:04 Ответить
Не знаю. Не служив. Спину Валерыйовичу не мив...
показать весь комментарий
11.02.2022 15:07 Ответить
У вас застаріла інформація.За останніми даними президент так борется з олігархами,що вони аж пищать і благають про помилування.Чи то народ пищить?Хм..Треба розібратися-звідки той писк.
показать весь комментарий
11.02.2022 15:19 Ответить
Не хотят делится народным
показать весь комментарий
11.02.2022 15:22 Ответить
Не может бить ! твоя ******* ... !
показать весь комментарий
11.02.2022 15:49 Ответить
 
 