Проект "Экономический паспорт" приведет к наращиванию госдолга и уменьшению расходов, – эксперт
Ни одна семья не будет принимать решение о рождении ребенка из-за того, что через 18 лет какая-то сумма будет получена этим ребенком, считает эксперт.
Введение проекта "Экономический паспорт" не поддержит семью с детьми, но увеличит долговую нагрузку для всей страны. Об этом заявил Исполнительный директор Центра экономической стратегии Глеб Вышлинский.
"Это просто перекладывание из одного кармана в другой. Ни одна семья не будет принимать решения о рождении ребенка, потому что через 18 лет какая-то относительно небольшая сумма будет получена этим ребенком. Может получить, а может и не получить – доверия к этому нет, ввиду истории финансовых кризисов в Украине. Непосредственная поддержка семей с детьми имеет влияние, выплата при рождении ребенка имеет влияние. А такое решение, как экономический паспорт - не имеет влияния", - пояснил Вышлинский.
Эксперт также обратил внимание на неэффективность механизма инвестирования в облигации внутреннего государственного займа средств, которые будут зачисляться в Фонд будущих поколений, в котором они будут накапливаться до достижения детьми совершеннолетия. По его словам, это приведет к росту долговой нагрузки для государства.
"То, что касается этих отчислений, перенос ренты - он просто по сути сейчас будет увеличивать выпуск ОВГЗ и увеличивать долговую нагрузку, потому что он будет уменьшать расходы", - отметил Вышлинский.
Ранее экономист Александр Охрименко заявил, что средства, которые украинцы получат по президентской программе об "экономическом паспорте" через 18 лет, могут обесцениться, так что выплаты будут мизерными.
В то же время народный депутат Алексей Гончаренко считает, что экономический паспорт – это исключительно пиар-проект президента, дискриминирующий украинских детей по году рождения.
Напомним, 6 декабря президент внес в Верховную Раду два законопроекта о введении "экономического паспорта украинца". Инициатива предусматривает открытие для детей, рожденных с 1 января 2019, счетов на которых будут накапливаться средства от рентных платежей. Эти средства дети могут использовать после достижения совершеннолетия на образование или жилье.
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