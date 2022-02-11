Зеленский поручил главам ряда ОГА доукомплектовать силы территориальной обороны за 2 недели
Президент Украины Владимир Зеленский поручил главам ряда областных государственных администраций доукомплектовать силы территориальной обороны в ближайшие две недели.
"Я хотел бы обратиться к главам областных государственных администраций, а также к главе киевской государственной администрации для того, чтобы вы за две недели все сделали, без импровизаций. Консультируйтесь с нашими военными в соответствии с законодательством о Национальном сопротивлении … У нас нет времени что-то искать, решать, заниматься политикой", - заявил Зеленский во время заседания Конгресса местных и региональных властей в Харькове, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
В частности, речь идет об Одесской области, Мариуполе, Ровно, Киеве и Киевской области, где, по словам главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного, есть недоработки.
Как подчеркнул Зеленский, в противном случае будут кадровые решения.
Он также обратился к министру культуры Александру Ткаченко относительно его сотрудничества с главами ОГА и мэрами по аспектам информационной составляющей территориальной обороны.
"Для нас очень важно, чтобы информационная политика была одинаковой, чтобы люди точно понимали: что будет – если что-то будет, что произойдет, в каком состоянии сейчас подготовка той или иной области – чтобы также по этому поводу не было никаких импровизаций. Потому, если можно, подготовьте этот план и соедините с руководителями местных властей", - подытожил Зеленский.
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Депутатов, чиновников и их членов их семей трогать не будут.
Правильно?
У них вже й плямки маскувальні є. Коричневі і зелені.
на Крадівництві ?
клован грае роль- клован на сцені...
И пусть передаст своей супруге что бы стала на воинский учет,хотя петлять от призыва это у них семейное.
Время хватает только на тренажеры и видосики.)