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Зеленский поручил главам ряда ОГА доукомплектовать силы территориальной обороны за 2 недели

Зеленский поручил главам ряда ОГА доукомплектовать силы территориальной обороны за 2 недели

Президент Украины Владимир Зеленский поручил главам ряда областных государственных администраций доукомплектовать силы территориальной обороны в ближайшие две недели.

"Я хотел бы обратиться к главам областных государственных администраций, а также к главе киевской государственной администрации для того, чтобы вы за две недели все сделали, без импровизаций. Консультируйтесь с нашими военными в соответствии с законодательством о Национальном сопротивлении … У нас нет времени что-то искать, решать, заниматься политикой", - заявил Зеленский во время заседания Конгресса местных и региональных властей в Харькове, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В частности, речь идет об Одесской области, Мариуполе, Ровно, Киеве и Киевской области, где, по словам главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного, есть недоработки.

Как подчеркнул Зеленский, в противном случае будут кадровые решения.

Он также обратился к министру культуры Александру Ткаченко относительно его сотрудничества с главами ОГА и мэрами по аспектам информационной составляющей территориальной обороны.

Также смотрите: Национальным сопротивлением и теробороной должны заниматься только профессионалы, - Зеленский. ВИДЕО

"Для нас очень важно, чтобы информационная политика была одинаковой, чтобы люди точно понимали: что будет – если что-то будет, что произойдет, в каком состоянии сейчас подготовка той или иной области – чтобы также по этому поводу не было никаких импровизаций. Потому, если можно, подготовьте этот план и соедините с руководителями местных властей", - подытожил Зеленский.

Автор: 

Зеленский (20202) оборона (5195) тероборона (337)


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Топ комментарии
+13
Повестка №5 на Банковую. Срочно.
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11.02.2022 15:11
+12
"Доукомплектовать" кем?
Депутатов, чиновников и их членов их семей трогать не будут.
Правильно?
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11.02.2022 15:07
+11
клован прикидуеться гетьманом - головнюком.
клован грае роль- клован на сцені...
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11.02.2022 15:09
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"Доукомплектовать" кем?
Депутатов, чиновников и их членов их семей трогать не будут.
Правильно?
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11.02.2022 15:07 Ответить
Та нехай бог милує Україну від таких добравольцєв. Потрібні ярі борці за Україну, як наприклад прихильники "ЄС".
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11.02.2022 15:11 Ответить
краще би батальйон "білих пальт".
У них вже й плямки маскувальні є. Коричневі і зелені.
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11.02.2022 15:16 Ответить
И шо?? Вы будете продавать шоколад путену???
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11.02.2022 15:16 Ответить
Прихильники ЄС це патріоти, ветерани, освідчені люди із високою обізнаністю та сформованою ідеологічною позицією, кращі сини та доньки нації, тому кожен з них буде чинити спротив окупації, тому що їх не яка різниця.
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11.02.2022 15:26 Ответить
Есть такое.

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11.02.2022 15:40 Ответить
так они и доукомплектуют. на бумаге. как раз за две недели успеют
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11.02.2022 20:22 Ответить
Без проблем. Присоединяйтесь.

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11.02.2022 15:38 Ответить
Чому ж одразу "хай бог милує"? Їми, як мінімум, дуже зручно розміновувати поля...
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11.02.2022 15:49 Ответить
да гроші на тероборону ?

на Крадівництві ?
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11.02.2022 17:00 Ответить
чи на ******** ?
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11.02.2022 17:03 Ответить
чи на ковідній тисячі ?
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11.02.2022 17:04 Ответить
І як їх до уклемтувати? Адже служити повинні одні добровольці? Давайте якісь бонуси.
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11.02.2022 15:08 Ответить
А че, любовь до неньки Украины для вас уже не бонус??? Вам что, европейскиу зарплаты и виллы в Испаниии и Швейцарии как у Порошенко с Ахметовым или квартиру в Лондоне как у ЗЕлемойского подавай???Или вы все любите Родину только когда не стреляют и дают льготы по куммуналке 75%???? С таким интересом Крым с Донецком и Луганском ВАм не вернуть.
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11.02.2022 15:25 Ответить
Мотивація вже є, недопустити нових "пряцвятаючих недореспублік", і тут вона вже особиста. Благо Росія так розвинула ці території, що саме час ставити бігборди "У вас еще нет рускава мира, тогда мы идем к вам".
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11.02.2022 15:39 Ответить
а вам, которые совсем другие, вернут ?
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11.02.2022 15:39 Ответить
а бункер в тебе є, зєблан?
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11.02.2022 15:09 Ответить
клован прикидуеться гетьманом - головнюком.
клован грае роль- клован на сцені...
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11.02.2022 15:09 Ответить
И вооружить всех деревянными муляжами АК-74.
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11.02.2022 15:09 Ответить
ага.. приказал и ножкой так громко топнул. ну чисто прапор из старого анекдота "поезд! Стой!! Раз! Два!"
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11.02.2022 15:11 Ответить
Повестка №5 на Банковую. Срочно.
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11.02.2022 15:11 Ответить
ПЫСЫ: шо-то он черный, аж позеленел.
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11.02.2022 15:12 Ответить

И пусть передаст своей супруге что бы стала на воинский учет,хотя петлять от призыва это у них семейное.
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11.02.2022 15:24 Ответить
Чергова заяв брехуна-популіста
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11.02.2022 15:11 Ответить
зустрічне питтання - скільки арахамій і зеленських записалось в тероборону?
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11.02.2022 15:18 Ответить
Пан из сухумского питомника подписывался только на роль вождя в ВР. Тер. оборона ему и нах... не надо.
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11.02.2022 15:27 Ответить
Вова роздай зброю людям, прийміть закони про зброю і неє 6 і мозг ні собі ні людям.
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11.02.2022 15:20 Ответить
О. А шо ж такое? ***** западные партнёры в очко заглянуть не пускают? Нечем порадовать *****? ЗЕ наконец прозрел и увидел *************** войска на границах?
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11.02.2022 15:20 Ответить
Виталий Кличко срочно доукомплектовать Зеленой шоблой всем составом во главе вяликим и отправить их на чистку толчков это у них получается лучше всех
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11.02.2022 15:26 Ответить
Не вийде... знайомий, який хоче укласти контракт резервіста ТрО, вже два тижні бігає з папірцями/довідками і каже, що такої совкової бюрократії не бачив з часів того самого совка.
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11.02.2022 15:27 Ответить
что значит "доукомплектовать"? алё, обезьяна ты зеленожопая, тероборона это добровольное образование, а вы идиоты сказали что их при необходимости могут кинуть на фронт, то есть обычных гражданских против обученных военных, вместо защиты своих домов и городов
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11.02.2022 15:28 Ответить
в тероборону берут быстро обучаемых, в конце концов, Киев тоже студенты защищали под Крутами. один из моих последних советов - если попали на фронт, в любом месте ройте окопы, заройтесь, потом курите ежте и пейте
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11.02.2022 20:26 Ответить
Зараз є шанс доукомплектувати зеленського прикладом по голові під час його мандрів країною, це виграло б нам 2 роки.
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11.02.2022 15:28 Ответить
а как же 20 бригад новых? что там с ними?
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11.02.2022 15:29 Ответить
Зельцман заревнував до Кличків...
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11.02.2022 15:30 Ответить
от довбонуте....та щоб записатися в тероборону тільки довідку про відсутність судимості необхідно 2 тижні ждати....
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11.02.2022 15:42 Ответить
она вроде в дии за пять минут делается, сам не пробовал делать пока
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11.02.2022 20:27 Ответить
П-Р-И-Д-У-Р- -К !!
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11.02.2022 15:42 Ответить
Ми не маємо часу щось шукати, вирішувати, займатися політикою", - заявив Зеленський
Время хватает только на тренажеры и видосики.)
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11.02.2022 15:49 Ответить
время есть на смартфоны пенсионерам выдавать. Придурок
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11.02.2022 16:14 Ответить
Доукомплектують вчителями, лікарями, мілкими держслужбовцями, всіма хто фінансується з держбюджету. А кого ще голови ОДА можуть заставити йти в тероборону ?
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11.02.2022 17:05 Ответить
Во зелень вонючая, а ведь еще недавно оно говорило Нам что не - "нагнетайте ситуации - войны не будет"
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11.02.2022 17:19 Ответить
 
 