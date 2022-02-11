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Повышение налога на добычу газа сделает Украину зависимой от России, - Ассоциация газодобывающих компаний Украины

Повышение налога на добычу газа сделает Украину зависимой от России, - Ассоциация газодобывающих компаний Украины

Государственная инициатива об увеличении ренты на добычу газа ставит под угрозу энергетическую безопасность страны и сделает Украину зависимой от импорта, в том числе из России.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Ассоциации газодобывающих компаний Украины.

"Подобные пагубные инициативы ставят под угрозу энергетическую безопасность страны и следствием принятия законопроекта будет стремительное падение объемов добычи газа в Украине, увеличение зависимости от импорта энергетических ресурсов, в том числе из страны-агрессора России", - говорится в нем.

АГКУ отмечает, что такие действия властей могут привести к полной потере Украиной собственной газодобывающей отрасли, а также создают угрозу национальным интересам страны.

Ассоциация подчеркнула, что европейские страны, которые зависят от импорта газа, наоборот устанавливают низкие рентные ставки, для поддержки собственной добычи

"Без сомнения, очередное увеличение налоговой нагрузки на газодобывающие предприятия в 2022 году повторит сценарий восьмилетней давности. Напомним, что летом 2014 года украинские власти более чем в 2 раза повысили рентные ставки за добычу газа и продлили их на весь 2015 год. Такая значительная налоговая нагрузка заставила большинство компаний полностью остановить инвестиционную деятельность", - напомнили в АГКУ.

Отмечается, что в 2015 году были закрыты проекты на сумму в 400 млн долларов, что сделало невозможным бурение 90% скважин, которые компании планировали пробурить.

АГКУ подчеркнула, что в 2015 году, в сравнении с 2014, частные газодобытчики сократили инвестиции в сектор на 80%, а часть компаний сократила добычу газа почти на 50%.

"Кратное увеличение ренты нанесет катастрофический удар по инвестиционной привлекательности сектора и станет отрицательным сигналом для иностранных инвесторов", - отметили в АГКУ.

Ассоциация призывает Верховную раду не поддерживать законопроект №7038, а также обратилась к президенту Владимиру Зеленскому и Кабинету министров с просьбой срочно принять меры, чтобы избежать остановки инвестиций в газодобывающую отрасль.

Напомним, 9 февраля в Раде зарегистрировали законопроект, которым предлагается увеличить ренту на добычу газа до рекордных за всю историю страны 69%.

Как сообщалось, ранее депутат от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко заявлял, что увеличение ренты на добычу украинского газа приведет к снижению собственной добычи и вернет Украину в зависимость от России и "Газпрома".

Также аналитик инвестиционной компании Concorde Capital Дмитрий Хорошун уверен, что повышение налога на добычу украинского газа (ренты) приведет к ухудшению инвестиционной привлекательности страны.

А народный депутат Людмила Буймистер заверила, что планы повысить налоги для добычи украинского газа до рекордных 70% приведут к остановке бурения новых скважин и заставят Украину просить газ у РФ.

Автор: 

Газ (10223) налоги (3238)


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Топ комментарии
+7
це спільна власність громадян України.
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11.02.2022 15:08
+4
Велика різниця. Якщо собівартість українського газу три гривні за кубометр, то продажа його по 50 гривень за кубометр , буде сприяти інвестпривабливості Україну у Світу
По простому: я хрєнєю,такий навар за смішне бабло.
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11.02.2022 15:16
+3
Так це все і робить Беня через Зелю.
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11.02.2022 15:12
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Правила форума Совет форумчан
Яка різниця якщо вони весь газ продают в Европу !!??
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11.02.2022 15:08 Ответить
Велика різниця. Якщо собівартість українського газу три гривні за кубометр, то продажа його по 50 гривень за кубометр , буде сприяти інвестпривабливості Україну у Світу
По простому: я хрєнєю,такий навар за смішне бабло.
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11.02.2022 15:16 Ответить
це спільна власність громадян України.
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11.02.2022 15:08 Ответить
Громадяни України нехай рубають ярд дерев,висаджений ************ і опалюють житло дровами.
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11.02.2022 15:50 Ответить
Совершенно верно. Но надра и ДОБЫЧА должны быть государственными.
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11.02.2022 17:23 Ответить
У нас те кто принимают решения в стране, обычно мозгов не имеют. Пока будет так.
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11.02.2022 15:08 Ответить
Пане Сухов, я впевнений,що ви з "мозгами".Надіюсь пишу про сіру речовину,а не про шоу-групу Потапа...Якщо до сьогодні не піднімалася рента на видобуток,то з якого переляку я почав платити за використаний газ більше.Про підприємства і прирівняні до них організації,я вже й не питаю.Там взагалі ціни "мозгов нє імєют".Дуже прошу,попробуйте пояснити ,на средній рівень...
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11.02.2022 15:37 Ответить
Не факт.
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11.02.2022 15:09 Ответить
які вони кончені
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11.02.2022 15:10 Ответить
так на это и работают "слуги" народа, то же мне открыли секрет
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11.02.2022 15:11 Ответить
Так це все і робить Беня через Зелю.
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11.02.2022 15:12 Ответить
Толюня,а для чого це Бені?Він дуже хоче платити більше податків?
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11.02.2022 15:30 Ответить
Беня і податки? Забулися, що Беня пропонував взяти на московії 100 мільярдів доларів США і пробачити московитам все? У Бені є своя країна де він буде жити - Іграїль, а у нас є тільки Україна. Йому тут потрібно заробити грошей і як побільше, навіть шляхом продажі України разом з українцями і малоросами пуйлу.
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11.02.2022 15:56 Ответить
Ночь дождлива и туманна, и темно кругом,Мальчик маленький стоит и мечтает об одном.Он стоит к стене прижатый,И на вид чуть-чуть горбатый,И поет на языке родном.Ой-ой-ой-ой, купите папиросы,Подходи пехота и матросы,Подходите, не жалейте, Сироту, меня согрейте, Посмотрите - ноги мои босы.- Ноги наши босы! Босы! Босы! хором подпевают ему геологи-бурильщики -газодобытчики Коломойский, Боголюбов , Пинчук ,Новинский, Злочевский , Козицкий, Абрамович и примкнувший к ним Ахметов.
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11.02.2022 15:33 Ответить
Це і є мета цього лайна
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11.02.2022 15:34 Ответить
Оголосить скільки, кім і за якої собівартістю видобувається власного газу, куди і за якими цінами реалізовується! Проаналізуйте % прибутковості в світовому газовидобуванні. Все зразу стане на свої місця.
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11.02.2022 16:03 Ответить
Продавайте бизнес или пусть национализируют
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11.02.2022 16:10 Ответить
А сколько Бойки и ему подобных бесов установили незаконных установок по добыче газа и не плотят нихера и еще и газ разворовывают...
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11.02.2022 16:47 Ответить
а эта "ассоциация" такая же как ассоциации сборщиков металолома и ассоциаци владельцев шпал под рельсами?
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11.02.2022 18:51 Ответить
Рішення одне - всім громадянам трохи скинутись грошима і відправити "космонавта" Гетьманцева на Марс.
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11.02.2022 19:40 Ответить
 
 