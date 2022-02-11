Трое из четырех участников Нормандского формата не готовы выполнять минские соглашения, - Козак
Встреча политсоветников Нормандского формата в Берлине показала, что трое из четырех участников не готовы выполнять минские соглашения.
Об этом заявил заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РИА Новости".
"Стало ясно, что все эти годы, семь лет – через два дня будет семь лет минскому комплексу мероприятий – вели игру. Оказалось, что трое из четырех участников Нормандского формата не готовы выполнять минские соглашения. Даже упоминания самих положений – мы предлагали процитировать... коллеги нам сказали, что это невозможно", - заявил он.
Также Козак обвинил Киев в "саботаже минских соглашений".
"Этот саботаж происходит в течение восьми лет. Вчера просто состоялось такое знаковое совещание в Нормандском формате, которое, как я вчера заявил, закончилось без результата", - добавил он.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Ой, та да! "Всі під@раси, а я д'Артаньян!" (с)
Вот и Лавров проявил "смекалку"- обратился ко всем порознь -дайте ответ, но каждый порознь. Иначе не принимается. Мнение НАТО не проходит. А тут и Дима талдычит свое -три против одного, но тут такая накаленная обстановка, что даже Ермак струхнул, потому что следующее требование читается сходу -верните оружие взад, только так вы с зелей докажете свое миролюбие. Стало страшно, Ермак так быстро удрал, что забыл о встрече в посольстве.
Троє з чотирьох учасників Нормандського формату не готові виконувати мінські угоди, - Козак..."
Троє- це ***** в кубі!
Мда, как неожиданно, несправедливо и обидно.