Россия отказалась принимать ответы Евросоюза и НАТО на письмо о "гарантиях безопасности", - МИД РФ

Россия не может принять ответ Евросоюза и НАТО на письмо главы МИД Сергея Лаврова о "предложениях безопасности". В МИД РФ заявили, что "коллективный ответ" напоминает "круговую поруку". Кроме того, к Столтенбергу и Боррелю, приславшим эти ответы, Лавров не обращался.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявила спикер российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Она напомнила, что Лавров адресовал письмо главам внешнеполитических ведомств 37 государств – США, Канады и стран Европы, и в нем было подчеркнуто, что Россия ожидает "развернутого ответа в национальном качестве".

"Вместо этого нам пишут Й.Столтенберг и Ж.Боррель, к которым мы не обращались. Такой шаг нельзя охарактеризовать иначе как проявление дипломатической невежливости и неуважения к нашей просьбе", - заявила Захарова.

Представитель МИД РФ отметила, что документы ОБСЕ и Россия-НАТО, в которых зафиксирован принцип неделимости безопасности, подписаны главами государств и правительств соответствующих стран.

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"В ОБСЕ государства участвуют в национальном качестве, и именно в этом качестве они обязались не укреплять свою безопасность за счет безопасности других", – заявила она.

Захарова подчеркнула, что из-за этого российская сторона не может принять "коллективный ответ", напоминающий "круговую поруку" и ожидающую "развернутую реакцию на поставленный нами вопрос от каждого адресата".

По словам Захаровой, в документах, полученных Россией от Столтенберга и Борреля, нет предметной реакции на послание Лаврова. "Зато нам предлагается вступить в диалог по укреплению безопасности".