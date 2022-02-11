Дубинский и сливные бачки не дают мне покоя за постановление о санкциях в отношении Коломойского, которое уже несколько месяцев блокируют в Раде, - Устинова

Глава депутатского объединения "Справедливость" Александра Устинова рассказала, что нардеп Александр Дубинский и "сливные бачки Коломойского" вмешиваются в ее личную жизнь. Нардеп связывает это с ее постановлением о наложении санкций на Игоря Коломойского.

Об этом она написала на своей странице в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Наконец-то наша семья вместе, но вижу Дубинскому, который под санкциями США, это не дает покоя. Вместе с ним моей личной жизнью заинтересовались Страна.ua и сливные бачки Коломойского, которые на всю страну трубят о моей беременности. Наверное, это связано с тем, что я зарегистрировала постановление о наложении санкций на Коломойского, которое уже несколько месяцев блокируют в парламенте", – рассказала политик.

"Официально. Да, совсем скоро мы с моим мужем станем мамой и папой. Я уже почти 2 недели, как на больничном, поскольку скоро должна родить дочь. Довольно долго скрывала свою беременность, зная "доброжелательных" коллег, работала и ходила на работу, пока врачи не убедили таки пойти на вынужденный больничный. Наконец, хоть и на несколько месяцев, но наша семья вместе. Как многие из вас уже знают, мой муж работает в США и уже 3 года из-за его работы и моего гражданского долга мы живем на две страны, и даже на два континента. Но наша девочка сказала "достаточно!" и внесла коррективы в нашу "интернациональную" семейную жизнь, еще до рождения. Поскольку Леша приехать больше, чем на 2 недели не может, то чтобы быть вместе, когда малыш придет в мир, я поехала к мужу. Сейчас, я обязана немного уделить времени самому важному", - пояснила Устинова

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Она подчеркнула, что ее дочь будет гражданкой Украины.

"В моей жизни были десятки возможностей с 15 лет, когда я уехала в США на учебу, остаться там. Но каждый раз я возвращалась домой, в Украину, даже когда это было довольно тяжело для семьи. Конечно, владельцам нескольких паспортов, которые сейчас пытаются обвинить в чем-то меня, это трудно понять. Они не прошли Майдан, не хоронили друзей, не вернувшихся с войны. Для них Украина - это не Родина, а еще один паспорт в кармане. После рождения ребенка сидеть в декрете не собираюсь. Много работы в Раде", - добавила нардеп.