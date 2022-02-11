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Дубинский и сливные бачки не дают мне покоя за постановление о санкциях в отношении Коломойского, которое уже несколько месяцев блокируют в Раде, - Устинова

Дубинский и сливные бачки не дают мне покоя за постановление о санкциях в отношении Коломойского, которое уже несколько месяцев блокируют в Раде, - Устинова

Глава депутатского объединения "Справедливость" Александра Устинова рассказала, что нардеп Александр Дубинский и "сливные бачки Коломойского" вмешиваются в ее личную жизнь. Нардеп связывает это с ее постановлением о наложении санкций на Игоря Коломойского.

Об этом она написала на своей странице в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Наконец-то наша семья вместе, но вижу Дубинскому, который под санкциями США, это не дает покоя. Вместе с ним моей личной жизнью заинтересовались Страна.ua и сливные бачки Коломойского, которые на всю страну трубят о моей беременности. Наверное, это связано с тем, что я зарегистрировала постановление о наложении санкций на Коломойского, которое уже несколько месяцев блокируют в парламенте", – рассказала политик.

"Официально. Да, совсем скоро мы с моим мужем станем мамой и папой. Я уже почти 2 недели, как на больничном, поскольку скоро должна родить дочь. Довольно долго скрывала свою беременность, зная "доброжелательных" коллег, работала и ходила на работу, пока врачи не убедили таки пойти на вынужденный больничный. Наконец, хоть и на несколько месяцев, но наша семья вместе. Как многие из вас уже знают, мой муж работает в США и уже 3 года из-за его работы и моего гражданского долга мы живем на две страны, и даже на два континента. Но наша девочка сказала "достаточно!" и внесла коррективы в нашу "интернациональную" семейную жизнь, еще до рождения. Поскольку Леша приехать больше, чем на 2 недели не может, то чтобы быть вместе, когда малыш придет в мир, я поехала к мужу. Сейчас, я обязана немного уделить времени самому важному", - пояснила Устинова

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Она подчеркнула, что ее дочь будет гражданкой Украины.

"В моей жизни были десятки возможностей с 15 лет, когда я уехала в США на учебу, остаться там. Но каждый раз я возвращалась домой, в Украину, даже когда это было довольно тяжело для семьи. Конечно, владельцам нескольких паспортов, которые сейчас пытаются обвинить в чем-то меня, это трудно понять. Они не прошли Майдан, не хоронили друзей, не вернувшихся с войны. Для них Украина - это не Родина, а еще один паспорт в кармане. После рождения ребенка сидеть в декрете не собираюсь. Много работы в Раде", - добавила нардеп.

Автор: 

Коломойский (1790) санкции (11254) Дубинский Александр (429) Устинова (112)


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Топ комментарии
+9
А нашо постанова? Санкції накладає РНБО, і там дуже не ******* олігархів. Звертайтесь прямо до зеленського.
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11.02.2022 15:56
+9
Лучшая шутка за сегодня
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11.02.2022 15:58
+8
Бєня Казламойскій-свящєнная карова навіть для президента...
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11.02.2022 15:57
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Правила форума Совет форумчан
А нашо постанова? Санкції накладає РНБО, і там дуже не ******* олігархів. Звертайтесь прямо до зеленського.
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11.02.2022 15:56 Ответить
Лучшая шутка за сегодня
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11.02.2022 15:58 Ответить
втручаються в її особисте життя
======================
значить треба знайти того хто втрутиться в особистий задній простір дубінського і з відеодоказами розповість про це усім.
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11.02.2022 16:55 Ответить
А шо ми пьйом чи курім андюшка?
Прізнааваайся пратівний
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11.02.2022 16:51 Ответить
Бєня Казламойскій-свящєнная карова навіть для президента...
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11.02.2022 15:57 Ответить
Он не корова!!! Что за выражения в сторону бабушки прЗедента!))
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11.02.2022 15:59 Ответить
Єт смотря кто еще чья корова
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11.02.2022 16:00 Ответить
єто лахматий каров.
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11.02.2022 16:57 Ответить
Но но ви там не дуже катіте на волохату бабцю.
Не забувайте, тіпа рамси не путайтє - в неї ваабщета і свій президент єсть!!!!
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11.02.2022 16:55 Ответить
Головне, що дитина буде американкою
дубінський, звісно, патентований покидьок, але ліпше б ця пані мовчала та не вилазила зі своїм каламутним поясненням...
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11.02.2022 16:01 Ответить
Кто смел на бога по имени Коломойша косо глянуть?
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11.02.2022 16:02 Ответить
А хто блокує? ТА-РАМ-ПА-ПАП .... ЗЕленько !
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11.02.2022 16:09 Ответить
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11.02.2022 16:12 Ответить
не надо оправдываться, это только на руку недоброжелателям, все нормально, если должен родится новый человек, это святое, а недруги пусть идут в жопу...
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11.02.2022 16:35 Ответить
Кто-то наивно полагал что Коломойский так легко отпустит Украину?
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11.02.2022 16:38 Ответить
Отпустит и он. Но для этого тебе нужно перестать продаваться. Сейчас больше всего коруппции в ОТГ там беспредел полный.
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11.02.2022 19:40 Ответить
С Дубом все понятно. А сама Устинова еще та подстилка Зе и его шоблы.
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11.02.2022 16:39 Ответить
Сейчас коломойским -зеленским-дубинским позволено всё. Сто лет назад такие как они уничтожили УНР. Во что эта мафия грабителей и мародёров обойдётся украинцам сейчас знает один Бог.
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11.02.2022 16:40 Ответить
Устінова, Береш бабліще у Зелених не думай що то БЄня нє прі чом -Пінчук співпрацює з ним , ДНІПРОмафія одна
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11.02.2022 16:44 Ответить
100%...олигархи сортов дерьмовитости не имеют....
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11.02.2022 16:47 Ответить
Мочить всех олигархов и порошенко тоже. Дубинского сцуку утопить в параше. Дермо собачье. Продажных тролей заставить сосать и порохоботов тоже.Иначе в стране не наведем порядок.
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11.02.2022 19:35 Ответить
 
 