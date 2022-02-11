Следователи вызывают бизнесмена Ярославского на допрос по делу о ДТП с участием его кортежа, - Нацполиция

В рамках расследования ДТП в Харьковской области следователи Нацполиции вызвали бизнесмена Александра Ярославского для его допроса.

Об этом сообщил Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникаций Нацполиции.

"Следователи в рамках расследования обстоятельств ДТП вызвали Александра Ярославского для допроса. Вызов осуществлен способом, предусмотренным Уголовным процессуальным кодексом Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с целью эффективного расследования всех обстоятельств произошедшего 9 февраля вечером в Харьковской области дело о ДТП передано из следственного подразделения полиции Харьковской области в Главное следственное управление Национальной полиции Украины.

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Дальнейшим расследованием обстоятельств смертельного ДТП, к которому может быть причастен украинский бизнесмен Александр Ярославский, будут заниматься следователи Главного следственного управления Национальной полиции.

В уголовном производстве создана следственная группа. В ее состав вошли опытные следователи. Часть из них уже выехали в Харьковскую область для проведения дополнительных следственных действий.

Ранее СМИ сообщали, что кортеж бизнесмена Ярославского сбил насмерть человека в Харьковской области.

Также медиа сообщили, что самолет Ярославского вылетел из Украины.

В компании DCH заявили, что Ярославского не было за рулем авто, которое повлекло за собой ДТП.

Водителю из компании DCH, который признался, что был за рулем во время смертельного ДТП, объявили о подозрении.

В то же время глава МВД Монастырский уволил руководителя полиции Харьковщины Перлина за попытку фальсификации обстоятельств ДТП с участием Ярославского.