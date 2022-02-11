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Новости ДТП
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Следователи вызывают бизнесмена Ярославского на допрос по делу о ДТП с участием его кортежа, - Нацполиция

Следователи вызывают бизнесмена Ярославского на допрос по делу о ДТП с участием его кортежа, - Нацполиция

В рамках расследования ДТП в Харьковской области следователи Нацполиции вызвали бизнесмена Александра Ярославского для его допроса.

Об этом сообщил Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникаций Нацполиции.

"Следователи в рамках расследования обстоятельств ДТП вызвали Александра Ярославского для допроса. Вызов осуществлен способом, предусмотренным Уголовным процессуальным кодексом Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с целью эффективного расследования всех обстоятельств произошедшего 9 февраля вечером в Харьковской области дело о ДТП передано из следственного подразделения полиции Харьковской области в Главное следственное управление Национальной полиции Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ГБР возбудило уголовное производство по поводу попытки фальсификации дела ДТП с кортежем Ярославского

Дальнейшим расследованием обстоятельств смертельного ДТП, к которому может быть причастен украинский бизнесмен Александр Ярославский, будут заниматься следователи Главного следственного управления Национальной полиции.

В уголовном производстве создана следственная группа. В ее состав вошли опытные следователи. Часть из них уже выехали в Харьковскую область для проведения дополнительных следственных действий.

Ранее СМИ сообщали, что кортеж бизнесмена Ярославского сбил насмерть человека в Харьковской области.

Также медиа сообщили, что самолет Ярославского вылетел из Украины.

В компании DCH заявили, что Ярославского не было за рулем авто, которое повлекло за собой ДТП.

Водителю из компании DCH, который признался, что был за рулем во время смертельного ДТП, объявили о подозрении.

В то же время глава МВД Монастырский уволил руководителя полиции Харьковщины Перлина за попытку фальсификации обстоятельств ДТП с участием Ярославского.

Автор: 

ДТП (7671) Нацполиция (16425) Ярославский Александр (182)


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Топ комментарии
+6
Як ласкаво - бізнесмена. А чому не олігарха? Читали рішення РНБО, яке підписав Найвєлічайший? А він укгаїнець чи гуский, як і пхезедент?
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11.02.2022 16:15
+3
Пора уже озвучить чем и как зарабатывает на жизнь этот хмыренок,какими золотыми приисками владеет он в Харькове и почему сам начальник полиции области лижет ему зад.
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11.02.2022 16:36
+1
Не смешите теперь Бенины тапочки. Сначала дали без проблем вылететь в Лондон, а теперь вызывают. А не выпустить было слабо?
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11.02.2022 16:08
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Правила форума Совет форумчан
Не смешите теперь Бенины тапочки. Сначала дали без проблем вылететь в Лондон, а теперь вызывают. А не выпустить было слабо?
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11.02.2022 16:08 Ответить
Вас вызывает Таймыр! (с).
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11.02.2022 16:13 Ответить
Ай-я-яй! Шо ж таке??? Ось отак, відразу??? А з Трухіним теж так можна було??? Так чого ж чекали аж 4 місяці??? А-а-а-а! Ярославський же не зі "слуг"!

"Свій прокурвор" настільки свій!
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11.02.2022 16:15 Ответить
Як ласкаво - бізнесмена. А чому не олігарха? Читали рішення РНБО, яке підписав Найвєлічайший? А він укгаїнець чи гуский, як і пхезедент?
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11.02.2022 16:15 Ответить
Він три в адном як шампунь - він ще велікарос і трошки гей, но це не точно і не всігда
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11.02.2022 16:40 Ответить
Пора уже озвучить чем и как зарабатывает на жизнь этот хмыренок,какими золотыми приисками владеет он в Харькове и почему сам начальник полиции области лижет ему зад.
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11.02.2022 16:36 Ответить
Ага ***** теперь магьотє токо посла зарядіть - ну тіпа ми сільно возмущени і трєбуєм там етого лисого поца вернуть, арестовать и обязать...
Тільки не дуже голосно волайте бо щас Великі Британці злі та на взводі із за кубла можуть і вашого поца посадити і вас обналічить на 0 і у розиск подати.
Так шо дуже не волайте а так трохи попіскуйте для порядку... ну не голосно погавкайте трохи і усьо.
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11.02.2022 16:38 Ответить
А почему Коломойского никто не трогает, украл стоко бабла и как с гуся вода.
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11.02.2022 17:31 Ответить
Так ведь клоун его бережёт, как зеницу ока, ведь он же его в президенты вывел, вот вам и ответ.
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11.02.2022 18:32 Ответить
Ярославський засцяв...
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11.02.2022 17:40 Ответить
 
 