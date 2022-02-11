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Новости
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"Считаю себя на 100 процентов невиновным и буду доказывать свою невиновность", - нардеп Кузьминых в суде

Народный депутат Сергей Кузьминых во время заседания в Высшем антикоррупционном суде по избранию ему меры пресечения заявил, что считает себя на 100 процентов невиновным, и собирается доказать свою невиновность.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я на 100 процентов считаю себя невиновным и буду доказывать свою невиновность и надеюсь на объективность", - проинформировал Кузьминых.

В свою очередь прокурор САП Виталий Корзун, среди прочего, отвечая на вопросы судьи Олега Ткаченко, заявил, что задержание парламентария произошло в помещении НАБУ.

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Напомним, 28 января нардеп "Слуги народа" Серге Кузьминых задержан при получении взятки.

По информации НАБУ, нардеп получил 558 тыс. грн за содействие в заключении контрактов между частными компаниями и больницей в Житомирской области.

Автор: 

взятка (6149) коррупция (8554) суд (25073) Антикоррупционный суд (1201) Кузьминых Сергей (38)


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Топ комментарии
+13
И самое смешное , что при этой зеленой власти докажет.
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11.02.2022 16:36
+13
Ненажерлива смердюча свиня не може поводитись інакше-бо вона ненажерлива смердюча свиня...
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11.02.2022 16:37
+8
Зебіли наколи не винні, це особлива каста. Винними мають бути призначені ними - військові, опозиція і нарід. А вони завжди праві, як їх Піоніст.
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11.02.2022 16:43
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И самое смешное , что при этой зеленой власти докажет.
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11.02.2022 16:36 Ответить
Може ще й з прибутком вийде з цієї історії Адже він навіть не вимагає, щоб довели його провину, як це прийнято в праві. Він атакує: доведе свою невинуватість
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11.02.2022 16:44 Ответить
Как-будто при какой-нибудь другой власти было по-другому..
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11.02.2022 17:27 Ответить
Борзый 🤢 "СЛУЖКА" берега попутал
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11.02.2022 17:43 Ответить
Ненажерлива смердюча свиня не може поводитись інакше-бо вона ненажерлива смердюча свиня...
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11.02.2022 16:37 Ответить
Правильно, это все порохоботы подстроили
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11.02.2022 16:37 Ответить
" Не виноватяяи яй, он сам ко мне пришел"Нічого не пригадує?
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11.02.2022 16:38 Ответить
Тупой ботяра сидит с утра до ночи и с… 🤮
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11.02.2022 17:35 Ответить
От був би при владі Петро - була б сравжня єра справедливості.
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11.02.2022 16:40 Ответить
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11.02.2022 16:43 Ответить
Прикинь, їм за це платять.
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11.02.2022 16:47 Ответить
Вже був, двічі
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11.02.2022 16:56 Ответить
Зачем освещать что говорит это ЧМО !??
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11.02.2022 16:43 Ответить
Зебіли наколи не винні, це особлива каста. Винними мають бути призначені ними - військові, опозиція і нарід. А вони завжди праві, як їх Піоніст.
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11.02.2022 16:43 Ответить
Звісно, що ти не винуватий, винувата твоя мамка, що тебе народила, папка, що приснув тебе, пупвина, що не придушила, і Зеленький, що привів тебе до влади і дали тобі завдання наповнювати партійну касу, а що зможеш для себе урвати, то хапай, як в останній раз, бо другої каденції не буде.
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11.02.2022 16:45 Ответить
О как...
Оно "считает"!
Фсьоо, можно расходиться - "Рафик невиунаватый"...
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11.02.2022 16:46 Ответить
Такої заяви замало, треба ще дістати картатий плед і просити суд не "катувати" його, бо він смертельно хворий і голодний.
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11.02.2022 16:46 Ответить
Як взагалі вистачає наглості таке говорити?Вся країна чула його "переговори" про відкати з тендера,а воно "нівінаватая я".Фу,гидота мерзопакосна.
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11.02.2022 16:48 Ответить
розенблат тебе в помощь, чепушило
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11.02.2022 17:03 Ответить
Деньги брал не для себя...а для ВЕЛИЧАЙШЕГО лидера **********...на строительство дорог и покупку смартфонов для ЭБАБУСЬ!
Прошу понять и простить....
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11.02.2022 17:18 Ответить
То есть-"Я не брал деньги,а брал порезанную бумагу. Зелёную. Если есть вопросы, обращайтесь к трухину. Мызробылыцэразом✌️"
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11.02.2022 17:31 Ответить
Рулит этим ОПГ МЕГАВОР НАГЛЮЧИЙ , СМЕРДЮЧИЙ КАЛАМОЙША , за которым ФБР и Израиль плачет , ОН У БАНДЫ -Мозговой центр ,тупой ПОРНОШУТ МАРИОНЕТКА
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11.02.2022 17:41 Ответить
😍
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11.02.2022 17:47 Ответить
Пипец.Шариковы,Швондеры.Прастый вымный нарит гордится своими протеже.
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11.02.2022 17:41 Ответить
А чому лише на 100%, а не на 558000%?
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11.02.2022 17:42 Ответить
100500 ))))
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11.02.2022 20:00 Ответить
"Мне нечего, я абсолютно честный человек" ( ******* Трухин)
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11.02.2022 22:35 Ответить
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12.02.2022 17:05 Ответить
 
 