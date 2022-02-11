"Считаю себя на 100 процентов невиновным и буду доказывать свою невиновность", - нардеп Кузьминых в суде

Народный депутат Сергей Кузьминых во время заседания в Высшем антикоррупционном суде по избранию ему меры пресечения заявил, что считает себя на 100 процентов невиновным, и собирается доказать свою невиновность.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я на 100 процентов считаю себя невиновным и буду доказывать свою невиновность и надеюсь на объективность", - проинформировал Кузьминых.

В свою очередь прокурор САП Виталий Корзун, среди прочего, отвечая на вопросы судьи Олега Ткаченко, заявил, что задержание парламентария произошло в помещении НАБУ.

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Напомним, 28 января нардеп "Слуги народа" Серге Кузьминых задержан при получении взятки.

По информации НАБУ, нардеп получил 558 тыс. грн за содействие в заключении контрактов между частными компаниями и больницей в Житомирской области.