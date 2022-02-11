"Терпи, красавица": на "Свободе слова Савика Шустера" обсудят, как нужно реагировать на унизительное обращение Путина

В пятницу, 11 февраля, в 21:00 в прямом эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" гости студии будут говорить о том, почему Владимир Путин позволяет себе обращаться к Владимиру Зеленскому в унизительном тоне, и как на это реагировать.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на YouTube-канал программы.

Другие темы для обсуждения в студии:

Нужны ли Украине минские соглашения? Можно ли выполнять их?

Как нам вернуть оккупированный Донбасс?

У нас растут цены на продукты, а украинцы начинают существенно экономить. Как долго это продлится?

133-й день Михеил Саакашвили находится за решеткой. Есть ли надежда на освобождение?

Гости:

ГИУЛИ АЛАСАНИЯ, мать Михеила Саакашвили;

ЮЛИЯ ТИМОШЕНКО, лидер партии ВО "Батькивщина", премьер-министр Украины (2007-2010);

ВЛАДИМИР ГРОЙСМАН, лидер партии "Украинская стратегия Гройсмана", премьер-министр Украины (2016-2019);

ЮРИЙ БОЙКО, сопредседатель фракции партии "ОПОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИЗНЬ";

ИРИНА ГЕРАЩЕНКО, сопредседатель фракции "Европейская Солидарность";

СЕРГЕЙ РАХМАНИН, народный депутат, "ГОЛОС", член Комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки;

ОЛЕГ ТЯГНИБОК, лидер партии ВО "Свобода";

НИКОЛАЙ КАТЕРИНЧУК, лидер "Европейской партии Украины";

СЕРГЕЙ ФУРСА, заместитель директора Dragon Capital;

ПРЯМОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ (SKYPE)

АРСЕН ДИДУР, исполнительный директор "Союза молочных предприятий Украины".

Также к участию в эфире были приглашены:

ОЛЕГ УСТЕНКО, советник президента Украины по экономическим вопросам;

ЮЛИЯ СВИРИДЕНКО, первый вице-премьер-министр Украины;

ИРИНА ВЕРЕЩУК, вице-премьер-министр Украины;

ДМИТРИЙ КУЛЕБА, министр иностранных дел Украины;

РОМАН ЛЕЩЕНКО, Министр аграрной политики Украины.