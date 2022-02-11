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"Терпи, красавица": на "Свободе слова Савика Шустера" обсудят, как нужно реагировать на унизительное обращение Путина

В пятницу, 11 февраля, в 21:00 в прямом эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" гости студии будут говорить о том, почему Владимир Путин позволяет себе обращаться к Владимиру Зеленскому в унизительном тоне, и как на это реагировать.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на YouTube-канал программы.

Другие темы для обсуждения в студии:

  • Нужны ли Украине минские соглашения? Можно ли выполнять их?

  • Как нам вернуть оккупированный Донбасс?

  • У нас растут цены на продукты, а украинцы начинают существенно экономить. Как долго это продлится?

  • 133-й день Михеил Саакашвили находится за решеткой. Есть ли надежда на освобождение?

Гости:

ГИУЛИ АЛАСАНИЯ, мать Михеила Саакашвили;

ЮЛИЯ ТИМОШЕНКО, лидер партии ВО "Батькивщина", премьер-министр Украины (2007-2010);

ВЛАДИМИР ГРОЙСМАН, лидер партии "Украинская стратегия Гройсмана", премьер-министр Украины (2016-2019);

ЮРИЙ БОЙКО, сопредседатель фракции партии "ОПОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИЗНЬ";

ИРИНА ГЕРАЩЕНКО, сопредседатель фракции "Европейская Солидарность";

СЕРГЕЙ РАХМАНИН, народный депутат, "ГОЛОС", член Комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки;

ОЛЕГ ТЯГНИБОК, лидер партии ВО "Свобода";

НИКОЛАЙ КАТЕРИНЧУК, лидер "Европейской партии Украины";

СЕРГЕЙ ФУРСА, заместитель директора Dragon Capital;

ПРЯМОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ (SKYPE)

АРСЕН ДИДУР, исполнительный директор "Союза молочных предприятий Украины".

Также к участию в эфире были приглашены:

ОЛЕГ УСТЕНКО, советник президента Украины по экономическим вопросам;

ЮЛИЯ СВИРИДЕНКО, первый вице-премьер-министр Украины;

ИРИНА ВЕРЕЩУК, вице-премьер-министр Украины;

ДМИТРИЙ КУЛЕБА, министр иностранных дел Украины;

РОМАН ЛЕЩЕНКО, Министр аграрной политики Украины.

Автор: 

шоу Шустера (315) Шустер Савик (681)


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Топ комментарии
+13
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11.02.2022 17:05
+7
Лучше би оборону обсуждали, а не поруганную честь зеленского, он всегда готов принять от путлера с любой сторони и в любом количестве.
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11.02.2022 17:05
+6
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11.02.2022 16:58
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11.02.2022 16:58 Ответить
К выступлениям надо готовится. И артист Зеленский должен это знать, как никто другой. И готовиться - это не значит заучивать написанный Ермаком (или еще кем-то) текст, а, в том числе, и готовится к импровизации. Ну, очевидно же, что будут задаваться вопросы о переговорах Путина с Макроном, ну высокаже вероятность, что журналисты не минуют хамских выссказываний Ху...ла в адрес Украины. Ну, очевидно, что и к этому нужно быть готовым так, чтобы после твоего ответа цитировали тебя, а не плешивую моль!
Как нужно было ответить? Ну, хорошо, безвозмездно укажу некоторые варианты ответов (запоминай, Зеленский!) Учитывая общеизвестную склонность Путина к цитированию (часто перевранному) всяких частушек, поговорок и пословиц (нередко в скабрезной интерпретации), можно было бы сыграть в свою игру на этом поле - отвечать народной мудростью (для особенного эффекта можно упоминать, что пословицы/поговорики эти "русские народные")). Выбор ответа определяется желаемой степенью его жесткости. Ну, например:
Достаточно нейтрально:
- Не в свои сани не садись.
- На чужой каравай рот не раззевай!
- Твой намёк мне невдомёк.
- Как аукнется, так и откликнется.//Что посеешь, то и пожнёшь.
- Не всё коту масленица.
- Много хочется - мало сможется.
- Ел бы пирог, да в печи сжёг.
- Не суйся середа наперёд четверга.
- Стали щуке грозить - хотят щуку утопить.
Немного острее:
- С больной головы на здоровую.
- Сначала густо, а под конец пусто.
- С горки камушки катились, об колоду колотились.
- Либо дождь, либо снег, либо будет, либо нет.
- Хвалилась синица море спалить.
- Один кинул - не докинул; другой кинул перекинул; третий кинул - не попал.
- Ловит волк, да ловят и волка.
- Кому чин, кому блин, а кому и клин.
Ну и пожестче (с оттяжечкой!):
- Умный молчит, когда дурак ворчит.
- Хвались, да не поперхнись.
- Хвалился, хвалился, да под гору и свалился.
- Пустая мельница и без ветру мелет.
- Мели, Емеля, твоя неделя.
- Не надейся дед на чужой обед.
- Ума палата, да разума маловато.
- Не всякая собака кусает, которая лает.
- Чья бы корова мычала, а твоя бы молчала.
- Видит кот молоко, да рыло коротко.
- Не тот глуп, кто на слова скуп, а тот глуп, кто на деле туп.
- Всякая козявка лезет в букашки.
- Молодец против овец, а против молодца сам овца.
И желательно было бы зарядить по несколько штук из обоймы - пусть выбирают потом, что им ближе!))
И, всегда следует помнить, что "На всякую беду страху не напасёшься."
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11.02.2022 16:59 Ответить
Но ведь сам Зеленский в 95 квартале сравнил Украину с немецкой актрисой из фильмов для взрослых, мол готова принять в любом количестве с любой стороны. Вот с ним Фуйло и разговаривает с таком же тоне. Может дело не в Зеленском, а в тех кто его выбрал?
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11.02.2022 17:38 Ответить
Шел я мимо мавзолея,
Из окошка вижу ..уй
Это нам таварищ путен
Шлет воздушный поцелуй
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11.02.2022 18:50 Ответить
Згідно з Путіним, «хто обзивається, той сам так називається»...

😇Путін сьогодні: «Я ніколи у своїй роботі за багато років не переходив на особистості»

📌 Також Путін про Навального: «Простий інтернет-бунтівник, який сам себе отруїв»

📌 Про Скрипаля: «Зрадник батьківщини і підонок»

📌 Про Ходорковського: Жулик, оточення якого було причетне до замовних вбивств»

📌 Про професора ВШЕ: «Придурок» 📌

Про російських бізнесменів: «Шахраї за визначенням»

📌 Про посла Польщі в Третьому рейху: «Сволота, свиня антисемітська

»

📌 Про мера селища в Омській області: «Порося»

📌 Про замовників компромату на Трампа серед американської еліти: «Гірші, ніж повії»
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11.02.2022 19:51 Ответить
да никак не надо реагировать на слова старого маразматика
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11.02.2022 17:02 Ответить
Некрофила.
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11.02.2022 17:22 Ответить
Та ЗЕля вообще не понял из за чего кипиш , похоже "терпи красавица " он воспринял как комплимент )
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11.02.2022 17:04 Ответить
Ну у подворотника много наподобие извращений русских народных… пусть говорит, что бы все видели его дурь
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11.02.2022 17:23 Ответить
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11.02.2022 17:05 Ответить
Лучше би оборону обсуждали, а не поруганную честь зеленского, он всегда готов принять от путлера с любой сторони и в любом количестве.
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11.02.2022 17:05 Ответить
Тварь конечно редкостная! Ну ни в одной стране не смеются над своей родиной. Не сравнивают ее с проституткой и т.д. Так можно говорить о власти, о политиках, но название страны - это нечто святое, неприкасаемое, иррациональное. Я представляю, что в Эрэфии кто-то из политиков или актеров сравнил бы Рашку с проституткой: да с говном съели бы и житья не дали. И не видать ему эфира и популярности. Здесь же мразь глумится и потешается. Это все равно что над матерью издеваться. Подонок конченый, слов нет...
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11.02.2022 19:25 Ответить
В писту расию.
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11.02.2022 22:27 Ответить
На кордонах кацапська армада, а маніпулятор "савік" про Саакашвілі... І мати його. Що вона тут хоче для нього зробити?
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11.02.2022 17:06 Ответить
а красавицу они приготовили
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11.02.2022 17:07 Ответить
Нравітся не нравітся, буряти будуть плавітся.
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11.02.2022 17:10 Ответить
Зеленько засунув собі язик в дупу і чекає "мгновения" заглянути путлеру в очі !
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11.02.2022 17:15 Ответить
Уже назвали в штатах это извращением.. зачем и дальше гадость пуйла обсмактывать? У нас что поговорить больше не об чем. Опять же с этим Саакашвили странным опять тему поднимают…да и с кем там обсуждать? Что приглашённые гости решают? Вдруг тягнибок воскрес, Тимошенко… видимо прийдет на повышении цен пиариться.
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11.02.2022 17:20 Ответить
Це і є основне завдання шустрого - вкладати кацапськи наративи в голови пересічних.
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11.02.2022 17:21 Ответить
Нравицца не ниавицца вчора відреагував Юрій Луценко на шоу Гордона.
Ми Москву хрестили , ми її і відспіваємо. Точніше не відреагуєш.
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11.02.2022 17:35 Ответить
Высказывание не его, но что его, так это драка с немецкими полицейскими будучи пьяным министром МВД.
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11.02.2022 18:10 Ответить
Когда-то давно в СССР.

- Спит красавица в гробу
Я подкрался и е*у.
Нравится, не нравится -
Спи моя красавица!

- Спасибо, Вовочка Путин, на этом стихотворении мы и закончим открытый урок на тему "Как я люблю Ленина."
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11.02.2022 18:10 Ответить
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11.02.2022 21:13 Ответить
Баба йуля боится и уважает путлера еще больше зеленского.
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11.02.2022 22:28 Ответить


"баба йуля"писало донецьке бидло на мішенях в підвалах тирів міста Слов"янськ яке з огидою тринували російські офіцери ФСБ в стрільбі по воїнам ВСУ.
Дивно правда? - а чого не патріота "майданівця"Порошенко?
34 батальон"Батькіщина"
https://www.youtube.com/watch?v=N0VY4W8zZcY https://www.youtube.com/watch?v=N0VY4W8zZcY

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12.02.2022 12:12 Ответить
Мне пофиг что писало бидло. Порох уничтожал кацапов, а йула била против ато, подружка путлерская.
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12.02.2022 15:25 Ответить
Якраз твій "порох" і є подружкою путіна.

Український суд відмовився визнавати факт збройної агресії Росії проти України.
Якщо МЗС та Генеральна прокуратура не заперечувала проти задоволення заяви,
то Президент в особі представника категорично наполіг на відмові у встановленні факту збройної агресії.
http://open-court.org/news/11217

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13.02.2022 09:11 Ответить
Факт агресии масковии зафиксирований в Законе України, принятом во время Порошенко. Порох отвоевал половину дамбаса и восстановил армию, разрушенную, в том числе при йуле. А ти помоему кремлебот.
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13.02.2022 10:34 Ответить
Порошенко: Харківські угоди - мистецтво компромісу
https://24tv.ua/poroshenko_harkivski_ugodi__mistetstvo_kompromisu_n67669 https://24tv.ua/poroshenko_harkivski_ugodi__mistetstvo_kompromisu_n67669

**
После избрания Виктора Януковича президентом Украины, 21 апреля 2010 года в Харькове президенты Медведев и Янукович подписали новый договор,
который коренным образом изменил положения договора от 19 января 2009 года, а именно:

в новом договоре Украины уже не имела права на разрыв договора без штрафных санкций.
По договору от 21 апреля 2010 года договор мог быть разорван только по согласию сторон;
газовые обязательства сторон были скреплены уже не подписями глав Нафтогаза и Газпрома, а подписями президентом Украины и России;
новый договор предусматривал, что Украина получит скидку на цену российского газа на 100 долларов
в обмен на продление срока базирования Черноморского флота России в Севастополе до 2042 года.
Таким образом, поставки газа из России на Украину с этого момента регулировались двумя договорами - от 19 января 2009 и от 21 апреля 2010.
Однако в украинской политике партия Януковича и партия Ющенко (а также многие мелкие партии)
продолжали упрекать Тимошенко в невыгодном «газовом контракте января-2009»[46][47][48][49][50],
забывая, что договор от 21 апреля 2010 сделал невозможным разрыв договора от 19 января 2009.
википедия.
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13.02.2022 11:58 Ответить
Тобто в харківських угодах Порошенко винен? Я ж не маскаль і не наркоман щоб в це вірити. Путлерська криса йуля зробила для України найдорожчий газ в Європі, за шо і сіла. При янике вигнати чф з криму було не реально, в 2010 полуватний наріт зробив свій вибір, тепер маємо.
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13.02.2022 15:08 Ответить
Ну і скільки ж ти платило тупе порося За поганими угодами Ю.Тимошенко -67копійок за метр кубічний?

І скільки плотиш з 2014року після"реформ" агента російських спецслужб Порошенко?

А як тобі "реформи" в газовій галузі від команди Зеленського,Порошенко,Вакарчука по транзиту газу???

Юля і"Батьківщина"за ці"патріотичні реформи"не голосувала. Україна отримувала з 2009р по 2019р $3 лярди щорічно від "поганих" юліних контрактів.Ось тому вона і хіхікала з Путіна,але коли агенти ФСБ в Україні Ющенко,Янукович і Порошенко порахували все прийняте і підписане ******,вони одразу підняли гвалт про"зраду" і швиденько вигадали "Харківські угоди". А вже потім були підписанні"нові патріотичні"угоди за транзит газу через Україну.Ось які мають бути,для агресора угоди. полюбуйся.

**

Транзит газу з Росії в Європу через Україну в 2020 році склав 55,8 млрд кубометрів, що на 38% менше, ніж в 2019 році,
повідомила прес-служба компанії «Оператор ГТС України».
При цьому «Газпром» повністю розрахувався за весь обсяг замовлених потужностей за контракт
https://lb.ua/economics/2021/01/02/474419_tranzit_gazu_ievropu_cherez_ukrainu.html

................................
Транзит природного газу через газотранспортну систему України в січні-червні 2021 року склав 21,7 млрд кубометрів, що на 13% менше, ніж за аналогічний період 2020 роки (24,9 млрд кубометрів).
https://biz.censor.net/n3275755

.....................................
Транзит природного газу через газотранспортну систему України у січні-жовтні 2021 року становив 35,3 млрд куб. м, що на 21,6% менше,
ніж за аналогічний період 2020 року (45 млрд куб. м), та на 56,7% менше, ніж за 10 місяців 2019 року (81,5 млрд куб. м).
Джерело:

........................................

А ось і результат кропіткої праці агента російських спецслужб Порошенко на РФ
У неділю, 21 листопада, заплановано імпорт електроенергії з Білорусі.
Джерело:

А,що там з посиланням на крадіжку О.Кучеренко порося?
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14.02.2022 10:06 Ответить
Ось це і є ваша суть брехлива і ФСБешна

Вади́м Володи́мирович Приста́йко
Глава Місії України при НАТО (2017-2019)
17 грудня 2014 розпорядженням КМУ № 1233-р призначений заступником Міністра закордонних справ України - керівником апарату.
20 вересня 2017 Кабінет Міністрів України звільнив з посади першого заступника міністра закордонних справ Вадима Пристайка у зв'язку з призначенням главою місії України при НАТО.
7 липня 2017 призначений президентом України Главою місії України в НАТO
Вікіпедія.
**
Партія Порошенка "Європейська Солідарність" підтримує ініціативу призначення Вадима Пристайка на посаду міністра закордонних справ України.
Відповідне повідомлення було опубліковано у вівторок на сайті політсили.
"Вадим Пристайко - досвідчений дипломат, який має багаторічний досвід у зовнішній політиці. З 2014 року він виконував обов'язки заступника міністра закордонних справ, а у 2017 році Президент Петро Порошенко призначив його на посаду голови Місії України при НАТО. Це означає, що у зовнішній політиці буде працювати принцип наступності", - йдеться у повідомленні.

У "Європейській Солідарності" сподіваються, що досвід Прістайка допоможе у становленні європейських та євроатлантичних прагнень України.
https://www.ukrinform.ru/rubric-polytics/2723387-partia-porosenko-podderzivaet-naznacenie-pristajko-na-dolznost-glavy-mid.html

Але тиж чудово знаеш ,що треба просто топити за агента російських спецслужб П.Порошенко.

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14.02.2022 20:54 Ответить
Партія Порошенка "Європейська Солідарність" підтримує ініціативу призначення Вадима Пристайка на посаду міністра закордонних справ України.
Відповідне повідомлення було опубліковано у вівторок на сайті політсили.
"Вадим Пристайко - досвідчений дипломат, який має багаторічний досвід у зовнішній політиці. З 2014 року він виконував обов'язки заступника міністра закордонних справ, а у 2017 році Президент Петро Порошенко призначив його на посаду голови Місії України при НАТО. Це означає, що у зовнішній політиці буде працювати принцип наступності", - йдеться у повідомленні.

У "Європейській Солідарності" сподіваються, що досвід Прістайка допоможе у становленні європейських та євроатлантичних прагнень України.
https://www.ukrinform.ru/rubric-polytics/2723387-partia-porosenko-podderzivaet-naznacenie-pristajko-na-dolznost-glavy-mid.html

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15.02.2022 09:36 Ответить
Петру Порошенку не довіряють 81% опитаних українців, Віктору Медведчуку - 72%.
https://www.unian.ua/politics/10801295-poroshenko-ta-medvedchuk-ocholili-reyting-nedoviri-sered-ukrajinskih-politikiv.html https://www.unian.ua/politics/10801295-poroshenko-ta-medvedchuk-ocholili-reyting-nedoviri-sered-ukrajinskih-politikiv.html

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15.02.2022 09:38 Ответить
Вибори покажут кто кому довіряє, бабу йулю 80% воровкой считают, 10% остатками полових органов думают.
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15.02.2022 09:45 Ответить
Як би агент російських спецслужб Порошено не сфальсифікував перший тур,то зараз був зовсім інший президент.

Як крали голоси уЮ.Тимошенко агенти ФСБ.

https://politerno.com.ua/papers/yak-kraly-golosy-u-yuliyi-tymoshenko/?fbclid=*************************************************************
……………………………………
Як крали голоси агенти фсб в Тимошенко.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=273778743511652&id=100026385855956
……………………………………..
Як крали голоси агенти фсб в Тиошенко.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=273778743511652&id=100026385855956
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16.02.2022 10:53 Ответить
Свободі слова Савіка Шустера" обговорять, як треба реагувати на принизливе звертання Путіна
=========
Дружно "Путин *****...лалалала"
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12.02.2022 16:26 Ответить
Как реагировать? - скорчить "козью морду", как это сделала Ангела Хорстовна, когда ей Владимир Владимирович "втюхивал в ухи" о конечном результате от действий в первую брачную ночь.
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14.02.2022 11:46 Ответить
 
 