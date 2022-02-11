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Новости Война
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Украина получила уже 15 авиарейсов с военной помощью, будет еще больше, – посольство США. ФОТО

Украина получила уже 15 авиарейсов с военной помощью от США.

Об этом говорится в сообщении посольства США в Украине, сообщает Цензор.НЕТ.

Украина получила уже 15 авиарейсов с военной помощью, будет еще больше, – посольство США 01

"Пятнадцать рейсов – и будет еще больше. Еще примерно 90 тонн боеприпасов, систем Джавелин и оборонной помощи для Вооруженных сил Украины, принятой президентом Байденом. Сейчас, как всегда, мы поддерживаем Украину перед лицом российской агрессии", - подчеркнули в посольстве.

Украина получила уже 15 авиарейсов с военной помощью, будет еще больше, – посольство США 02

Також дивіться: Два літаки доставили в Україну 130 тонн військової допомоги від США, - Резніков. ФОТО


Украина получила уже 15 авиарейсов с военной помощью, будет еще больше, – посольство США 03

Автор: 

оборона (5195) оружие (10198) США (26368)


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Топ комментарии
+27
Ось тут мем "причем тут зеленский?" можна вживати у прямому значенні. Бо він і справді ні при чому.
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11.02.2022 17:11
+21
Амерам-респект.Не зупиняйтесь...
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11.02.2022 17:04
+17
Дякуємо !!!
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11.02.2022 17:05
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Правила форума Совет форумчан
Зеля, шо ти твориш?
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11.02.2022 17:01 Ответить
"Зеленский призвал мировых лидеров и СМИ не нагнетать панику"
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11.02.2022 17:04 Ответить
Так заявление о нагнетании (дабы не отпугивать капитал) и получение военной помощи - могут работать параллельно.

Вернее - они и работают...
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11.02.2022 17:12 Ответить
ВернЄ, ВАЗіленський ні боком, ні рилом до поставок зброї Україні, як і відлякування капіталів сталося до паніки.
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11.02.2022 17:15 Ответить
а хто боком?
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11.02.2022 20:09 Ответить
парашенка
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11.02.2022 20:41 Ответить
Готовит под святого Петра на сожжение. Вот придет к власти соевая Мессия через два года и запалае допомога. Но виноват будет Шмаркля конечно.
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11.02.2022 17:07 Ответить
Ось тут мем "причем тут зеленский?" можна вживати у прямому значенні. Бо він і справді ні при чому.
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11.02.2022 17:11 Ответить
Цікава версія. Петька нашептав?
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11.02.2022 17:12 Ответить
Зеленський тупо обманув президента Америки Байдена. За зброю із Америки треба дякувати особисто Порошенко.
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11.02.2022 17:34 Ответить
І за схід і захід сонця. )
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11.02.2022 17:36 Ответить
Ні, троль, Зеленський пообіцяв особисто і підписав папери зобов'язуючись призначити незалежного керівника антикорупційного агенства. Він ТУПО збрехав. Йому за цю брехню гадають зброю?
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11.02.2022 17:39 Ответить
Для роздумів деяким шанувальникам солодкого.
Чому Порошенко гірше Гітлера?
Цитую п. 12 Програми Німецької Робочої Партії
- З огляду на жахливі людські та матеріальні жертви, що їх вимагає війна від нації, особисте збагачення під час війни мусить розглядатися як злочин проти народу. Тому ми вимагаємо безжального вилучення прибутків, зароблених від війни.

А за що дякувати Порошенко? За те що під час війни раптом став ОЛІГАРХОМ?
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13.02.2022 20:08 Ответить
Це в твоїй хворі уяві сивочолий порішав? Той хто так і не зміг ні з ким із світових лідерів зустрітись, бо їм було бридко? Той хто ***** хвалився що у нього рейтинг ? Той хто у Іловайську "цинічних бандер" ***** на розстріл віддав?
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11.02.2022 20:45 Ответить
які чудові паніконагнітачі на фото!
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11.02.2022 17:22 Ответить
Поки що Зеленський тупо бреше Байдену.
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11.02.2022 17:32 Ответить
А до чого тут не лох.Це не завдяки шмарклі.Ви бачили ,щоб він хоч один літак зустрів? Це ж не літаки ,з масками,для епіцентру.І взагалі ,як він казав ,що вже втомився від допомоги і що нам нічого не загрожує.
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11.02.2022 21:13 Ответить
Потрібно системи ППО та щось подібне до «Нептуна»
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11.02.2022 17:03 Ответить
та щось подібне до «Нептуна» ... вкрали на Крадівництві

за 2 роки після після прийняття на озброєння ми могли б вже майти
2-3 дівізіони Нептунів

"Технологічний цикл виготовлення комплексу "Нептун" становить дев'ять місяців. Три місяці йде на закупівлю всіх матеріалів та комплектуючих, ще три на виготовлення та ще три для проведення всіх випробувань, як окремих частин, так і виробу в цілому. Таким чином ми можемо поставляти серійний дивізіонний комплект за 9 "
Коростильов
https://defence-ua.com/army_and_war/protikorabelnij_kompleks_neptun_scho_varto_znati_pro_novu_ukrajinsku_zbroju-4827.html
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11.02.2022 19:06 Ответить
Ми дуже і щиро вдячні країнам НАТО, які фундаметальлно озброюють Україну! А а особливо вдячні США, за їх організуючу роль в цій справі і небачене (з часів лєнд-лізу в срср) донорство для України!

Але... Але, якби "будяки ЗЄлі" попрохали в США хоча б дві установки THAAD та розмістити їх... - одну в районі Житомирщини, а другу в районі Полтавщини. то в росії моментально втатили б апетити на Україну...
А ще ліпше - якщо б вдалося отримати і третю THAAD, та розмістити її в районі між Кропивницьким-Херсоном, то в росії заборонили б під страхом смерті навіть дивитися в нашу сторону... мінімум на років 6-8 років... а не лише проводити роздавати тут своє скороспіле громадянство. Не кажучи вже про провокативні маневри біля наших кордонів. При цьому, камарилью Путіна помістили б під ШВЛ самі ординці - як невиліковно хворих...

За цей час (при умові, що з Банкової-Грушевського вивезуть балаган зі "слуг" "95-го кварталу", а на зміну їм там виявляться професіонали-патріоти), в Україні можна було б виготовити і розмістити по її периметру бдостатню сітку систем з "Нептунів", які мали б дальність враження в 1,5-2 тис км...
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11.02.2022 20:00 Ответить
за 2 роки після після прийняття на озброєння ми могли б вже майти
2-3 дівізіони Нептунів
Це не зовсім вірно. Перший дивізіон через 9 місяйів. А решта через кожні 3 місяці! Так працює конвеєр!
Тобто за 2 роки щонайменьше 6 дивізіонів!
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13.02.2022 19:51 Ответить
Амерам-респект.Не зупиняйтесь...
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11.02.2022 17:04 Ответить
Москва будет разрушена и на ее месте будет несколько украинских сел .
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11.02.2022 18:40 Ответить
Дякуємо !!!
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11.02.2022 17:05 Ответить
Астанавитесь
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11.02.2022 17:07 Ответить
Петі стільки зброї не давали, бо тоді війни ще не було )
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11.02.2022 17:07 Ответить
бо в нього все горило-палало)) Шо толку ему было давать?! Хренов пионэр са спычкамы!!!
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11.02.2022 17:08 Ответить
Бо бачили, що у Петі працює оборонпром, розвивається армія, зростає зарплата військових і були впевнені, що Петя не здасть Україну, під приводом відсутності зборї, бронежилетів і касок.
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11.02.2022 17:12 Ответить
Иди проспись))
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11.02.2022 17:22 Ответить
Мокшатин, є що відповісти, по суті?
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11.02.2022 17:24 Ответить
Ухаді, рускій свін.
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11.02.2022 17:35 Ответить
«Але в той же час, коли я, на той момент - поранений, тільки-но приїхав у Київ з-під Іловайська, мої побратими в Іловайську вели бої. Вони в цей час дивилися на одному-єдиному «живому» телевізорі на Парад незалежності, на пишні вишиванки, на сяюче святкове місто, а в той час їх «вітали» з Днем Незалежності росіяни, обстрілюючи з артилерії, - і у них відчуття були геть протилежні», - говорить доброволець.

А ПЕТЯ приймав ПАРАД
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13.02.2022 20:03 Ответить
" ..., - говорить доброволець.

Широкомасштабні святкування недоречні, але заходи за участі військових потрібні, аби продемонструвати боєготовність держави, зауважує аналітик групи «Інформаційний спротив» Костянтин Машовець. Водночас, за його словами, важливо зробити наголос на вшанування пам'яті людей, які віддали життя за незалежність України."

А Петя приймав парад і озброював, одягав, годував армію.
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13.02.2022 22:11 Ответить
Для роздумів деяким шанувальникам солодкого.
Чому Порошенко гірше Гітлера?
Цитую п. 12 Програми Німецької Робочої Партії
- З огляду на жахливі людські та матеріальні жертви, що їх вимагає війна від нації, особисте збагачення під час війни мусить розглядатися як злочин проти народу. Тому ми вимагаємо безжального вилучення прибутків, зароблених від війни.

Народ кормив амію а не Петя, Добробати та волонтери.
А Президент України під час війни раптом став ОЛІГАРХОМ!
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13.02.2022 22:27 Ответить
Порадити би вам лікуватися, та ви ж не скористаєтесь порадою.
І досить розности по сайту свій ватний сморід, це й трирічної давнини.
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13.02.2022 22:48 Ответить
Тобто по суті заперечень не має. От і славно!
Чи може олігарх-Президент буде сам себе топити?
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13.02.2022 22:56 Ответить
По якій суті? Про гітлера чи ватний фуфел про особисте "збагачення, став олігархом"? Де докази, чи це я маю спросувати?
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13.02.2022 23:15 Ответить
Ще порада подивитися з ким стояв Петя коли Україна отримувала святиню, Томос, в руки Єпіфанія.
Нагадаю, поруч стояв кримінальний авторитет Нарік!
Товін буде боротися з бандитами?
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13.02.2022 23:06 Ответить
Ви всі запліснявілі помийки вирішили процитувати?
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13.02.2022 23:16 Ответить
Скажи, хто твій друг, і я скажу, хто ти

А в Петі друг бандит Нарік!
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13.02.2022 23:19 Ответить
Ты тупой бот с бородатыми кремлевскими фейками---в спам!
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13.02.2022 23:22 Ответить
Чому ви ображаєтесь, коли я вам раджу лікуватись?
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13.02.2022 23:27 Ответить
Лідер Нацкорпусу Андрій Білецький, який пообіцяв зривати "проплачені мітинги" президента Петра Порошенка в регіонах, заявив про плани гаранта усунути лідерів полку "Азов" за допомогою "сірого кардинала" Дніпра https://p-p.com.ua/news/kryminalnyi-avtorytet-i-psevdometsenat-otrymav-dergavnu-nagorodu-vid-poroshenka/ Олександра Петровського на прізвисько "Нарік" . Про це він повідомив під час сьогоднішнього брифінгу, інформує https://strana.ua/news/190151-biletskij-zajavil-chto-poroshenko-brosit-titushek-narika-na-liderov-azova-.html С
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13.02.2022 23:29 Ответить
Чому ви ображаєтесь, коли я вам раджу лікуватись?
А ви не пробували скористатися власними порадами?
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13.02.2022 23:33 Ответить
Ви ідіЙот?
На дворі 2022 рік. Скільки ви будете мусолити це передвиборче лайно?
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13.02.2022 23:33 Ответить
По данным главного редактора "Цензор.НЕТ" Юрия Бутусова, Александр Петровский, известный в криминальных кругах под именем Нарик, проходил по материалам МВД как лидер организованной преступной группировки.

Во время молебна в храме Рождества Пресвятой Богородицы Православной церкви Украины в Днепре возле предстоятеля Православной церкви Украины Епифания и президента Петра Порошенко были замечены лидер организованной преступной группировки Александр Петровский, известный в криминальных кругах как Нарик, и его помощник - криминальный авторитет по прозвищу Эмиль. Об этом сообщил в Facebook журналист, главный редактор издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов.
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13.02.2022 23:40 Ответить
На церковной службе, которая предшествовала подписанию томоса, рядом с официальными лицами Украины присутствовал бизнесмен с криминальным прошлым из Днепра Александр Петровский.

В СМИ Петровского (он же Налекрешвили) называли криминальным авторитетом по прозвищу «Нарик».

Как сообщает издание https://strana.ua/news/179793-aleksandr-petrovskij-on-zhe-narik-pribyl-na-podpisanie-tomosa-v-stambul-5-janvarja-2019.html Страна , ранее Петровского заметили на торжественной службе недавно созданной ПЦУ в Днепре. Он стоял в храме рядом с Петром Порошенко и Епифанием. На фото с ним был тогда и Эмиль Арутюнян (прозвище - Эмиль), который также считается близким к Петровскому «авторитетным» бизнесменом.
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13.02.2022 23:45 Ответить
Митрополит Епіфаній теж входив в це бандформування?
Ще раз, лікуйтесь.
А це для розуміння чий друг нарік.
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13.02.2022 23:49 Ответить
Митрополит Епіфаній теж входив в це бандформування?
А він що? Його запрошував?
Він в свиті Петі а не Єпіфанія
А це для розуміння хто такий Петя
А Сам Roshen вважають найголовнішим активом Порошенка. У Forbes корпорацію оцінюють в $1,1 мільярда, а усі статки Порошенка - в $1,6 мільярда.
Зароблені НЕПОСИЛЬНИМ обдиранням українців!

Ще раз, лікуйтесь.
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14.02.2022 00:00 Ответить
1. Наріка запросив патріарх Філарет. Це, якщо ви не в курсі, той білобородий чововік в церковному одязі на фото.

2. "За часи президентства Порошенко втратив 40% свого багатства - Bloomberg"

3. Нарік дружбан Бені. Беня, хазяїн Буби. Беня і Буба- вороги Пороха.
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14.02.2022 00:11 Ответить
1. На фото він в цивільному. Без сану ніхто на цього підрясник не натягне.
2. Не потрібно відмазуватися by Bloomberg. Вони використовують фінансову звітність за рік. І не враховують Петіні фінти.
У 2019 році Петро Порошенко формально перестав бути власником ключових активів своєї бізнес-імперії. Відтак, корпорація Roshen перейшла старшому синові Олексію Порошенку.
Так, якщо 2018 року Петро Порошенко був бенефіціаром у 95 компаніях, то вже 2020 року офіційно володів лише 26 компаніями, за даними Єдиного держреєстру декларацій. На початку 2022 року у Порошенка залишилося лише 18 компаній, свідчать дані Opendatabot.

Декларацію за 2021 рік Порошенко ще не подавав. Нас чекає нове диво - Петя майже все втртив!
3.Нарік дружбан Бені.
Ще раз, лікуйтесь.
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14.02.2022 00:38 Ответить
Теперь уже нет смысла разбиратся с чего или от кого пошла эта тема шумная по части войны и войск у наших границ---здесь всё реально. И чем бы это не окончилось и когда---никто сегодня знать не может точно. Поэтому---пока оружие везут, пусть напряжение будет. При самом сложном исходе, лучше быть с оружием и готовым хоть как чем наоборот, как недавно было. Пусть везут что везут, брать всё подряд и спасибо говорить им. Даже пол года назад о таком потоке не мечтали. И пора выводить на чистую воду 5 колону, можно и на лёд выводить---весна идёт---поможет ледоходом.
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11.02.2022 17:15 Ответить
Йой, як же ви брешете і перекручуєте все!
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11.02.2022 17:36 Ответить
Ну не може адекватна людина із хоча б елементарною обізнаністю в новинах «створити» подібний висєр із правди і брехні! Ви просто тупо палитесь, конторські!
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11.02.2022 17:37 Ответить
На жаль, Україна живе в такій культурній парадигмі, яка підживлює 5-ту колону. Про її ліквідацію можна хіба мріяти. А поки що у Києві існує дискримінація за мовною ознакою при прийомі на роботу у деякі приватні фірми. Українці в етой странє і досі чужі.
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11.02.2022 17:36 Ответить
Когда долго очень парадигмы просчитывают---что конечно стоит делать, то иногда прессуется проблема, и все понимают это. А вдруг само собой решится. бывает конечно---редко правда. А потом наступает момент истины. Причём вариант всегда один. Или они нас---или мы их! Наверно пришло такое время. Мог бы я и короче конечно---*Кто не с нами---тот против нас*.
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11.02.2022 20:10 Ответить
То такі фірми в Україні чужі, які не приймають на роботу українців. А українці надто терплячі, до непристойності.
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11.02.2022 20:15 Ответить
Слава ВІЛЬНОМУ СВІТУ !
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11.02.2022 17:16 Ответить
Танки, танки давай!...
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11.02.2022 17:34 Ответить
Класс! Джавелинов уже такое нормальное количество, жарить и жарить бурятов)))
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11.02.2022 17:36 Ответить
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11.02.2022 17:42 Ответить
Дякуємо! От де наші брати,а не мокшансько - бульбонські окупанти.
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11.02.2022 17:46 Ответить
- Бачиш, он летять російські окупанти, натискай!

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11.02.2022 17:57 Ответить
В корабль, по－идее, должно поместиться больше！Не？😀
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11.02.2022 18:07 Ответить
Ви дуже спостережливі, але літаками швидше.
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11.02.2022 18:11 Ответить
ПНХ *******
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11.02.2022 18:39 Ответить
Это подарки, Но ты не в теме. Иди выпей водки.
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11.02.2022 18:53 Ответить
Безкоштовно. Цікавтеся, а не московські методики штудюйте.
НІКОЛИ ми не будемо за то платити. Це істотна умова
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11.02.2022 19:05 Ответить
Спасибо и не останавливайтесь! Хай ЗЕчмо удавиться от вашей помощи Украине! Украинцы говорят спасибо
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11.02.2022 18:21 Ответить
Спасибо США!
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11.02.2022 18:37 Ответить
https://www.ponomaroleg.com/zanimatelnaya-javelin-matematika/
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11.02.2022 19:23 Ответить
God bless...
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11.02.2022 22:02 Ответить
Зоотечественникам которые непонятно за что благодарят... Американцы и англичане воевать с русскими не будут. Это ваша задача.
А вот ядерное оружие вам пришлось отдать за просто так.
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12.02.2022 00:41 Ответить
не на просто так, а за будапешский меморандум, на который раисся наклала
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13.02.2022 19:13 Ответить
 
 