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Новости Агрессия России против Украины Война
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У России есть 48 часов, чтобы объяснить военную деятельность на границах Украины и во временно оккупированном Крыму, - Кулеба

У России есть 48 часов, чтобы объяснить военную деятельность на границах Украины и во временно оккупированном Крыму, - Кулеба

Украина обратилась в Российскую Федерацию с запросом предоставить детальные разъяснения по военной деятельности в районах, прилегающих к территории Украины и во временно оккупированном Крыму.

Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил в твиттере , передает Цензор.НЕТ.

"Мы официально применили механизм уменьшения опасности, согласно разделу III Венского документа, и обратились в Российскую Федерацию с запросом предоставить детальные разъяснения по военной деятельности в районах, прилегающих к территории Украины и во временно оккупированном Крыму", - сообщил Кулеба.

Он добавил, что согласно положениям Венского документа РФ должна предоставить точные районы проведения военной деятельности, сообщить даты ее завершения, а также наименование, подчиненность, количество военных формирований; также типы вооружений и военной техники, участвующие в ней.

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"Россия имеет 48 часов на ответ. В случае ее отсутствия или предоставления недостаточной или ненадлежащей информации, Украина обратится к РФ и остальным государствам-участникам Венского документа по созыву чрезвычайной встречи, на которой РФ должна будет дать разъяснение. Мы продолжим и дальше использовать все дипломатические возможности для обеспечения безопасности Украины", - резюмировал глава МИД.

Автор: 

армия РФ (19026) россия (95339) Кулеба Дмитрий (2880)


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Топ комментарии
+42
Тут на днях лавров опять заявил, что в 2014 году в Украине к власти пришли неонацисты. Я хоть живу и не в Украине, но все равно не понимаю откуда оно это берет. Насколько я знаю первыми погибшими майдановцами были беларус и армянин. За период 2014-2022 гг ни одной ультраправой партии в Раде не наблюдалось. Более того Украина единственная страна в мире (ну кроме Израиля конечно) где Президентом избран человек еврейской национальности.
Так где этот кремлевский шовинист увидел неонацистов? И где нота МИД Украины? Или вы не хотите тратить время на душевнобольных?
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11.02.2022 17:20
+26
ви дочитали статтю, бовдурі?

"...Україна звернеться до РФ та решти держав-учасниць Віденського документа щодо скликання надзвичайної зустрічі, на якій РФ повинна буде надати роз'яснення..."
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11.02.2022 17:18
+24
тролли не читатели..а писатели..
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11.02.2022 17:20
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А то очередного олигарха от денег отключим.
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11.02.2022 17:07 Ответить
Укаїна звернеться... І та к до другого пришестя Іуса Христа?
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11.02.2022 17:26 Ответить
Шо,шо...Разобьёт очки об стену и объявит голодовку
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11.02.2022 17:07 Ответить
голодовку говоришь?

В городе Белово Кемеровской области в собственном доме насмерть замерз инвалид, которому чиновники местных социальных служб обещали привезти уголь, но так и не привезли. Своей пенсии в 8 тыс. рублей ему на жизнь не хватало: выбор стоял между углем и едой
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11.02.2022 18:03 Ответить
Ультиматум не підкріпений реальною -силою звіздєж. Подивіться як мохосранці накрили все море , а тепер падли здуваютьс.
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11.02.2022 17:10 Ответить
ви дочитали статтю, бовдурі?

"...Україна звернеться до РФ та решти держав-учасниць Віденського документа щодо скликання надзвичайної зустрічі, на якій РФ повинна буде надати роз'яснення..."
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11.02.2022 17:18 Ответить
тролли не читатели..а писатели..
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11.02.2022 17:20 Ответить
рф дасть "роз'яснення", якщо їй вірити.
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11.02.2022 18:53 Ответить
Ой как кацам страшно! Ну реально не смешите.
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11.02.2022 19:01 Ответить
Ну так до конца новость прочитай и потом поймешь "А то шо"
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11.02.2022 17:48 Ответить
Там же ж написано: викличуть конячку, щоб пояснив.
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11.02.2022 17:49 Ответить
А Кулеба то жёсткий мачо. Ему палец в рот не клади.
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11.02.2022 17:07 Ответить
а тем более 21 палец
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11.02.2022 17:43 Ответить
все то ты попробовал
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11.02.2022 18:04 Ответить
це його робота, він усе життя вчився виконувати цю роботу, віиконує на посередньо
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11.02.2022 17:46 Ответить
Вывернут мол раз про Крым то терпите красавцы....эти кремлядские те ещё проститутки...
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11.02.2022 17:08 Ответить
а то шо?
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11.02.2022 17:10 Ответить
Статью прочти и узнаешь шо.
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11.02.2022 17:19 Ответить
"Україна звернеться до РФ та решти держав-учасниць Віденського документа щодо скликання надзвичайної зустрічі, на якій РФ повинна буде надати роз'яснення..."

Шо не ясно?
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11.02.2022 17:20 Ответить
особенно улыбнуло обращение к рф
имитация бурной деятельности - не больше
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11.02.2022 17:25 Ответить
це дипломатія, це вам не ругатись під гаражами
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11.02.2022 17:28 Ответить
Та не...бомбить будем -не иначе )
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11.02.2022 17:36 Ответить
Крок правильний, потім буде що пред'явити світові, коли справа щодо вибору "з ким ти?" дійде до інших країн, для яких усе це поки що відбувається "десь там далеко". Але уся ця дипломатія працює, коли у тебе за спиною сильна армія, яку ти годуєш.
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11.02.2022 17:15 Ответить
на "надзвичайнії зустрічі" теж?
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11.02.2022 17:22 Ответить
у кулебы есть 48 часов на вывоз спиногрызов и эвакуацию своего тела... а если серьезно - эта бесполезная бездарь достала уже.
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11.02.2022 17:17 Ответить
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11.02.2022 17:17 Ответить
Кремлевские "ляди по доброму никогда не понимали и не понимают... Жаль что Зеленько єто также еще не понял.
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11.02.2022 17:20 Ответить
Тут на днях лавров опять заявил, что в 2014 году в Украине к власти пришли неонацисты. Я хоть живу и не в Украине, но все равно не понимаю откуда оно это берет. Насколько я знаю первыми погибшими майдановцами были беларус и армянин. За период 2014-2022 гг ни одной ультраправой партии в Раде не наблюдалось. Более того Украина единственная страна в мире (ну кроме Израиля конечно) где Президентом избран человек еврейской национальности.
Так где этот кремлевский шовинист увидел неонацистов? И где нота МИД Украины? Или вы не хотите тратить время на душевнобольных?
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11.02.2022 17:20 Ответить
не забувайте, що нацизм - це націонал-соціалізм... соціалізмом в Україні і не пахне, у нас звичайний національний капіталізм, як і у більшості країн
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11.02.2022 17:24 Ответить
Ти ще не знаєш який лютий нацист наш Зеленський. навіть ваш трьохпроцентно всєнародно ізбранний його боїться, так і каже, Зеленський нападе, рятуйте.
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11.02.2022 17:25 Ответить
та й чи національний? будь хто може купити майже будь що
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11.02.2022 17:25 Ответить
коли президент єврей, звинувачувати у націонал-соціалізмі - ідіотизм
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11.02.2022 17:26 Ответить
отнюдь. ветхий завет почитай - гитлер это наивный школьник против моисея.
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11.02.2022 17:30 Ответить
наша терпимость и толерантность нас и погубит...
если уже не погубила...
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11.02.2022 17:34 Ответить
По перше за останніми даними розслідування першим загинув українець Юрій Тарасович Вербицький, який був викрадений разом з Ігорем Луценком і закатований,а лавров пвдтверджує слова нацистів германії що в майбутньому неонацисти будуть називати всіх нацистами окрім себе. Вся політика мокшан казати на чорне біле і навпаки.
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11.02.2022 18:48 Ответить
Нацисти роблять так, як росіяни -- зневажають інші нації, нищать їхню мову і культуру, депортують цілі народи, практикують політичні репресії, чинять злочини проти людяності і національної ідентичності поневолених народів -- це усе чинить росія. В рф діють і неонацисти, і старонацисти.
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11.02.2022 19:06 Ответить
Не единственная! Президент Латвии - Эгилс Ионович Левитс родился в 1955 году в еврейско-латышской семье. С его избранием у роSSийско-фашистского рейха появились большие проблемы с обзыванием Латвии фашистским государством! Своеобразный троллинг русни 90-того левела.
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12.02.2022 00:07 Ответить
Це так само що гопніку пояснювати що він неправий.Тілки сила може принести результат.Вихід один признати рашку як державу терорист.Для цьго всі підстави є немає політичноє волі як у нас так у наших союзників.Надіюсь покі що немає.
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11.02.2022 17:21 Ответить
Все вірно робить: відповідно до міжнародного права. Навіть якщо відповіді від рахи не буде - це теж відповідь. Далі ООН, і таким же чином можуть поступати з паРашкою, коли буде відповідна нагода. Ще є суд по морському праву і можуть бути санкції від суду, наприклад, заборону військовим заходити в порти.
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11.02.2022 17:22 Ответить
Пишу всем, кто говорит "а то шо". Это правильний дипломатический шаг. Объективная реальность такова, что Украина в чистом военном противостоянии лоб в лоб не способна тягаться с рашкой, какие бы шапкозакидательные речи не звучали. Ресурсы банально не те. Точно так же как и любое европейское государство один на один. Точно так же как и рашка не выдержит прямого противостояния с США или Китаем. Для того и нужны союзники, а так же дипломатия и экономика. Не танками и ракетами едиными.
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11.02.2022 17:24 Ответить
Всё равно хочется знать, "а то шо".
Нельзя же давать 48 часов, а потом ничего.
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11.02.2022 17:28 Ответить
Ти ідіот?- Там все гаписано.
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11.02.2022 17:30 Ответить
россия на это положит...
и что дальше?
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11.02.2022 17:35 Ответить
Далі почнуть вас рускіх свиней вбивати.
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11.02.2022 17:55 Ответить
У разі її відсутності або надання недостатньої чи неналежної інформації, Україна звернеться до РФ та решти держав-учасниць Віденського документа щодо скликання надзвичайної зустрічі, на якій РФ повинна буде надати роз'яснення. Джерело:
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11.02.2022 17:35 Ответить
а если они поржут и ничего не нададут??
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11.02.2022 17:36 Ответить
А если, а шо, а вдруг. А вдруг сейчас у ботоксного переклинит и оно ядеркой по твоему дому шандарахнет? Шо тогда?
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11.02.2022 17:39 Ответить
Ця руска какашка аж підстрибує від задоволення і очікування.
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11.02.2022 17:56 Ответить
Обострение?
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11.02.2022 18:00 Ответить
А так не шандарахнет, да?
После ультиматума, у ботоксного точно не переклинит?
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11.02.2022 18:02 Ответить
Совершенно верно. Именно за счет дипломатии и личного участия во внешнеполитических переговорах с нашими западными союзниками, Пороху, в тяжелейшие 2014-2015 годы удалось тормознуть агрессию орды, выгнать орду из ПАРЕ и начать связывать ее санкциями, перевев таким образом, Украину из объекта внешней политики в ее субъекта. Но это, к сожалению в прошлом, все это обнулено и растоптано шоблой ЗЕленых колаборантов и сейчас за Украину решают без Украины... И остается лишь благодарить англо-саксов (Штаты, Британию и ее доминионы) за то, что сейчас именно они, а не государство Украина, пытаются тормознуть ботоксное кремлевское ху@ло...
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11.02.2022 17:33 Ответить
После такого жёсткого ультиматума остаётся только одно - идти в наступление.
А ведь уже середина февраля!
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11.02.2022 17:26 Ответить
Ти тупо не прочитав, як так зрозумів, дя?
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11.02.2022 17:31 Ответить
Дочитайте новость до конца. Там написано что будет если не.
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11.02.2022 17:45 Ответить
Продолжим обсуждение через 48 часов.
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11.02.2022 17:59 Ответить
До дупи то всьо! До Берліна тебе не взяли, Кулеба?
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11.02.2022 17:30 Ответить
Будем всех бомбить ?
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11.02.2022 17:34 Ответить
Им пох, Кулеба. Плохо,что у нас нет 48 часов для поставки ракет в войска. Потому что всё про@бано.🤷
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11.02.2022 17:34 Ответить
Уже.
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11.02.2022 17:40 Ответить
Намана! "Дави их, ..ля!" (С) Чем больше шума, тем лучше!
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11.02.2022 17:45 Ответить
Вангую ответ - "ихтамнет".
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11.02.2022 17:45 Ответить
Єрмак кремлівський дозволив кулебі?Луценко на шоу Лисоого розповів про оперативні дані про агентуру Крмеля, котрі він тримав в руках до свого звільнення з посади Генпрокурора, Яценюк теж додав інфу про Демченко
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11.02.2022 17:46 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=IStkbwFitmY&t=302s https://www.youtube.com/watch?v=IStkbwFitmY&t=302s

дивится на початку третьої години
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11.02.2022 17:49 Ответить
На 8 году войны таки спросили про военную деятельность вблизи границ.
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11.02.2022 17:49 Ответить
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11.02.2022 18:09 Ответить
С уваженьем... Дата. Подпись
Отвечайте нам, а то
Если вы не отзовётесь
Мы напишем... в "Спортлото"!
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11.02.2022 18:28 Ответить
политическая повестка решится ближайшие 2 недели. После 20 февраля ..и 20 числах февраля будет понятно... что Пуйло выбрал войну или деэскалацию отход назад.
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11.02.2022 18:34 Ответить
Все це більше виглядає як безпомічна істерика з боку наших "ЗЕлебобиків". Та чхати хотіли Хутін і його кремлівська свита на ці наші "хотілки" і запити. Це ж все не підкріплено якимись додатковими чинниками тиску. Посміються і в кращому випадку зроблять якусь "відписку на одчепись"...
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11.02.2022 18:59 Ответить
И так у нас в распоряжении тоже 48 часов как я понимаю.
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11.02.2022 19:00 Ответить
дали кацапам 48 часов и будем сидеть ждать ответа !? а если ответа не будет или будет но другой.. ДиБиЛы-мля
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11.02.2022 19:59 Ответить
Ігор, якою має бути відповідь? Війська Раші, знаходяться в Єльці (200 км від кордону), та й взагалі, нерозумно звучить вимога розповісти, що вони там роблять. Ну дадуть відповідь, що дислокуються, це їх територія, мають право
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12.02.2022 02:54 Ответить
Вы знаете,почему в магазинах ссср не было чёрной икры?Потому что её никто не спрашивал.

На официальный запрос должен поступить официальный ответ,рукописи не горят.
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12.02.2022 10:00 Ответить


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12.02.2022 10:06 Ответить
А якщо, як завжди, повний ігнор? кулю в лоб? --не вірю!
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11.02.2022 20:37 Ответить
Тобто, навчання вже почалися, але Кулеба тільки прокинувся.
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11.02.2022 21:14 Ответить
С удовольствием прочитал и новость, и комменты. Половина не прочла дальше заголовка, после чего "ишокает". Ыксперды блин....
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11.02.2022 22:30 Ответить
Бути таким грозним, Кулебі не йде. Засмiють
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12.02.2022 02:44 Ответить
 
 