У России есть 48 часов, чтобы объяснить военную деятельность на границах Украины и во временно оккупированном Крыму, - Кулеба

Украина обратилась в Российскую Федерацию с запросом предоставить детальные разъяснения по военной деятельности в районах, прилегающих к территории Украины и во временно оккупированном Крыму.

Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил в твиттере , передает Цензор.НЕТ.

"Мы официально применили механизм уменьшения опасности, согласно разделу III Венского документа, и обратились в Российскую Федерацию с запросом предоставить детальные разъяснения по военной деятельности в районах, прилегающих к территории Украины и во временно оккупированном Крыму", - сообщил Кулеба.

Он добавил, что согласно положениям Венского документа РФ должна предоставить точные районы проведения военной деятельности, сообщить даты ее завершения, а также наименование, подчиненность, количество военных формирований; также типы вооружений и военной техники, участвующие в ней.

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"Россия имеет 48 часов на ответ. В случае ее отсутствия или предоставления недостаточной или ненадлежащей информации, Украина обратится к РФ и остальным государствам-участникам Венского документа по созыву чрезвычайной встречи, на которой РФ должна будет дать разъяснение. Мы продолжим и дальше использовать все дипломатические возможности для обеспечения безопасности Украины", - резюмировал глава МИД.