У России есть 48 часов, чтобы объяснить военную деятельность на границах Украины и во временно оккупированном Крыму, - Кулеба
Украина обратилась в Российскую Федерацию с запросом предоставить детальные разъяснения по военной деятельности в районах, прилегающих к территории Украины и во временно оккупированном Крыму.
Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил в твиттере , передает Цензор.НЕТ.
"Мы официально применили механизм уменьшения опасности, согласно разделу III Венского документа, и обратились в Российскую Федерацию с запросом предоставить детальные разъяснения по военной деятельности в районах, прилегающих к территории Украины и во временно оккупированном Крыму", - сообщил Кулеба.
Он добавил, что согласно положениям Венского документа РФ должна предоставить точные районы проведения военной деятельности, сообщить даты ее завершения, а также наименование, подчиненность, количество военных формирований; также типы вооружений и военной техники, участвующие в ней.
"Россия имеет 48 часов на ответ. В случае ее отсутствия или предоставления недостаточной или ненадлежащей информации, Украина обратится к РФ и остальным государствам-участникам Венского документа по созыву чрезвычайной встречи, на которой РФ должна будет дать разъяснение. Мы продолжим и дальше использовать все дипломатические возможности для обеспечения безопасности Украины", - резюмировал глава МИД.
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"...Україна звернеться до РФ та решти держав-учасниць Віденського документа щодо скликання надзвичайної зустрічі, на якій РФ повинна буде надати роз'яснення..."
Шо не ясно?
имитация бурной деятельности - не больше
Так где этот кремлевский шовинист увидел неонацистов? И где нота МИД Украины? Или вы не хотите тратить время на душевнобольных?
если уже не погубила...
Нельзя же давать 48 часов, а потом ничего.
и что дальше?
После ультиматума, у ботоксного точно не переклинит?
А ведь уже середина февраля!
дивится на початку третьої години
Отвечайте нам, а то
Если вы не отзовётесь
Мы напишем... в "Спортлото"!
На официальный запрос должен поступить официальный ответ,рукописи не горят.
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