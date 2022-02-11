Нидерланды призывают своих граждан уехать из Украины и открывают центр помощи во Львове, - посол
Посол Нидерландов Йеннес де Мол призывает граждан уехать из Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на bnr.nl.
"Если ваше пребывание в Украине необходимо и важно, если нет, подумайте о том, чтобы уехать сейчас", - сказал посол.
По его словам, речь идет не об эвакуации, а о добровольном выезде из Украины.
Сообщается, что во Львове создается центр экстренной помощи, куда граждане Нидерландов могут обратиться за оформлением документов или информацией.
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Андрей Сафhjyjd
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