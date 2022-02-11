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Новости Война
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Нидерланды призывают своих граждан уехать из Украины и открывают центр помощи во Львове, - посол

Нидерланды призывают своих граждан уехать из Украины и открывают центр помощи во Львове, - посол

Посол Нидерландов Йеннес де Мол призывает граждан уехать из Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на bnr.nl.

"Если ваше пребывание в Украине необходимо и важно, если нет, подумайте о том, чтобы уехать сейчас", - сказал посол.

По его словам, речь идет не об эвакуации, а о добровольном выезде из Украины.

Сообщается, что во Львове создается центр экстренной помощи, куда граждане Нидерландов могут обратиться за оформлением документов или информацией.

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Автор: 

Нидерланды (1570) посольство (1079) эвакуация (2064) Йеннес де Мол (6)


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А наші обласні керманичі дітей в школи після карантину випускають (( Мало того, що по 40 000 нових хворих (самий пік пандемії), так ще й самий небеспечний час для терактів, дестабілізації та підривів.
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11.02.2022 17:13 Ответить
Перед карантином кожен день мінували школи. Враховуючи складну епідемілогічну ситуацію та ризикований час для нападу, нічого поганого від продовження карантину на пару тижнів не було. Тепер знову шмаркаті без масок в транспорті рознесуть вірус по рідних.
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11.02.2022 17:34 Ответить
Галанці -- провідні із СЄРУНІВ РІДНОЇ НЕНЬКИ єВРОПИ.
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11.02.2022 17:21 Ответить
а хто такі гАланці?) менше з тим, але і американці і японці і південнокорейці... ох і скільки вже таких с ваших слів "серунів"
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11.02.2022 17:32 Ответить
Хто тут серун видно відразу- ти Вася сереш на Цензорі цілий день. Ти працюєш взагалі?
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11.02.2022 18:29 Ответить
Що цей кріт може сказати іншого. Нідерландською de mol - це кріт або ж шпигун.
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11.02.2022 17:30 Ответить
Mole))) я в принципі знав що голландську називають ще «старо-англійською» але для щодо De перед ім'ям? Це аналогічно «the". Mr. The Mole? )))
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11.02.2022 18:33 Ответить
...валите!!!
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11.02.2022 19:10 Ответить
 
 