Водителю, взявшему на себя вину в ДТП с участием кортежа Ярославского, изменили подозрение, он не выходит на связь, - прокуратура

Водитель, заявивший о своей причастности к ДТП со смертельным исходом с участием кортежа президента группы DCH Александра Ярославского, не выходит на связь со следствием

Об этом сообщил пресс-секретарь Харьковской облпрокуратуры Дмитрий Чубенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"На данный момент контакта с этим человеком нет, он скрывается от органов следствия... Контакта с ним нет. На данный момент он не общается со следователем, не выходит на связь", - сказал Чубенко журналистам в пятницу.

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Он также сообщил, что мужчине изменили подозрение - теперь ему инкриминируют ч.1 ст.396 (сокрытие преступления) Уголовного кодекса Украины вместо ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) и ч.3 ст.135 (оставление в опасности) УК. В связи с этим прокуратуры отозвала предыдущее ходатайство об избрании меры пресечения и подготовит новое.

Чубенко также не исключил, что в случае необходимости 50-летнего водителя могут объявить в розыск.

Ранее СМИ сообщали, что кортеж бизнесмена Ярославского сбил насмерть человека в Харьковской области.

Также медиа сообщили, что самолет Ярославского вылетел из Украины.

В компании DCH заявили, что Ярославского не было за рулем авто, которое повлекло за собой ДТП.

Водителю из компании DCH, который признался, что был за рулем во время смертельного ДТП, объявили о подозрении.

В то же время глава МВД Монастырский уволил руководителя полиции Харьковщины Перлина за попытку фальсификации обстоятельств ДТП с участием Ярославского.