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Новости
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Водителю, взявшему на себя вину в ДТП с участием кортежа Ярославского, изменили подозрение, он не выходит на связь, - прокуратура

Водителю, взявшему на себя вину в ДТП с участием кортежа Ярославского, изменили подозрение, он не выходит на связь, - прокуратура

Водитель, заявивший о своей причастности к ДТП со смертельным исходом с участием кортежа президента группы DCH Александра Ярославского, не выходит на связь со следствием

Об этом сообщил пресс-секретарь Харьковской облпрокуратуры Дмитрий Чубенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"На данный момент контакта с этим человеком нет, он скрывается от органов следствия... Контакта с ним нет. На данный момент он не общается со следователем, не выходит на связь", - сказал Чубенко журналистам в пятницу.

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Он также сообщил, что мужчине изменили подозрение - теперь ему инкриминируют ч.1 ст.396 (сокрытие преступления) Уголовного кодекса Украины вместо ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) и ч.3 ст.135 (оставление в опасности) УК. В связи с этим прокуратуры отозвала предыдущее ходатайство об избрании меры пресечения и подготовит новое.

Чубенко также не исключил, что в случае необходимости 50-летнего водителя могут объявить в розыск.

Ранее СМИ сообщали, что кортеж бизнесмена Ярославского сбил насмерть человека в Харьковской области.

Также медиа сообщили, что самолет Ярославского вылетел из Украины.

В компании DCH заявили, что Ярославского не было за рулем авто, которое повлекло за собой ДТП.

Водителю из компании DCH, который признался, что был за рулем во время смертельного ДТП, объявили о подозрении.

В то же время глава МВД Монастырский уволил руководителя полиции Харьковщины Перлина за попытку фальсификации обстоятельств ДТП с участием Ярославского.

Автор: 

ДТП (7671) прокуратура (5004) Ярославский (182)


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Топ комментарии
+12
не пошел, а отвезли
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11.02.2022 17:17
+9
Вже мабуть теж у ліс тихенько пішов...
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11.02.2022 17:13
+8
Мабуть, вже відповів... лежить десь у лісі прикопаний, і кінці в воду....
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11.02.2022 17:48
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Цирк с ментами. Зря сядет терпила.
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11.02.2022 17:12 Ответить
Не даремно. За такі речі (введення слідства в оману, відмазування винного) тєрпіла має відповісти.
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11.02.2022 17:24 Ответить
Зря, с точки зрения заказчиков. Придется же еще одного фукса срочно нанимать.
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11.02.2022 17:34 Ответить
Мабуть, вже відповів... лежить десь у лісі прикопаний, і кінці в воду....
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11.02.2022 17:48 Ответить
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11.02.2022 18:47 Ответить
Вже мабуть теж у ліс тихенько пішов...
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11.02.2022 17:13 Ответить
не пошел, а отвезли
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11.02.2022 17:17 Ответить
На кубике?
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12.02.2022 07:19 Ответить
Ай йяй йяй невже представився сердешний?
Хоча якщо і помер то жалкувати не будемо - туди холую і дорога.
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11.02.2022 17:14 Ответить
опять сбивает кого-то.....)
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11.02.2022 17:14 Ответить
а що так можна? заплатив бомжу, той взяв на себе вину і всі повірили?
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11.02.2022 17:15 Ответить
Як думаєте можна сісти в тюрму на 5 років за 1 млн дол?
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11.02.2022 17:15 Ответить
+ куплена адміністрація в'язниці... Телевізор, інтернет, може й дівчатка...
На такі умови черга стоїть
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11.02.2022 17:18 Ответить
кто ему даст лям? фунт брал 100% надбавки за вредность. так и тут. 2 зп водилы будет получать. а остальное - за свой счет
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11.02.2022 17:21 Ответить
100%
+ теплая шконка

+ хавчик и работка в библиотеке

+ дочке двушка в Харькове
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11.02.2022 17:30 Ответить
Жене ********* на новый год.
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11.02.2022 17:35 Ответить
😅😅😅 да уж, упустил как-то
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11.02.2022 17:43 Ответить
Теперь его сбивают нечаянно,два раза
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11.02.2022 17:16 Ответить
Тем паче по возрасту, перспективы у него уже не те .. на пенсию скоро уже.
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11.02.2022 17:32 Ответить
Ищите немедленно,теперь он ключевой свидетель,нужно спасти человеку жизнь пока его не макнули в речку с цементным тазиком на ногах.
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11.02.2022 17:16 Ответить
Он знал где работает
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11.02.2022 17:21 Ответить
Скорее, уже не найдут.... А протокол допроса --- вот он, индульгенция для Ярославского....
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11.02.2022 17:52 Ответить
какого барина местечкового взяли в оборот.. с такими понтами и нате вам - в бегах Игорь Валерьевич то хоть доволен?
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11.02.2022 17:23 Ответить
Терпила уже, вполне возможно, прикопан в лесу ! И со временем можно будет все на него списать... А то, что в него было алиби наши менты вполне могут забыть...
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11.02.2022 17:24 Ответить
Вину взял...бабки получил...и свалил из страны...возможно даже с паспортом на другое имя...
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11.02.2022 17:25 Ответить
Можуть знайти.... Повішеним... з запискою - мов збив, не витримав мук совісті....
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11.02.2022 17:28 Ответить
Улетел в Лондон проведать свою кошку?😁
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11.02.2022 17:28 Ответить
шо уже прикопали ?
..а вообще всё куйня там уже очередь в прокуратуру выстроилась харькавских терпил с чистосердечными за ярика-кармильца...
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11.02.2022 17:33 Ответить
Прямо таки 100 детей лейтенанта Шмидта.
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11.02.2022 17:37 Ответить
Кстати його могли и убить что б подставить Ярославского.
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11.02.2022 17:45 Ответить
а шо ж винодиктова не берёт под личный контроль дело трухина ?!?!?!
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11.02.2022 18:56 Ответить
Признался а потом случайно повесился.
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11.02.2022 18:59 Ответить
полицейские могли номер и не показывать. Не находили. Если местные то наверное знали чей. В 11 ночи можно и не заметить человека. Место аварии есть фото, где сбили? Кто же Харьков будет спонсировать теперь. Видно решили что-то отжать, раз терпило не устроил
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11.02.2022 19:07 Ответить
Посадите его за дачу ложных показаний
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11.02.2022 22:25 Ответить
 
 