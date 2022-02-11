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Новости Война
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Украинский воин получил ранения, российские войска трижды открывали огонь у Марьинки, Невельского и Песков, - пресс-центр ОС

Украинский воин получил ранения, российские войска трижды открывали огонь у Марьинки, Невельского и Песков, - пресс-центр ОС

С начала суток в районе проведения операции Объединенных сил со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 3 обстрела. Ранен украинский военный.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

Вблизи Марьинки российские наемники задействовали беспилотный летательный аппарат, с помощью которого произвели сброс выстрела ВОГ-17.

В направлении Невельского враг открывал огонь из стрелкового оружия. В сторону Песков оккупанты вели огонь из ручных противотанковых гранатометов.

"В результате действий противника один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воин находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья – удовлетворительное", - говорится в сообщении.

Читайте также: За сутки войска РФ 8 раз срывали "тишину" на Донбассе: открывали огонь из гранатометов и сбросили ВОГ-17 в районе Тарамчука, потерь нет, - штаб ООС

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обстрел (26862) ранение (3374) Донбасс (26955) операция Объединенных сил (6766)


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Українському воїну-скорішого одужання...
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11.02.2022 17:26 Ответить
Швидкого одужання нашому захисникові.
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11.02.2022 17:27 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=IStkbwFitmY&t=302s https://www.youtube.com/watch?v=IStkbwFitmY&t=302s

дивится на початку третьої години про кремлівськихзрадників на Банковій- промова ЛУЦЕНКО
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11.02.2022 17:51 Ответить
"Российские войска"(а по факту сборище алкашни) уже отгебали в Марьинке в 2015м. Ещё хотят?
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11.02.2022 17:51 Ответить
А бизнес НА КРОВИ наверное стал еще прибыльней?
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11.02.2022 17:53 Ответить
Скорішого одужання і швидкого відновлення нашому воїну-захиснику!
Смерті і важких поранень російським найманцям та їхнім посібникам.
Воїн, пам'ятай - вбити російську мразь твій обов'язок, чим більше ти вб'єш російських тварюк, тим меншими будуть втрати ЗСУ.
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11.02.2022 18:46 Ответить
 
 