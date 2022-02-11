Украинский воин получил ранения, российские войска трижды открывали огонь у Марьинки, Невельского и Песков, - пресс-центр ОС

С начала суток в районе проведения операции Объединенных сил со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 3 обстрела. Ранен украинский военный.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

Вблизи Марьинки российские наемники задействовали беспилотный летательный аппарат, с помощью которого произвели сброс выстрела ВОГ-17.

В направлении Невельского враг открывал огонь из стрелкового оружия. В сторону Песков оккупанты вели огонь из ручных противотанковых гранатометов.

"В результате действий противника один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воин находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья – удовлетворительное", - говорится в сообщении.

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