Украинский воин получил ранения, российские войска трижды открывали огонь у Марьинки, Невельского и Песков, - пресс-центр ОС
С начала суток в районе проведения операции Объединенных сил со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 3 обстрела. Ранен украинский военный.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.
Вблизи Марьинки российские наемники задействовали беспилотный летательный аппарат, с помощью которого произвели сброс выстрела ВОГ-17.
В направлении Невельского враг открывал огонь из стрелкового оружия. В сторону Песков оккупанты вели огонь из ручных противотанковых гранатометов.
"В результате действий противника один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воин находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья – удовлетворительное", - говорится в сообщении.
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дивится на початку третьої години про кремлівськихзрадників на Банковій- промова ЛУЦЕНКО
Смерті і важких поранень російським найманцям та їхнім посібникам.
Воїн, пам'ятай - вбити російську мразь твій обов'язок, чим більше ти вб'єш російських тварюк, тим меншими будуть втрати ЗСУ.