МИД Японии призывает своих граждан немедленно покинуть Украину из-за "максимального уровня угрозы"
В связи с ростом напряженности на российско-украинской границе в министерстве иностранных дел Японии объявили максимальный (четвертый) уровень угрозы пребывания на территории Украины. Это означает призыв немедленно покинуть страну.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на ТСН.
В японском внешнеполитическом ведомстве считают, что дальнейшее развитие ситуации вокруг Украины остается "непредсказуемым, несмотря на дипломатические усилия".
По классификации МИД Японии, объявленный для Украины четвертый уровень опасности содержит призыв "немедленно покинуть территорию" государства и отказаться от каких-либо поездок в эту страну.
Свое решение в японском МИДе объясняют "ростом напряженности на украинско-российской границе".
В ведомстве также отметили, что "в дальнейшем не исключено прекращение коммерческого авиасообщения" между Японией и Украиной "в зависимости от развития ситуации".
"Многие страны также уже рекомендовали своим гражданам покинуть территорию Украины, это может привести к тому, что покинуть территорию страны коммерческими авиалиниями станет крайне сложно из-за нехватки билетов", - добавили в МИД Японии.
Ранее при канцелярии премьер-министра Фумио Кисиды был создан кризисный штаб, который будет заниматься сбором и анализом информации о ситуации вокруг Украины.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
МОЖЕТ ПОРА ПЛАСТИНКУ ПОМЕНЯТЬ ЖДАТЬ ПРИЛЕТА МАРСИАН ИЛИ С ИНОЙ ВСЕЛЕННОЙ ИЛИ ПРИШЕСТВИЯ МОИСЕЯ ИЛИ ХРИСТА?????
"Інтенсивність інформаційних зусиль Білого дому навколо загрози російського вторгнення - це не лише знак стурбованості ситуацією, а й частина цілеспрямованих заходів для запобігання такій атаці. До такої версії схиляється низка американських аналітиків, які звернули увагу на цю кампанію Білого дому.
11 лютого телеканал CNN повідомив, що адміністрація Байдена справді прагнула привернути максимальну публічну увагу до сценаріїв і загроз вторгнення в Україну, зокрема через ЗМІ, щоб зрештою стримати РФ.
«Замість того, щоб дозволити уряду президента Володимира Путіна вільно поширювати абсурдні конспірологічні теорії про антиросійські змови за участю Заходу та України, Білий дім вирішив дати відсіч, публікуючи звіти розвідки про спроби Росії створити привід для вторгнення в Україну», - зазначає експерт Ради з міжнародних відносин.
"
@xawkECBUoo44Lxn
·
https://twitter.com/xawkECBUoo44Lxn/status/1492152132505591809 1 ч
Женщина с косой, [11.02.2022 17:01] Сегодня в 19:00 пройдёт огромный созвон мировых западных игроков по украинскому кейсу. Байден позвонит руководству ЕС, НАТО, Канады и лидерам стран Европы. К чему-то готовятся?
Вообщем после 20 числа все может начаться интересное....ждать осталось не долго.
Китай тоже кстати, забыли что-то своих позвать, полупустые рынки станут)))
А засуджувати (може навіть до страти) треба власних гнид що втихую чекають орду або не збираються боронити країну. Таких треба вираховувати по-максимуму і в разу наявності зради карати, а якщо просто дурнувата вата - то давати паспорт негромадянина і відправляти разом з копняком за поребрик.