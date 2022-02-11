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Вторжение РФ повлияет на процесс сертификации "Северного потока – 2", - вице-канцлер Германии Хабек

Вторжение РФ повлияет на процесс сертификации

Конфликт России с Украиной повлияет на процесс сертификации достроенного и до сих пор не запущенного газопровода "Северный поток - 2"

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, об этом заявил вице-канцлер и министр экономики Германии Роберт Хабек.

Сертификация будет осуществляться в соответствии с европейским законодательством ЕС, подчеркнул Хабек.

"С другой стороны, геополитическая оценка имеет влияние на допуск Nord Stream 2", - пояснил он.

Одновременно Хабек выразил уверенность в принятии жестких экономических санкций против России, если Россия пойдет на эскалацию конфликта с Украиной.

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"Здесь мы говорим о войне в Европе", - заявил Хабек. Поэтому в случае такого развития событий всё остальное, включая политические интересы, уйдет на второй план.

Немецкий политик призвал принять все возможные меры в сфере дипломатии, чтобы ослабить напряженность. Он подчеркнул, что нынешняя ситуация "внушает крайние опасения".

Автор: 

россия (95352) Северный поток (1449) Хабек (46)


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Топ комментарии
+5
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11.02.2022 17:44
+3
На неделю позже сертифицируют..
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11.02.2022 17:52
+1
німці хочуть путлера напугати голою "опою ! а-ха-ха путлер такий же неадекват як зеленько !
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11.02.2022 17:38
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німці хочуть путлера напугати голою "опою ! а-ха-ха путлер такий же неадекват як зеленько !
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11.02.2022 17:38 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=FhHn_RA92sg Моя прелесть - между ангелом и бесом. Раздвоение личности!
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11.02.2022 17:39 Ответить
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11.02.2022 17:44 Ответить
Отказ от сертификации СП-2 очень поможет нам в обороне от кацапских танков.
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11.02.2022 17:46 Ответить
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11.02.2022 17:47 Ответить
И Германия в случае масштабного вторжения России решится дать Украине не 5000 касок, а 5001!
Трепещи, Россия! Завидуйте, США, Британия, Польша, Литва, Латвия, Эстония!
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11.02.2022 17:49 Ответить
Зі страху пришвидшите?
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11.02.2022 17:51 Ответить
На неделю позже сертифицируют..
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11.02.2022 17:52 Ответить
Пустое сотрясение воздуха пустыми словами! Путин и без того Потока еще в 2014 году совершил вторжение в Украину. Масштабное оно или частичное не так уж существенно, факт есть факт. И не следовало потакать упырю и дальше "наливаться кровью".
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11.02.2022 18:35 Ответить
 
 