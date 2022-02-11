Вторжение РФ повлияет на процесс сертификации "Северного потока – 2", - вице-канцлер Германии Хабек
Конфликт России с Украиной повлияет на процесс сертификации достроенного и до сих пор не запущенного газопровода "Северный поток - 2"
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, об этом заявил вице-канцлер и министр экономики Германии Роберт Хабек.
Сертификация будет осуществляться в соответствии с европейским законодательством ЕС, подчеркнул Хабек.
"С другой стороны, геополитическая оценка имеет влияние на допуск Nord Stream 2", - пояснил он.
Одновременно Хабек выразил уверенность в принятии жестких экономических санкций против России, если Россия пойдет на эскалацию конфликта с Украиной.
"Здесь мы говорим о войне в Европе", - заявил Хабек. Поэтому в случае такого развития событий всё остальное, включая политические интересы, уйдет на второй план.
Немецкий политик призвал принять все возможные меры в сфере дипломатии, чтобы ослабить напряженность. Он подчеркнул, что нынешняя ситуация "внушает крайние опасения".
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