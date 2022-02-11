Первый участок Киевской обходной дороги построит компания из США, - "Укравтодор"
По результатам конкурса на строительство первого участка Киевской обходной дороги (КОД) победила строительная компания из США Bechtel Overseas Corporation.
Как информирует Цензор.НЕТ об этом сообщает Укравтодор.
"Завершился ІІІ, финальный этап отбора исполнителя для строительства первого участка КОД, соединяющего трассу М-07 Киев – Ковель – Ягодин с М-06 Киев – Чоп. По результатам трех этапов конкурсного отбора, победителем стала американская компания – Bechtel Overseas Corporation", - говорится в сообщении на Facebook-странице Укравтодора.
Ценовое предложение компании Bechtel составило 5,3 млрд грн.
Речь идет о первом 18-километровом участке будущей обходной дороги, длина которой в общей сложности составит почти 150 км.
Это будет новая дорога I-а категории с мостами, путепроводами, биопереходами для животных и эстакадой в составе дороги. Кроме того, будут построены открытые автостоянки, площадки взвешивания в движении, шумозащитные экраны и современное освещение.
"После заключения договора стартует строительство этого современного автобана", – сообщили в дорожном ведомстве.
Строительство Киевской обходной дороги – один из флагманских проектов программы "Большая стройка".
Bechtel Overseas Corporation – мировой лидер по вопросам инжиниринга, закупок и строительства. Компания была основана в 1898 году и является крупнейшей строительной компанией в США с проектами в 160 странах. За свою 123-летнюю историю компания построила более 24 000 км автомобильных дорог.
Напомним, ранее заместитель руководителя Офиса президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко сообщил, что в этом году также должна начаться реализация проекта по строительству первого концессионного автобана Краковец – Броды – Львов – Ровно.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Еще больше, чем у нас.
От якби у нас армія була забезпечена усім необхідним і оборонне замовлення виконувалося, то на й би ті дороги й будувалися такими шаленими темпами. Але при загрозі війни першочергово треба розбудовувати армію, а не виконувати забаганки дєрьмака-коломойського
Киевляне десятилетиями приезжают сюда, на окраину города, чтобы погулять по паркам и лесам Пущи-Водицы. Тут можно покататься на велосипедах, отдохнуть на озерах. Есть тут и санатории, и спортивные учреждения. К сожалению, уже в ближайшее время Пуща может потерять статус киевской здравницы.
Есть серьезный риск, что в лесу как грибы после дождя начнут появляться заправки, мойки и т.д.
Тем не менее, уже в марте начнутся первые поездки "слуг", чтобы говорить с людьми. Параллельно начнется кулуарное продвижение данного проекта в Киевсовете. И тут ключевой вопрос: будут ли жители Пущи-Водицы защищать свои леса от вырубки? От этого, по большему счету, и зависит будущее последней крупной рекреационной зоны в Киеве. https://www.bagnet.org/news/society/1327466/proshchay-posledniy-kievskiy-kurort-kak-bolshaya-stroyka-unichtozhit-pushchu-voditsu