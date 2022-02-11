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Первый участок Киевской обходной дороги построит компания из США, - "Укравтодор"

Первый участок Киевской обходной дороги построит компания из США, -

По результатам конкурса на строительство первого участка Киевской обходной дороги (КОД) победила строительная компания из США Bechtel Overseas Corporation.

Как информирует Цензор.НЕТ об этом сообщает Укравтодор.

"Завершился ІІІ, финальный этап отбора исполнителя для строительства первого участка КОД, соединяющего трассу М-07 Киев – Ковель – Ягодин с М-06 Киев – Чоп. По результатам трех этапов конкурсного отбора, победителем стала американская компания – Bechtel Overseas Corporation", - говорится в сообщении на Facebook-странице Укравтодора.

Ценовое предложение компании Bechtel составило 5,3 млрд грн.

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Речь идет о первом 18-километровом участке будущей обходной дороги, длина которой в общей сложности составит почти 150 км.

Это будет новая дорога I-а категории с мостами, путепроводами, биопереходами для животных и эстакадой в составе дороги. Кроме того, будут построены открытые автостоянки, площадки взвешивания в движении, шумозащитные экраны и современное освещение.

"После заключения договора стартует строительство этого современного автобана", – сообщили в дорожном ведомстве.

Первый участок Киевской обходной дороги построит компания из США, - Укравтодор 01

Строительство Киевской обходной дороги – один из флагманских проектов программы "Большая стройка".

Bechtel Overseas Corporation – мировой лидер по вопросам инжиниринга, закупок и строительства. Компания была основана в 1898 году и является крупнейшей строительной компанией в США с проектами в 160 странах. За свою 123-летнюю историю компания построила более 24 000 км автомобильных дорог.

Напомним, ранее заместитель руководителя Офиса президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко сообщил, что в этом году также должна начаться реализация проекта по строительству первого концессионного автобана Краковец – Броды – Львов – Ровно.

Автор: 

Киевская область (4113) Укравтодор (663) Большая стройка (728)


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Топ комментарии
+7
Це добра новина. Дуже відома корпорація в Америці. Ці красти не будуть-там дійсно висока репутація.
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11.02.2022 18:05
+2
За такі гроші (12млн. долл/ 1 км) компанія повинна бути не з США, а як мінімум з Марсу !
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11.02.2022 17:54
+1
В США полно жидов.
Еще больше, чем у нас.
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11.02.2022 17:56
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Правила форума Совет форумчан
За такі гроші (12млн. долл/ 1 км) компанія повинна бути не з США, а як мінімум з Марсу !
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11.02.2022 17:54 Ответить
В США полно жидов.
Еще больше, чем у нас.
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11.02.2022 17:56 Ответить
Це добра новина. Дуже відома корпорація в Америці. Ці красти не будуть-там дійсно висока репутація.
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11.02.2022 18:05 Ответить
А вони й не крадуть - вони строять за свои 2 лимона километр. Остальное - юридическое обеспечение няней из Офиса Призиндента...
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11.02.2022 18:08 Ответить
Так не працює. Я знаю.
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11.02.2022 18:10 Ответить
Та Дэ там добра? Кацапы на пороге,а эти ушлепки 44 000 000 000 грн.в асфальт закатуют.
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11.02.2022 21:45 Ответить
Ты чмо тупорылое хоть знаешь как происходит финансирование? а если кацапы на пороге стоят так что и детей в школу не водить да?
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12.02.2022 10:48 Ответить
Посредником видно выступил Льова Парнас. Ну и решил вернуть утраченные нервы за хорошие деньги...
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11.02.2022 18:06 Ответить
Льова Парнас може тупо відсмоктати в такої корпорації. Вони для нього завеликі. Там цілі інститути з адвокатами і PR відділами. Наш мер Джуліані попробував просто відщіпнути від Парнаса і дістав «маскі шоу» ранньої години в себе вдома. Я знаю як працюють подібні корпорації- вони звичайно винайдуть сабпідрядчиків але при процесі буде команда своїх корпоративних поліцейських. Подібний рівень це вже навіть не «контора», а мурашник, колективний інтелект. Я працював із ними.
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11.02.2022 18:15 Ответить
Звичайно, що існує «Парнас» при подібних оборудках-«в мене для вас є оігєнний діал» але там фіксований процент якщо не «кинуть»- посередницький бізнес дуже ненадійний.
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11.02.2022 18:22 Ответить
Перед підписанням контракту його об слідує ціла команда юристів прораховуючи всі можливі ризики. Зрозумійте, це чисто американська корпорація. Я бачив як в офіси заходило ФБР і моментально заарештовувало всі папери і компи і *******. Це дуже добра новина про дороги. Згадайте скільки забрало часу IKEA зайти на український ринок і чому.
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11.02.2022 18:25 Ответить
капец.. Война вот-вот грянет, а этим упырям все дороги-дороги и большое "крадивницьтво" мля !!!
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11.02.2022 18:18 Ответить
Велике перекидання техніки відбувається залізницею. А в районі бойових дій доріг не існує - або розбиті вибухами, або заміновані. Та й вимоги до військової техніки ставляться такі, щоб бездоріжжя не було перепоною для пересування
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11.02.2022 18:40 Ответить
это ты у кацапов спрашиваешь или у меня !? Мы на своей территории и за Нас играет и время и дороги обьездные, но сейчас нужны не дороги а вооружение и обеспечение ВСЕМ необходимым ВСУ .
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11.02.2022 18:41 Ответить
Так то ж спеціально для танків московитів будують! Тут вже була новина про те, що їхні танки в грязюці не їздять... Хоч так дєрмаковське кодло кремлядські гроші відробляє.

От якби у нас армія була забезпечена усім необхідним і оборонне замовлення виконувалося, то на й би ті дороги й будувалися такими шаленими темпами. Але при загрозі війни першочергово треба розбудовувати армію, а не виконувати забаганки дєрьмака-коломойського
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11.02.2022 18:35 Ответить
Американские Виргинские о-ва, Содружество Пуэрто-Рико, Вайоминг и Делавэр - офшоры США - вот вам и типичный американакий инвестор коля котлета или абизяна агрохимия
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11.02.2022 18:36 Ответить
Не не 18 век же. Что совсем архитекторы и кто там ещё присутсвует перевелись? Может глобализация. А может БЛМ
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11.02.2022 18:48 Ответить
Ця дорога нічого не дає і ні на що не вплине. Є дублюючі догоги, тому це чергове закатування грошей в асфальт. Якби почали з мосту біля Українки і похідних дорог до нього, то дало б 100% ефект.
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11.02.2022 19:22 Ответить
Як це можливо ? Адже посольство закликало в іх заробітчан з США негайно покинути територію України . Вони що , будуватимуть дорогу дистанційно? 🤣
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11.02.2022 20:10 Ответить
Уникальная курортная зона уже в ближайшее время может превратиться в строительную площадку. Почему Пуща-Водица рискует стать полигоном для стройки, Большое строительства президента.
Киевляне десятилетиями приезжают сюда, на окраину города, чтобы погулять по паркам и лесам Пущи-Водицы. Тут можно покататься на велосипедах, отдохнуть на озерах. Есть тут и санатории, и спортивные учреждения. К сожалению, уже в ближайшее время Пуща может потерять статус киевской здравницы.
Есть серьезный риск, что в лесу как грибы после дождя начнут появляться заправки, мойки и т.д.

Тем не менее, уже в марте начнутся первые поездки "слуг", чтобы говорить с людьми. Параллельно начнется кулуарное продвижение данного проекта в Киевсовете. И тут ключевой вопрос: будут ли жители Пущи-Водицы защищать свои леса от вырубки? От этого, по большему счету, и зависит будущее последней крупной рекреационной зоны в Киеве. https://www.bagnet.org/news/society/1327466/proshchay-posledniy-kievskiy-kurort-kak-bolshaya-stroyka-unichtozhit-pushchu-voditsu

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11.02.2022 20:15 Ответить
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11.02.2022 20:16 Ответить
А когда тысячи авто прут через Киев вместо того что бы объехать его ты не переживаешь за экологию Киева и киевлян?
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12.02.2022 10:57 Ответить
А що, в Україні немає компаній, які вміють будувати дороги?
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11.02.2022 22:22 Ответить
Есть компании и умеют строить только почему то 'то выходит хуже и дороже)))
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12.02.2022 10:52 Ответить
 
 